Из общего количества более 112 тыс. протоколов почти 15 тыс. составлены на руководителей торговых, развлекательных заведений и заведений питания, - Клименко

За организацию проверки наличия ковид-сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у посетителей торгово-развлекательных центров и общепита отвечают сами субъекты хозяйствования.

Об этом в блиц-интервью Цензор. НЕТ рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Полицию интересует результат – лиц без надлежащих документов, подтверждающих ковид-безопасность, в этих заведениях быть не должно. Если во время проверки мы таких обнаружим, штраф придется оплатить именно администрации заведения, а не посетителю, - объяснил он. - Из общего количества свыше 112 тысяч протоколов почти 15 тысяч составлены на руководителей торговых, развлекательных заведений и учреждений питания, а свыше 3300 – на руководителей предприятий, учреждений и организаций. Сумму штрафа определяет суд, в КУоАП прописано, что для физических лиц – 17-34 тысячи гривен. А вот для юридических – от 34 до 170 тысяч гривен".

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По его словам, из общего числа составленных админпротоколов почти 109 тысяч направлено в суд.

Клименко добавил, что с 21 октября провели более 42 тысяч проверок пассажирских перевозок. Составили почти 300 админпротоколов. При этом их составляют уже не на перевозчика, а именно на пассажира, у которого нет соответствующего документа.