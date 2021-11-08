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Новости Коронавирус и карантин
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Из общего количества более 112 тыс. протоколов почти 15 тыс. составлены на руководителей торговых, развлекательных заведений и заведений питания, - Клименко

Из общего количества более 112 тыс. протоколов почти 15 тыс. составлены на руководителей торговых, развлекательных заведений и заведений питания, - Клименко

За организацию проверки наличия ковид-сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у посетителей торгово-развлекательных центров и общепита отвечают сами субъекты хозяйствования.

Об этом в блиц-интервью Цензор. НЕТ рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Полицию интересует результат – лиц без надлежащих документов, подтверждающих ковид-безопасность, в этих заведениях быть не должно. Если во время проверки мы таких обнаружим, штраф придется оплатить именно администрации заведения, а не посетителю, - объяснил он. - Из общего количества свыше 112 тысяч протоколов почти 15 тысяч составлены на руководителей торговых, развлекательных заведений и учреждений питания, а свыше 3300 – на руководителей предприятий, учреждений и организаций. Сумму штрафа определяет суд, в КУоАП прописано, что для физических лиц – 17-34 тысячи гривен. А вот для юридических – от 34 до 170 тысяч гривен".

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По его словам, из общего числа составленных админпротоколов почти 109 тысяч направлено в суд.

Клименко добавил, что с 21 октября провели более 42 тысяч проверок пассажирских перевозок. Составили почти 300 админпротоколов. При этом их составляют уже не на перевозчика, а именно на пассажира, у которого нет соответствующего документа.

Автор: 

Нацполиция (16431) сертификат (226) Клименко Игорь (393) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Цікаво цей поц буде рапортувати скільки протоколів суди відхилять!?
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08.11.2021 17:28
+2
зайдіть в ЄРСР України в поле пошук за словами ставим ст.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2021_10_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 44-3КУпАП ставим галочку напроти справи про адмінпорушення проміжок з 01.03.2020 по 09.11.2021 в мене 5505 . 112000-5505=106495 де решта? чи я не правільно рахую?
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09.11.2021 00:41
+1
ні більшість закривають по 22 за малознчністю
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09.11.2021 00:43
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Цікаво цей поц буде рапортувати скільки протоколів суди відхилять!?
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08.11.2021 17:28 Ответить
ні більшість закривають по 22 за малознчністю
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09.11.2021 00:43 Ответить
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09.11.2021 00:09 Ответить
Здається вам знову локшину на вуха повісили зайдіть ЄРСРУ і порахуйте а коли побачите що більшість (дуже значна) просто закривають у вас пропаде радість.
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09.11.2021 00:51 Ответить
зайдіть в ЄРСР України в поле пошук за словами ставим ст.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2021_10_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 44-3КУпАП ставим галочку напроти справи про адмінпорушення проміжок з 01.03.2020 по 09.11.2021 в мене 5505 . 112000-5505=106495 де решта? чи я не правільно рахую?
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09.11.2021 00:41 Ответить
п3дешь
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09.11.2021 05:06 Ответить
Делать за полицию её работу?

Они что, совсем наглость потеряли?.....
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09.11.2021 07:46 Ответить
нахер иди, бестолковая говорящая голова, надлежащие не задокументированніый после родов
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09.11.2021 08:02 Ответить
С какого перепугу любая лядь может получать информацию о моих медицинских данных?
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09.11.2021 08:57 Ответить
 
 