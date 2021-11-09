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Новости
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США продолжат давить на Лукашенко, пока режим в Беларуси будет подрывать безопасность в Европе и издеваться над людьми, - Госдеп

США продолжат давить на Лукашенко, пока режим в Беларуси будет подрывать безопасность в Европе и издеваться над людьми, - Госдеп

Официальный Вашингтон не прекратит своего давления на режим Александра Лукашенко в Беларуси на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС, а также усилий по дестабилизации мира и безопасности в Европе.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы обеспокоены тревожными кадрами и сообщениями, поступившими на выходных с белорусско-польской границы. Соединенные Штаты решительно осуждают политическое использование Лукашенко уязвимой категории людей, а также бездушное и бесчеловечное содействие со стороны режима потокам нелегальной миграции через границы", - подчеркнул представитель Госдепа.

В этой связи он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают режим "немедленно прекратить его кампанию по организации и принудительному созданию потоков нелегальных мигрантов" через белорусскую границу в Европу.

"Пока режим в Беларуси будет отказываться выполнять собственные международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать угнетать и издеваться над людьми, которые стремятся жить в свободе, мы продолжим давить на Лукашенко",- заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он также отметил, что Штаты будут и дальше поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которым грозят неприемлемые действия со стороны режима в Беларуси.

Как сообщалось, в понедельник МВД Польши проинформировало, что они вместе с военными предотвратили попытку силового пересечения нелегальными мигрантами заграждения на польско-белорусской границе. Массовые группы мигрантов прибывают к границе в сопровождении белорусских служб и предпринимают попытки его силового пересечения.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Европа (1836) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+4
А зедебилы будут им помогать ,финансируя бульбофюрера ,покупая у них электричество.
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09.11.2021 08:48
+2
Так это прекрасно. В Украине генерации полно. Просто различные ахметки тормозят процесс для набивания кармана. И тут кловану надо выбирать. Или сказки д'ерьмака-илм чувство самосохранения.
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09.11.2021 09:28
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А зедебилы будут им помогать ,финансируя бульбофюрера ,покупая у них электричество.
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09.11.2021 08:48 Ответить
На це і був розрахунок зелені щоб не було іншого виходу.
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09.11.2021 08:52 Ответить
уже не будут. Луке указание из Кремля пришло-не давать электричества Украине.
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09.11.2021 09:24 Ответить
Так это прекрасно. В Украине генерации полно. Просто различные ахметки тормозят процесс для набивания кармана. И тут кловану надо выбирать. Или сказки д'ерьмака-илм чувство самосохранения.
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09.11.2021 09:28 Ответить
К сожалению только энергоатому запретили,а перекупщикам от бени нет.
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09.11.2021 10:36 Ответить
Держдепу-респект.
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09.11.2021 08:52 Ответить
Самі сунуть носа у внутрішні справи країни, спричиняючи хаос, а потім вони "продовжують тиснути".
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09.11.2021 09:31 Ответить
Интересно знать - а как именно? Выражая глубокую озабоченность?
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09.11.2021 09:45 Ответить
Лучше бы на Зеленнского надавили. Он не издевается над людьми?
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09.11.2021 09:46 Ответить
нет.
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09.11.2021 10:00 Ответить
Вот так растилали милые белорусы газетки , чтоб становиться на лавочки во время протестов, а теперь становятся заложниками комикпдз5 РФ в третьей мировой. А если гибридная фаза перейдет в гопячую, то больше всех пострадае Беларусь, ну и мы наверное тоже
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09.11.2021 10:46 Ответить
 
 