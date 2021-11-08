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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили "физически и словесно оскорблял" персонал тюремной больницы, - министр юстиции Грузии Брегадзе

Саакашвили

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, которого госпитализировали в тюремную больницу, "физически и словесно оскорблял" ее сотрудников.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Имеди".

"Когда Михеил Саакашвили находился в 18-м заведении (больница в тюрьме №18. – Ред.), он физически и словесно оскорблял наших сотрудников", – сказал министр.

По словам Брегадзе, по этому факту начала расследование Генеральная инспекция министерства.

Читайте также: Грузии направлена ​​нота в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу, - МИД Украины

"Мы изучаем этот вопрос, и мы не позволим никому оскорблять наших гордых сотрудников, которые 24 часа в сутки служат этой стране и месяцами не виделись с членами своих семей", – подытожил министр.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+17
Мерзкий человечишко, гадит, где сядет.
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08.11.2021 23:42
+16
Границу нарушил несколько раз. На Пороха гавкал постоянно. Получал большую зарплату за ничегонеделания. Мало?
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09.11.2021 00:04
+15
Трепло и скандалист...
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09.11.2021 00:29
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Мерзкий человечишко, гадит, где сядет.
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08.11.2021 23:42 Ответить
ты бы своим тюремным вертухаям наверное спасибо бы говорил..
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08.11.2021 23:47 Ответить
Не переводіть на особистості , а захищайте свого сааку розумними аргументами !
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09.11.2021 00:50 Ответить
У вас там на сайте кто то высрал, "кроп" вроде - шо оказывается та куча грузин шо привез Миша..... была продавлена Соросом т.е. у вас виновата хоть корова бабы Вали, но только не ваш идол.
и вы еще и всячески обзываете и проклинаете тех кто "заЗе"
Секта? - Не, не слышал
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09.11.2021 08:15 Ответить
настолько разумными как вы там на сайте вашем?
кто-то чуть не то скажет в сторону Кумира = как стая шакалов сразу набрасываетесь. Первый из вас - "кроп"(тот что живет в Киеве и визжал шо "Поравадынтурфсехпабидит").
да? Док, ты точно не доктор психологии, ибо там бы не сидел, по крайней мере бы не был сектантом "Пороха", а тихонечко бы наблюдал за беснованием антиватников. у которых - есть кумир, а любое возражение = враг, кацап, саушкино и казачок.
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11.11.2021 10:06 Ответить
ты че прорезался гнида ) с дивана дает ответку вертухаям... )
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09.11.2021 03:55 Ответить
непокорний гордий грузин, який багато зробив для Грузії
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08.11.2021 23:53 Ответить
Трепло и скандалист...
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09.11.2021 00:29 Ответить
Фізично ображав? Напевно підсрачників навидавав.
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08.11.2021 23:44 Ответить
а вот здесь Мише респект..
- оскорблять вертухаев это богоугодное дело в любой стране...
Неужели кто то из украинцев осудит? - малоросьня разве что..
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08.11.2021 23:45 Ответить
Ображати осіб "при виконанні" законних вимог недопустимо і завжди має тяжкі наслідки для придурка який на таке наважується. В Грузії стосовно Міхи, знаючи його скандальність, паскудність і враховуючи увагу преси до цього "шустрика"всі дії співробітників пенітенціарної установи та самого Міхи фіксуються відеозаписами. Тому, і я в цьому впевнений, ніяких підстав ображати персонал у Міхи не було тому що незаконних вимог від адміністрації бути не може. Рішення суду вже є давно як і правила внутрішнього розпорядку. Статус у Міхи тепер такий самий як і у решти засуджених і доки він цього не зрозуміє його проблеми будуть тільки зростати в геометричній прогресії.
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09.11.2021 00:01 Ответить
да знаем по Украине - сначала выполняй, потом жалуйся!
Зачем так много букф?
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09.11.2021 00:04 Ответить
Десь інакше?
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09.11.2021 00:11 Ответить
это китай, даже Украина не такая, это маразм, разве не так ?
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09.11.2021 20:16 Ответить
Ґвалтував медсестричок штолє?
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08.11.2021 23:46 Ответить
Вимагав від медсестричок носити йому кокс , так як були страшні ломки 😡
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09.11.2021 00:53 Ответить
А я думала, що закипіла гарачій грузинський кроф джигіта.
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09.11.2021 01:45 Ответить
Неадекват.
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08.11.2021 23:53 Ответить
эт точно
- настоящий и адекватный гражданин должен уважать и любить своих тюремщиков
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08.11.2021 23:56 Ответить
Адекватний на поїде туди де його чекає тюрма.
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08.11.2021 23:59 Ответить
у тебя в слове трусливый 10 ошибок
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09.11.2021 00:01 Ответить
Как вы на кацапии свою микромоль *****?
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09.11.2021 00:00 Ответить
настоящий и адекватный гражданин не пересекает нелегально границу в фуре с кефиром.
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09.11.2021 00:44 Ответить
неординарна людина, зазвичай сіра маса таких не рохуміє
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08.11.2021 23:56 Ответить
не розуміє
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08.11.2021 23:57 Ответить
Я так і не зрозумів, що він зробив хорошого для України?
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08.11.2021 23:58 Ответить
Границу нарушил несколько раз. На Пороха гавкал постоянно. Получал большую зарплату за ничегонеделания. Мало?
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09.11.2021 00:04 Ответить
Нє, ну тоді канєєєєєшно! ріхформатор!
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09.11.2021 00:10 Ответить
ээээ - нужно отделять мух от котлет
мне вот Миша тоже не нравится - принес в Украину интриги, скандалы и поддержал Зе-плесень..
- Мне вот понравился именно вот этот его поступок - наезд на тюремщиков..
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09.11.2021 00:10 Ответить
тут мае значення, що він, слава Перуну, не зробив....
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09.11.2021 00:13 Ответить
Ага... Як на похороні преферансиста один з його партнерів констатував що якби покійничок зайшов з пічки було б ще гірше...
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09.11.2021 01:12 Ответить
бачу пан розуміеться на преферансі
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09.11.2021 01:15 Ответить
Маса якраз і не сіра.
Маса чітко аквафрешна.
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09.11.2021 10:37 Ответить
"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу" (с)
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08.11.2021 23:58 Ответить
Михуил гордон еще тот
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09.11.2021 00:01 Ответить
навіть боюся уявити, що таке "фізична образа" у виконанні такого темпераментного джгіта як міхо...
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09.11.2021 00:02 Ответить
дятєл він безтемпературний!
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09.11.2021 00:11 Ответить
А может он решил попробовать как работает созданная им полиция ?
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09.11.2021 00:14 Ответить
хаммы?
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09.11.2021 00:20 Ответить
Ну как можно оскорбить словесно понимаю а вот как физически непонятно. Пендаля отвесил что-ли?)))
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09.11.2021 00:20 Ответить
Например:
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09.11.2021 00:36 Ответить
Это не физически.

