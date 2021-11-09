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Новости Коронавирус и карантин
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Пункты поддержки COVID-сертификатов будут открыты на этой неделе по всей стране, - Минцифры

Пункты поддержки COVID-сертификатов будут открыты на этой неделе по всей стране, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации запускает оффлайн-пункты поддержки COVID-сертификатов в "Дії" в каждой области Украины.

Об этом Минцифры сообщает в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы украинцы могли получить офлайн-помощь наших менеджеров службы поддержки и сгенерировать COVID-сертификат сразу в центре массовой вакцинации в каждой области Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве напомнили, что на прошлой неделе они открыли 5 офлайн-пунктов в Киеве. Теперь планируется к концу этой недели открыть более 100 пунктов в 20-ти областях страны.

В офлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и как их получить, подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія", определить ошибку генерирования сертификата и т.д.

Также читайте: COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19, - постановление

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сертификат (226) Минцифры (315) Дія (421)


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Не пройшло і трьох років....
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09.11.2021 00:25 Ответить
А коли літаки, які летять з Заходу, перестануть різну мерзоту на нас сипати? Вже ж майже всі укололися, то може час і зупинити присипку з небес сипати?
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09.11.2021 00:37 Ответить
Шо за трава?
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09.11.2021 00:40 Ответить
То їм у кацапській церкві розповідають про нібито хімічну природу ковід-пневмонії. І що вакционуватися не треба. Цей кацап трохи не дослухав і тому не зрозумів коли там сипати перестануть. Але питання навіщо тоді в параші вакцинуються він не задає. Знає тільки, що непорібно. Бо він сам непотріб.
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09.11.2021 06:19 Ответить
Це добре . Бо цифрова грамотність в більшості людей слабенька. 90% людей не читають книжок. Досі можна зустріти динозавра з кнопочним телефоном.
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09.11.2021 06:42 Ответить
а смартфон по -твоему это показатель грамотности В цивилизованных странах большинство здравомыслящих людей уже давно отказались от смартфонов в пользу кнопочных...
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09.11.2021 09:57 Ответить
будут бабулькам смартфоны раздавать?
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09.11.2021 07:39 Ответить
Бабульці внучка свій старий віддасть , бо їй Св.Миколай - новий приніс.
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09.11.2021 14:11 Ответить
 
 