МВД Литвы призывает ввести чрезвычайное положение в приграничной зоне из-за ситуации с мигрантами

Министерство внутренних дел Литвы предложило объявить чрезвычайное положение в стране после сообщений о большом количестве мигрантов у белорусско-польской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Учитывая эту действительно серьезную ситуацию, МВД предлагает ввести чрезвычайную ситуацию. Правительство должно будет рассмотреть это предложение и принять решение", - заявила во время пресс-конференции 8 ноября журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

При этом министерство предлагает объявить чрезвычайную ситуацию не по всей территории страны, а только в приграничной зоне.

Как отмечает издание, конференция была организована после сообщений о том, что сотни нелегальных мигрантов в Беларуси двигаются к польской границе.

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"Мы следим за происходящим на границе между Польшей и Беларусью, и, очевидно, можем ожидать подобных вторжений и нападений. Поэтому наши учреждения находятся в состоянии максимальной боевой готовности, наши офицеры и вооруженные силы перегруппировываются", - сказала Билотайте.

Польский офицер сообщил, что с белорусской стороны к границе приближаются сотни мигрантов.

Командующий Государственной пограничной службой (VSAT) Рустамас Любаевас говорит, что офицеры располагают информацией о том, что беспорядки могут быть организованы в лагерях для мигрантов в Литве.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных. "Мы повышаем готовность сил терробороны. Вместе со службами МВД мы готовы защищать границу Польши", – написал он.