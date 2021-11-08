Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор. ФОТО
В Черкасской области завершили капитальный ремонт и реконструкцию участка трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь протяженностью 40 км. Дорогу национального значения восстановили в рамках программы "Большая стройка"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укравтодор.
"Полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс до Киева через левый берег, продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час", - говорится в сообщении Службы.
Ремонтные работы продолжались от границ Киевской и Черкасской областей до конца объездной города Золотоноша. На днях дорожники закончили ремонт последнего участка: от границы с Киевской областью до поворота на город Канев в селе Софиевка Золотоношского района.
Также по программе президента в Черкасской области завершили реконструкцию объездной города Золотоноша. Там установили современное освещение, расширили дорожное покрытие и устроили дополнительные полосы. А мостовики реконструировали путепровод через железнодорожный путь и мост через Золотоношку.
На другом участке автодороги Н-08 возле села Песчаное капитально отремонтирован мост через реку Супий.
"В общей сложности до конца 2021 года в Черкасской области будет отремонтировано 259 км дорог государственного значения. В прошлом году удалось отремонтировать 224,2 километра, результат "Большой стройки" в регионе всего за два года - около 500 км новеньких дорог", - добавляют в Службе автомобильных дорог.
Трасса Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь проходит по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Протяженность национальной автодороги в области составляет 88,5 км.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил , что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 6,5 тысяч километров дорог.
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Стабільно їзжу цією дорогою 2 рази на місяць.
На відрізку від Черкас до Києва ніколи не було великих ям!
Горби і коліі були. Але їхати можна було завжди нею більш-менш нормально.
Якщо не розумієш: вакцини закуплені дуже пізно, не закуплені ШВЛ, не підготоалене забеспечення киснем, не проведена компанія по роз'ясненню необхідності вакцинації! Цього достатьньо? А ще є багато людей кому поротипоказано вакцинуватись.
Навіть ЗАРАЗ, при наявності вакцини, більшисть не бажає вакцинуватися.
А ті, хто вакцинується роблять це не задля того щоб не хворіти, а щоб не втратит роботу.
Ось ТАКА свідомість у людей, і не треба розказувати, про те щоб люди хотіли робити щеплення потрібні гроші.
Мабуть ви обираєте китайський варіант, до речі дуже дієвий, але там про свої права можете забути.
Тоді дорога - пісня. ...Для вас.
І це вони хоч частину білих ліній зафарбували чорною фарбою.
1. "Дорога национального значения" в две полосы? Серьезно? Это как в Африке?
2. "Дорога национального значения" это по ДБН дорога 2-й категории, где обочина должна быть 3,75 м. Обочину в студию!
3. Согласно тем же ДБН на дорогах 1и 2-й категории перекрестков быть НЕ ДОЛЖНО! Только эстакады.
4. Дорожное освещение - любимая тема откатчиков. Поэтому тут оно, естественно, есть. При тотальном дифиците электроэнергии, безумной цене на кВт/ч и полном отсутствии подобного освещения во многих городах. Умно?
5. Если делал не "Онур", то дорожная разметка сотрется через 2-3 года.
Этот говнодел рассчитан исключительно и только для "раньше же вообще был ужас". Но, увы, таких большинство.
Делать грамотно и делать через жопу ("Велике будівництво") это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Володимире, запам'ятайте - де добре, там кожен українець. Де погано, тільки я. Ви найманий працівник!