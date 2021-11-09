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Новости Коронавирус и карантин
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833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

В Украине зафиксированы 18 988 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 ноября. Также за минувшие сутки зафиксированы 833 летальных исхода – это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 26 октября - 734 летальных исхода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 8 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили полный курс прививки!

За сутки 8 ноября в Украине:

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 зафиксированы 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426);

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 240 440 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы - 100 001 человек.

Также за минувшие сутки:

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 госпитализированы - 2967 человек;

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 летальных исходов – 833;

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 выздоровели – 16 609 человек.

Также читайте: Украина сейчас на пике пандемии COVID-19, - совещание в ОП

За все время пандемии в Украине:

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 заболели - 3 107 489 человек;

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 выздоровели – 2 537 565 человек;

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 летальных исходов – 73 390;

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 проведено ПЦР-тестирований – 14 930 139.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 584 775 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 10
833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 11
833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 12
833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 13

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Колличество антиваксеров уменьшается со страшной силой (сарказм).
Отдельная благодарочка зе-команде, которая из-за своей природной тупости не в состоянии сделать ничего полезного для страны, кроме как в очередной раз обосраться прилюдно
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09.11.2021 08:23
+18
Пенсионный фонд радостно потирает руки, а водители катафалков с ветерком мчатся по хорошей дороге построенной мастерами спорта по борьбе с COVID-19
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09.11.2021 08:46
+17
В Ізраїлі, Сша, Скандинавських країнах, країнах ЄС привили всіх і смертність знизилась до мінімуму. Так що ваше твердження невірне.
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09.11.2021 08:39
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Короче говоря, после комплекса мер от государства.
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09.11.2021 18:13 Ответить
Вакцинируйся сколько хочешь, некоторые партии вакцин выбрасывают потому что срок годности заканчивается а упоротое население не хочет бесплатно вакцинироваться.
В чём именно загибается мед система?
При 100% охвате вакцинацией населения смертность от ковида будет составлять 0.0001% и то в некоторых патологических случаях. Это мед система загибается или население где то провтыкало в юношеском возрасте с образованием, расширением кругозора и повышением интеллекта.

Половина населения вообще не понимает и не видит разницы между вирусом и бактерией, зато всё знают про мировой заговор, медицинские корпорации, вред 5G и чипирование.
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09.11.2021 09:26 Ответить
В том, что умирает в два раза больше заболевших, чем в начале волны. Вроде цифры должны давать понимание. Что бы не задавать тупых вопросов.
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09.11.2021 09:33 Ответить
всё с тобой понятно. жіпа повна...
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09.11.2021 13:22 Ответить
Смените бред, написанный вами в последнем абзаце. Никто так не думает, хватит бред постить.
Большинство населения не знает своей группы крови и не делает ежегодный Профосмотр. Поэтому мы в лидерах в мире по онко, туберкулёз и СС заболеваниям.
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09.11.2021 09:35 Ответить
Справедливости ради, значительная часть людей действительно полагает, что вирус и бактерия это разные названия одного и того же.
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09.11.2021 18:18 Ответить
Пусть делают референдум, пусть принимают Закон - кто хочет пусть Вакцинируются платно вакцина стоит 25.5 долл Модерна самая дорогая, для малоимущих и пенсионеров желающих из фонда помощи от ВОЗ подаренные вакцыны. А те кто не хотят вакцинироваться - пусть КОВИД лечат исключительно за свои деньги. Тогда и кислорода будет хватать, и мест в больницах. Все у кого диагноз покажет КОВИД пусть платят сами!!! Это ж грипп для них!? Банальное ОРВ как они говорят. Пусть эти деньги будут направят на детскую онкологию, педиатрию, на роддомы, на закупку апаратов МРТ.... есть куда направить средства - кроме лечения баранов-антиваксов!!! У них был выбор и они его сделали!!!
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09.11.2021 09:41 Ответить
Самая дорогая короновак, вроде бы около 50 долларов)
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09.11.2021 13:45 Ответить
504 грн Коронавак https://www.bbc.com/ukrainian/news-56511408.amp
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09.11.2021 15:14 Ответить
Раніше по вівторках статистика була дуже висока (в неділю лабораторії переважно не працюють, результати дають в понеділок, вони потрапляють в статистику вівторка).
Кількість одужавших майже зрівнялась з кількістю нових випадків...
Невже дійсно йдемо на спад?
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09.11.2021 09:20 Ответить
Посмотрите на статистику тестирования.
Второй месяц в пределах 15 000 000 в сутки, за исключением выходных.
Минздрав установил суточную планку, чтобы не выходить на более высокие показатели. Вот вам и спад.)
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09.11.2021 10:02 Ответить
У Флориана Дагури, в настоящее время лучшего в мире специалиста по статическому фридайвингу, диагностирован миокардит и тривиальная митральная регургитация после второй дозы вакцины Pfizer против Covid-19.



