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Новости Агрессия России против Украины
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В Пентагоне призвали Россию "прояснить намерения" перемещения российских войск у границ Украины

В Пентагоне призвали Россию

В США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают", - заявил Кирби на брифинге в ответ на вопрос о том, соответствуют ли оценкам Пентагона сообщение Киева, что на границе с Украиной находится 90 тыс. российских военнослужащих.

В то же время пресс-секретарь сказал: "Я не собираюсь вдаваться в оценки разведки, находясь на этой трибуне, особенно в оценки, касающиеся численности".

Он традиционно призвал Россию к соблюдению Минских соглашений и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вступают в конфигурацию "триполярной войны", - американский генерал Милли

Автор: 

армия РФ (19079) Пентагон (1447) США (26439) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+12
Дуже цікаво те, що Пентагон цікавить переміщеннія та скупчення москалів, а ЗЕлену Шмару, пробачте Говнокомандувача-преЗЕдента це зовсім не цікавить! Він усім розповідає, що все гарно і все добре, а американці перебільшують... То може соліст 95-го кварталу вже продав Україну Путіну і той лише готовить святковий вхід?
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09.11.2021 07:51
+7
...хоча, абиж тільки на своїй...
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09.11.2021 07:58
+5
А зелена мразота стверджує що ніякого накопичення немає. Як сралін в 41.
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09.11.2021 07:58
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Дуже цікаво те, що Пентагон цікавить переміщеннія та скупчення москалів, а ЗЕлену Шмару, пробачте Говнокомандувача-преЗЕдента це зовсім не цікавить! Він усім розповідає, що все гарно і все добре, а американці перебільшують... То може соліст 95-го кварталу вже продав Україну Путіну і той лише готовить святковий вхід?
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09.11.2021 07:51 Ответить
Велике будIвництво вже завершено , маэмо гарнI дороги для наступу россиян!
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09.11.2021 08:11 Ответить
У нас в парку під "Велике будівництво" поставили один турник та величезниу табличку "за програмою президента бла-бла". І на саму табличку 2*2м та стійку для неї витрачено матеріалів більше, аніж на сам турник.
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09.11.2021 08:27 Ответить
В камеди клаб есть гениальная реприза "там кто-то ходит". Казалось бы обычный юмор, а на самом деле, с огромным философским подсмыслом. Муж "не замечает" страхи жены, т.к. понимает, что если заметит, то с этим же надо что-то делать. А накуя это ему? Он не хочет.
Так и зеленые очень удобненько "не замечают" концентрации российских войск рядом с Украиной.
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09.11.2021 10:07 Ответить
Та воно вже пояснювало що на своїй території сратиме де схоче...
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09.11.2021 07:52 Ответить
...хоча, абиж тільки на своїй...
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09.11.2021 07:58 Ответить
А зелена мразота стверджує що ніякого накопичення немає. Як сралін в 41.
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09.11.2021 07:58 Ответить
ага, ща.. всем бросят и начнуть объяснять...
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09.11.2021 07:58 Ответить
главное - " не паддавайтесь на правакации " !!
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09.11.2021 08:02 Ответить
Они пришли просто перестать стрелять. Шо не ясно? Шмаркля давно растолковала, что мышибратья.
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09.11.2021 08:02 Ответить
Зато бубочка это не замечает. Этот полтораметровый дрыщ все еще мечтает вылизать тухес *****.
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09.11.2021 08:06 Ответить
Скоро Пентагон будет призывать зе признать, что на границе его страны Толпы врагов собираются
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09.11.2021 08:09 Ответить
https://youtu.be/druhhuczMdU https://youtu.be/druhhuczMdU
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09.11.2021 08:12 Ответить
а если зеленский не замечает перемещений скоплений росийский войск, это значит что он это одобряет или сам попросил ***** их скопить ?
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09.11.2021 08:14 Ответить
26 декабря 1994 года перед штурмом города Грозный РАБссия прислала кучу танков на пригород столицы Чечни...,навстречу вышла толпа рюсских женщин с мольбой не штурмовать город...но тогдашний фюрер кремлевского Вермахта Грачев по "кличке "Паша-Мерседес" отдал приказ ВПЕРЕД! Генерал Дудаев попалив все это говно особо не напрагаясь...
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09.11.2021 08:17 Ответить
Нет никаких войск! Сам земля сказал

