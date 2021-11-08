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Информация о подписании мирового соглашения с Коломойским и передаче ему 3,5 млрд кубометров газа – не соответствует действительности, - "Нафтогаз"

Информация о подписании мирового соглашения с Коломойским и передаче ему 3,5 млрд кубометров газа – не соответствует действительности, -

В НАК "Нафтогаз Украины" опровергают информацию о якобы передаче олигарху Игорю Коломойскому природного газа на сумму более 100 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о том, что "Нафтогаз" подписал с бизнесменом Игорем Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко является неправдой. История уходит корнями в 2008-2010 годы, с того времени ведутся споры. Сейчас продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу", - подчеркнули в компании.

В НАК "Нафтогаз" призвали политиков и экспертов к сбалансированному и ответственному распространению информации о деятельности компании.

Читайте также: Корбан об иске "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Понимаете, в чем хитрость?

Более подробную информацию, содержащую описание ситуации и позиции сторон, в "Нафтогазе" пообещали обнародовать в ближайшее время.

Напомним, 7 ноября нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что государственная НАК "Нафтогаз Украины" отдаст олигарху Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн. По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный "Нафтогаз Украины", подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн. м³, по его данным, должны передать уже 30 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корбан об иске "Укрнафты" к "Нафтогазу": В чем афера? В 2009 году у Коломойского возникла идея: а давайте отсудит объем. И был создан прецедент

Автор: 

Газ (10223) Коломойский Игорь (1791) Нафтогаз (3112) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+7
Ще не віддали каломойші газ. Але це ПОКИ ЩО не віддали.
З коментарів під цим постом-спростуванням Нафтогазу у фейсбуку.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257518497&comment_id=Y29tbWVudDo0NjIwNTkwODE0Njg3MzM0XzQ2MjA2ODc4OTgwMTA5NTk%3D&__cft__[0]=AZWxuHicu-_eICVubmruLoev8ZaTYWvHJ6bB4BNSNgG2NImV5-3Z-ic8R4sUgHS5YQOhq8PgVvH5r2IWHv3xdQjSWlXKWhAcd5D_kz_XtSfWau5iYgSqzvkp6MQCl0AEG-QSNSqCJzQQcwPvrzNCNbqz&__tn__=R]-R Ярослав Диковицький

Прокоментуйте будь-ласка, що означає розгляд 30 листопада 2021 року на позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта" питання N12 з таким проектом рішення:

"Надати згоду на вчинення значного правочину між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18"?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmida.gov.ua%2Fdb%2Ffeed%2F68416%3Ffbclid%3DIwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4&h=AT0LVCmcwVgO6HVCRca4qMbrC7wI6QZbGMECZLbGHFrInI-Vr6PIy4ENEB8zGGjkQbfwjaCeQvx5mK8Lz66L46sj9T8SCH3F_riNk6V0smelSmFv9q0bZDRxV0SqKjBTDHE&__tn__=R]-R&c[0]=AT1qWiZBvhiMxG8KOvX59Sc-vFivWy6q1Rj08bkowEcvSfEST69YbmcR4zeJQyAkFdMJ5ZvSaglVfQzBKbX1sSWONciaODgTytAc7sHnY4o_y5MklfVNBhzH_CKwLwX71ml-G9ZE3MGcKp02RJWEwZSgx0gfRbNksSAK5q4_tSUDXDA https://smida.gov.ua/db/feed/68416
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08.11.2021 16:44
+6
Ага, конечно1 Все верят! Просто стало достоянием гласности. И понятное почему Коломойша Витренко так тянул то в премьеры...то вот в Нафтогаз. Гешефт пока что типа сорвался.
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08.11.2021 16:35
+4
все передадут) потом закупят типа за рубежом, а на самом деле у того же бени тот же газ в том же хранилище) красивая схема)
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08.11.2021 16:34
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4 лярда передадут? или 8,5?
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08.11.2021 16:32 Ответить
все передадут) потом закупят типа за рубежом, а на самом деле у того же бени тот же газ в том же хранилище) красивая схема)
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08.11.2021 16:34 Ответить
Гончаренка за яйки повесить за распространение фейков.
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08.11.2021 17:45 Ответить
Ти свята людина: віриш Слугам, навіть коли наводяться факти.
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08.11.2021 18:35 Ответить


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08.11.2021 16:35 Ответить
Ага, конечно1 Все верят! Просто стало достоянием гласности. И понятное почему Коломойша Витренко так тянул то в премьеры...то вот в Нафтогаз. Гешефт пока что типа сорвался.
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08.11.2021 16:35 Ответить
А Зеленский же типа не в кусах! Он же не ворует......
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08.11.2021 16:36 Ответить
Гыыы

