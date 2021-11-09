Минздрав вводит COVID-амнистию для тех, кто купил поддельные сертификаты о прививках, - Ляшко

Министерство здравоохранения предложило возможность вакцинироваться для тех, кто купил поддельные документы о прививках против COVID-19, но не может этого сделать из-за уже имеющихся записей о вакцинации в электронной системе здравоохранения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат, чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили, что у них поддельный сертификат, сообщили, где они его взяли, им сделают прививки, а семейный врач сообщит Нацполиции о контактах того, кто выписал такой документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что такой вариант Минздрава предложил Минюсту, МВД и Национальной полиции для выработки единой позиции по этому вопросу.