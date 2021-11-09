РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13386 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 617 11

13 РСЗО "Град", 87 танков и 32 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе, - ОБСЕ

13 РСЗО

СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО российские реактивные системы залпового огня "Град-К".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 256/2021, опубликованном СММ ОБСЕ в Украине (СММ) 8 ноября 2021 года.

Так, в таблице вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, сообщается, что БПЛА малого радиуса действия обнаружил на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка) 13 реактивных систем залпового огня. Речь идет об 11 единицах БМ-21 "Град" и 2 единицах - БМ-21 "Град-К".

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 8 танков, 55 гаубиц и 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса в подконтрольных правительству районах Донецкой области (в том числе на территории объекта и на железнодорожной станции) и Луганской области (в том числе на аэродроме). Также СММ зафиксировала 87 танков, 3 миномета и 6, предположительно, зенитных ракетных комплексов на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, а также на полигоне в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ зафіксували над позиціями Збройних сил на Донбасі безпілотник окупантів, після чого пролунав вибух, - звіт

13 РСЗО Град, 87 танков и 32 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе, - ОБСЕ 01

13 РСЗО Град, 87 танков и 32 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе, - ОБСЕ 02

Автор: 

ОБСЕ (4874)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Какая нам разніца . Нада просто підняти більше байрактарів і російські фашисти понесуть втрати .

Батько наш Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будемо воювати
показать весь комментарий
09.11.2021 07:34
+7
показать весь комментарий
09.11.2021 07:54
+5
У нас уже є дуже гарні пташки...
показать весь комментарий
09.11.2021 07:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас уже є дуже гарні пташки...
показать весь комментарий
09.11.2021 07:25 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 07:54 Ответить
Какая нам разніца . Нада просто підняти більше байрактарів і російські фашисти понесуть втрати .

Батько наш Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будемо воювати
показать весь комментарий
09.11.2021 07:34 Ответить
https://sun9-32.userapi.com/impg/iSQLtnQIp6MTN8hRz3bVIRsH9PBHnWpG-qAcZg/skNy-4_7NBw.jpg?size=737x639&quality=96&sign=3ffe34660e556b73af60b32c6d5c84d8&type=album
показать весь комментарий
09.11.2021 07:55 Ответить
Підтримаємо!
показать весь комментарий
09.11.2021 07:58 Ответить
Да когда уже в шахтах оружие закончится? Уголь уже закончился...
показать весь комментарий
09.11.2021 08:04 Ответить
Шахтьори працюють не покладаючи рук.
показать весь комментарий
09.11.2021 09:02 Ответить
"Стаканівськими" методами.
показать весь комментарий
09.11.2021 09:15 Ответить
Це ж просто ідеальні цілі для наших Байрактарів. Але Зеля соплі жує і чекає поки росіяни посилять ППО і тоді перевага в безпілотниках для українців повністю ннвілюється... З Зелі такий стратег як з путіна філантроп.
показать весь комментарий
09.11.2021 08:35 Ответить
Странно. ОП Зе говорит, что США врут и нет никакой опасности.
показать весь комментарий
09.11.2021 08:38 Ответить
Да ладно бы ОПе, замминистра обороны рассказывает про отсутствии концентрации рашистских войск.
показать весь комментарий
09.11.2021 08:40 Ответить
 
 