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ЕС должен наконец расширить пакет санкций против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

ЕС должен наконец расширить пакет санкций против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом к членам Евросоюза как можно скорее одобрить санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами из ближневосточных стран на границе Евросоюза.

Об этом говорится в ее заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я призываю страны-члены ЕС наконец-то одобрить расширенный санкционный режим в отношении властей Беларуси, которые отвечают за эту гибридную атаку", - сказала фон дер Ляйен.

В заявлении отмечается, что глава ЕК выразила солидарность от имени ЕС премьеру Польши Матеушу Моравецкому, премьеру Литвы Ингриде Шимоните, премьеру Латвии Кришьянису Кариньшу и обсудила с ними меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их в этом кризисе.

По ее словам, в ближайшие дни заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправятся в страны транзита и страны происхождения мигрантов. Также фон дер Ляйен напомнила, что ЕС изучит, каким образом можно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, задействованных в процессе нелегальной перевозки людей.

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Кроме того, она призвала Минск перестать подвергать риску жизни людей и отметила, что действия белорусских властей не помогут им достичь успеха в своих целях.

Автор: 

Беларусь (7888) Еврокомиссия (1444) санкции (11258) Урсула фон дер Ляйен (511) Боррель Жозеп (784)


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Главное, что отказались от белоруской электроэнергии, не будем спонсировать кровавый режим Лукашенки!!!
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09.11.2021 09:24 Ответить
Союзники пуйла розширять санкції проти самих себе...
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09.11.2021 09:32 Ответить
та не,еще рано,нужно сесть с беженцами за стол переговоров,обсудить метражи их будущих немецких квартир,размеры пособий, а так же пожизненный иммунитет от любой работы..
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09.11.2021 09:34 Ответить
В точку. Подтверждение с 1 минуты 37 секунд
youtube. Александр Балу 09.11.21
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09.11.2021 10:03 Ответить
И чтобы язык и культуру страны пребывания ни в коем случае не изучать
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09.11.2021 10:07 Ответить
Так Белорусью командует Россия, европейские импотенты косят под дурачков
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09.11.2021 09:36 Ответить
А что наш "величайший" он уже проснулся?
Вова, ты догадываешься куда колхозник погонит это стадо баранов когда не получится с Польшей?
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09.11.2021 09:39 Ответить
Nado ES zakryt vsiu torgovliu s Belorus i zakryt pogranicnyje posti>Polnoja izoliacija s ES,togda mozet lukosenka zadumalsia
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09.11.2021 09:55 Ответить
Вместо пяти чиновников введут санкции против семи. Идиотский цирк.
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09.11.2021 12:54 Ответить
 
 