это образно......
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09.11.2021 07:18 Ответить
Реформаторша полиции Грузии Хатия Деканоидзе каже шо у Миши начался синдром Йоси Джугашвили=Сралина...вяличие прет со всех дыр...
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09.11.2021 00:23 Ответить
потомушто это очьеньважьно.
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09.11.2021 00:26 Ответить
Из грузинов такие же рехВОРматоры что из меня Билл Гейтс Мать Тереза... не смешите мои Джавелины...и Байрактары....
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09.11.2021 00:27 Ответить
или из петюньки - тютюньки украинец.
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09.11.2021 00:29 Ответить
Та да...обосрал Новоотсоссию Путлера по самую Одессу от Харькова...
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09.11.2021 00:36 Ответить
Говноеды РАБссии круче...даже в Беслане и Норд Осте...куда там Михо Джугашвили
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09.11.2021 00:35 Ответить
Ну это вряд ли удивит тех, кто хоть раз видел, как ведет себя Саакашвили.
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09.11.2021 00:35 Ответить
"физически оскорблял" - наверняка обплевал их с ног, до головы!
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09.11.2021 00:43 Ответить
Та ні , він обі@рався не знімаючи штани перед персоналом 😃
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09.11.2021 01:00 Ответить
Доктор Борменталь,кажуть шо в Грузии появился свой Шариков...беженец от жены из Голландии...

Филипп Филиппыч,вранье...из стран Евросоюза может сбежать только круглый идиот... Шариков
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09.11.2021 00:51 Ответить
BREAKING Саакашвілі відмовився від хачапурі але не зміг від горілки
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09.11.2021 00:52 Ответить
Коксу йому краще , а не хачапурі 😒
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09.11.2021 00:59 Ответить
какое оно мерзкое...
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09.11.2021 03:58 Ответить
Несчастная власть Грузии.Замучил Михо.Плачу.
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09.11.2021 01:00 Ответить
Николай Патрушев летит в Аргентину за Мукой..звонок по мобиле...

дядя Коля,вы не забыли о Мишико...который уже не грузин...а голландец...

