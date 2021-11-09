"Россия лжет и затягивает процесс": Родственники погибших в катастрофе МН17 выступили на суде

В Нидерландах во время слушания по поводу сбивания малайзийского "Боинга" над Донбассом выступили родные погибших, требовавших определить роль Кремля в трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украину 24".

Они представляли не только свои семьи, но и семьи жертв из Малайзии, которые из-за пандемии не смогли прилететь в Амстердам. Мать одного из погибших рассказала, что кто-то ежедневно отправлял ей фото и видео с места крушения и пытался довести ее до самоубийства.

Родные сообщили, что радуются, что суд разрешил рассказать их истории.

"Очень важно, что вы узнали, какое влияние на наши семьи оказывала трагедия за эти 7,5 лет. Мы так и не получили тела наших родных, не смогли с ними попрощаться", - сказала мать погибшего Силена Фредрикс.

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Обвиняемые и сегодня в суд не явились. Их 4 – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Последний, в частности, скрывается на оккупированном Донбассе. Российские власти отказали в допросе подсудимых - их судят заочно.

"Россия лжет... совсем не сотрудничает. Они затягивают процесс и мы это видели во время предыдущих слушаний. То, что они делают, противно", - отметил родственник погибших, глава фонда "Авиакатастрофа" Питт Плуг.

Сегодня слушания уже закончились и продолжатся 8 декабря.