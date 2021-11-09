Зажало между служебным Mitsubishi и BMW: в Киеве водитель с признаками опьянения наехал на патрульного и еще одного мужчину и скрылся

Во время оформления ДТП в столице в автомобиль на полном ходу въехал еще один автомобиль с пьяным водителем за рулем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила патрульная полиция Киева на своем Telegram-канале.

"В результате столкновения травмировались водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW", - говорится в сообщении.

Пока все присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, виновник быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия.

Полицейские немедленно приступили к поиску беглеца и уже через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома.

При этом инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр состояния опьянения гражданин отказался.

Отмечается, что полицейский и мужчина с травмами госпитализированы медиками, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.

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