833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине
В Украине зафиксированы 18 988 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 ноября. Также за минувшие сутки зафиксированы 833 летальных исхода – это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 26 октября - 734 летальных исхода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 8 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили полный курс прививки!
За сутки 8 ноября в Украине:
зафиксированы 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426);
240 440 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы - 100 001 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2967 человек;
летальных исходов – 833;
выздоровели – 16 609 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 3 107 489 человек;
выздоровели – 2 537 565 человек;
летальных исходов – 73 390;
проведено ПЦР-тестирований – 14 930 139.
С начала вакцинальной кампании привиты 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 584 775 прививок.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
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В чём именно загибается мед система?
При 100% охвате вакцинацией населения смертность от ковида будет составлять 0.0001% и то в некоторых патологических случаях. Это мед система загибается или население где то провтыкало в юношеском возрасте с образованием, расширением кругозора и повышением интеллекта.
Половина населения вообще не понимает и не видит разницы между вирусом и бактерией, зато всё знают про мировой заговор, медицинские корпорации, вред 5G и чипирование.
Большинство населения не знает своей группы крови и не делает ежегодный Профосмотр. Поэтому мы в лидерах в мире по онко, туберкулёз и СС заболеваниям.
Кількість одужавших майже зрівнялась з кількістю нових випадків...
Невже дійсно йдемо на спад?
Второй месяц в пределах 15 000 000 в сутки, за исключением выходных.
Минздрав установил суточную планку, чтобы не выходить на более высокие показатели. Вот вам и спад.)
Флориан Дагури известен тем, что задерживает дыхание на 10 минут и 30 секунд, в настоящее время во всём мире ему нет равных.
После вакцинации фридайвер заметил, что его пульс стал намного выше нормы, а способность задерживать дыхание значительно снизилась.
Через десять дней после приема вакцины он обратился к кардиологу, и ему сказали, что это обычный побочный эффект вакцины Pfizer и он просто пройдет. Прошло сорок дней, а прогресса все не было, он пошел к другому кардиологу, и ему поставили диагноз «миокардит и тривиальная митральная регургитация».
почему бабка математичка пенсионерка должна колоться? у нее там патологий заглаза, и без обследования анальгин лишний раз нельзя принимать.Или уборщица которая тягает тряпку в ожидании пенсии через пол года, нахрена ей оно надо???
А у нас вот в городе ниодной
Сергій Пасічний
Якби ти не жер гівно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком.
08.11.2021 00:56
Пацюк Олег
якби ти не їв лайно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком
09.11.2021 13:05
Как же вы запарили уже этим мифом. Как раз с патологиями вакцинируют в первую очередь, потому что патологии + ковид = деревянный ящик.
верить ляшку, это как верить возу в первой волне шо одна прививка спасет всех
1) Потому, что только до 1998 года в Украине было ликвидировано более 150 000 коек. А потом подключились новые реформаторы, а позже - Уляна с её "опорными" больницами...
2) Потому, что каждая сокращенная койка - это сокращенное оборудование, врачи, младшие специалисты и обслуживающий персонал, финансирование - которое обеспечивало функционирование этих коек.
3) Я скажу прямо. За все рано или поздно приходится платить. За п.1 и п.2, достигнутые стараниями таких как Ляшко, его предшественников, и толп поддерживающих их ... людей - вот, собственно и расчет.
4) Обвинять во всех бедах - внешнего врага, это конечно удобно. Только вот ошибочно. И к исправлению ошибки (см. п.1 и п.2) - не приводит.
В тоже время показали российских, и в частности московских, святых отцов РПЦ МП. Примечательно, что они говорили про вакцинацию: мол медицина богу угодна и вакцинация богоугодное дело.
Вот вам Олександр Иванов и ответ на вопрос причём тут рашисты - они по братски просто подливали масло в огонь
от ремдисевира - дыхательная недостаточность
дальше ИВЛ, присоединяется бактериальная пневмония (иммунку-то ослабили), пару дней и "легкие сгорели"
но виноват вирус
Самому не стыдно такой бред писать? К лайкающим тот же воприс.
Дексаметазон дают, потому что тяжёлое течение ковида (когда человек задыхается) это по сути ненормальная реакция организма. Поэтому дексаметазоном иммунную систему слегка успокаивают, чтобы она, образно, не носилась по организму с криками "всэх пэрэрэжу!!!!". Ремдисевир это пока что экспериментальный препарат в плане ковида, его дают только в редких случаях. Наких бактериальных пневмоний от дексаметазона не бывает, это досужие выдумки.
время пошло
Я не знаю что это за сайт, что ты привёл. Нет личного опыта, так сказать. Может он хороший и правильный, может публикует информацию с задержкой, а может и вообще не публикует. Там все апдейты последние датированы летом. Сейчас ноябрь, если что. Я так понимаю, это "шапка" надо clinicaltrials. Но с какой скоростью туда попадают апдейты я не знаю. В любом случае, вакцины на твоём сайте отмечены как прошедшие испытания и допущенные к применению.
Файзер сейчас готовит к публикации третью фазу уже по детям (!). Основные данные по третьей фазе они собирали ещё в прошлом году - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577?query=featured_home Не нравится файзер, держи модерну, вот её третья фаза - https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2113017.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577?query=featured_home
читаем четвертый абзац
CONCLUSIONS
A two-dose regimen of BNT162b2 conferred 95% protection against Covid-19 in persons 16 years of age or older. Safety over a median of 2 months was similar to that of other viral vaccines. (Funded by BioNTech and Pfizer; ClinicalTrials.gov number, http://clinicaltrials.gov/show/NCT04368728 NCT04368728. opens in new tab .)
переходим по ссылке
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
находим такую строку
Estimated Study Completion Date :
May 2, 2023
То есть ты дал ссылку на исследование, которое продолжается, то есть окончательных выводов и результатов нет и быть не может.
массовое же использование подразумевает окончание клинических исследований
"До 26 месяцев, а не обязательно 26 месяцев"
и где окончательные результаты и выводы?
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
Estimated Study Completion Date :
October 27, 2022
Воно міняє фейкові аккаунти й пише всяку бридоту заради смути та холіварів.
Сергій Пасічний
Якби ти не жер гівно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком.
08.11.2021 00:56
Пацюк Олег
якби ти не їв лайно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком
09.11.2021 13:05
https://censor.net/ru/user/486665
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/
жду
вот по пфайзеру целых 24 исследования второй фазы
найди хоть одно завершенное с опубликованными результатами и выводами
И это человек с приличным образованием и вообще неглуп от природы.
Что тогда говорить о темной массе любителей русской пропаганды?
У вас низкая планка, имхо. Быдлосериалы + роств давно уже переварили природу и образование этого бывшего человека...
ТУт, наверно, главное не начальные условия интеллекта, а иммунитет, способность сопротивляться вливанию дерьма извне.
Я, например, году в 2004 , много смотря телеки(чинил их тогда), решил, что просто не надо покупать то, что там рекламируют, купи другое тех же свойств, но не оплачивай этот поток мутной грязи в уши и глаза... ДО сих пор ищу в магаз. про что тогда не слышал, труднее всего с зубщетками и жвачками.
дексаметазон - иммунодепрессант
от ремдисевира - дыхательная недостаточность
дальше ИВЛ, присоединяется бактериальная пневмония (иммунку-то ослабили), пару дней и "легкие сгорели"
но виноват вирус
Но самое важное, Зеленский , загнал в могилу , закатав , фонд по борьбе с ковидом, в асфальт.
Уже погибло, более 70.000 человек, половина от погибших, на Донбассе, украинских военнослужащих......