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Новости Силовики
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Система подготовки в учебных заведениях наших силовых структур действительно нуждается в изменениях, но есть два опасения, - Бутусов о ликвидации Академии СВР

Система подготовки в учебных заведениях наших силовых структур действительно нуждается в изменениях, но есть два опасения, - Бутусов о ликвидации Академии СВР

Кабмин решил ликвидировать Академию Службы внешней разведки.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как сообщил журналист, по данным источников Цензор.НЕТ, это решение подготовлено и обосновано главой СВР Александром Литвиненко. Целью решения является реорганизация системы подготовки сотрудников внешней разведки.

По плану учебное заведение СВР будет сохранено. Однако СВР сократит объемы научной деятельности, откажется от подготовки диссертаций в высшем учебном заведении, система обучения, как предполагается, будет пересмотрена. Система приема и обучение будет перепрофилировано под практические задачи. Не исключено, что будет изменено и место дислокации учебного заведения.

"Система подготовки в учебных заведениях наших силовых структур действительно требует изменений. А Александр Литвиненко имеет огромную практику и опыт работы со спецслужбами в СНБО, поэтому будет интересно, какие практические изменения произойдут в системе подготовки", - написал Бутусов.

Вместе с этим журналист отметил, что есть только два опасения: "Во-первых, президент Владимир Зеленский за 2,5 года поменял четырех начальников Службы внешней разведки, начальники меняются так быстро, что есть риск не довести до конца начатое дело. Пост главы СВР стал просто разменной монетой в политических раскладах.

Во-вторых, академия СВР находится в самом центре Киева, на Бульварно-Кудрявской (это открытая информация). Очень не хотелось бы, чтобы кто-то на эту землю положил глаз. А то мало ли, вдруг под шумок реорганизации и передислокации придет кому-то мысль поменять снова главу СВР и кусок дорогой земли "отжать"".

Также читайте: СВР оспорила восстановление Семочко на службе: Решение невозможно исполнить

Также журналист добавил, что источники Цензор.НЕТ в СВР утверждают, что вся земля и здания академии СВР защищены от угрозы отчуждения, и будут сохранены в собственности СВР.

"На самом деле, отказ от диссертаций, пересмотр сроков обучения, предметов и программы, придание практического смысла учебному процессу, остро необходимо всем нашим учебным заведениям в силовых структурах, необходимо также сокращение и укрупнение вузов у силовиков. В МВД у нас, например, вообще 11 высших учебных заведений! Просто абсурдное и избыточное количество. Что ж, с интересом посмотрим за изменениями", - резюмировал Бутусов.

Система подготовки в учебных заведениях наших силовых структур действительно нуждается в изменениях, но есть два опасения, - Бутусов о ликвидации Академии СВР 01
Система подготовки в учебных заведениях наших силовых структур действительно нуждается в изменениях, но есть два опасения, - Бутусов о ликвидации Академии СВР 02

Автор: 

правоохранительные органы (2968) СВР (130) силовики (2797) обучение (525) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+2
О, Велике розвідництво...
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09.11.2021 08:30
+2
Планомірний розвал армії під приводом оптимізації, реорганізації, економії коштів(!)...як при Янеку..
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09.11.2021 08:46
+2
Пан Бутусов справді вважає, що неуки-уклоністи можуть провести успішну реорганізацію вишів військового профілю?🤔 Пан Юрій - не виправний оптиміст.
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09.11.2021 09:22
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невже буде Офіс Зовнішньої Розвідки?
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09.11.2021 08:22 Ответить
Буде академія ФСБ.
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09.11.2021 08:43 Ответить
Планомірний розвал армії під приводом оптимізації, реорганізації, економії коштів(!)...як при Янеку..
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09.11.2021 08:46 Ответить
Стоит ли повторять чужие ошибки, если есть возможность совершить свои?

Права личности у нас надежно защищены. Беззащитна сама личность.

Власть становится патриотичнее - страна перешла в её частную собственность.
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09.11.2021 08:26 Ответить
О, Велике розвідництво...
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09.11.2021 08:30 Ответить
А может, это результат деятельности агента ФСБ Демченко?
В этом уверен известнейший Юрий Швец:
https://youtu.be/mKYQ5H0Ji7k?t=2255
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09.11.2021 08:47 Ответить
Пан Бутусов справді вважає, що неуки-уклоністи можуть провести успішну реорганізацію вишів військового профілю?🤔 Пан Юрій - не виправний оптиміст.
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09.11.2021 09:22 Ответить
Пан Бутусов анализирует нового главу СЗР (утверждая что специалист) и абсолютно забывает, что "один в поле не воин". Не имея поддержки на уровне главнокомандующего, ничего Литвиненко не сможет реорганизовать.
И еще один важный момент, наш главнокомандующий на словах может быть и поддержит, а на деле ...
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09.11.2021 10:00 Ответить
А главнокомандующий в курсе того, что будут реорганизовывать? Ему доповiли, он не ничего не понял, согласился и давно об этом забыл.
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09.11.2021 10:07 Ответить
Аналізу діючого главу СЗР і тут же визнає, що їх у Зєлєнского було 4 і що діючий може задумане до кінця не довести.
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09.11.2021 10:15 Ответить
Любой анализ надо начинать и заканчивать тем, что не один грамотный профессионал не согласится работать в правительстве Зеленского, понимая что: 1. не утвердят стратегию, 2. не позволят уволить бездельников и назначить профессионалов, 3. не дадут ресурса, 4. не дадут самостоятельности и пр. и пр.
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09.11.2021 10:42 Ответить
Ломать - не строить. Разваливать - это то, что "слуги РФ" умеют: дело не особо хитрое.
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09.11.2021 12:35 Ответить
Будуть вчитися по відеороликам в ютубі і тік-тоці.А тому, хто перегляне серіал "17 мгновений весны"-видавати сертифікат про підвищення кваліфікації.
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18.11.2021 07:59 Ответить
 
 