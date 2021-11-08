Мы должны выработать моду на украинский язык, использовать его ежедневно и повсеместно, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает вырабатывать моду на украинский язык, используя его каждый день и везде.

Об этом он заявил во время встречи с президентом НАН Украины и ведущими учеными Института украинского языка НАН Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу парламента.

"Мы должны выработать моду на украинский язык, использование его ежедневно и повсеместно — в кругу семьи или друзей, в школе или на работе. Чтобы граждане понимали, что украинский язык — это модно. Украинский язык — это круто. Украинский язык — это понятно", - отметил Руслан Стефанчук.

По его словам, "не менее важно — заботиться о своих исторических корнях и восстановить настоящее историческое лицо украинского языка".

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Председатель парламента ознакомился с письменными памятниками, где содержатся уникальные свидетельства того, что в текстах XI века есть черты украинского языка.

"Считаю, что важные письменные памятники украинского языка должны быть щедро "рассеяны" в обществе, чтобы каждый украинец мог сделать для себя правильный вывод", - отметил Руслан Стефанчук.