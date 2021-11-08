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Мы должны выработать моду на украинский язык, использовать его ежедневно и повсеместно, - Стефанчук

Мы должны выработать моду на украинский язык, использовать его ежедневно и повсеместно, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает вырабатывать моду на украинский язык, используя его каждый день и везде.

Об этом он заявил во время встречи с президентом НАН Украины и ведущими учеными Института украинского языка НАН Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу парламента.

"Мы должны выработать моду на украинский язык, использование его ежедневно и повсеместно — в кругу семьи или друзей, в школе или на работе. Чтобы граждане понимали, что украинский язык — это модно. Украинский язык — это круто. Украинский язык — это понятно", - отметил Руслан Стефанчук.

По его словам, "не менее важно — заботиться о своих исторических корнях и восстановить настоящее историческое лицо украинского языка".

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Председатель парламента ознакомился с письменными памятниками, где содержатся уникальные свидетельства того, что в текстах XI века есть черты украинского языка.

"Считаю, что важные письменные памятники украинского языка должны быть щедро "рассеяны" в обществе, чтобы каждый украинец мог сделать для себя правильный вывод", - отметил Руслан Стефанчук.

Автор: 

украинский язык (1189) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+11
А хто це там постійно намагався і намагається змінити "мовний" закон? Невже Зінка?
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08.11.2021 16:59
+11
І від великої любові до мови однопартієць Коливана Арахламідія пропонує знизити квоти на мову у телерадіопередачах. Брехливі ублюдки. Рейтинг просів і вирішили попробувати пограти в патріотів
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08.11.2021 17:03
+7
Мова- це круто !
язик -то отрута !
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08.11.2021 17:00
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А хто це там постійно намагався і намагається змінити "мовний" закон? Невже Зінка?
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08.11.2021 16:59 Ответить
Все це дуже правильно але б додав, що треба продукувати моду на конверти у ВР і беззаперечне виконання методичок і темників від Клоуна з Банкової.
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08.11.2021 18:18 Ответить
Мова- це круто !
язик -то отрута !
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08.11.2021 17:00 Ответить
Ну вы поняли...

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08.11.2021 17:01 Ответить
І від великої любові до мови однопартієць Коливана Арахламідія пропонує знизити квоти на мову у телерадіопередачах. Брехливі ублюдки. Рейтинг просів і вирішили попробувати пограти в патріотів
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08.11.2021 17:03 Ответить
Успех страны и ее прогресс сами эту моду введут. Невозможно сделать модой то,что оголяет зад.
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08.11.2021 17:37 Ответить
Вы можете только выработать стойкое отвращение.
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08.11.2021 17:40 Ответить
Заява Стефанчука слушна й дуже правильна. ще штрафи ввести за публічне використовування окупаційної мацковської мови.
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08.11.2021 17:46 Ответить
рeйтигова тeма. ось хлeбала повiдкривали
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09.11.2021 08:33 Ответить
Что то я не понял....Мобильная версия цензора на мове,а тут на российской?
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08.11.2021 17:55 Ответить
коли знову витягують питання мови... десь наближаються вибори...
***
Він вміло удає за свого,
А як придивишся - чужий.
В очах сховав пересторогу,
У роті крутяться вужі.
Замішаний на мутних водах,
На інших помислах він зріс.
Хоча кричить: «Я із народу,
Я прапор волі також ніс».
Розхвалює козацьку віру,
Але в московські храми йде.
Слова гучні, але нещирі
Він розсипає між людей.
«Я патріот, я син Вітчизни», -
Він це підкреслює щомить.
Пригляньсь... І до стіни притисни -
Йому вкраїнське не болить!!!
А наші вороги для нього -
Не вороги, а так собі.
Не бачить він нічого злого
В неправді, в нинішній ганьбі.
В родині «штокає» він жінці,
Дітей не вчить, як вчив Тарас.
...І отаких - своїх чужинців -
Ой, щ же багато серед нас.

