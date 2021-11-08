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Зеленский и Дуда обсудили ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью и "Северный поток-2"

Зеленский и Дуда обсудили ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью и

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудят обострение ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Якуб Кумох, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Анджей Дуда только что беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент проводит ряд переговоров с лидерами стран, граничащих с Беларусью и другими странами нашего региона. Серьезных разногласий во мнениях нет. Все видят, что делает Лукашенко", – подчеркнул Кумох.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский проинформировал Дуду о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для его надлежащей защиты.

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"Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток-2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока-2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту", - говорится в сообщении. Главы государств также обсудили перспективные проекты сотрудничества в энергетической сфере, в частности по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Отдельно президент Украины коснулся вопроса увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков и невведения дополнительных ограничений для граждан Украины на въезд в Республику Польша.

Зеленский и Дуда договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Автор: 

Беларусь (7888) Зеленский Владимир (20239) мигранты (980) Польша (8403) Северный поток (1449) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+14
Дуда "поблагодарил" Зелю за финансирование режима Луки? Можно услышать дословно?
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08.11.2021 21:53
+14
Ага, и поэтому он помогает финансово режиму Луки? У вас, подоляцких, агрофюрер уже друг?
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08.11.2021 21:55
+9
Дуді можна поспівчувати.
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08.11.2021 22:02
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Президент Зеленский по любому поможет друзьям Украины. Молодец!
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08.11.2021 21:53 Ответить
Ага, и поэтому он помогает финансово режиму Луки? У вас, подоляцких, агрофюрер уже друг?
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08.11.2021 21:55 Ответить
Все больше убеждаюсь что не зря зеля концертил в московии вначале войны... Гадя прошла как пробный вариант, зеля прошел как окончательное решение кремля. А 73% потому что зеля им войну пообещал закончить. На фоне этих 73% наши воины на фронте являются героями Украины только одним присутствием там!
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08.11.2021 22:52 Ответить
Дуда "поблагодарил" Зелю за финансирование режима Луки? Можно услышать дословно?
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08.11.2021 21:53 Ответить
скорее Дуда рассказал, что будет, если немытые полезут в обход
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08.11.2021 22:48 Ответить
"Качають" поляків, Литва перекидує війска до білоруського кордону
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08.11.2021 21:56 Ответить
Газ в Молдову во время жуткого кризиса, из Беларуси - мигрантов, откуда это ашно на нашу голову свалилось
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08.11.2021 21:58 Ответить
Дуді можна поспівчувати.
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08.11.2021 22:02 Ответить
Ведана , привет, 😀 .
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08.11.2021 22:45 Ответить
Привіт, пані Софіє.
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10.11.2021 22:31 Ответить
Путлер руками мигрантов и ватников бульбашей раскачивает ситуацию
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08.11.2021 22:24 Ответить
Там ещё Эрдоган помогает, 49% авиаперелётов, которые перевозят мигрантов - это турецкие авиалинии. Ну и 51% это аэрофлот.
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09.11.2021 00:13 Ответить
Зе раком став по енергетиці і не чого не вякне 🤬
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08.11.2021 22:29 Ответить
уряд, призначений зюзею довів ситуацію в енергетиці до закупівель електрики у рашистсько-білоруському рейху
про що можна розмовляти із тупим мудилою, який ще ПП-2??
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08.11.2021 22:31 Ответить
Помагальщик.
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08.11.2021 22:31 Ответить
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08.11.2021 22:33 Ответить
Не совсем по теме, но вот что интересно: с сегодняшнего дня Талибан уже не запрещённая в росисе организация
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09.11.2021 00:15 Ответить
Лучше бы он с Лехом Качиньским обсудил ситуацию ‡
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08.11.2021 22:39 Ответить
Да поливать этих дикарей водой из пожарных машин
На днях будут морозы и мигранты рванут к теплу - никто мерзнуть не будет
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08.11.2021 22:43 Ответить
Ну вот как морозы начнутся, тогда и поливать !
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08.11.2021 22:44 Ответить
Нееть
пристреливаться надо сейчас
а то потом то воды не подвезут , то шланг забудут 😀
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08.11.2021 22:47 Ответить
Но вы же видите - они уже свои личинки приволокли к кордону! Как циганва прикрываясь детьми будут переть на проволоку.
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08.11.2021 23:01 Ответить
Самое время запустить УКРАИНО - ПОЛЬСКО - ЛИТОВСКИй полк .
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08.11.2021 22:50 Ответить
Sankciji novyje takze na podxode ot ES,Propusknoj 1 punkt poliaki zakryli ,poxoze i drugije skoro zakrojet,takze
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08.11.2021 22:53 Ответить
Мигранты идут не через пропускные пункты, их сегодня с КПП переправили в сторону леса. Мне кажется, их набирают критическую массу, а потом 500-1000 человек пойдет ломиться через границу
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09.11.2021 00:17 Ответить
Idut i tam nekotoryje s detmi.Nado zakryt vse propusknyje punkti ne tolko Polse no Litve i Latviji,posmotrim kak ix furi budet jezdit v Evropu
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09.11.2021 08:57 Ответить
Их уже начали к вашей границе перенаправлять, держитесь там
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09.11.2021 13:52 Ответить
Бидолашни свидки святого Петра - это какой раз переобуваться приходится?!!
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08.11.2021 22:58 Ответить
Лукашиста нужно изолировать от всего Мира. Ни поездов ни самолетов не пропускать - пусть только через анус (РФ) общается.
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08.11.2021 23:00 Ответить
Poxoze tak i budet zakrojet projezd im v Evropu ,a takze aeroporti pod sankciji pojdut
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08.11.2021 23:21 Ответить
Т.е. Зеля сейчас не помогает финансово Лукашисту? И уже границу Закрыл с торговлей?
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08.11.2021 23:35 Ответить
Турция держится с рашкой, Британия уже ничего не решает и не помогает, хотя тоже подписывала будапештский меморандум. Вы пишете откровенный бред
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09.11.2021 00:19 Ответить
Турецкие авиалинии взят мигрантов наравне с аэрофлотом. Турецкие байрактары чисто из-за выгоды в Украине находятся, не исключено, что скоро и в засрашке они появятся или же уже проданы, чтоб рашка могла защиту обновить. Эрдоган сидит на двух стульях и не гнушается переговариваться с засрашкой. По поводу курирования - США тоже курирует. Почему не пишете, что надо держаться США, а пишете, что США в опу всем засунули меморандум?
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09.11.2021 00:33 Ответить
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08.11.2021 23:38 Ответить
ой же ж ґарний малюк, подумав Дуда.
ну і хто це був?
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09.11.2021 03:56 Ответить
 
 