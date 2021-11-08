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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ситуации с мигрантами

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ситуации с мигрантами

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис из-за ухудшения ситуации на границе Европейского союза и Беларуси призывает ЕС ужесточить санкции и включить в список санкционных объектов белорусские аэропорты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европа больше не может медлить. Нагнетание события на польской границе является лишь еще одним доказательством того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европе следует незамедлительно реагировать, ужесточая санкции - в отношении аэропортов Беларуси должны быть введены санкции", - сказал Ландсбергис.

"Все авиалинии мира должны понять, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом", - заявил министр, добавив, что "белорусский режим" продолжает использовать аэропорты для организации нелегальной миграции.

Смотрите также: Польша отразила попытку прорыва границы нелегалами из Беларуси: на подходе новые группы. ВИДЕО

Как сообщил в понедельник МИД, глава литовской дипломатии обсудил этот вопрос с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных. "Мы повышаем готовность сил терробороны. Вместе со службами МВД мы готовы защищать границу Польши", – написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша формирует два батальона резервистов на границе с Беларусью

Командующий Государственной пограничной службой (VSAT) Рустамас Любаевас говорит, что офицеры располагают информацией о том, что беспорядки могут быть организованы в лагерях для мигрантов в Литве.

Автор: 

аэропорт (1509) Беларусь (7888) Литва (2445) мигранты (980) МИД (6936) санкции (11258) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+11
Полное эмбарго и отключение банковских сервисов.

И хай там в Бульбостане у костров собираются и меняются стеклышками и крышечками.

Заодно и Роисе было бы над чем подумать...
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08.11.2021 18:10
+10
Очень туго Европа соображает, мозги жиром заплыли...
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08.11.2021 18:07
+5
Введите полный 3апрет на белоруские и росийские самолеты. Не пешком же ети мигранты ходят и Сирии и Ирана на Беларашку
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08.11.2021 18:37
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Будут через Смоленск пешим ходом гнать.
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08.11.2021 18:07 Ответить
Согласен. Пока по ******* рабсее не дать остановки в "величайшей многоходовочке" не будет.
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08.11.2021 23:22 Ответить
Очень туго Европа соображает, мозги жиром заплыли...
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08.11.2021 18:07 Ответить
Полное эмбарго и отключение банковских сервисов.

И хай там в Бульбостане у костров собираются и меняются стеклышками и крышечками.

Заодно и Роисе было бы над чем подумать...
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08.11.2021 18:10 Ответить
Пусть благодарит бульбаш за это путьке! Пуйло хорошему не научит.
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08.11.2021 18:22 Ответить
Ердоган теж Європу мігрантами час від часу шантажує. Та ще й системи ППО в кацапів купує наперекір "сильним світу цього". Що там з повним ембарго і відключенням Туреччини від банківських сервісів? Ландсбергіс вже турецькі аеропорти позакривав?
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09.11.2021 09:33 Ответить
Турция - член НАТО.

И шото я не припомню, чтобы турецкие войска помогали штурмовать пограничные заграждения ЕС.
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09.11.2021 09:59 Ответить
Так, Ердогаша хоч і сукин син, але НАШ сукин син. Все вірно. Подвійні стандарти в Європі завжди були в пошані.
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09.11.2021 10:11 Ответить
А вот другу готов одолжить денег и простить обиду, а тебе яйца отобью и рот разрежу.
Это двойные стандарты?
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09.11.2021 10:16 Ответить
Так. Бо друг, який наніс тобі "обіду" - вже не друг. Це зрадник, що встромив ножа в спину. Йому якраз і треба відбить яйця.
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09.11.2021 10:31 Ответить
Вопрос в том, что к другу и к врагу априори разное отношение и разная реакция на конфликты с ними.

Что позволено Кесарю, то не позволено быку.
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09.11.2021 10:39 Ответить
Так. Якщо тебе, припустимо, підставить твій ворог, тут все зрозуміло - ворог він ворог і є, добра від нього чекати і не слід. Але коли западло тобі зробить друг - це зовсім інша справа...
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09.11.2021 15:17 Ответить
вот она, вся сила НАТО и ЕС
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08.11.2021 18:14 Ответить
Да не подстрекай.. разберутся. Там есть кому.
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08.11.2021 18:23 Ответить
как это "не подстрекай"? и кого?
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08.11.2021 18:32 Ответить
Ні, це як мертвому припарки. До поки хуʼло кремлівське не посадять у клітку разом зо всіма його подєльниками. Не буде ні у Європі, ні в Україні спокою.
Московію давно пора відключити від SWIFT, ввести повне ембарго на продаж нафти та газу. Повне ембарго на закупівлю всього, що складніше ніж звичайне відро та швабра. Тільки тоді москалі за пів року перетворяться на кучу перегною, а ті що остануться будуть себе поводити як і належить рабам за генотипом - тихо та покірно.
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08.11.2021 18:19 Ответить
Введите полный 3апрет на белоруские и росийские самолеты. Не пешком же ети мигранты ходят и Сирии и Ирана на Беларашку
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08.11.2021 18:37 Ответить
уверен , что часть т.н. "беженцев" это специально завезённые подразделения из афгана, действующие в рамках договорённости ***** с талибаном, часть-действительно беженцы из сирии и др. стран , им платят и их кормят, часть - координаторы этой толпы из гэбни ...
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08.11.2021 22:36 Ответить
в ЕС это прекрасно понимают. Более того, уже выцепили не один десяток террористов из числа беженцев.
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09.11.2021 00:11 Ответить
они летают, но через территорию России. Запрети что-нибудь России на территории, которую она контролирует, попробуй.
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09.11.2021 00:11 Ответить
Togda tureckim i raski kompanijam luce neletat v Belrous,jesli konecno xocet letat po Evrope.Sleduci punkt eto budet zakrytyja granic,propusknix punktov dlia masin
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08.11.2021 23:25 Ответить
А кто может летать в тот концлагерь? Путлереску и Лукашеску? Разве что Витя Ведмедчук и Вадим РАБинович... братаны фюреров...
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09.11.2021 06:58 Ответить
 
 