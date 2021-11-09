833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

В Украине зафиксированы 18 988 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 ноября. Также за минувшие сутки зафиксированы 833 летальных исхода – это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 26 октября - 734 летальных исхода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 8 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили полный курс прививки!

За сутки 8 ноября в Украине:

зафиксированы 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426);

240 440 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы - 100 001 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2967 человек;

летальных исходов – 833;

выздоровели – 16 609 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 107 489 человек;

выздоровели – 2 537 565 человек;

летальных исходов – 73 390;

проведено ПЦР-тестирований – 14 930 139.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 584 775 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.











