Бывший заместитель командира подразделения "Беркут" уведомлен о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о новом подозрении бывшему заместителю командира ГМОП "Беркут".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что экс-правоохранитель с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, совершенном 11 декабря 2013 года с целью противодействия мирным акциям протеста в Киеве.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, будучи гражданином Украины и работником правоохранительного органа, с марта по сентябрь 2014 года, находясь на территории АР Крым, решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. С этой целью он принял присягу сотрудника так называемого "специального подразделения Министерства внутренних дел РФ в АР Крым – отряда милиции особого назначения "Беркут" (с апреля 2016 г. – отряд милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике Крым и г. Севастополя).

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В целом, подозреваемому инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Фамилия подозреваемого не сообщается, однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о заместителе командира - начальнике штаба ЧМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в АР Крым Сергее Марченко.