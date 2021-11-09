РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5834 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 245 131

Минздрав вводит COVID-амнистию для тех, кто купил поддельные сертификаты о прививках, - Ляшко

Минздрав вводит COVID-амнистию для тех, кто купил поддельные сертификаты о прививках, - Ляшко

Министерство здравоохранения предложило возможность вакцинироваться для тех, кто купил поддельные документы о прививках против COVID-19, но не может этого сделать из-за уже имеющихся записей о вакцинации в электронной системе здравоохранения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат, чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили, что у них поддельный сертификат, сообщили, где они его взяли, им сделают прививки, а семейный врач сообщит Нацполиции о контактах того, кто выписал такой документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 833 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

Он добавил, что такой вариант Минздрава предложил Минюсту, МВД и Национальной полиции для выработки единой позиции по этому вопросу.

Автор: 

амнистия (455) вакцина (3815) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Задумайтесь,чи насправді чиновники дбають за ваше здоров'я,щоб під будь яким приводом вколоти,так звану,вакцину.
показать весь комментарий
09.11.2021 10:10
+13
Амністія до засуджених,а не до вільних громадян!
показать весь комментарий
09.11.2021 09:54
+11
Не тільки на себе,а ще й здати людину,яка якоби зробила сертифікат.
показать весь комментарий
09.11.2021 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
у нас уже уголовная ответственность за уклонение от процедуры?
показать весь комментарий
09.11.2021 11:36 Ответить
пока еще нет, но будет, и похоже, что очень скоро будет
показать весь комментарий
09.11.2021 12:07 Ответить
Чистосердечное признание смягчает наказание и увеличивает срок.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:54 Ответить
А молчание,освобождает от наказания!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:52 Ответить
это не амнистия, а явка с повинной и сдача фигурантов в справке
показать весь комментарий
09.11.2021 12:01 Ответить
Долаємо корупцію разом 🤣👍
КРАСАВЧІКИ
показать весь комментарий
09.11.2021 13:53 Ответить
Єдиний законний спосіб уникнути покарання за підробку документів в данному випадку (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 39 Цивільного кодексу України ) визнання антиваксів неосудними через розумову неповноцінність.
показать весь комментарий
09.11.2021 12:16 Ответить
Останній раз примусових вакцинаторів осудили на Нюрбергському процесі,в 1945 році.
Аушвіц,якщо не пам'ятаєш. Там також в людей не питали дозволу на випробування вакцин!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:56 Ответить
З таким світоглядом ви без проблем проходите по неосудності за ст. 39. В голові насрано так, що може й добре, що такі відмовляються вакцинуватися. Менше потім на виборах вас буде.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:53 Ответить
Насрано - у тебе в голові,таким як ти не дожити до виборів,іди штрикайся,пора нову дозу получати.Тільки дату постав - обратного відрахунку!
показать весь комментарий
10.11.2021 19:16 Ответить
так первопричина в чем? чтоб человек провакцинировался? или чтоб сдал того, у кого сам покупал?... т.е. что на первом месте - здоровье или наказание для поддельников????
если здоровье - то пусть бежит вакцинируется и ему по факту выдадут настоящий...
если чтоб сдал поддельника - то нифига не получится...
показать весь комментарий
09.11.2021 12:38 Ответить
о тeпeр можна отримати бустeрнi дози смeртним. шишки вжe iх отримують. анулюєш i колeшся наново
показать весь комментарий
09.11.2021 12:48 Ответить
І заодно вскриються продавці , а це вже не підпадає під амністію 🤣👍
Дуже мудро !
показать весь комментарий
09.11.2021 13:51 Ответить
Странные люди. В мире уже около 40% населения полностью привиты, это 3.14 млрд людей, а в Украине до сих пор хватает антиваксеров, которые не только покупают поддельные сертификаты, но потом еще и переносят заразу специально не прививаясь, потому что "шмурдяк" или ходят без масок. Если бы ковид косил всех наверняка, то в Украине бы сейчас проживало только около 18% всего населения - в данный момент именно столько людей полностью привито по всей стране.
В засрашке и той идет пропаганда вакцинации полным ходом, и только РПЦ в Украине как раз наоборот науськивает на непрививание. А антиваксеры выполняют роль полезных идиотов, ослабляя страну. Хотя, чего я удивляюсь, если такое количество людей голосовало за последнего презедента.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:13 Ответить
ВАКЦИНОВАНІ так само як і невакциновані, являються носіями вірусу, та здатні інфікувати інших людей. Вакцинація не турбота про ближнього а узаконене пиляння бюджету.
показать весь комментарий
09.11.2021 16:08 Ответить
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

The risk for SARS-CoV-2 infection in fully vaccinated people cannot be completely eliminated as long as there is continued community transmission of the virus. Early data suggest infections in fully vaccinated persons are more commonly observed with the Delta variant than with other SARS-CoV-2 variants. However, data show fully vaccinated persons are less likely than unvaccinated persons to acquire SARS-CoV-2, and infections with the Delta variant in fully vaccinated persons are associated with less severe clinical outcomes. Infections with the Delta variant in vaccinated persons potentially have reduced transmissibility than infections in unvaccinated persons, although additional studies are needed.

Являются, только есть нюанс - пока такие как вы будете против вакцинации, вы будете в бОльшей степени носителями и потенциальной угрозой дальнейших мутаций вируса для других людей. Можете сколько угодно думать о попиле бюджета, но я бы в первую очередь думал о своем здоровье и здоровье близких, потому что эту звучит как "назло всем вам насру себе в штаны". Л-логика!
показать весь комментарий
09.11.2021 17:08 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 14:44 Ответить
я представила глаза Консула
показать весь комментарий
09.11.2021 20:10 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 14:46 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 14:46 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 14:47 Ответить
Гугл пєрєводчік НАШЕ ФСЬО! мама сміється, їй більше всьго "зашло".
показать весь комментарий
09.11.2021 20:30 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 09:32 Ответить
Поглядывайте иногда сюда: https://ibigdan.livejournal.com/

И там ищите рубрику https://ibigdan.livejournal.com/27527668.html "Народное творчество"
показать весь комментарий
10.11.2021 09:50 Ответить
кого з ким зчеплити хотіли ?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:08 Ответить
Пересадити всіх невакцинованих за замах нах...
Суд.
-Підсудний, вас засуджено за самогоноваріння.
-Але ж я не гнав.
-У вас знайшли апарат.
-Тоді посадіть за згвалтування.
-Ви ще й когось згвалтували.
- Ні, але апарат маю...
показать весь комментарий
09.11.2021 17:03 Ответить
До речі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
показать весь комментарий
09.11.2021 20:30 Ответить
- Здравствуйте, это поликлиника? Как пройти на эвтаназию?
- Вы имели в виду вакцинацию?
- А я как сказал?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:58 Ответить
Ех, ніколи не постаріють тільки дві речі, чорний гумор і діти антивакцинаторів.
показать весь комментарий
09.11.2021 23:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 