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Новости Российские террористы сбили Боинг
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"Россия лжет и затягивает процесс": Родственники погибших в катастрофе МН17 выступили на суде

В Нидерландах во время слушания по поводу сбивания малайзийского "Боинга" над Донбассом выступили родные погибших, требовавших определить роль Кремля в трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украину 24".

Они представляли не только свои семьи, но и семьи жертв из Малайзии, которые из-за пандемии не смогли прилететь в Амстердам. Мать одного из погибших рассказала, что кто-то ежедневно отправлял ей фото и видео с места крушения и пытался довести ее до самоубийства.

Родные сообщили, что радуются, что суд разрешил рассказать их истории.

"Очень важно, что вы узнали, какое влияние на наши семьи оказывала трагедия за эти 7,5 лет. Мы так и не получили тела наших родных, не смогли с ними попрощаться", - сказала мать погибшего Силена Фредрикс.

Читайте: Родственники погибших призвали суд установить роль России в катастрофе MH17: "Мы много слышали о роли подсудимых, но ничего не знаем о других причастных"

Обвиняемые и сегодня в суд не явились. Их 4 – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Последний, в частности, скрывается на оккупированном Донбассе. Российские власти отказали в допросе подсудимых - их судят заочно.

"Россия лжет... совсем не сотрудничает. Они затягивают процесс и мы это видели во время предыдущих слушаний. То, что они делают, противно", - отметил родственник погибших, глава фонда "Авиакатастрофа" Питт Плуг.

Сегодня слушания уже закончились и продолжатся 8 декабря.

Автор: 

Нидерланды (1571) россия (95381) суд (25080) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+15
Коли лапатнік припинив брехати,красти,бухати,матюкатись,срати навкруги тощо-він сто відсотків здох...
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09.11.2021 09:27
+9
Выразят глубокую озабоченность и продолжат дальше качать газ из Лаптестана - такова реальность
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09.11.2021 10:06
+6
Та й здохнувши, ще довго буде смердіти!
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09.11.2021 10:15
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Копитани очевидність.
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09.11.2021 09:23 Ответить
Так. Дитячий садок.
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09.11.2021 12:19 Ответить
Коли лапатнік припинив брехати,красти,бухати,матюкатись,срати навкруги тощо-він сто відсотків здох...
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09.11.2021 09:27 Ответить
Та й здохнувши, ще довго буде смердіти!
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09.11.2021 10:15 Ответить
СП-3 росее за это.
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09.11.2021 09:29 Ответить
Каазлабад - сплошная зэко-быкота. Но аля-сирийский вагнерфарш все исправит.
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09.11.2021 09:30 Ответить
Цензор, одно уточнение... Пулатов, ну тот единственный, который дал согласие на участие в этом процессе, склеил ласты 17 сентября...
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09.11.2021 09:34 Ответить
клеють діти "Пап'є-маше", а Пулатова рашонацистські КаҐєБісси на смерть завалили...
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09.11.2021 13:47 Ответить
Дуже прикро коли замість справжнього розслідування такого злочину ведуть політичне ігрище.
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09.11.2021 09:53 Ответить
Выразят глубокую озабоченность и продолжат дальше качать газ из Лаптестана - такова реальность
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09.11.2021 10:06 Ответить
Сподіваюсь висновки будуть.
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09.11.2021 10:42 Ответить
Думаю ничего не будет, трусливые они, эти европейцы
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09.11.2021 10:49 Ответить
А зачем сбили МН-17?
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09.11.2021 11:35 Ответить
перепутали со своим пассаиром-для оправдания убийств украинцев.
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09.11.2021 11:53 Ответить
Муаммар Каддафи тоже затягивал расследование катастрофы в Локбери, но все равно закончил жизнь с держаком мотыги в жопе.
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09.11.2021 10:10 Ответить
По поводу Локбери есть много других версий. Написана даже книга,где в крушении Боинга обвиняют спецслужбы США (ЦРУ).
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09.11.2021 11:30 Ответить
Брехня, підлість і роССія - близнюки сестри
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09.11.2021 10:12 Ответить
У меня сложилось такое впечатление, шо кто-то удивлен!
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09.11.2021 11:41 Ответить
Цікаво, а яку поведінку вони очікували від масових вбивць, катів, грабіжників, та т.і., що зароблять цим "промислом" вже під тисячу років.
Як вже зазначено, спитайте краще себе та своїх "друзів": хто ви САМІ після того, як забезпечуєте (тепер, через тупість цих орків, навіть вже своїх) вбивць грошами та захистом в усіх міжнародних організаціях?
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09.11.2021 13:10 Ответить
Оооо!
Америку відкрили, паРаша та вся її міфічна історія створена на постійній та суцільній брехні починаючи ще від 1380 року мамаївської битви ординця-Донського з ординцем-Мамаєм..
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09.11.2021 13:30 Ответить
 
 