Грузии направлена нота в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу, - МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны.
Об этом говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для предоставления надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи", - говорится в комментарии МИД.
Отмечается, что в понедельник во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота на этот счет.
"Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", - считают в украинском министерстве.
МИД пообещал держать ситуацию с Саакашвили на особом контроле.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.
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Зеленський мабуть і не знає, що гинуть військові - коментує спортивні події, розповідає що покакав і може тепер поїсти...
Если Михо гражданин Грузии, то чего наш МИД за него вписывается?
А если он украинского гражданства (которое невозможно получить, не отказавшись предварительно от грузинского), то почему МИД Украины вписывается за кренделя, который нелегально приехал в другую страну, где он уже осужден, чтобы там захватить власть? Гражданин Украины хотел захватить власть в Грузии, Карл! Вот чего наш МИД за него вписывается?
Мало нам проблем с Молдовой из-за Чауса, так еще с Грузией разосремся из-за Михо. У Меркель спросим, чего мы не в ЕС, у Байдена - почему мы не в НАТО. Кто-то делает все, чтобы развалить коалицию, которую Порох сколачивал.
ЗЕляди обвинили США во лжи. ЗЕляди испортили отношентя с НАТО. ЗЕляди сделали все для того, чтобы поссорить Украину с Молдовой.
Теперь ЗЕляди гадят отношения с последним союзником.
Там вирішує *****.