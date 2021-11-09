ЕС должен наконец расширить пакет санкций против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом к членам Евросоюза как можно скорее одобрить санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами из ближневосточных стран на границе Евросоюза.
Об этом говорится в ее заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я призываю страны-члены ЕС наконец-то одобрить расширенный санкционный режим в отношении властей Беларуси, которые отвечают за эту гибридную атаку", - сказала фон дер Ляйен.
В заявлении отмечается, что глава ЕК выразила солидарность от имени ЕС премьеру Польши Матеушу Моравецкому, премьеру Литвы Ингриде Шимоните, премьеру Латвии Кришьянису Кариньшу и обсудила с ними меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их в этом кризисе.
По ее словам, в ближайшие дни заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправятся в страны транзита и страны происхождения мигрантов. Также фон дер Ляйен напомнила, что ЕС изучит, каким образом можно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, задействованных в процессе нелегальной перевозки людей.
Кроме того, она призвала Минск перестать подвергать риску жизни людей и отметила, что действия белорусских властей не помогут им достичь успеха в своих целях.
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youtube. Александр Балу 09.11.21
Вова, ты догадываешься куда колхозник погонит это стадо баранов когда не получится с Польшей?