Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор. ФОТО

В Черкасской области завершили капитальный ремонт и реконструкцию участка трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь протяженностью 40 км. Дорогу национального значения восстановили в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укравтодор.

"Полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс до Киева через левый берег, продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час", - говорится в сообщении Службы.

Ремонтные работы продолжались от границ Киевской и Черкасской областей до конца объездной города Золотоноша. На днях дорожники закончили ремонт последнего участка: от границы с Киевской областью до поворота на город Канев в селе Софиевка Золотоношского района.

Также по программе президента в Черкасской области завершили реконструкцию объездной города Золотоноша. Там установили современное освещение, расширили дорожное покрытие и устроили дополнительные полосы. А мостовики реконструировали путепровод через железнодорожный путь и мост через Золотоношку.

На другом участке автодороги Н-08 возле села Песчаное капитально отремонтирован мост через реку Супий.

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"В общей сложности до конца 2021 года в Черкасской области будет отремонтировано 259 км дорог государственного значения. В прошлом году удалось отремонтировать 224,2 километра, результат "Большой стройки" в регионе всего за два года - около 500 км новеньких дорог", - добавляют в Службе автомобильных дорог.

Трасса Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь проходит по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Протяженность национальной автодороги в области составляет 88,5 км.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил , что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 6,5 тысяч километров дорог.

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