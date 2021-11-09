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Новости Коронавирус и карантин
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Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ВИДЕО

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ВИДЕО

По состоянию на утро 8 ноября в мире зарегистрировали 380 459 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5 584 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 251 102 096 случаев инфицирования, из них 380 459 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5071976 человек, из них 5584 за минувшие сутки.

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 227,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 5-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию в мире и 2-ю в Европе.

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Правильно, пусть дети разносят болезнь, ты ведь так давно хотел получить квартиру своих родителей, а с короной твои шансы возрастают
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09.11.2021 09:41
+9
И ради этой ахинеи ты на сайте зарегистрировался? Почем сейчас за комент против вакцинации башляют?
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09.11.2021 09:53
+8
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09.11.2021 09:36
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Всі школи - на дистанційну освіту ! Єдине, що зараз робиться, щоб збити нову хвилю ковід - це карантин навчальних закладів, т.я. діти особливо швидко заражаються в тісних класах, в коридорах, спортзалах, а потім несуть вірус додому. Транспорт ходить так само: в реальності ковід сертифікати перевіряють лише в Києві (і то не усюди), магазини, кінотеатри, дискотеки, кафешки - все працює. І хай працює, бо не можна зупиняти бізнес. Але деяка місцева влада (Дніпро, Черкаси тощо) починає займатись містечковим самоуправством та виводити дітей та молодь на очну форму навчання в самий пік епідемії! Коли проблема державного, навіть світового масштабу, не може бути окремих рішень дурних голов! Школи, коледжі, ВИШі мають бути на дистанційній освіті доки не спаде хвиля! Вирішує центр! Крапка! https://lifeimg.pravda.com/images/doc/d/d/dd6ea98-skola-online-1320.jpg
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09.11.2021 09:27 Ответить
Х.й тобі, а не дистанційне. Досить знущатись над дітьми та батьками.
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09.11.2021 09:37 Ответить
Правильно, пусть дети разносят болезнь, ты ведь так давно хотел получить квартиру своих родителей, а с короной твои шансы возрастают
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09.11.2021 09:41 Ответить
Сам этот придурок наверное уже вакцинировался. А если нет, очень вероятно, получит "квартиру" 2х1 метр и два метра в глубину
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09.11.2021 09:51 Ответить
Старики с большей вероятностью получат новую квартиру даже если он не вакцинирован. Хотя карма баба с юмором..
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09.11.2021 10:23 Ответить
Я когда учился в школе, то мечтал чтобы учеба была дистанционная. Жаль, не в то время родился.
Но школа нулевых годов уже тогда была бессмысленная, получение знаний заменяли вечным процессом, делай что-то, не знаем что, но делай. А сейчас и того хуже. Дать именно нужные знания по жизни наша система обучения не может, нужно побольше нагрузить ученика бессмысленной и ненужной ему информацией.
Понимаю, Вам бы только спихнуть дитя подальше, чтобы не мешали. А ещё немного информации от знакомой, которая работает в школе психологом: 70% старшеклассников её школы употребляют наркотики. Думаете в других школах не так? Если думаете, то Вы очень наивный
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09.11.2021 09:51 Ответить
Таким як ви взагалі дітей не треба заводити, або примайте їх під спідницею до 30 років, "как бы чего не случилось".
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09.11.2021 09:53 Ответить
Какое отношение твой опус имеет к тому, что я написал? Мозги куриные не способны переварить хоть какую-то информацию?
И да, я не хочу детей. Не понимаю, почему обществу внушили, что у каждого должен быть ребенок. Зачем?
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09.11.2021 10:34 Ответить
Тобі він точно не нужен. Зроби свій внесок у теорію Дарвіна про природній відбір і ціни тобі не буде ))
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09.11.2021 11:03 Ответить
А чё Вы нервничаете? Ну не хочет человек заводить детей, его право.
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09.11.2021 11:26 Ответить
в его случае - это даже благо для общества))
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09.11.2021 11:29 Ответить
Да мне фиолетово. Только его налогом надо обложить "на яйца" ))
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09.11.2021 11:29 Ответить
С какого перепугу?
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09.11.2021 12:14 Ответить
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09.11.2021 09:53 Ответить
нет учи рахита своего тупого! и через комп а не лохофон и следи чтобы не морозился выключая камеру! зато на улице стада ушлепком орут как бабуины гуляют и деградируют
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09.11.2021 13:07 Ответить
в моєму дитинстві небо мало впасти на землю, щоб закрили школу. Війна, голод, холод - діти йшли до шкіл. А ще нас вчили шо діти нашей майбутнє і батьки (старші покоління) мають жити заради кращого майбутньго дітей. Зараз же нам отакі активісти пропонують угробити майбутнє дітей заради самого старшого покоління. Ви вимагаєте зірвати ТРЕТІЙ навчальний рік. Нема цензурних слів.
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09.11.2021 11:30 Ответить
в вашому дитинтстві не було ковіду
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09.11.2021 12:04 Ответить
В моєму дитинстві, років 30 тому, через рік закривали школу на карантин через грип. Дистанційного навчання тоді не будо.
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09.11.2021 12:05 Ответить
я пішов у 82му році. в класі могло бути з 40 дітей менше 10, школи не закривали. Мода закривать школи пішла десь в 90х
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09.11.2021 12:47 Ответить
Так це було у 90х, ще й світло, бувало, відключали. Одного разу ми були на фізкультурі у басейні і мені хтось стрибнув на спину в темряві. Веселі часи були. Може і цього року таке буде...
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09.11.2021 13:39 Ответить
Та ще не всі пораховані.
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09.11.2021 09:31 Ответить
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09.11.2021 09:36 Ответить
Шо, не взял антивакскров за ухо и не отвёл на прививки? Точно мудак.
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09.11.2021 09:49 Ответить
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09.11.2021 09:52 Ответить
Сухарі суши, а не кофту.
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09.11.2021 11:04 Ответить
Украина на 80ом месте по смертности на млн населения
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09.11.2021 09:40 Ответить
Сегодня умерло 20 человек на 1 млн населения, назовите хоть одну страну где умерло больше.
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09.11.2021 09:52 Ответить
Болгарія.
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09.11.2021 12:08 Ответить
1.
я бы поставила в Киево Печерской Лавре ( и Почаевской Лавре)
пункты быстрого тестирования на ковид ,
пост измерения температуры,
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
надо давить кацапов их методами
тем более что Киево Печерская Лавра - собственоость и территория Украины
со всего Пост совка туда едут паломники и несут разные заразы
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09.11.2021 09:46 Ответить
2.
депутаты ОБЯЗАНЫ ввести СРОЧНО визовый режим со странами ПОСТ СОВКА ,
чтобы в страну не заезжали больные на ковид и ГОЛОВУ .
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09.11.2021 09:48 Ответить
3. В Словакии школы были закрыты с начала ноября 2020 по июнь 2021.
таким образом не было мест сбора для инфицирования и разноса ковид по семьям . Дети научились учиться онлайн и проводить конференции и митинги .
ЗА ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН БУДУЩЕЕ В МИРЕ.
Вот тут власть и должна выбирать - ИЛИ количество умерших
ИЛИ увольнять учителей не умеющих преподавать онлайн
думаю, что второй вариант ДЛЯ ПРОГРЕССА предпочтительней .
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09.11.2021 09:53 Ответить
4.
ПОВТОРЮ - по улицам и магазинам свободно ходят люди , болеющие короновирусом . И заражают других .
Схема карантинов в Украине , в отличии от ЕС И других ЦИВИЛЛИЗОВАННЫХ СТРАН, провалена полностью .
Потому смертей будет больше и больше
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09.11.2021 09:57 Ответить
5.
В Украинепаспорта вакцинации никто не СЧИТЫВАЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ .
в торговых центрах просто задают вопрос - есть вакцинация?
А собственники торговых центров - люди не бедные , могли бы и закупить