Флориан Дагури известен тем, что задерживает дыхание на 10 минут и 30 секунд, в настоящее время во всём мире ему нет равных.



После вакцинации фридайвер заметил, что его пульс стал намного выше нормы, а способность задерживать дыхание значительно снизилась.



Через десять дней после приема вакцины он обратился к кардиологу, и ему сказали, что это обычный побочный эффект вакцины Pfizer и он просто пройдет. Прошло сорок дней, а прогресса все не было, он пошел к другому кардиологу, и ему поставили диагноз «миокардит и тривиальная митральная регургитация».
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09.11.2021 09:25 Ответить
о, настало время офигительных историй... ща погодии, я чай с печеньками приготовлю
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09.11.2021 10:30 Ответить
да , и кстати гугл вообще ничего об этом знаменитом фридайвере не вкурсах...
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09.11.2021 10:35 Ответить
Спортсмэнам должно быть известно,что после прививки надо какое-то время поберечься.Но если хочется все равно бухать или качаться - тогда не парься за осложнения.
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09.11.2021 11:17 Ответить
Школи, коледжи та виші мають бути переведені на дистанційне навчання! Не давати місцевим керівникам вирішувати питання національно безпеки !
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09.11.2021 09:26 Ответить
Чому моя дитина повинна вчитись дистанційно? Із-за того що ти не хочеш вакцинуватися?
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09.11.2021 09:43 Ответить
часная школа зарубежом решит ваши проблемы
почему бабка математичка пенсионерка должна колоться? у нее там патологий заглаза, и без обследования анальгин лишний раз нельзя принимать.Или уборщица которая тягает тряпку в ожидании пенсии через пол года, нахрена ей оно надо???
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09.11.2021 09:47 Ответить
Правильно, нафиг оно им надо? Правда в нашей школе две невакцинированные уборщицы от короны скончались, но то такое.... Главное, что у них побочек не было.
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09.11.2021 09:54 Ответить
как же я люблю эти сказки прям следите сколько у вас уборщиц и сколько и от чего скончались
А у нас вот в городе ниодной
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09.11.2021 10:24 Ответить
Антиваксер звіздуй в кацапію, там тебе швидко вилікують, спутніком новічком, уйлом.
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09.11.2021 10:52 Ответить
якби ти не їв лайно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком
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09.11.2021 13:05 Ответить
А ти поміняло Нік Чучело Кацапориле!? Я тебе згадала, Ти Упороте ще пишеш під ніком ПАСІЧНИЙ. Ото вже ботяра Кремлівська палена!!!!! Любиш Фекалії тоо дуй додому за ПАРЄБРІК, там тобі фекалоїду пам'ятник з гівна зліплять.
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09.11.2021 15:47 Ответить
Отож Кацапський Виплядок що пише під ніками
Сергій Пасічний

Якби ти не жер гівно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком.

