Информация о подписании мирового соглашения с Коломойским и передаче ему 3,5 млрд кубометров газа – не соответствует действительности, - "Нафтогаз"

В НАК "Нафтогаз Украины" опровергают информацию о якобы передаче олигарху Игорю Коломойскому природного газа на сумму более 100 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о том, что "Нафтогаз" подписал с бизнесменом Игорем Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко является неправдой. История уходит корнями в 2008-2010 годы, с того времени ведутся споры. Сейчас продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу", - подчеркнули в компании.

В НАК "Нафтогаз" призвали политиков и экспертов к сбалансированному и ответственному распространению информации о деятельности компании.

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Более подробную информацию, содержащую описание ситуации и позиции сторон, в "Нафтогазе" пообещали обнародовать в ближайшее время.

Напомним, 7 ноября нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что государственная НАК "Нафтогаз Украины" отдаст олигарху Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн. По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный "Нафтогаз Украины", подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн. м³, по его данным, должны передать уже 30 ноября.

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