Сайт, на котором торговали персональными данными 200 млн человек, закрыла киберполиция

На сайте незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. На сайте содержались сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств", - сказано в сообщении.

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В киберполиции отметили, что действовали в сотрудничестве с партнерами из США, Молдовы и Германии, а также с представителями омбудсмена Украины.

Уголовное производство открыто по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности личной жизни).