В ЕС , в местах, где положено предъявлять вакцинацию , обязательно считывают QRкод ( места - кафе, музеи и т д) .
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09.11.2021 10:02 Ответить
Статистику рисуют чтоб пугать народ и заставлять вакцинироваться
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09.11.2021 09:48 Ответить
И ради этой ахинеи ты на сайте зарегистрировался? Почем сейчас за комент против вакцинации башляют?
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09.11.2021 09:53 Ответить
Не робіть цієї дурні. Маю на увазі - не вакцинуйтеся. Якщо вірус зустріне у вашій голові вакцину, він почне божеволіти. Зважте, що це божевілля є заразним, то від того вірусу і ви втратите розум. Краще, нехай він буде здоровий, тож і ви зможете здорово перехворіти.
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09.11.2021 14:06 Ответить
Сначала выбрали президента, который позорит страну. Решили этого мало, давайте покажем какие мы идиоты, так сказать, без посредников.
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09.11.2021 09:52 Ответить
Сейчас Украина #1 в мире по количеству умерших в сутки от ковида на 100тыс человек. Поблагодарим мастеров спорта по уничтожению собственных граждан из опг квартал95. Те кто больше всех пугал лохов "доктором смерть", в реале сами оказались убийцами десятков тысяч людей из-за персональной тупости
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09.11.2021 09:59 Ответить
Мне вот интересно, во всём ли мире были отменены плановые операции, плановая госпитализация, диспансеризация больных, закрыто/перепрофилировано такое огромное количество отделений и больниц?? Фактически, пациенты с другими хроническими заболеваниями были полностью лишены медицинской помощи, ведь у нас только одно заболевание- ковид...!(
И это уже происходит на протяжении почти двух лет!!
Здоровье нации резко снижается!!
Не в этом ли основная причина высокой смертности?
А с таким подходом и отношением смертность будет только расти! И чем дальше тем больше!!!
Вот это и есть настоящий геноцид!!!
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09.11.2021 10:00 Ответить
в тех странах, где нагрузка на клиники чрезмерная - да. В Италии в пик заболеваемости и смертности плановые операции не делали.
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09.11.2021 11:31 Ответить
Борець з олігархами,президент від олігарха Коломойського, який має пре'єра від олігарха Ахметова і спікера Верховної Ради від олігарха Медведчука став лідером у світі по перемозі наріда з допомогою короновірусу. В правильному напрамку шагаєте барани 73%,хоча гроші на боротьбу з ковідом були, але ці "слуги" зарили від в асфальт і російський бітум.
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09.11.2021 10:24 Ответить
А если провести пересчёт в процентном соотношении к численности населения то мы, благодаря лично Зеленскому и слугам со служанками впереди планеты всей.
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09.11.2021 10:36 Ответить
Ключевое слово для "хужынибудит" - В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ,
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09.11.2021 10:42 Ответить
А цей зелений пдрс далі хайпує х@й йому на усе рило.

Від COVID-19 у країні померли вже 73 390 осіб (+833 за добу - рекорд із початку пандемії)
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09.11.2021 11:42 Ответить
а що там зі смертями від застуди? від сезонного грипу? від серцево-судинних хвороб? де статистика по них?
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09.11.2021 11:43 Ответить
не может быть... зеленский наш великий солнцеликий говорил что Украина чемпион..
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09.11.2021 22:47 Ответить
 
 