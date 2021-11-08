Офис президента о ситуации с Kyiv Post: "Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для всех остальных"

Офис президента не имеет отношения к проблемам издания KyivPost.

Об этом на своей странице в фейсбуке подчеркнул пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных. Призываем не пытаться делать пиар на проблемах авторитетного издания", – написал Никифоров.

Представитель президента выразил надежду, что Kyiv Post продолжит работу и "сохранит то качество и стиль, которые ставили его на самую высокую ступень среди украинских медиа", несмотря на причины сегодняшних новостей об издании.

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