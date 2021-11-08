Мы должны выработать моду на украинский язык, использовать его ежедневно и повсеместно, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает вырабатывать моду на украинский язык, используя его каждый день и везде.
Об этом он заявил во время встречи с президентом НАН Украины и ведущими учеными Института украинского языка НАН Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу парламента.
"Мы должны выработать моду на украинский язык, использование его ежедневно и повсеместно — в кругу семьи или друзей, в школе или на работе. Чтобы граждане понимали, что украинский язык — это модно. Украинский язык — это круто. Украинский язык — это понятно", - отметил Руслан Стефанчук.
По его словам, "не менее важно — заботиться о своих исторических корнях и восстановить настоящее историческое лицо украинского языка".
Председатель парламента ознакомился с письменными памятниками, где содержатся уникальные свидетельства того, что в текстах XI века есть черты украинского языка.
"Считаю, что важные письменные памятники украинского языка должны быть щедро "рассеяны" в обществе, чтобы каждый украинец мог сделать для себя правильный вывод", - отметил Руслан Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
язик -то отрута !
***
Він вміло удає за свого,
А як придивишся - чужий.
В очах сховав пересторогу,
У роті крутяться вужі.
Замішаний на мутних водах,
На інших помислах він зріс.
Хоча кричить: «Я із народу,
Я прапор волі також ніс».
Розхвалює козацьку віру,
Але в московські храми йде.
Слова гучні, але нещирі
Він розсипає між людей.
«Я патріот, я син Вітчизни», -
Він це підкреслює щомить.
Пригляньсь... І до стіни притисни -
Йому вкраїнське не болить!!!
А наші вороги для нього -
Не вороги, а так собі.
Не бачить він нічого злого
В неправді, в нинішній ганьбі.
В родині «штокає» він жінці,
Дітей не вчить, як вчив Тарас.
...І отаких - своїх чужинців -
Ой, щ же багато серед нас.
Вадим КРИЩЕНКО.
А як українською буде вимовлятись кацапське "Колыван"?
Яна Супоровська@YanaSuporovska
Пєрвий хлєбний на лєвом бєрєгу відкривається чомусь саме на Позняках Зашо.
ervi_rygel@eRVieM
Відкриваємо виномаркеті нашої мережі на Позняках.
Якщо що
Руслан Горовий@u_kraine
Бо до запорєбріка ближче
Твiй татко@mas_saraksh
чому таке ставлення то цієї мережі?
Геннадій Гнип@gignyp
За презирство власників до України та українців
власники - Аліна Косічкіна и Дмітрій Заходякін
78% считают родным а 89% говорят всегда на украинском.
МОВА НАРОДУ ТО НАЙВИЩА НАЦІОНАЛЬНА СВЯТИНЯ І ЦІННІСТЬ.