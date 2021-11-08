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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузии направлена ​​нота в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу, - МИД Украины

Грузии направлена ​​нота в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

Об этом говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для предоставления надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи", - говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что в понедельник во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота на этот счет.

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"Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", - считают в украинском министерстве.

МИД пообещал держать ситуацию с Саакашвили на особом контроле.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6936) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+11
Замовкніть вже. Вказівки вони роздають грузинам. Там розберуться, що робити зі злочинцем.
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08.11.2021 21:25
+11
Я что-то не пойму.

Если Михо гражданин Грузии, то чего наш МИД за него вписывается?

А если он украинского гражданства (которое невозможно получить, не отказавшись предварительно от грузинского), то почему МИД Украины вписывается за кренделя, который нелегально приехал в другую страну, где он уже осужден, чтобы там захватить власть? Гражданин Украины хотел захватить власть в Грузии, Карл! Вот чего наш МИД за него вписывается?

Мало нам проблем с Молдовой из-за Чауса, так еще с Грузией разосремся из-за Михо. У Меркель спросим, чего мы не в ЕС, у Байдена - почему мы не в НАТО. Кто-то делает все, чтобы развалить коалицию, которую Порох сколачивал.
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08.11.2021 21:40
+7
С требованием вернуть его в ... камеру?
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08.11.2021 21:16
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Типа, "низзя лечить!"...
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08.11.2021 21:15 Ответить
нe в тому мiсцi - у звичайну. а його вiдвeзли в тюрeмну. читай статтю а нe лишe заголовки
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08.11.2021 23:43 Ответить
Так это получается любой наркоман может потребовать теперь лечится на свободе?
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09.11.2021 06:38 Ответить
нe бачу зв"язку мiж тeмами
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09.11.2021 08:42 Ответить
С требованием вернуть его в ... камеру?
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08.11.2021 21:16 Ответить
Саак поднял два пальчика вверх - знак триумфа сатаны. Что это с ним? Не заболел ли на голову?
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08.11.2021 22:17 Ответить
№91
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08.11.2021 22:37 Ответить
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08.11.2021 21:18 Ответить
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08.11.2021 21:20 Ответить
без объявления войны Грузии нам Мишу не освободить..
- дать им 24 часа на размышление
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08.11.2021 21:20 Ответить
А всё началось с предоставления ему гражданства.
"Не мала баба клопоту - купила порося"
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08.11.2021 21:24 Ответить
ноту ЛЯ?
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08.11.2021 21:24 Ответить
Замовкніть вже. Вказівки вони роздають грузинам. Там розберуться, що робити зі злочинцем.
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08.11.2021 21:25 Ответить
може Міхо полякам повернути для початку, звідки він незаконна вдерся до України?
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08.11.2021 21:26 Ответить
Переведите его в дурдом пожалуйста!
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08.11.2021 21:29 Ответить
Лет за 10 он эту ноту выцарапае на стене. А может и не только
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08.11.2021 21:31 Ответить
А стосовно загибелі військового, ніякої ноти не направляли???
Зеленський мабуть і не знає, що гинуть військові - коментує спортивні події, розповідає що покакав і може тепер поїсти...
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08.11.2021 21:36 Ответить
Я что-то не пойму.

Если Михо гражданин Грузии, то чего наш МИД за него вписывается?

А если он украинского гражданства (которое невозможно получить, не отказавшись предварительно от грузинского), то почему МИД Украины вписывается за кренделя, который нелегально приехал в другую страну, где он уже осужден, чтобы там захватить власть? Гражданин Украины хотел захватить власть в Грузии, Карл! Вот чего наш МИД за него вписывается?

Мало нам проблем с Молдовой из-за Чауса, так еще с Грузией разосремся из-за Михо. У Меркель спросим, чего мы не в ЕС, у Байдена - почему мы не в НАТО. Кто-то делает все, чтобы развалить коалицию, которую Порох сколачивал.
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08.11.2021 21:40 Ответить
Безумие нарастает.
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08.11.2021 21:51 Ответить
А и правильно.

ЗЕляди обвинили США во лжи. ЗЕляди испортили отношентя с НАТО. ЗЕляди сделали все для того, чтобы поссорить Украину с Молдовой.

Теперь ЗЕляди гадят отношения с последним союзником.
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08.11.2021 21:41 Ответить
Сколько шума из-за одного мыльного пузыря, которому по ошибке дали гражданство Украины, а один скоморох назначил ответственным за реформы.
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08.11.2021 21:51 Ответить
Правильньіе действия МИД , нужно и президенту подключиться . Слава Украине !
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08.11.2021 22:27 Ответить
Если преЗЕдент подключится, то, с его умением и тактом, будет Михо лет 20 сидеть. Шесть ему уже дали, 5 добавят за незаконное пересечение границы, а на остальное Зе наговорит.
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08.11.2021 22:35 Ответить
Какой цинизм этой ноты в отношении к брошенным крымским татарам в застенки рабсеи... Все, шоу "Крымская платформа" закончена? Зебилы аплодируют нечеловеческой смелости зеледента?
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08.11.2021 22:33 Ответить
Почему не в Шарите или не на воды в Висбаден... Он такой же подследственный, задержанный, арестованный, осужденный ( не знаю его нынешний статус) как и любой другой гражданин Украины нарушивший закон другого государства ( в этом случае Грузии). Почему к нему должен быть " особый" подход. На основании "вип" персоны. Закон один для всех. Кроме этого его состояние ухудшилось от объявленной им голодовки.. ну предложите его кормить через зонд насильно.. так обвинение последует в пытках... Странно однако. Хорошо конечно что наши службы так борются за права каждого рядового гражданина Украины, это вызывает гордость.. Но только всегда ли так активны они по отношению к другим. И вот тут гложут сомнения...
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08.11.2021 22:51 Ответить
Кстати мы видели как он хомячит так нормально и без зонда! Да и по фигуре видно что фигура от голодовки не пострадала! Даже больше скажу харя у него ещё чутка Карсон поголодает то она треснет!
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09.11.2021 06:42 Ответить
РехВОРматора Одесской области надо спасать...иначе Джугашвили Атэц всех времен и народов сдохшего Сссра абидэтся...
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08.11.2021 23:07 Ответить
Сегодня Грузия полный Ацтой....зато Михо каже : я ее рехВОРмировал...
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08.11.2021 23:09 Ответить
Цирк Шапито пляя...Саака и Зеля...
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08.11.2021 23:20 Ответить
А надо было сразу на кладбище чтоль?
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09.11.2021 05:47 Ответить
В відповідь МЗС Грузії надішле ноту "нах".
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09.11.2021 07:03 Ответить
Грузія уже не самостійна країна.
Там вирішує *****.
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09.11.2021 10:43 Ответить
 
 