Вадим КРИЩЕНКО.
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08.11.2021 17:55 Ответить
задолбали своей мовой!
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08.11.2021 17:56 Ответить
тeбe трeба довбать много i часто. нe зважаючи на рeйтинги
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09.11.2021 08:36 Ответить
Зразу видко, що тебе не ...буть - тому й така стервозна.
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09.11.2021 13:39 Ответить
стіфанчюк, по факту ви продукуєте тільки лайно.
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08.11.2021 17:57 Ответить
Мода вырабатывается не запретами, квотами и "надо каждый день и везде разговаривать", а реальными достижениями в искусстве, науке, промышленности, повышении уровня жизни в конце концов. Сколько просмотров и лайков у украиноязычных видосов на Ютубе и почему такой мизер? Вот с этого и надо начинать, а не стоять 30 лет на одном и том же месте
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08.11.2021 17:57 Ответить
нє. як раз мова i є "кожeн дeнь i скрiзь". цe стосується усiх мов. бо вони мови
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09.11.2021 08:38 Ответить
Важко зробити модною мову, як що це лише мова платіжок за жкх, і мова берхні політиків, чиновників, і телеканалів. Створіт щось позитивне, правдиве, конструктивне україномовне
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08.11.2021 17:59 Ответить
ежедневно и повсеместно, - Стефанчук / Израильский флажок от украинцев гневно требовал : пару сот виселец на Крещатики. 03.03. 2018 16:34 Когда его ткнули носом в ошибки, моментально освоил Гугл-переводчик. Теперь. строчит комменты на украинском как Анка-пулемётчица. https://censor.net/comments/locate/2008573/01921221-b3b3-7353-b2e3-b0e9e806d653
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08.11.2021 18:04 Ответить

А як українською буде вимовлятись кацапське "Колыван"?
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08.11.2021 18:17 Ответить
Только не Стефанчуку об этом говорить. Мова украинська - це красота. Тоько без некрасиво-толстого Стефанчука.
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08.11.2021 18:21 Ответить
от їм і розкажіть про моду на укрмову...

Яна Супоровська@YanaSuporovska

Пєрвий хлєбний на лєвом бєрєгу відкривається чомусь саме на Позняках Зашо.

ervi_rygel@eRVieM

Відкриваємо виномаркеті нашої мережі на Позняках.

Якщо що

Руслан Горовий@u_kraine

Бо до запорєбріка ближче

Твiй татко@mas_saraksh

чому таке ставлення то цієї мережі?

Геннадій Гнип@gignyp

За презирство власників до України та українців

власники - Аліна Косічкіна и Дмітрій Заходякін
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08.11.2021 18:44 Ответить
Чтоб язык страны был модный и крутой, Страна должна соответствовать)
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08.11.2021 19:03 Ответить
якщо срочно трeба пiдняти рeтинг то мова як раз останiй рятiвний круг
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09.11.2021 08:39 Ответить
От читаєш заголовки - Україна на піку пандеміі,загострення військових дій на сході,катастрофічна нестача газу та вугілля - і як підсумок,як висновок з того всього Стефанчук заявляє що треба вводити моду на українську мову...Ну поясніть йому,тому бику в якого в мізках лишень сало що не буде українців - не треба й буде мови!Люди - от про кого насамперед дбати!..
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08.11.2021 19:17 Ответить
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08.11.2021 20:40 Ответить
Зачем?
78% считают родным а 89% говорят всегда на украинском.
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08.11.2021 20:52 Ответить
Для тупого жирного ублюдка: мова то не " мода" і не "крутизна", і не "какая разніца". Мода міняється як труси чи шкарпетки, а замість одного крутого приходить ще крутіший.
МОВА НАРОДУ ТО НАЙВИЩА НАЦІОНАЛЬНА СВЯТИНЯ І ЦІННІСТЬ.
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09.11.2021 13:48 Ответить
 
 