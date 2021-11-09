Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ВИДЕО

По состоянию на утро 8 ноября в мире зарегистрировали 380 459 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5 584 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 251 102 096 случаев инфицирования, из них 380 459 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5071976 человек, из них 5584 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 227,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 5-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию в мире и 2-ю в Европе.