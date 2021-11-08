Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ситуации с мигрантами

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис из-за ухудшения ситуации на границе Европейского союза и Беларуси призывает ЕС ужесточить санкции и включить в список санкционных объектов белорусские аэропорты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европа больше не может медлить. Нагнетание события на польской границе является лишь еще одним доказательством того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европе следует незамедлительно реагировать, ужесточая санкции - в отношении аэропортов Беларуси должны быть введены санкции", - сказал Ландсбергис.

"Все авиалинии мира должны понять, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом", - заявил министр, добавив, что "белорусский режим" продолжает использовать аэропорты для организации нелегальной миграции.

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Как сообщил в понедельник МИД, глава литовской дипломатии обсудил этот вопрос с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных. "Мы повышаем готовность сил терробороны. Вместе со службами МВД мы готовы защищать границу Польши", – написал он.

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Командующий Государственной пограничной службой (VSAT) Рустамас Любаевас говорит, что офицеры располагают информацией о том, что беспорядки могут быть организованы в лагерях для мигрантов в Литве.