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Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор. ФОТО

В Черкасской области завершили капитальный ремонт и реконструкцию участка трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь протяженностью 40 км. Дорогу национального значения восстановили в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укравтодор.

Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор 01

"Полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс до Киева через левый берег, продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час", - говорится в сообщении Службы.

Ремонтные работы продолжались от границ Киевской и Черкасской областей до конца объездной города Золотоноша. На днях дорожники закончили ремонт последнего участка: от границы с Киевской областью до поворота на город Канев в селе Софиевка Золотоношского района.

Также по программе президента в Черкасской области завершили реконструкцию объездной города Золотоноша. Там установили современное освещение, расширили дорожное покрытие и устроили дополнительные полосы. А мостовики реконструировали путепровод через железнодорожный путь и мост через Золотоношку.

Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор 02

Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор 03

На другом участке автодороги Н-08 возле села Песчаное капитально отремонтирован мост через реку Супий.

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"В общей сложности до конца 2021 года в Черкасской области будет отремонтировано 259 км дорог государственного значения. В прошлом году удалось отремонтировать 224,2 километра, результат "Большой стройки" в регионе всего за два года - около 500 км новеньких дорог", - добавляют в Службе автомобильных дорог.

Полностью завершен капремонт дороги из Черкасс в Киев по левому берегу, время пути сократилось на час, - Укравтодор 04

Трасса Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь проходит по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Протяженность национальной автодороги в области составляет 88,5 км.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил , что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 6,5 тысяч километров дорог.

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Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728) Черниговская область (1121)


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Топ комментарии
+7
За те тепер вмирає 700 людей на добу! ...Гарна дорога.
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09.11.2021 00:49
+4
Що відсутність асфальту в Україні якось впливало б на бажання українців вакцинуватися, щоб не вмирати?
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09.11.2021 05:55
+3
Як говорить єврейська мудрість: «Когда нечем заняться, берутся за великие дела».
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08.11.2021 23:17
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08.11.2021 23:01 Ответить
Щось вона вся великопокручена.
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08.11.2021 23:09 Ответить
Хто цією дорогою їздив - в цирку не сміється.
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08.11.2021 23:16 Ответить
Я в 18 году там часов 7 с борисполя до днепра ехал... Там тааааакие ямы были... Это хана... Скорость 20 кмч, местами задом сдавал, чтоб обьехать яму
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08.11.2021 23:30 Ответить
Ти мабуть плутаєш з іншою дорогою.

Стабільно їзжу цією дорогою 2 рази на місяць.

На відрізку від Черкас до Києва ніколи не було великих ям!

Горби і коліі були. Але їхати можна було завжди нею більш-менш нормально.
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09.11.2021 12:55 Ответить
Як говорить єврейська мудрість: «Когда нечем заняться, берутся за великие дела».
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08.11.2021 23:17 Ответить
За те тепер вмирає 700 людей на добу! ...Гарна дорога.
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09.11.2021 00:49 Ответить
"Зачєм нужна дорога которая нє вєдьот к" ... крематорию?
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09.11.2021 02:04 Ответить
Що відсутність асфальту в Україні якось впливало б на бажання українців вакцинуватися, щоб не вмирати?
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09.11.2021 05:55 Ответить
Индийским шмурдяком?
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09.11.2021 06:38 Ответить
Его не завозят с МАЯ месяца.
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09.11.2021 07:00 Ответить
Гроші були взяті з ковідного фонду! Що ще треба пояснювати?

Якщо не розумієш: вакцини закуплені дуже пізно, не закуплені ШВЛ, не підготоалене забеспечення киснем, не проведена компанія по роз'ясненню необхідності вакцинації! Цього достатьньо? А ще є багато людей кому поротипоказано вакцинуватись.
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11.11.2021 10:23 Ответить
Щось я в липні-серпні-вересні і на початку жовтня черг з бажаючих вакцинуватися не бачив.
Навіть ЗАРАЗ, при наявності вакцини, більшисть не бажає вакцинуватися.
А ті, хто вакцинується роблять це не задля того щоб не хворіти, а щоб не втратит роботу.
Ось ТАКА свідомість у людей, і не треба розказувати, про те щоб люди хотіли робити щеплення потрібні гроші.

Мабуть ви обираєте китайський варіант, до речі дуже дієвий, але там про свої права можете забути.
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11.11.2021 14:23 Ответить
обоснуй. кто то мешал вакцинироваться?или вакцины не было?
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09.11.2021 08:02 Ответить
От Черкасс до Софиевки дорога просто песня и кто не согласен, пусть первый бросит в меня камень А Киевская область начинается, так латка на латке, наверное не любят в ОП областных киевлян.
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09.11.2021 07:51 Ответить
А у вас ніхто не помер від COVID-2019?

Тоді дорога - пісня. ...Для вас.
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11.11.2021 10:26 Ответить
Мої Слава Богу всі прищеплені ще з літа, жоден даже навідь не захворів.
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11.11.2021 11:38 Ответить
Лабіринт для тих, кому потрібно ліворуч ....
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09.11.2021 08:50 Ответить
А кому праворуч, може простояти хоч все життя перед суцільною лінією....

І це вони хоч частину білих ліній зафарбували чорною фарбою.
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09.11.2021 08:57 Ответить
дорога в Черкаській області зараз стала норм, у Київській обл дорогу не робили. трохи біля Переяслава і все. а так латка на латці.
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09.11.2021 10:26 Ответить
Вранье, манипуляции и воровство!
1. "Дорога национального значения" в две полосы? Серьезно? Это как в Африке?
2. "Дорога национального значения" это по ДБН дорога 2-й категории, где обочина должна быть 3,75 м. Обочину в студию!
3. Согласно тем же ДБН на дорогах 1и 2-й категории перекрестков быть НЕ ДОЛЖНО! Только эстакады.
4. Дорожное освещение - любимая тема откатчиков. Поэтому тут оно, естественно, есть. При тотальном дифиците электроэнергии, безумной цене на кВт/ч и полном отсутствии подобного освещения во многих городах. Умно?
5. Если делал не "Онур", то дорожная разметка сотрется через 2-3 года.

Этот говнодел рассчитан исключительно и только для "раньше же вообще был ужас". Но, увы, таких большинство.
Делать грамотно и делать через жопу ("Велике будівництво") это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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09.11.2021 10:37 Ответить
Безумовно, «Велике будівництво» - вкрай необхідний проєкт для України. За роки незалежності, маємо можливість відмітити декілька великих, а найголовніше, завершених проєктів. Але, чому за кошти платників податків, кошти іноземних кредиторів, ми повинні споглядати на черговий «ВЕЛИКИЙ ПІАР». Яка сума була витрачена на PR? Скільки км не добудовано завдяки витраченому на медіа?

Володимире, запам'ятайте - де добре, там кожен українець. Де погано, тільки я. Ви найманий працівник!
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09.11.2021 14:59 Ответить
 
 