Так лешенька брехло, как и его бос)))
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08.11.2021 16:37 Ответить
Младой рыгоанал Гончаренко, как обычно, сбрехал!
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08.11.2021 16:41 Ответить
Нагадай, коли він ще збрехнув? може про Вагнергейт якого довго не було, а потім - раз і було.
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08.11.2021 18:37 Ответить
Про винегрет? Винегрет я не люблю, ешь сам!
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08.11.2021 19:08 Ответить
Что, не 3,5 миллиарда, а все 7,0 миллиардов подарили?
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08.11.2021 16:42 Ответить
Ще не віддали каломойші газ. Але це ПОКИ ЩО не віддали.
З коментарів під цим постом-спростуванням Нафтогазу у фейсбуку.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257518497&comment_id=Y29tbWVudDo0NjIwNTkwODE0Njg3MzM0XzQ2MjA2ODc4OTgwMTA5NTk%3D&__cft__[0]=AZWxuHicu-_eICVubmruLoev8ZaTYWvHJ6bB4BNSNgG2NImV5-3Z-ic8R4sUgHS5YQOhq8PgVvH5r2IWHv3xdQjSWlXKWhAcd5D_kz_XtSfWau5iYgSqzvkp6MQCl0AEG-QSNSqCJzQQcwPvrzNCNbqz&__tn__=R]-R Ярослав Диковицький

Прокоментуйте будь-ласка, що означає розгляд 30 листопада 2021 року на позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта" питання N12 з таким проектом рішення:

"Надати згоду на вчинення значного правочину між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18"?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmida.gov.ua%2Fdb%2Ffeed%2F68416%3Ffbclid%3DIwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4&h=AT0LVCmcwVgO6HVCRca4qMbrC7wI6QZbGMECZLbGHFrInI-Vr6PIy4ENEB8zGGjkQbfwjaCeQvx5mK8Lz66L46sj9T8SCH3F_riNk6V0smelSmFv9q0bZDRxV0SqKjBTDHE&__tn__=R]-R&c[0]=AT1qWiZBvhiMxG8KOvX59Sc-vFivWy6q1Rj08bkowEcvSfEST69YbmcR4zeJQyAkFdMJ5ZvSaglVfQzBKbX1sSWONciaODgTytAc7sHnY4o_y5MklfVNBhzH_CKwLwX71ml-G9ZE3MGcKp02RJWEwZSgx0gfRbNksSAK5q4_tSUDXDA https://smida.gov.ua/db/feed/68416
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08.11.2021 16:44 Ответить
Обменяются бумажками с печатями и подписями...и бабло выплатят. Витренко не первый раз сливать интересы граждан Украины с выгодой себе и хозяину схемы
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08.11.2021 16:47 Ответить
А я вчера написал , что Гончаренко верить - себя не уважать !
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08.11.2021 16:45 Ответить
Він не збрехав.
Читайте проект рішення підконтрольної Бєні Укрнафти.

"Проект рішення №2:

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18."

https://smida.gov.ua/db/feed/68416?fbclid=IwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4
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08.11.2021 16:52 Ответить
Ніяких мирових угод, віддати Ігорю Валерійовичу всьо, а він вже поділиться з Вовкою Косовороткою. Як це робити вони знають, а вам дурням кіно про Голобородько.Так 73% баранів? Ви цього бажали? Ви таким чином зробили всіх разом? Дітки ваші готові йти рабами до цих "щирих"?
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08.11.2021 16:46 Ответить
Та чего ты так орёшь?
Уже почти три года как Зеленский все отдал бене, а потом все сдал *****.
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08.11.2021 16:50 Ответить
Знає, що як буде занадто прутко бігти назустріч бажанням пуйла, то закінчить як Каддафі.
Тому і пригальмовує.
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08.11.2021 16:58 Ответить
Та не все, ще раби залишилися і сама Україна. Їм потрібно її задешево продати хуьіну, закрити кордони і кого не скосить ковід - в рабство.
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08.11.2021 17:02 Ответить
Конечно человек Ермака, работающего на Коломоя, врать не станет.

И рейдерского захвата Нафтогаза не было никогда, если верить Витренко.
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08.11.2021 16:55 Ответить
если бы шум не подняли, уже бы 3,5 млрд уплыли давно. А так Леша Гончаренко спас страну от холодной зимы. Медальку надо человеку!))
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08.11.2021 16:59 Ответить
Чому цей "персонаж", проти якого відкрито дуже багато міжнародних справ - про економічні махінації/здочини, досі на волі, та переховується в Україні?! Наша країна що, вже стала "острівцем безпеки" для міжнародних злочинців??!
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08.11.2021 17:02 Ответить
Так, але не для всіх. Головзебіл свого власника ніколи нікому не видасть, хіба що після зміни влади.
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08.11.2021 17:06 Ответить
человек который при порохе боялся даже нос сунуть в Украину из за кучи уголовных статей при моне судиться с госкомпаниями и качает права. кто прав? порох или моня? порох...... а потому что беня обос ....ался во всем мире и только в крепосной Украине, при определенном правительстве (своем) может так себя вести.
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08.11.2021 17:08 Ответить
Що ж це виходжить. Льоха-флюгер набрехав?
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08.11.2021 18:23 Ответить
звичайно не відповідає) бо там не 3 млрд віддадуть а всі 100.
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08.11.2021 22:36 Ответить
щось тут не те...історія тягнеться з 2008 року, а яка позивна давність?
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08.11.2021 22:38 Ответить
Хороший процесс, на тендер судьям выставлен? Можно на 10 поколений вперёд заработать одним решением… даже 10 процентов, а это 350 млн уже сумма весомая… а если за половинку, как в судах принято? Хотя, конкуренция среди судей тоже высокая, могут передать тому судье, кто дешевле решит и больше откатит. Достойная судовая система… или у кого-то сомнения
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08.11.2021 23:02 Ответить
 
 