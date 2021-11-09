Разумков о попытке забрать у него мандат: "Слуги народа" пойдут "по беспределу", я буду бороться

В Украине власти должны заниматься борьбой с коронавирусом, экономическим и энергетическим кризисом, а также ситуацией на Донбассе, а не решать вопрос о том, как можно отобрать мандат.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Я сейчас за последний месяц в шоке от того, что происходит в стране, а за последние дни я удивился еще больше. Когда в Офисе президента об этом откровенно говорят представители "Слуги народа", которые потом выходят и рассказывают своим коллегам, происходят совещания, посвященные вопросу, как забрать мандат у Разумкова, вы знаете, мне становится страшно", - сказал политик.

Он отметил, что сегодня в стране накопилось такое количество проблем, что на принятия других решений нет времени.

"В государстве 700 человек погибает в сутки (от COVID-19. – Ред.), по 30 тысяч болеет, идет война, тарифный кризис, нет газа, в экстренном режиме включаем российскую электроэнергию, белорусскую электроэнергию, у нас серьезные вызовы для того, чтобы обеспечить малообеспеченные слои населения, и это только 5 % проблем, которые стоят перед государством. Именно этим должен заниматься Офис президента и все другие институции, а не заниматься вопросом, как забрать мандат. У них законных оснований нет, они пойдут, извините за сленг, "по беспределу". Они не обращают внимания на закон, говорят, что закон для них не писан. Поэтому не надо тратить время, пусть займутся чем-то полезным, а дальше мы посмотрим", - сказал Разумков.

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Он сообщил, что оценку его работе в Раде должны дать украинцы.

"Я с ними не боролся за должности, я считаю, что должность - это инструмент. Хорошо, они за меня голосовали в Верховной Раде, когда выбирали на руководителя парламента. Я надеюсь, что неплохо работал эти 2 года, оценку также будут давать люди. Но мандат они мне не давали", - отметил бывший глава Верховной Рады.

Дмитрий Разумков также сообщил, что он думает о возможности проведения процедуры по лишению его мандата.

"Это (лишение мандата. – Ред.) будет происходить незаконным способом, но еще раз повторяю, коллег это не будет останавливать. Я за мандат бороться буду, потому что я не хочу жить в государстве, в котором царит несправедливость, неуважение к закону, и отсутствие верховенства права и демократия", - сказал он.