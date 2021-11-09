Минздрав вводит COVID-амнистию для тех, кто купил поддельные сертификаты о прививках, - Ляшко
Министерство здравоохранения предложило возможность вакцинироваться для тех, кто купил поддельные документы о прививках против COVID-19, но не может этого сделать из-за уже имеющихся записей о вакцинации в электронной системе здравоохранения.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат, чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили, что у них поддельный сертификат, сообщили, где они его взяли, им сделают прививки, а семейный врач сообщит Нацполиции о контактах того, кто выписал такой документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде", - сказал Ляшко.
Он добавил, что такой вариант Минздрава предложил Минюсту, МВД и Национальной полиции для выработки единой позиции по этому вопросу.
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КРАСАВЧІКИ
Аушвіц,якщо не пам'ятаєш. Там також в людей не питали дозволу на випробування вакцин!
если здоровье - то пусть бежит вакцинируется и ему по факту выдадут настоящий...
если чтоб сдал поддельника - то нифига не получится...
Дуже мудро !
В засрашке и той идет пропаганда вакцинации полным ходом, и только РПЦ в Украине как раз наоборот науськивает на непрививание. А антиваксеры выполняют роль полезных идиотов, ослабляя страну. Хотя, чего я удивляюсь, если такое количество людей голосовало за последнего презедента.
The risk for SARS-CoV-2 infection in fully vaccinated people cannot be completely eliminated as long as there is continued community transmission of the virus. Early data suggest infections in fully vaccinated persons are more commonly observed with the Delta variant than with other SARS-CoV-2 variants. However, data show fully vaccinated persons are less likely than unvaccinated persons to acquire SARS-CoV-2, and infections with the Delta variant in fully vaccinated persons are associated with less severe clinical outcomes. Infections with the Delta variant in vaccinated persons potentially have reduced transmissibility than infections in unvaccinated persons, although additional studies are needed.
Являются, только есть нюанс - пока такие как вы будете против вакцинации, вы будете в бОльшей степени носителями и потенциальной угрозой дальнейших мутаций вируса для других людей. Можете сколько угодно думать о попиле бюджета, но я бы в первую очередь думал о своем здоровье и здоровье близких, потому что эту звучит как "назло всем вам насру себе в штаны". Л-логика!
И там ищите рубрику https://ibigdan.livejournal.com/27527668.html "Народное творчество"
Суд.
-Підсудний, вас засуджено за самогоноваріння.
-Але ж я не гнав.
-У вас знайшли апарат.
-Тоді посадіть за згвалтування.
-Ви ще й когось згвалтували.
- Ні, але апарат маю...
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
- Вы имели в виду вакцинацию?
- А я как сказал?