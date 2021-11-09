В Пентагоне призвали Россию "прояснить намерения" перемещения российских войск у границ Украины
В США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают", - заявил Кирби на брифинге в ответ на вопрос о том, соответствуют ли оценкам Пентагона сообщение Киева, что на границе с Украиной находится 90 тыс. российских военнослужащих.
В то же время пресс-секретарь сказал: "Я не собираюсь вдаваться в оценки разведки, находясь на этой трибуне, особенно в оценки, касающиеся численности".
Он традиционно призвал Россию к соблюдению Минских соглашений и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Так и зеленые очень удобненько "не замечают" концентрации российских войск рядом с Украиной.
(сарказм)
Естессно не с танками)
Кацапы сейчас покажут заявления ОПЗЕ о том, что у ЗЕлядей с братушками все Ок, и скажут, что США это не касается, а Украину все устраивает.
в вообще, всё это и мигранты, хакерство - гибридная войнушка ради санкций, сп-2, и донбасса, крыма и т.д.
принцип - максимально гадить.