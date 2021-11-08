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За задержку в "нормандском формате" ответственна только Россия, - Никифоров

За задержку в

Нормандский формат является безальтернативной площадкой для прекращения конфликта на востоке Украины, но Россия препятствует его работе.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в видеообращении, размещенном на странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Украина, Франция, Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время, в отличие от России.

"Мои слова сегодня подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона остается единственной ответственной за задержку в "нормандском формате", – сказал Никифоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россия отказалась от встречи глав МИД стран "нормандской четверки" 11 ноября, - Лавров. ВИДЕО

Так, в Офисе президента призвали Москву к сотрудничеству для достижения мира в Донбассе.

"Мы считаем, что суть переговоров – получение результатов, если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать, Донбасс ожидает мира и Россия должна внести свой вклад в его достижение", – подчеркнул Никифоров.

Также читайте: Продолжение работы Нормандского формата сегодня под большим вопросом, - Никифоров

Автор: 

россия (95381) нормандская четверка (1596) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+6
Дебіл і в Америці дебіл.
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08.11.2021 23:22
+3
Вот если бы Зеленский закрыл российское посольство в Киеве и разорвал все дипломатические и торговые отношения это был бы поступок,а норманский формат это пердёж в стул.
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08.11.2021 23:50
+3
Сокол-300 - украинский проект ударного беспилотного летательного аппарата. Разрабатывается в конструкторском бюро «Луч» (ГосККБ «Луч») с середины 2019 года. Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.

С середины 19 года! На дворе 21 год заканчивается. Байрактары не дежурят в воздухе как им положено. Сокол-300 не уничтожает рашистов.
К чему твой высер, зелебобик?
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09.11.2021 00:15
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Сокол-300 - украинский проект ударного беспилотного летательного аппарата. Разрабатывается в конструкторском бюро «Луч» (ГосККБ «Луч») с середины 2019 года. Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.

С середины 19 года! На дворе 21 год заканчивается. Байрактары не дежурят в воздухе как им положено. Сокол-300 не уничтожает рашистов.
К чему твой высер, зелебобик?
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09.11.2021 00:15 Ответить
что-то много этого дебила сегодня... Харе спамить!
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08.11.2021 23:15 Ответить
Дебіл і в Америці дебіл.
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08.11.2021 23:22 Ответить
Придурок. Україні соромно за нього.
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08.11.2021 23:26 Ответить
Ви всьо врьотє. Ета Украіна не стрємітся к мірнаму урєгуліраванію канфлікта. Расія харошая. Ми всє любім Расію (с)
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08.11.2021 23:21 Ответить
Зеленский снова хочет попиариться в окружении взрослых,какой прок от этого формата,бла-бла-бла и ничего.
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08.11.2021 23:41 Ответить
Почему РАБссия 2 раза нападала на Чечню... спросил корреспондент БиБиСи Сева Новгородцев...

Ельцин подумал и говорит...она взорвали дома на Мацковии,захватили Норд Ост, а детей в Беслане не убивали...то я придумал спецоперацию ФСБ перед смертью...
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08.11.2021 23:46 Ответить
Вот если бы Зеленский закрыл российское посольство в Киеве и разорвал все дипломатические и торговые отношения это был бы поступок,а норманский формат это пердёж в стул.
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08.11.2021 23:50 Ответить
Зеля на РАБссии с 2014 по 2019 год накосил бабла на Мацковии столько,что Билл Гейтсу и не снились такие доллары...
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08.11.2021 23:52 Ответить
У него и хата в Ливадии,коммуналку регулярно оплачивает,такой же патриот как Петюня.
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08.11.2021 23:54 Ответить
Но во всем виноваты Порошенко и Даля Грибаускайте...защитили Украину от бесноватого КГБиста....
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08.11.2021 23:55 Ответить
Жму руку,обнимаю.
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08.11.2021 23:55 Ответить
Ты хоть в курсе, шо руснявая мразота Деркач в США официально признан агентом фсб?
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09.11.2021 00:05 Ответить
Агент Лолита?
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09.11.2021 00:10 Ответить
Ваш любимчик руснявая мразота Деркач уже Лолитой стал? Where in the States are you from, anyway?
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09.11.2021 00:41 Ответить
Я тебе уже отвечал,это браузер тор,а живу я в Одессе.
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09.11.2021 00:47 Ответить
А, просто очередная русмартышка под прокси и с собачьей кличкой. Понятно почему ты с таким удовольствием жрешь выделения всякой гб-шной мразоты.
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09.11.2021 00:50 Ответить
А ты какая мартышка?
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09.11.2021 00:52 Ответить
Это все, шо ты из себя смогло выдавить, животное?
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09.11.2021 01:01 Ответить
Мурзилка ты чего такой злой? Не читают тебя что ли?
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09.11.2021 01:04 Ответить
С чего ты взяло, шо я злой, руснявое? С людьми я всегда очень добрый.
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09.11.2021 01:07 Ответить
Ты добрая руснявая мурзилка?
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09.11.2021 01:08 Ответить
Ты скучная мурзилка,поэтому тебя не читают,прощай.
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09.11.2021 01:10 Ответить
Зверушка, это у тебя такая попытка на юмор? Тебя из цирка Петросяна за тупость выгнали?
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09.11.2021 01:11 Ответить
Доктор Борменталь...,почему на РАБссии столько Шариковых и Швондеров развелось,а?

Филипп Филиппыч,мы это быдло придумали из хороших побужденийев...
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09.11.2021 00:02 Ответить
Госкино https://strana.news/news/361139-hoskino-vydelilo-20-millionov-na-pervyj-ukrainskij-film-o-lhbt.html выделило 20 миллионов гривен на съемки первого украинского фильма о гомосексуальных героях - "Мой юный принц".
Мой юный принц" станет первым полнометражным фильмом, воспевающим ЛГБТ-отношения и полностью созданным украинской командой.
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09.11.2021 00:05 Ответить
Заканчивай смотреть советскую классику по Булгакову,приобщайся к правильным фильмам.
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09.11.2021 00:06 Ответить
Говноеды РАБссии дрюкали друг друга еще при Петрухе первом...особенно князь Меньшиков князя Петрухк рехВОРматора РАБссии...,кажуть шо даже дочка нека радилася Катерина не пля ...Вторая...
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09.11.2021 00:11 Ответить
О Передастии на РАБссии книжку сочинил один Мацковский писатель Андрей Купцов кажись... где подробно расписано о женитьбе СерГея Зверева на Андрюхе Малахове...
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09.11.2021 00:18 Ответить
Тебе что тюльпанов в попку напихали?
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09.11.2021 00:22 Ответить
Хотел коментировать.а тут ********* что то не поделили...
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09.11.2021 12:23 Ответить
 
 