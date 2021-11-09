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Новости ДТП
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Зажало между служебным Mitsubishi и BMW: в Киеве водитель с признаками опьянения наехал на патрульного и еще одного мужчину и скрылся

Зажало между служебным Mitsubishi и BMW: в Киеве водитель с признаками опьянения наехал на патрульного и еще одного мужчину и скрылся

Во время оформления ДТП в столице в автомобиль на полном ходу въехал еще один автомобиль с пьяным водителем за рулем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила патрульная полиция Киева на своем Telegram-канале.

"В результате столкновения травмировались водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW", - говорится в сообщении.

Пока все присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, виновник быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия.

Полицейские немедленно приступили к поиску беглеца и уже через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома.

При этом инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр состояния опьянения гражданин отказался.

Отмечается, что полицейский и мужчина с травмами госпитализированы медиками, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.

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ДТП (7671) Киев (25483) пьянство (867)


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а полицейские уверены что именно задержаный у подъезда был за рулём?
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09.11.2021 09:27 Ответить
О, це вже ЗЕ!кадровий резерв. Мерщій чувака в народні депутати!
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09.11.2021 09:27 Ответить
Явный кандидат для резерва СН)
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09.11.2021 09:30 Ответить
п'яних ідіотів вже не по одному виловляять,а парами.Парне катання.
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09.11.2021 09:51 Ответить
Що значить відмовився, при ДТП з постраждалими? В такій ситуації повинний бути насильницкий відбор аналізів.
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09.11.2021 09:56 Ответить
"насильницкий відбор аналізів" - бить, пока анализы не полезут?
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09.11.2021 10:20 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ДОРОГАМИ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКМАНИ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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09.11.2021 10:54 Ответить
Пьяных водителей надо сразу сажать!
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09.11.2021 11:31 Ответить
 
 