Помню,это который с Николя Саркози нам кусок Грузии подарил...привезу пару килограмм...
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09.11.2021 01:03 Ответить
а Порох чекає, коли повз нього пропливе мумія його ворога...
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09.11.2021 02:28 Ответить
не разу не чув від Пороха щось таке яке висказував Сраакашвілі проти нього. . . . десь може в кулуарах є таємний відосик на кшталт слів до Новінського - "**** правосраная"
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09.11.2021 09:35 Ответить
Надеюсь эта тварь будет сидеть!
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09.11.2021 04:13 Ответить
не жалеешь ты зеленского. А зря. Он же нежный от природы, в тюрьме ему будет не очень здорово.
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09.11.2021 06:38 Ответить
Ты свой пердак кочегаришь,что ли Сеня?
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09.11.2021 06:43 Ответить
Как то пох.
Пусть сидит саак. В реформированой Грузии.
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09.11.2021 04:29 Ответить
Сериал снимают, однозначно, сиквел "Кавказский пленник", за мужика борются президентша и простой депутат.
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09.11.2021 04:31 Ответить
та сбросить его с вертолета, или с ноги по чавкающей губе с медом, заложив ногу за ногу
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09.11.2021 05:03 Ответить
ФБР США вычислило РАБссиянского хакера который скачивал бабло в сумме 13 млн долларов,им оказался житель Барнаула Евгений Полунин...
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09.11.2021 05:34 Ответить
да поставьте ему клизму 5 литровую, что бы разум вернулся
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09.11.2021 05:34 Ответить
Это типа Геббельс...если долго мычать по радио что РАБссия СМЕХдяржава,то в итоге это дерьмо действительно станет вяликим... так и Михоном приключилось вяликий рехВОРматор вместо Кахи Бендукидзе...Парадоксы политики...
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09.11.2021 05:40 Ответить
Недавно Госдеп говорил о награде 10 млн долларов за поимку РАБссиянского хакера.Интересно получит аж 10 лямов... ? ФБР или конкретный чувак...
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09.11.2021 05:51 Ответить
Брехня! Він же "обезсилений" голодуванням!
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09.11.2021 07:07 Ответить
"Мы изучаем этот вопрос, и мы не позволим никому оскорблять наших гордых сотрудников, которые 24 часа в сутки служат этой стране и месяцами не виделись с членами своих семей", - подытожил министр.

Значит гордый персонал тоже из арестованных и сидящих в этой же больничке, раз месяцами, месяцами не видивших...., не не говоря о том, чтобы уже пообщаться
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09.11.2021 07:13 Ответить
Милиционер. …И сорвал торжественное открытие Дворца Бракосочетания. Затем на развалинах часовни…
Шурик. Простите, часовню тоже я… развалил?
Милиционер. Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. Затем на развалинах часовни…
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09.11.2021 07:15 Ответить
Будут кормить через анус.
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09.11.2021 07:16 Ответить
И шо?Не смогли просто в табло?Или слоника пристроить.Или под видом кормления бутылку сока заклизьмить.Очень гуманная тюрьма.Но уже перевезли в хорошую.Там грузины говорять ему и макинтош деревяный пристроят.Заслужил.
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09.11.2021 07:19 Ответить
Фишка тут в другом,видимо есть доказательства убийства Зураба Жвания в 2005 году...
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09.11.2021 07:46 Ответить
лучше бы обоих прикончили
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09.11.2021 20:25 Ответить
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09.11.2021 08:03 Ответить
Просто 1 медбраток тихонько шепнул Мише:
- бе-бе-бе-бе

и вот - получилось шо поциент неспровоцированно набросился с невыносимыми оскорблениями на медрабов. неплохо унизили Мишу и выставили желчным язвительным мужланом))
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09.11.2021 08:18 Ответить
клиент созрел госпитализации на дурку
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09.11.2021 08:21 Ответить
мерзкая ничтожная личность
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09.11.2021 09:13 Ответить
правильно сделал.
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09.11.2021 10:21 Ответить
Міністр юстиції пропарашного грузинського уряду говорить фразами зі стандартного совкового мусарського протоколу.
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09.11.2021 10:34 Ответить
Все на камеру.. все под запись.. И потом в суд. ( сейчас это проще чем в прошлом веке)
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09.11.2021 10:44 Ответить
працивній скотиняка
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09.11.2021 18:57 Ответить
ИВАНОШВИЛИ=КАЦАПОШВЫЛИ
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09.11.2021 20:26 Ответить
 
 