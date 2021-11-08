Информация о подписании мирового соглашения с Коломойским и передаче ему 3,5 млрд кубометров газа – не соответствует действительности, - "Нафтогаз"
В НАК "Нафтогаз Украины" опровергают информацию о якобы передаче олигарху Игорю Коломойскому природного газа на сумму более 100 миллиардов гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Цензор.НЕТ.
"Информация о том, что "Нафтогаз" подписал с бизнесменом Игорем Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко является неправдой. История уходит корнями в 2008-2010 годы, с того времени ведутся споры. Сейчас продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу", - подчеркнули в компании.
В НАК "Нафтогаз" призвали политиков и экспертов к сбалансированному и ответственному распространению информации о деятельности компании.
Более подробную информацию, содержащую описание ситуации и позиции сторон, в "Нафтогазе" пообещали обнародовать в ближайшее время.
Напомним, 7 ноября нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что государственная НАК "Нафтогаз Украины" отдаст олигарху Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн. По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный "Нафтогаз Украины", подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн. м³, по его данным, должны передать уже 30 ноября.
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Так лешенька брехло, как и его бос)))
З коментарів під цим постом-спростуванням Нафтогазу у фейсбуку.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257518497&comment_id=Y29tbWVudDo0NjIwNTkwODE0Njg3MzM0XzQ2MjA2ODc4OTgwMTA5NTk%3D&__cft__[0]=AZWxuHicu-_eICVubmruLoev8ZaTYWvHJ6bB4BNSNgG2NImV5-3Z-ic8R4sUgHS5YQOhq8PgVvH5r2IWHv3xdQjSWlXKWhAcd5D_kz_XtSfWau5iYgSqzvkp6MQCl0AEG-QSNSqCJzQQcwPvrzNCNbqz&__tn__=R]-R Ярослав Диковицький
Прокоментуйте будь-ласка, що означає розгляд 30 листопада 2021 року на позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта" питання N12 з таким проектом рішення:
"Надати згоду на вчинення значного правочину між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18"?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmida.gov.ua%2Fdb%2Ffeed%2F68416%3Ffbclid%3DIwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4&h=AT0LVCmcwVgO6HVCRca4qMbrC7wI6QZbGMECZLbGHFrInI-Vr6PIy4ENEB8zGGjkQbfwjaCeQvx5mK8Lz66L46sj9T8SCH3F_riNk6V0smelSmFv9q0bZDRxV0SqKjBTDHE&__tn__=R]-R&c[0]=AT1qWiZBvhiMxG8KOvX59Sc-vFivWy6q1Rj08bkowEcvSfEST69YbmcR4zeJQyAkFdMJ5ZvSaglVfQzBKbX1sSWONciaODgTytAc7sHnY4o_y5MklfVNBhzH_CKwLwX71ml-G9ZE3MGcKp02RJWEwZSgx0gfRbNksSAK5q4_tSUDXDA https://smida.gov.ua/db/feed/68416
Читайте проект рішення підконтрольної Бєні Укрнафти.
"Проект рішення №2:
Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18."
https://smida.gov.ua/db/feed/68416?fbclid=IwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4
Уже почти три года как Зеленский все отдал бене, а потом все сдал *****.
Тому і пригальмовує.
И рейдерского захвата Нафтогаза не было никогда, если верить Витренко.