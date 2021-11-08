Саакашвили "физически и словесно оскорблял" персонал тюремной больницы, - министр юстиции Грузии Брегадзе
Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, которого госпитализировали в тюремную больницу, "физически и словесно оскорблял" ее сотрудников.
Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Имеди".
"Когда Михеил Саакашвили находился в 18-м заведении (больница в тюрьме №18. – Ред.), он физически и словесно оскорблял наших сотрудников", – сказал министр.
По словам Брегадзе, по этому факту начала расследование Генеральная инспекция министерства.
"Мы изучаем этот вопрос, и мы не позволим никому оскорблять наших гордых сотрудников, которые 24 часа в сутки служат этой стране и месяцами не виделись с членами своих семей", – подытожил министр.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и вы еще и всячески обзываете и проклинаете тех кто "заЗе"
Секта? - Не, не слышал
кто-то чуть не то скажет в сторону Кумира = как стая шакалов сразу набрасываетесь. Первый из вас - "кроп"(тот что живет в Киеве и визжал шо "Поравадынтурфсехпабидит").
да? Док, ты точно не доктор психологии, ибо там бы не сидел, по крайней мере бы не был сектантом "Пороха", а тихонечко бы наблюдал за беснованием антиватников. у которых - есть кумир, а любое возражение = враг, кацап, саушкино и казачок.
- оскорблять вертухаев это богоугодное дело в любой стране...
Неужели кто то из украинцев осудит? - малоросьня разве что..
Зачем так много букф?
- настоящий и адекватный гражданин должен уважать и любить своих тюремщиков
мне вот Миша тоже не нравится - принес в Украину интриги, скандалы и поддержал Зе-плесень..
- Мне вот понравился именно вот этот его поступок - наезд на тюремщиков..
Маса чітко аквафрешна.
это образно......
Филипп Филиппыч,вранье...из стран Евросоюза может сбежать только круглый идиот... Шариков
дядя Коля,вы не забыли о Мишико...который уже не грузин...а голландец...
Помню,это который с Николя Саркози нам кусок Грузии подарил...привезу пару килограмм...
Пусть сидит саак. В реформированой Грузии.
Значит гордый персонал тоже из арестованных и сидящих в этой же больничке, раз месяцами, месяцами не видивших...., не не говоря о том, чтобы уже пообщаться
Шурик. Простите, часовню тоже я… развалил?
Милиционер. Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. Затем на развалинах часовни…
- бе-бе-бе-бе
и вот - получилось шо поциент неспровоцированно набросился с невыносимыми оскорблениями на медрабов. неплохо унизили Мишу и выставили желчным язвительным мужланом))