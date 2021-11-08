Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники открывали огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Павлополь войска РФ совершили обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили российских наемников прекратить огневую активность.