Зажало между служебным Mitsubishi и BMW: в Киеве водитель с признаками опьянения наехал на патрульного и еще одного мужчину и скрылся
Во время оформления ДТП в столице в автомобиль на полном ходу въехал еще один автомобиль с пьяным водителем за рулем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила патрульная полиция Киева на своем Telegram-канале.
"В результате столкновения травмировались водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW", - говорится в сообщении.
Пока все присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, виновник быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия.
Полицейские немедленно приступили к поиску беглеца и уже через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома.
При этом инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр состояния опьянения гражданин отказался.
Отмечается, что полицейский и мужчина с травмами госпитализированы медиками, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.
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