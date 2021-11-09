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Разумков о попытке забрать у него мандат: "Слуги народа" пойдут "по беспределу", я буду бороться

Разумков о попытке забрать у него мандат:

В Украине власти должны заниматься борьбой с коронавирусом, экономическим и энергетическим кризисом, а также ситуацией на Донбассе, а не решать вопрос о том, как можно отобрать мандат.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Я сейчас за последний месяц в шоке от того, что происходит в стране, а за последние дни я удивился еще больше. Когда в Офисе президента об этом откровенно говорят представители "Слуги народа", которые потом выходят и рассказывают своим коллегам, происходят совещания, посвященные вопросу, как забрать мандат у Разумкова, вы знаете, мне становится страшно", - сказал политик.

Он отметил, что сегодня в стране накопилось такое количество проблем, что на принятия других решений нет времени.

"В государстве 700 человек погибает в сутки (от COVID-19. – Ред.), по 30 тысяч болеет, идет война, тарифный кризис, нет газа, в экстренном режиме включаем российскую электроэнергию, белорусскую электроэнергию, у нас серьезные вызовы для того, чтобы обеспечить малообеспеченные слои населения, и это только 5 % проблем, которые стоят перед государством. Именно этим должен заниматься Офис президента и все другие институции, а не заниматься вопросом, как забрать мандат. У них законных оснований нет, они пойдут, извините за сленг, "по беспределу". Они не обращают внимания на закон, говорят, что закон для них не писан. Поэтому не надо тратить время, пусть займутся чем-то полезным, а дальше мы посмотрим", - сказал Разумков.

Также читайте: Лишать ли Разумкова мандата решит съезд "Слуги народа", - Корниенко

Он сообщил, что оценку его работе в Раде должны дать украинцы.

"Я с ними не боролся за должности, я считаю, что должность - это инструмент. Хорошо, они за меня голосовали в Верховной Раде, когда выбирали на руководителя парламента. Я надеюсь, что неплохо работал эти 2 года, оценку также будут давать люди. Но мандат они мне не давали", - отметил бывший глава Верховной Рады.

Дмитрий Разумков также сообщил, что он думает о возможности проведения процедуры по лишению его мандата.

"Это (лишение мандата. – Ред.) будет происходить незаконным способом, но еще раз повторяю, коллег это не будет останавливать. Я за мандат бороться буду, потому что я не хочу жить в государстве, в котором царит несправедливость, неуважение к закону, и отсутствие верховенства права и демократия", - сказал он.

Автор: 

ВР (29228) мандат (384) Тарифы на электроэнергию (2163) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2628) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+23
Плювати на тебе. Ти нещодавно сам цей бєспрєдєл очолював, і тобі не муляло.
Захотів просто підсидіти Зеленського.
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09.11.2021 09:43
+11
ломбардщика вполне устраивал устроенный им же беспредел в разгар карантина при голосовании за льготы ломбардам... жриТе теперь
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09.11.2021 09:46
+11
Погоджують з тим, що сказав Разумков. Але сам Разумков зробив все, щоб до влади прийшли ці малороси, а він знав що вони собою являють і бажав цього. Чому тоді їм не перечив? А тому, що сам Разумков з молодих регіоналів, а вся командя Зеленського складається вже із оновлених зелених регіоналів таких як він сам, Юзік, Колян Котлєта, Вереската,Безкутня, Сівохо, Торговець собаками, сексуальний маніяк Яременко, любітель швидкості Дубінський, Трухін, ненависник мови Бужанський, ненависниця українців Третьякова, а дід Фокін пропагандон наваросов і поліцаїв. Просто йому не дали цієї можливості з тою дурною платформою здатися данбасятам, а все до цього йшло. А старі регіонали які стали новими ліцами у Зелі: портнов,тараторов, єрмак,демченко та інші. Про що каже ідеолог одновлених молодих зелених регіоналів Разумков? Що дядьо Ігор Валерійович вирішив змінити Вову на Разумкова? Кіно вже знімають, щоб до виборів показати стриженим баранам 73%?
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09.11.2021 10:08
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Плювати на тебе. Ти нещодавно сам цей бєспрєдєл очолював, і тобі не муляло.
Захотів просто підсидіти Зеленського.
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09.11.2021 09:43 Ответить
Зеля сам себя подсидел будь здоров.
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09.11.2021 09:45 Ответить
Да там все - намного проще... Всякие там Карабасы-Барабасы на главзебе поставили жирную крапку, бо дiйсно - це валянок, аля-Залдостанов-2... Правда, зря надеются на сразумковых, мол дело Мальчишей-плохишей будет жить... Их поезд ушел.
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09.11.2021 10:20 Ответить
Сметунів, чи як ви їх кличете ждунів - пів країни. Тож Разумкову є де поле засівати.
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09.11.2021 12:56 Ответить
ломбардщика вполне устраивал устроенный им же беспредел в разгар карантина при голосовании за льготы ломбардам... жриТе теперь
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09.11.2021 09:46 Ответить
Підуть па бєспрєдєлу-та вони навіть не знають що це таке, та як по ньому ходять...
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09.11.2021 09:47 Ответить
знают или зачем там Татаровы?
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09.11.2021 10:39 Ответить
Этого молодого Регионала сажать нужно и чем скорее тем лучше он же фанат России!
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09.11.2021 09:49 Ответить
Звичайний зрадник, думав гроші не пахнуть, а воно он як....
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09.11.2021 09:52 Ответить
Значить будуть позбавляти, влада не втратить такого шансу відвернути увагу від своїх "зашкварів". Схоже, що товариш Петро "приївся" і треба відшукати ще одного "крайнього".
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09.11.2021 09:53 Ответить
Оказывается как просто из "слуги народа" превратиться во "врага народа". Осталось всего лишь 226-ти нажать зеленую кнопочку. И будет как в том фильме. "Легким движением руки. Брюки превращаются. Превращаются... В элегантные шорты."
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09.11.2021 09:58 Ответить
Чем больше сейчас Слуги Наркомана будут дергаться, тем им же будет хуже.

