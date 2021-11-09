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США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Румынии Богданом Ауреску обсудили сотрудничество по решению общих угроз и вызовов.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь похвалил Румынию как верного союзника по НАТО, и оба согласились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море и российской агрессии против Украины и других стран на Восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Отмечается, что в ходе встречи Блинкен и Ауреску подчеркнули важность стратегического партнерства между США и Румынией в укреплении оборонных и энергетических связей и решении общих угроз и вызовов.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили свое желание укрепить энергетическую безопасность в Европе...", - добавляет внешнеполитическое ведомство США.

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международное сотрудничество (70) Румыния (1088) США (26439) Черное море (1475)


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НАТО-в кожну українську хату,або кожну українську хату-в НАТО...
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09.11.2021 08:54 Ответить
Пане, та тю на вас... За для вашоiж безпеки, треба омрiювати НАТО - в кожнiй каазламордiй хатi. А ШО ДЕЛАТЬ... Это жистя.
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09.11.2021 09:21 Ответить
 
 