13 РСЗО "Град", 87 танков и 32 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе, - ОБСЕ

СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО российские реактивные системы залпового огня "Град-К".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 256/2021, опубликованном СММ ОБСЕ в Украине (СММ) 8 ноября 2021 года.

Так, в таблице вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, сообщается, что БПЛА малого радиуса действия обнаружил на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка) 13 реактивных систем залпового огня. Речь идет об 11 единицах БМ-21 "Град" и 2 единицах - БМ-21 "Град-К".

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 8 танков, 55 гаубиц и 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса в подконтрольных правительству районах Донецкой области (в том числе на территории объекта и на железнодорожной станции) и Луганской области (в том числе на аэродроме). Также СММ зафиксировала 87 танков, 3 миномета и 6, предположительно, зенитных ракетных комплексов на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, а также на полигоне в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

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