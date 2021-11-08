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МВД Литвы призывает ввести чрезвычайное положение в приграничной зоне из-за ситуации с мигрантами

МВД Литвы призывает ввести чрезвычайное положение в приграничной зоне из-за ситуации с мигрантами

Министерство внутренних дел Литвы предложило объявить чрезвычайное положение в стране после сообщений о большом количестве мигрантов у белорусско-польской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Учитывая эту действительно серьезную ситуацию, МВД предлагает ввести чрезвычайную ситуацию. Правительство должно будет рассмотреть это предложение и принять решение", - заявила во время пресс-конференции 8 ноября журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

При этом министерство предлагает объявить чрезвычайную ситуацию не по всей территории страны, а только в приграничной зоне.

Как отмечает издание, конференция была организована после сообщений о том, что сотни нелегальных мигрантов в Беларуси двигаются к польской границе.

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"Мы следим за происходящим на границе между Польшей и Беларусью, и, очевидно, можем ожидать подобных вторжений и нападений. Поэтому наши учреждения находятся в состоянии максимальной боевой готовности, наши офицеры и вооруженные силы перегруппировываются", - сказала Билотайте.

Польский офицер сообщил, что с белорусской стороны к границе приближаются сотни мигрантов.

Командующий Государственной пограничной службой (VSAT) Рустамас Любаевас говорит, что офицеры располагают информацией о том, что беспорядки могут быть организованы в лагерях для мигрантов в Литве.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных. "Мы повышаем готовность сил терробороны. Вместе со службами МВД мы готовы защищать границу Польши", – написал он.

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2445) мигранты (980) чрезвычайное положение (205)


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Топ комментарии
+5
Украине нужно иметь ввиду, что в случае жесткого перекрытия границ ЕС с Беларусью все таки произойдет.. Лукашенко "перенаправит" этот поток в Украину, создав тем самым проблемы как для Украины так и проблемы на границе Украины с странами ЕС.
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08.11.2021 16:19
+4
ЗЕ держит лично ситуэйшн падкантролем
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08.11.2021 16:34
+1
Не отправит..вы понимаете, что если там еще пару тысяч мигрантов скопится - то это создаст напряжение всей польской армии. А месте где пересечь границу много... И в Украине им ловить нечего - тут они будут брошены на произвол, а там их организованно подвезут и колючку перережут.
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08.11.2021 16:38
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Это они на работу так сильно хотят?
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08.11.2021 16:03 Ответить
Их использует Кремль , продвигая свои планьі покорения Европьі.
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08.11.2021 16:11 Ответить
Ну Лука. Ох і прохіндей. Ставить в позу зажирівшу Європу.
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08.11.2021 16:41 Ответить
а ві думаєтє, чьо там русскіє танкі под Єльнєй стоят? бєз провіанта і дізєля..?
оні вслєд за бєженцамі в Сувалкскій корідор наступать будут...
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08.11.2021 16:11 Ответить
Украине нужно иметь ввиду, что в случае жесткого перекрытия границ ЕС с Беларусью все таки произойдет.. Лукашенко "перенаправит" этот поток в Украину, создав тем самым проблемы как для Украины так и проблемы на границе Украины с странами ЕС.
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08.11.2021 16:19 Ответить
ЗЕ держит лично ситуэйшн падкантролем
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08.11.2021 16:34 Ответить
значить мєдний таз вжe є чи скоро накриє
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08.11.2021 16:36 Ответить
тогда можно спать спокойно . найвеличніший лідер ********** все разрулит
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08.11.2021 16:48 Ответить
спать спокойно можно токо после оплаты коммуналки,
и то у подъезда, на скамеечке...
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08.11.2021 19:12 Ответить
а можe вжe а украiнцi i нe ймуть
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08.11.2021 16:35 Ответить
Не отправит..вы понимаете, что если там еще пару тысяч мигрантов скопится - то это создаст напряжение всей польской армии. А месте где пересечь границу много... И в Украине им ловить нечего - тут они будут брошены на произвол, а там их организованно подвезут и колючку перережут.
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08.11.2021 16:38 Ответить
Поддерживаю МИД Литвы. Давно пора ввести, с новыми санкциями для самозванцев из московии и БССР.
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08.11.2021 16:39 Ответить
Разгоняю тысячные толпы ымихрантав па сходнай ссыне.
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08.11.2021 16:45 Ответить
я вообще не вижу проблемы . раздайте погранцам боевые патроны и разрешите стрелять
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08.11.2021 16:45 Ответить
pust vedut,a to lezit vsiakyje zurnalisti i zacytniki prav celoveka.Luce im etogo nevydet sto tam s migrantami delajut
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08.11.2021 16:50 Ответить
Для начала повесить такую табличку. Можно на пару языках и пусть потом жалуются на самих себя...
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08.11.2021 16:52 Ответить
Чем бежать из своей страны тысячами, лучше б выгнали одного президента.
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08.11.2021 17:03 Ответить
 
 