08.11.2021 00:56
Пацюк Олег

якби ти не їв лайно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком

09.11.2021 13:05
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09.11.2021 15:58 Ответить
що може навчити бабка математичка які вже давно пора на пенсію ?
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09.11.2021 10:45 Ответить
согласен ,малому, но реалии таковы что молодые еще тупее, и их тоже особо нет в школах,за те деньги только предпенсия и пенсия сидит
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09.11.2021 10:51 Ответить
> "бабка математичка пенсионерка должна колоться? у нее там патологий заглаза"

Как же вы запарили уже этим мифом. Как раз с патологиями вакцинируют в первую очередь, потому что патологии + ковид = деревянный ящик.
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09.11.2021 12:20 Ответить
с патологиями вакцинируют в первую очередь
верить ляшку, это как верить возу в первой волне шо одна прививка спасет всех
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09.11.2021 12:22 Ответить
Европой и США тоже Ляшко управляет? Да он просто властелин мира, бп.
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09.11.2021 12:38 Ответить
То він просто з фан-клубу "Властєлін Калєц", любить фентезі.
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09.11.2021 18:28 Ответить
а в каком исследовании доказано, что вакцина безопасна для людей с патологиями?
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09.11.2021 13:02 Ответить
Я вакцинувався та мої батьки теж. Питання до несвідомих громадян. Чому лікарі повинні працювати в три зміни, не бачити своїх рідних тижнями? Питання також до керівництва країни, які не впорались з антипропагандою рашистів щодо вакцинації. А зараз маємо, що маємо. Тому треба щось робити. Моєму малому дистанційне подобається. Хто не вчився в школі і втиках в телефон на задніх лавах, той і на дист не буде вчитись.
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09.11.2021 10:00 Ответить
Я тебе отвечу.
1) Потому, что только до 1998 года в Украине было ликвидировано более 150 000 коек. А потом подключились новые реформаторы, а позже - Уляна с её "опорными" больницами...
2) Потому, что каждая сокращенная койка - это сокращенное оборудование, врачи, младшие специалисты и обслуживающий персонал, финансирование - которое обеспечивало функционирование этих коек.
3) Я скажу прямо. За все рано или поздно приходится платить. За п.1 и п.2, достигнутые стараниями таких как Ляшко, его предшественников, и толп поддерживающих их ... людей - вот, собственно и расчет.
4) Обвинять во всех бедах - внешнего врага, это конечно удобно. Только вот ошибочно. И к исправлению ошибки (см. п.1 и п.2) - не приводит.
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09.11.2021 10:34 Ответить
При чому тут рашисти. З самого початку влада постійно брехала своєму народу. Брехня лилась без зупину, коли ловли на брехні, знову брехали і так без кінця. Хто буде прислухатись до брехунів? Саме тому за кордоном посадовці, яких зловили на брехні відразу самі звільняються. Вони це роблять задля збереження довіри населення до державних інституцій. Обрали собі у лідери ідіотів, які не розуміють важливість довіри до державних інституцій, жеріть за ними гімно мовчки.
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09.11.2021 10:38 Ответить
Давеча видела походы бесноватых антивакцинаторов под руководством УПЦ МП. И не только по Киеву, но в других городах.
В тоже время показали российских, и в частности московских, святых отцов РПЦ МП. Примечательно, что они говорили про вакцинацию: мол медицина богу угодна и вакцинация богоугодное дело.
Вот вам Олександр Иванов и ответ на вопрос причём тут рашисты - они по братски просто подливали масло в огонь
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09.11.2021 13:16 Ответить
Якщо уважно подивитись наведені цифри, двоє отримали 0,5 дози напевно)
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09.11.2021 09:38 Ответить
"..во всём виноват "дексаметазон" и антибиотики..." - лікарка ...
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09.11.2021 09:45 Ответить
А також зеспутнік кацаполаптєголовий.
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09.11.2021 10:53 Ответить
дексаметазон - иммунодепрессант
от ремдисевира - дыхательная недостаточность
дальше ИВЛ, присоединяется бактериальная пневмония (иммунку-то ослабили), пару дней и "легкие сгорели"

но виноват вирус
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09.11.2021 11:21 Ответить
"От и усьо!! Пакровы сорванъы!! Масоне нас чепирутютъъ!!!!"

Самому не стыдно такой бред писать? К лайкающим тот же воприс.

