США продолжат давить на Лукашенко, пока режим в Беларуси будет подрывать безопасность в Европе и издеваться над людьми, - Госдеп

Официальный Вашингтон не прекратит своего давления на режим Александра Лукашенко в Беларуси на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС, а также усилий по дестабилизации мира и безопасности в Европе.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы обеспокоены тревожными кадрами и сообщениями, поступившими на выходных с белорусско-польской границы. Соединенные Штаты решительно осуждают политическое использование Лукашенко уязвимой категории людей, а также бездушное и бесчеловечное содействие со стороны режима потокам нелегальной миграции через границы", - подчеркнул представитель Госдепа.

В этой связи он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают режим "немедленно прекратить его кампанию по организации и принудительному созданию потоков нелегальных мигрантов" через белорусскую границу в Европу.

"Пока режим в Беларуси будет отказываться выполнять собственные международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать угнетать и издеваться над людьми, которые стремятся жить в свободе, мы продолжим давить на Лукашенко",- заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он также отметил, что Штаты будут и дальше поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которым грозят неприемлемые действия со стороны режима в Беларуси.

Как сообщалось, в понедельник МВД Польши проинформировало, что они вместе с военными предотвратили попытку силового пересечения нелегальными мигрантами заграждения на польско-белорусской границе. Массовые группы мигрантов прибывают к границе в сопровождении белорусских служб и предпринимают попытки его силового пересечения.