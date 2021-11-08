Принятие закона о реформе СБУ планируется в ноябре, - "слуга народа" Безуглая
Верховная Рада планирует в ноябре принять во втором чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности спецслужбы.
Об этом сообщила заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ноябре мы планируем его проголосовать. Сейчас как раз прорабатываем возможность вынесения его на голосование в течении ближайших трех пленарных недель, которые будут согласно измененному календарному плану сессии", - сказала нардеп.
Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон о СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.
22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" по усовершенствованиям организационно-правовых основ деятельности СБУ.
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За підора-гаранта, взагалі мовчу. Чому воно не здохло в роддомі?
баклановашмидта...