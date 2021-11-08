Зеленский и Дуда обсудили ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью и "Северный поток-2"

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудят обострение ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Якуб Кумох, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Анджей Дуда только что беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент проводит ряд переговоров с лидерами стран, граничащих с Беларусью и другими странами нашего региона. Серьезных разногласий во мнениях нет. Все видят, что делает Лукашенко", – подчеркнул Кумох.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский проинформировал Дуду о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для его надлежащей защиты.

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"Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток-2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока-2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту", - говорится в сообщении. Главы государств также обсудили перспективные проекты сотрудничества в энергетической сфере, в частности по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Отдельно президент Украины коснулся вопроса увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков и невведения дополнительных ограничений для граждан Украины на въезд в Республику Польша.

Зеленский и Дуда договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.