Дексаметазон дают, потому что тяжёлое течение ковида (когда человек задыхается) это по сути ненормальная реакция организма. Поэтому дексаметазоном иммунную систему слегка успокаивают, чтобы она, образно, не носилась по организму с криками "всэх пэрэрэжу!!!!". Ремдисевир это пока что экспериментальный препарат в плане ковида, его дают только в редких случаях. Наких бактериальных пневмоний от дексаметазона не бывает, это досужие выдумки.
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09.11.2021 12:31 Ответить
ты врач?
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09.11.2021 12:54 Ответить
что за бредятина про массонов? ты из какой-то секты?
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09.11.2021 12:55 Ответить
первое место в мире по смертности на душу населения. вакцины есть - вакцинируйся не хочу. это показывает уровень интеллектуального развития населения. и это печально товарищи. нет у страны никакого светлого будущего. только мрак.
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09.11.2021 09:57 Ответить
К сожалению нет вакцины против человеческой тупости.
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09.11.2021 10:08 Ответить
Препарат, который не прошел полностью даже вторую стадию клинических испытаний, вакциной считаться не может.
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09.11.2021 11:19 Ответить
Зачем писать откровенное вранье, которое опровергается в два счёта простым поиском?
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09.11.2021 12:55 Ответить
опровергай, только если у тебя не получится, ты перестанешь писать на цензоре навсегда, договорились?
время пошло
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09.11.2021 12:56 Ответить
Извини, дружок, но спорь и бейся об заклад со своим куратором и коллегами по цеху, пожалуйста.

Я не знаю что это за сайт, что ты привёл. Нет личного опыта, так сказать. Может он хороший и правильный, может публикует информацию с задержкой, а может и вообще не публикует. Там все апдейты последние датированы летом. Сейчас ноябрь, если что. Я так понимаю, это "шапка" надо clinicaltrials. Но с какой скоростью туда попадают апдейты я не знаю. В любом случае, вакцины на твоём сайте отмечены как прошедшие испытания и допущенные к применению.

Файзер сейчас готовит к публикации третью фазу уже по детям (!). Основные данные по третьей фазе они собирали ещё в прошлом году - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577?query=featured_home Не нравится файзер, держи модерну, вот её третья фаза - https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2113017.
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09.11.2021 13:32 Ответить
открываем твою ссылку
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577?query=featured_home

читаем четвертый абзац

CONCLUSIONS
A two-dose regimen of BNT162b2 conferred 95% protection against Covid-19 in persons 16 years of age or older. Safety over a median of 2 months was similar to that of other viral vaccines. (Funded by BioNTech and Pfizer; ClinicalTrials.gov number, http://clinicaltrials.gov/show/NCT04368728 NCT04368728. opens in new tab .)

переходим по ссылке

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

находим такую строку

Estimated Study Completion Date :
May 2, 2023

То есть ты дал ссылку на исследование, которое продолжается, то есть окончательных выводов и результатов нет и быть не может.
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09.11.2021 13:44 Ответить
Всё верно. Вакцины, как и любые другие препараты, будут тестироваться постоянно и ещё долго. 23-й год указан самими авторами согласно их же протоколу (доступен в supp. info) - "Participants are expected to participate for up to a maximum of approximately 26 months.". Здесь ключевое "up to" ("до"). До 26 месяцев, а не обязательно 26 месяцев.
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09.11.2021 13:54 Ответить
"постоянно и еще долго" это о постклинических исследованиях, некомпетентный
массовое же использование подразумевает окончание клинических исследований

"До 26 месяцев, а не обязательно 26 месяцев"

и где окончательные результаты и выводы?
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09.11.2021 14:44 Ответить
Окончательные результаты и выводы приведены в статьях по ссылкам. Формально они будут продолжать собирать данные до 23-го года и, само собой, и дальше. Реально же в статьях данных и доказательств вагон. Можешь сколько угодно заниматься спекуляциями и поиском бюрократических признаков, пока народ будет дохнуть от ковида, а переполненные госпитали будут не в состоянии оказывать должную помощь не-ковидным больным.
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09.11.2021 14:55 Ответить
По модерне та же фигня.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427

Estimated Study Completion Date :
October 27, 2022
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09.11.2021 13:45 Ответить
Ответ тот же.
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09.11.2021 13:55 Ответить
Не сперечайтесь з Кремлівським Ботом пропагандоном-провокатором
Воно міняє фейкові аккаунти й пише всяку бридоту заради смути та холіварів.
Сергій Пасічний



Якби ти не жер гівно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком.



