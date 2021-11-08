За задержку в "нормандском формате" ответственна только Россия, - Никифоров

Нормандский формат является безальтернативной площадкой для прекращения конфликта на востоке Украины, но Россия препятствует его работе.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в видеообращении, размещенном на странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Украина, Франция, Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время, в отличие от России.

"Мои слова сегодня подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона остается единственной ответственной за задержку в "нормандском формате", – сказал Никифоров.

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Так, в Офисе президента призвали Москву к сотрудничеству для достижения мира в Донбассе.

"Мы считаем, что суть переговоров – получение результатов, если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать, Донбасс ожидает мира и Россия должна внести свой вклад в его достижение", – подчеркнул Никифоров.

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