Точка невозврата пройдена.
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09.11.2021 10:02 Ответить
В любом случае это полезно для скорейшего избавления Зе плесени во власти в стране.
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09.11.2021 10:03 Ответить
Що,Дима,неудобно получилось?Шел впереди зеленого стада в Раду,а теперь споткнулся,и стадо тебя затопчет.
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09.11.2021 10:07 Ответить
Погоджують з тим, що сказав Разумков. Але сам Разумков зробив все, щоб до влади прийшли ці малороси, а він знав що вони собою являють і бажав цього. Чому тоді їм не перечив? А тому, що сам Разумков з молодих регіоналів, а вся командя Зеленського складається вже із оновлених зелених регіоналів таких як він сам, Юзік, Колян Котлєта, Вереската,Безкутня, Сівохо, Торговець собаками, сексуальний маніяк Яременко, любітель швидкості Дубінський, Трухін, ненависник мови Бужанський, ненависниця українців Третьякова, а дід Фокін пропагандон наваросов і поліцаїв. Просто йому не дали цієї можливості з тою дурною платформою здатися данбасятам, а все до цього йшло. А старі регіонали які стали новими ліцами у Зелі: портнов,тараторов, єрмак,демченко та інші. Про що каже ідеолог одновлених молодих зелених регіоналів Разумков? Що дядьо Ігор Валерійович вирішив змінити Вову на Разумкова? Кіно вже знімають, щоб до виборів показати стриженим баранам 73%?
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09.11.2021 10:08 Ответить
Тобто, коли "по бєспрєдєлу" роспустили Раду у 2019-му і ти був при кориті - все було норм. Коли, в супереч закону про люстрацію, Богдана призначили Головою АПУ - теж норм. Коли запрацював "шалений принтер" і ти ним керував - знову норм!

А як тільки тебе вхопили за яйця - так відразу "Памагітє, ********* зрєнія лішают"?