08.11.2021 00:56

Пацюк Олег



якби ти не їв лайно, тебе можна було б назвати АНТИїдоком



09.11.2021 13:05
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09.11.2021 16:44 Ответить
Кидайте його в Бан! Бан Олегу Пацюку та Сергію Пасічному.
https://censor.net/ru/user/486665
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09.11.2021 16:48 Ответить
я тебе даже в поиску помогу
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/

жду
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09.11.2021 12:57 Ответить
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/6/ https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/6/


вот по пфайзеру целых 24 исследования второй фазы
найди хоть одно завершенное с опубликованными результатами и выводами
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09.11.2021 13:00 Ответить
Понедельник день тяжелый..( как я и говорил, предыдущее уменьшение было связано с воскресным днем, хоть вроде и нет прямой связи но статистика подтверждает обратное )
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09.11.2021 10:13 Ответить
Летом затащил 62 летнего соседа на вакцинацию (Модерной), так он насмотревшись российского ТВ теперь сидит и горько сожалеет,что вакцинирован - мол через 5 лет что же с ним то будет.
И это человек с приличным образованием и вообще неглуп от природы.
Что тогда говорить о темной массе любителей русской пропаганды?
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09.11.2021 10:31 Ответить
И это человек с приличным образованием и вообще неглуп от природы.
У вас низкая планка, имхо. Быдлосериалы + роств давно уже переварили природу и образование этого бывшего человека...
ТУт, наверно, главное не начальные условия интеллекта, а иммунитет, способность сопротивляться вливанию дерьма извне.
Я, например, году в 2004 , много смотря телеки(чинил их тогда), решил, что просто не надо покупать то, что там рекламируют, купи другое тех же свойств, но не оплачивай этот поток мутной грязи в уши и глаза... ДО сих пор ищу в магаз. про что тогда не слышал, труднее всего с зубщетками и жвачками.
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09.11.2021 11:23 Ответить
А де відосік від чемпіона? Маю надію, що йому поціпило.
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09.11.2021 10:57 Ответить
не лечат, а калечат

дексаметазон - иммунодепрессант
от ремдисевира - дыхательная недостаточность
дальше ИВЛ, присоединяется бактериальная пневмония (иммунку-то ослабили), пару дней и "легкие сгорели"

но виноват вирус
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09.11.2021 11:22 Ответить
Вы оставили точно такой же (копия) комментарий в другом обсуждении - . Это признак бота на работе. Отметил для себя как спам.
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09.11.2021 15:18 Ответить
А шо делать?? Это Ковид. Зато какую дорогу построили от Черкасс до Киева по левому берегу и на час короче! Во!!
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09.11.2021 12:00 Ответить
Людей залечивают в больницах. Запретить при попадании в больничку вливать, что угодно, без вашего ведома или родственников. И изучать, что именно предлагают. Делать анализ на содержание после лечения, при подозрении
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09.11.2021 12:52 Ответить
Где проходит Зеленский, там провалы: бедность, политические преследования, борьба со свободой слова с помощью закона об олигархах...
Но самое важное, Зеленский , загнал в могилу , закатав , фонд по борьбе с ковидом, в асфальт.
Уже погибло, более 70.000 человек, половина от погибших, на Донбассе, украинских военнослужащих......
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09.11.2021 18:17 Ответить
Все три страницы комментариев в подавляющем большинстве своем подходят к определению " Съезд интеллектуальных долбо# бов",лишенных элементарного аналитического мышления.😎
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09.11.2021 19:31 Ответить
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