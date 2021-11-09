Система подготовки в учебных заведениях наших силовых структур действительно нуждается в изменениях, но есть два опасения, - Бутусов о ликвидации Академии СВР

Кабмин решил ликвидировать Академию Службы внешней разведки.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как сообщил журналист, по данным источников Цензор.НЕТ, это решение подготовлено и обосновано главой СВР Александром Литвиненко. Целью решения является реорганизация системы подготовки сотрудников внешней разведки.

По плану учебное заведение СВР будет сохранено. Однако СВР сократит объемы научной деятельности, откажется от подготовки диссертаций в высшем учебном заведении, система обучения, как предполагается, будет пересмотрена. Система приема и обучение будет перепрофилировано под практические задачи. Не исключено, что будет изменено и место дислокации учебного заведения.

"Система подготовки в учебных заведениях наших силовых структур действительно требует изменений. А Александр Литвиненко имеет огромную практику и опыт работы со спецслужбами в СНБО, поэтому будет интересно, какие практические изменения произойдут в системе подготовки", - написал Бутусов.

Вместе с этим журналист отметил, что есть только два опасения: "Во-первых, президент Владимир Зеленский за 2,5 года поменял четырех начальников Службы внешней разведки, начальники меняются так быстро, что есть риск не довести до конца начатое дело. Пост главы СВР стал просто разменной монетой в политических раскладах.

Во-вторых, академия СВР находится в самом центре Киева, на Бульварно-Кудрявской (это открытая информация). Очень не хотелось бы, чтобы кто-то на эту землю положил глаз. А то мало ли, вдруг под шумок реорганизации и передислокации придет кому-то мысль поменять снова главу СВР и кусок дорогой земли "отжать"".

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Также журналист добавил, что источники Цензор.НЕТ в СВР утверждают, что вся земля и здания академии СВР защищены от угрозы отчуждения, и будут сохранены в собственности СВР.

"На самом деле, отказ от диссертаций, пересмотр сроков обучения, предметов и программы, придание практического смысла учебному процессу, остро необходимо всем нашим учебным заведениям в силовых структурах, необходимо также сокращение и укрупнение вузов у силовиков. В МВД у нас, например, вообще 11 высших учебных заведений! Просто абсурдное и избыточное количество. Что ж, с интересом посмотрим за изменениями", - резюмировал Бутусов.



