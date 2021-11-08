Офис президента о ситуации с Kyiv Post: "Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для всех остальных"
Офис президента не имеет отношения к проблемам издания KyivPost.
Об этом на своей странице в фейсбуке подчеркнул пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных. Призываем не пытаться делать пиар на проблемах авторитетного издания", – написал Никифоров.
Представитель президента выразил надежду, что Kyiv Post продолжит работу и "сохранит то качество и стиль, которые ставили его на самую высокую ступень среди украинских медиа", несмотря на причины сегодняшних новостей об издании.
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- потому что это издание они не читают и не читают их зе-избиратели..
Зе-избиратели смотрят 95-й Квартал и всякие там Дизель-шоу и Сватов..
"Продаж акцій "Прямого" й "5 каналу" на тлі закриття газети Kyiv Post свідчить про серйозні проблеми зі свободою слова в Україні" - вважає політолог і народний депутат VI скликання Віктор Уколов.
"По-перше, це перший випадок в історії України. І, мабуть, не лише України, а так само пострадянських країн, коли власник двох телеканалів віддає повністю всі 100% цих телеканалів журналістам цих телеканалів. Тому що навіть депутати, які отримали свої пакети, вони віддали в управління трудовому колективу. Другий момент - це те, що цей випадок, цей продаж акцій означає, що в Україні є серйозні проблеми зі свободою слова. І це підтверджує сьогоднішнє закриття газети Kyiv Post, зокрема", - зазначив Уколов.
За його словами, останні події демонструють фактичну цензуру в Україні.
"Тобто, ці два випадки - продаж двох телеканалів паном Порошенком і закриття газети Kyiv Post її власником - означає, що в Україні існує цензура. Цензура в українському законодавстві визначається як тиск влади і контроль за змістом телепрограм або засобів масової інформації, тиск на творчі колективи, на редакції. Цензура в Україні заборонена", - додав політолог.
Однак, на його думку, чинній владі не вдасться підім'яти під себе медіа.
"Я думаю, що ви зробили правильно. Натиснути на українських журналістів абсолютно неможливо. Я був в оргкомітеті української медіаспілки 2002 року, коли були темники. Ми тоді створили журналістську профспілку. Власне кажучи, ці темники загинули, не встигнувши з'явитися. Так буде і цього разу", - підсумував Уколов.
Так що всі претензії - до Авакова.
Ото у Вована і з'явилось волосся сиве і вигляд ідіота.
Бо знов клован обіс*ався - стільки істерики та верещання про "бАрьтпу са алигархами", а тут - раз, і "все пропало!"))
казали ж йому зебіли - "пиши в законі сразу призвище Порощенко, бо інакще ніяк!"))
партіясекта у нього.
Да я представляю не Днепровских бандитов а Днепродзержинских...там мне даже памятник стоит....
Леонид Ильич... а кто вас назначил ГенСеком ЦК кпSS?ПРОЛЕТАЙрят дохлой СРАНЫ....73%...
http://kyiv.osp-ua.info/?seolink=politics/52684-vsja-rabota-zakonchena-moshiakh-uzhe-zdes-analiticheskaja-spravka-o-veduschey-sile-mirovogo-pravitel.html
Сколько там, по последнему опросу "уровень доверия" к оХвису Офшнорного?
Там мозгов нет, даже не спрашивай.
Как я эту мразь янелоха оманского ненавижу! Как же я его ненавижу!
Янелох оманский будет отвечать за ермаков и за остальную шваль. И шамбала не поможет.
Какое же оно молочное ссыкливое.