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Новости Силовики
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Принятие закона о реформе СБУ планируется в ноябре, - "слуга народа" Безуглая

Принятие закона о реформе СБУ планируется в ноябре, -

Верховная Рада планирует в ноябре принять во втором чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности спецслужбы.

Об этом сообщила заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ноябре мы планируем его проголосовать. Сейчас как раз прорабатываем возможность вынесения его на голосование в течении ближайших трех пленарных недель, которые будут согласно измененному календарному плану сессии", - сказала нардеп.

Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон о СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" по усовершенствованиям организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Читайте также: Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают Верховную Раду "немедленно" принять закон о реформе СБУ

Автор: 

ВР (29228) правоохранительные органы (2968) СБУ (19861) силовики (2797) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+9
Якщо Безмозгла береться за цю реХформу пишіть: "все пропало" Чекаємо зашквар на зашкварі та потік ахінеї...
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08.11.2021 20:03
+5
ну не зрослось у дєвахи з варениками і голубцями...буває...
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08.11.2021 20:10
+5
безухая...что там с вагнеровцами???
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08.11.2021 20:42
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Якщо Безмозгла береться за цю реХформу пишіть: "все пропало" Чекаємо зашквар на зашкварі та потік ахінеї...
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08.11.2021 20:03 Ответить
ну не зрослось у дєвахи з варениками і голубцями...буває...
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08.11.2021 20:10 Ответить
"Кальмар" продовжує...
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08.11.2021 20:10 Ответить
Вірніше, кальмар атакує...
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08.11.2021 20:19 Ответить
Более того, прямо из борща.
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08.11.2021 20:52 Ответить
Нє , ну Безумна херні не скаже..
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08.11.2021 20:30 Ответить
Зато как плясала в Трускавце
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08.11.2021 20:43 Ответить
безухая...что там с вагнеровцами???
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08.11.2021 20:42 Ответить
газа нет, электричества тоже этой зимой не будет, боевые генералы сидят по тюрмам, армия не имеет права стрелять, осталось СБУ парализовать и всё, ****** зайдёт в Украину легко и просто, а зеленский его примет с хлебом солью
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08.11.2021 20:44 Ответить
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08.11.2021 21:05 Ответить
Типа "Слуги народа", давным давно уже стали Врагами Народа.
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08.11.2021 20:46 Ответить
Принятие закона о реформе СБУ планируется . -Украинцев это вряд ли осчастливит/ Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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08.11.2021 20:47 Ответить
Зробить так, щоб ця тварина взагалі мовчала!
Це було б краще для країни!
За підора-гаранта, взагалі мовчу. Чому воно не здохло в роддомі?
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08.11.2021 20:47 Ответить
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08.11.2021 20:57 Ответить
Ви здивовані? Мабуть приймали у мами Ріми роди у кочегарці? Невже гаранту так важко було вижити? У старовинній Спарті його викинули б у прірву! Співчуваю Україні!
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08.11.2021 21:40 Ответить
безумная - внебрачная дочь лейтенанта бакланова шмидта...
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08.11.2021 20:54 Ответить
У креветки брачный период?
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08.11.2021 20:58 Ответить
По модному "у кальмара"
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08.11.2021 21:42 Ответить
Задрали бесконечным реформированием всего.😂
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08.11.2021 21:00 Ответить
Безмозглая - Кива в юбке
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08.11.2021 21:29 Ответить
Не можу зрозуміти кого ви образили : психопата Ківу , чи юбку?
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08.11.2021 21:44 Ответить
а что, кроме безмозглой никто не может заниматься рыхвормой службы слабоумных?
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09.11.2021 07:39 Ответить
Знову ліжка в борделі будуть переставляти
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09.11.2021 12:06 Ответить
 
 