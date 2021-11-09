Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ВИДЕО
По состоянию на утро 8 ноября в мире зарегистрировали 380 459 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5 584 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 251 102 096 случаев инфицирования, из них 380 459 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5071976 человек, из них 5584 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 227,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 5-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию в мире и 2-ю в Европе.
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Но школа нулевых годов уже тогда была бессмысленная, получение знаний заменяли вечным процессом, делай что-то, не знаем что, но делай. А сейчас и того хуже. Дать именно нужные знания по жизни наша система обучения не может, нужно побольше нагрузить ученика бессмысленной и ненужной ему информацией.
Понимаю, Вам бы только спихнуть дитя подальше, чтобы не мешали. А ещё немного информации от знакомой, которая работает в школе психологом: 70% старшеклассников её школы употребляют наркотики. Думаете в других школах не так? Если думаете, то Вы очень наивный
И да, я не хочу детей. Не понимаю, почему обществу внушили, что у каждого должен быть ребенок. Зачем?
я бы поставила в Киево Печерской Лавре ( и Почаевской Лавре)
пункты быстрого тестирования на ковид ,
пост измерения температуры,
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
надо давить кацапов их методами
тем более что Киево Печерская Лавра - собственоость и территория Украины
со всего Пост совка туда едут паломники и несут разные заразы
депутаты ОБЯЗАНЫ ввести СРОЧНО визовый режим со странами ПОСТ СОВКА ,
чтобы в страну не заезжали больные на ковид и ГОЛОВУ .
таким образом не было мест сбора для инфицирования и разноса ковид по семьям . Дети научились учиться онлайн и проводить конференции и митинги .
ЗА ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН БУДУЩЕЕ В МИРЕ.
Вот тут власть и должна выбирать - ИЛИ количество умерших
ИЛИ увольнять учителей не умеющих преподавать онлайн
думаю, что второй вариант ДЛЯ ПРОГРЕССА предпочтительней .
ПОВТОРЮ - по улицам и магазинам свободно ходят люди , болеющие короновирусом . И заражают других .
Схема карантинов в Украине , в отличии от ЕС И других ЦИВИЛЛИЗОВАННЫХ СТРАН, провалена полностью .
Потому смертей будет больше и больше
В Украинепаспорта вакцинации никто не СЧИТЫВАЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ .
в торговых центрах просто задают вопрос - есть вакцинация?
А собственники торговых центров - люди не бедные , могли бы и закупить
В ЕС , в местах, где положено предъявлять вакцинацию , обязательно считывают QRкод ( места - кафе, музеи и т д) .
И это уже происходит на протяжении почти двух лет!!
Здоровье нации резко снижается!!
Не в этом ли основная причина высокой смертности?
А с таким подходом и отношением смертность будет только расти! И чем дальше тем больше!!!
Вот это и есть настоящий геноцид!!!
Від COVID-19 у країні померли вже 73 390 осіб (+833 за добу - рекорд із початку пандемії)