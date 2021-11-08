РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10971 посетитель онлайн
Новости Война
823 5

Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники открывали огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Павлополь войска РФ совершили обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также читайте: В сбитых на Донбассе российских беспилотниках обнаружили немецкие двигатели: их поставляли на чешское предприятие, связанное со спецслужбами РФ

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили российских наемников прекратить огневую активность.

Автор: 

обстрел (26942) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему международные наблюдатели не видят войск РФ на Донбассе а местная пропаганда постоянно о них нам врет как и про борьбу с коррупцией, коронавирусом, бедностью и тд? https://politics.segodnya.ua/ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html
показать весь комментарий
08.11.2021 17:34 Ответить
Це ОБСЄ бреше. Те зо вони повністю глухі і сліпі, давно всі зрозуміли...
показать весь комментарий
08.11.2021 18:11 Ответить
Вам ,что ракет Байрактаров жалко ?
показать весь комментарий
08.11.2021 17:38 Ответить
навіщо ви байрактарими вихвалялись, якщо не можете в зуби дать, і знов тепер загибель воїна... ?
показать весь комментарий
08.11.2021 17:38 Ответить
 
 