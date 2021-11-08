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Сайт, на котором торговали персональными данными 200 млн человек, закрыла киберполиция

Сайт, на котором торговали персональными данными 200 млн человек, закрыла киберполиция

На сайте незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. На сайте содержались сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств", - сказано в сообщении.

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В киберполиции отметили, что действовали в сотрудничестве с партнерами из США, Молдовы и Германии, а также с представителями омбудсмена Украины.

Уголовное производство открыто по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности личной жизни).

Автор: 

киберпреступление (762) сайт (322) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+1
Цукер решил халтуркой заняться помимо основной работы...
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08.11.2021 19:19
+1
Закрыли, а базу перепродали.
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08.11.2021 19:20
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ждём оформления левых кредитов
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08.11.2021 17:37 Ответить
если конечно эти данные не удалили
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08.11.2021 17:37 Ответить
откуда? копий и бекапов куча. это застрелили воробья, который клевал реестры.
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08.11.2021 18:02 Ответить
так вторговали? или успели закрыть????
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08.11.2021 17:57 Ответить
вот и доверяй теперь ихним ДИЯм...
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08.11.2021 18:28 Ответить
Цукер решил халтуркой заняться помимо основной работы...
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08.11.2021 19:19 Ответить
Закрыли, а базу перепродали.
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08.11.2021 19:20 Ответить
Здається, що такою езоповою мовою повідомляють про закриття сайту номер орг с застарілими років на двадцять відомостями
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08.11.2021 22:05 Ответить
Миротворец?
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09.11.2021 08:22 Ответить
 
 