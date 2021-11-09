Пункты поддержки COVID-сертификатов будут открыты на этой неделе по всей стране, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации запускает оффлайн-пункты поддержки COVID-сертификатов в "Дії" в каждой области Украины.
Об этом Минцифры сообщает в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы украинцы могли получить офлайн-помощь наших менеджеров службы поддержки и сгенерировать COVID-сертификат сразу в центре массовой вакцинации в каждой области Украины", - говорится в сообщении.
В Министерстве напомнили, что на прошлой неделе они открыли 5 офлайн-пунктов в Киеве. Теперь планируется к концу этой недели открыть более 100 пунктов в 20-ти областях страны.
В офлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и как их получить, подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія", определить ошибку генерирования сертификата и т.д.
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