За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 82-мм минометы. Потерь нет, – штаб ООС
За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Так, вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское окупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
Также в штабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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