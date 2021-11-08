Саакашвили "физически и словесно оскорблял" персонал тюремной больницы, - министр юстиции Грузии Брегадзе

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, которого госпитализировали в тюремную больницу, "физически и словесно оскорблял" ее сотрудников.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Имеди".

"Когда Михеил Саакашвили находился в 18-м заведении (больница в тюрьме №18. – Ред.), он физически и словесно оскорблял наших сотрудников", – сказал министр.

По словам Брегадзе, по этому факту начала расследование Генеральная инспекция министерства.

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"Мы изучаем этот вопрос, и мы не позволим никому оскорблять наших гордых сотрудников, которые 24 часа в сутки служат этой стране и месяцами не виделись с членами своих семей", – подытожил министр.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.