(сарказм)
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09.11.2021 08:26 Ответить
Еще более казусный эпизод был при штурме города Ржев...генерал армии Жюков штурмовал город 11 месяцев...итог этой бойни чудовищный...немцев погибло 57 000,красных армейцев 900 000....
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09.11.2021 08:26 Ответить
Самое интересное в этой бойне то,что начальник Генштаба Вермахта Гальдер под подкровом ночи вывел войска из Ржева тихо и спокойно...,тем самым сохранив жизни своих зольдатэн...
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09.11.2021 08:31 Ответить
А Жюков атаковал по сути пустой город еще 2 суток...
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09.11.2021 08:33 Ответить
И вывел тьму ЛИЧНЫХ эшелонов из поверженной германии.
Естессно не с танками)
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09.11.2021 09:08 Ответить
У нас таких жуковых... пости вся власть(
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09.11.2021 09:09 Ответить
дурні "амєрікоси"-з Єрмаком все узгоджено
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09.11.2021 08:37 Ответить
Завтра военная делегация Украины вылетает в Вашингтон...Конгресс США готовит какой то важный документ...,скорее всего о стратегическом партнерстве вне блока НАТО....поживем увидим прочитаем...,Голос Америки будет вести прямой репортаж о встрече в Конгрессе..
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09.11.2021 08:40 Ответить
Сейчас в Черном море проходят учения блока НАТО...участвуют и три корабля ВМС США..,и 2 эскадрильи истрибителей F-15 прибывшие в Румынию...
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09.11.2021 08:44 Ответить
Немного о приятном...украинский тренер Андрей Шевченко подписал контракт с итальянским клубом "Дженоа"... и уже прибыл по месту работы...
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09.11.2021 08:49 Ответить
Чего там прояснять?Всё давно ясно. Уничтожение украинской государственности-это смысл существования эрэфии. Кулеба-проясни это американцам.
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09.11.2021 08:51 Ответить
Недавно в Москву прилетал глава ЦРУ Уильям Бернс 2 суток гостил в ГУЛАГе Путлера...зляе языки из Голоса Америки кажуть что б не рыпался Путлер в Украину...иначе будет больно...
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09.11.2021 08:54 Ответить
Что-то нет этой новости на Интерфакс Украина.
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09.11.2021 08:56 Ответить
Меня в Ютьюбе спрашивает один мавзолейный болван....зачем Глава Пентагона ЛЛойд Остин 20 октабря прилетал в Киев? Кажу привез 500 Джавеленов...,и авианосец Рональд Рейган для развала ССсра.... а он каже...так это говно сдохло еще в августе 1991 года....,кажу неее не сдохло Путлер живой остался....
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09.11.2021 09:03 Ответить
Тю.

Кацапы сейчас покажут заявления ОПЗЕ о том, что у ЗЕлядей с братушками все Ок, и скажут, что США это не касается, а Украину все устраивает.
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09.11.2021 09:03 Ответить
Если вам посчастливится найти в Ютьюбе беседу писателя Виктора Астафьева и известнейшего актера Георгия Жженова,получите истинное удовольствие...от том как дохлый СССр не победил Гитлера...
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09.11.2021 09:10 Ответить
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09.11.2021 09:13 Ответить
Да отстаньте вы уже, нет там никаких перемещений или скоплений. Не пугайте бубочку
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09.11.2021 09:16 Ответить
Захват Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, аннексия Крыма, война на Донбассе, сбитый МН-17, бомбежки Сирии, хакерские атаки, взрывы складов боеприпасов в Украине и Чехии, отравления новичком, газовый шантаж, эмиграционный кризис, блокирование судебных процессов, скапливание войск у границ соседнего государства и запугивание войной - что еще необходимо Западу чтобы увидеть всю террористическую сущность, лживость, подлость и вероломство одного самого "миролюбивого" государства.
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09.11.2021 09:47 Ответить
значительного движения нет. в ельне, 350 км от укр границы полигон, там всё время движ.
в вообще, всё это и мигранты, хакерство - гибридная войнушка ради санкций, сп-2, и донбасса, крыма и т.д.
принцип - максимально гадить.
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09.11.2021 10:05 Ответить
У США стурбовані переміщенням російських військ поблизу кордону з Україною і закликають Москву прояснити свої наміри. - наміри Москви прояснюють зрадники в Україні .Всі питання до них .Саме в їх руках"прояснення"
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09.11.2021 11:24 Ответить
 
 