Ти, курва, не кращий за найвеличнішого, хоча й трохи розумніший.
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09.11.2021 10:10 Ответить
А, между тем, этот "слуга" далеко не самый худший....Те кто его гонят куда хуже!
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09.11.2021 10:11 Ответить
всіх зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе - наХУQ!
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09.11.2021 11:02 Ответить
Зебуины чубятся - тешатся. Не более.
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09.11.2021 10:14 Ответить
Нічого Зебуїни не *********, вони побачили, що зелені барани 73% вже більше ніколи за них не проголосують розігрують свій спектакль у поганого і хорошого месію.
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09.11.2021 10:20 Ответить
Я - об этом же(выше и ниже).
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09.11.2021 10:28 Ответить
кста, выше такое же время - 10:20
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09.11.2021 10:29 Ответить
с чего он решил, что его в раде мандата лишать будут? уже есть наработки по поездкам под кайфом в такси, по самоубийствам в туалетах, в конце концов, даже метод девида керродайна будет неплох!
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09.11.2021 10:19 Ответить
А что это так взьрошился? Раньше кричал я за должности не держусь, а теперь без должности спонсорухозяину не нужен будет.
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09.11.2021 10:22 Ответить
зебики там всякие с рОзумниками - это беня и иже пытается ими мокнуть Пороха, за то, шо в свое время Порох их послал подальше, с их личным менто-войском, которое на фронте много в чем нас и ******************
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09.11.2021 10:26 Ответить
Давайте, визнаємо чесно, без Разумкова не було б президента Зєлєнского. Я думаю, ця історія буде хорошим наочним прикладом для майбутніх Разумкових, які захочуть "робити" майбутніми президентами таких от Зєлєнскіх. Щодо власних проблем, які таки більші при Зєлєнскому, ніж при Порошенку, то Разумков за них може дякувати виключно лише самому собі.
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09.11.2021 10:30 Ответить
совсем недавно пупсик этого не видел...такая же мразь...
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09.11.2021 10:35 Ответить
Я за мандат боротися буду, тому що я не хочу жити в державі, в якій панує несправедливість, неповага до закону, і відсутність верховенства права і демократії", - сказав він. Джерело:
а как же это "я за посаду не тримаюсь"?

меня эти миши зеленые начинают выбешивать.... ой как он за последний месяц прозрел, как только с места спикера сполз и узрел какой пиндец в стране. ай-йя-йяй... Дима, Дима... ты ж это все помогал воплотить в реальность, весь этот трешак и полную жопу по всем отраслям. Только раньше Дима ты ходил умничал и баксы со всех щелей вываливались, а щас весь такой борцун за народ и правду.
Гавно ты Дима.... большая большая такая куча хитросделанного дерьмеца. И если б ты с Ринатом Леонидовичем не договорился о своей будущем в политике ты б и щас бы клипал оченятами и расказывал как у нас все супер зашибись в стране и какие рекордные надои в металургии стараясь пораспихивать "велыке будивныцтво" по карманам и барсеткам так шо б не выперало
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09.11.2021 10:37 Ответить
даЙОшь рыго-зебуинов на свалку истории(на маргинальном поле они - уже давно)
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09.11.2021 10:39 Ответить
...створюють нову месію для лохів.....
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09.11.2021 10:44 Ответить
Скоро побачимо продовження цирку
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09.11.2021 10:44 Ответить
"Я зараз за останній місяць в шоці від того, що відбувається в країні, а за останні дні я здивувався ще більше"
Вот в этом вся суть продуманной нэрпы - Разумкова! Т.е. ДО его снятия с должности спикера в стране все шло *******, а как только его сняли, страна покатилась в пропасть?
Страшно, что у этой хитрожопой ахметовской нэрпы растет электоральная поддержка. Клоуна было мало? Продолжим эксперименты над страной?
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09.11.2021 10:47 Ответить
феня пошла... всё ясно.
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09.11.2021 11:51 Ответить
Разумкоа слишком "чистенький"для украины.Тут правят и приветствуются быдлоты .лицемеры.клоуны и грузинско -абхазские авантюристы.
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09.11.2021 12:02 Ответить
Разумков така сама "слуга народу", перефарбуватися не вийде, так що іди тусуйся, політик хрєнов.
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09.11.2021 12:03 Ответить
Было бы отлично , если бы забрали мандат у этого зелёного козла разумкова!! Этот дебил за два года управления ВР столько вреда принёс Украине, своими нарушениями по принятию законов и так вылизывал Зеленскому жопу , что его обсолютно не жаль!!Крыса есть крыса!!! Пойдёшь Двухличный Разумков работать секретарём-писаришкой!! Там твоё истиное место!!
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09.11.2021 12:07 Ответить
не хочешь жить в беспределе, поезжай в рашу-парашу, там найдёшь своих однодумцев янэка, азара и.т.д
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09.11.2021 13:18 Ответить
Так это же твои единомышленники, и ты сам сделал очень много что бы эта шобла засидела все государственные органы и учереждения
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09.11.2021 17:37 Ответить
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09.11.2021 23:20 Ответить
Тьху! Гидота!
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09.11.2021 23:51 Ответить
 
 