ЕС должен наконец расширить пакет санкций против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом к членам Евросоюза как можно скорее одобрить санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами из ближневосточных стран на границе Евросоюза.

Об этом говорится в ее заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я призываю страны-члены ЕС наконец-то одобрить расширенный санкционный режим в отношении властей Беларуси, которые отвечают за эту гибридную атаку", - сказала фон дер Ляйен.

В заявлении отмечается, что глава ЕК выразила солидарность от имени ЕС премьеру Польши Матеушу Моравецкому, премьеру Литвы Ингриде Шимоните, премьеру Латвии Кришьянису Кариньшу и обсудила с ними меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их в этом кризисе.

По ее словам, в ближайшие дни заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправятся в страны транзита и страны происхождения мигрантов. Также фон дер Ляйен напомнила, что ЕС изучит, каким образом можно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, задействованных в процессе нелегальной перевозки людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша формирует два батальона резервистов на границе с Беларусью

Кроме того, она призвала Минск перестать подвергать риску жизни людей и отметила, что действия белорусских властей не помогут им достичь успеха в своих целях.