Пункты поддержки COVID-сертификатов будут открыты на этой неделе по всей стране, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации запускает оффлайн-пункты поддержки COVID-сертификатов в "Дії" в каждой области Украины.

Об этом Минцифры сообщает в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы украинцы могли получить офлайн-помощь наших менеджеров службы поддержки и сгенерировать COVID-сертификат сразу в центре массовой вакцинации в каждой области Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве напомнили, что на прошлой неделе они открыли 5 офлайн-пунктов в Киеве. Теперь планируется к концу этой недели открыть более 100 пунктов в 20-ти областях страны.

В офлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и как их получить, подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія", определить ошибку генерирования сертификата и т.д.

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