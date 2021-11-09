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Новости Санкции против России
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Порошенко призывает к жестким санкциям против режимов Путина и Лукашенко за инспирированный миграционный кризис на границах ЕС

Порошенко призывает к жестким санкциям против режимов Путина и Лукашенко за инспирированный миграционный кризис на границах ЕС

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, противостоящим циничному инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию. Порошенко призвал ввести самые жесткие санкции в отношении режимов Лукашенко и Путина.

"Преступные режимы презирают человеческие жизни и судьбы и готовы удовлетворять свои агрессивные извращения, бросая на колючие провода тысячи мигрантов, среди которых женщины, дети и пожилые люди. И за эти злодеяния придет справедливая расплата", – пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшим международным наказанием стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира - Путина", - подчеркивает пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша формирует два батальона резервистов на границе с Беларусью

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) нелегалы (452) Порошенко Петр (19590) путин владимир (31216) россия (95381) санкции (11258) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+16
Відколи це вбивця ху@@ло став другом у Петра Олексійовича ?

Лікуйтеся дядьку і більше не пишіть таких дурниць 😡
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09.11.2021 10:26
+13
Зато зебільна влада дозволяє всяким *********** прихвотням таким як шевШенко та ін. закуповувати у таракана електроенергію замість введення санкцій.
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09.11.2021 10:01
+11
Скільки санкцій введено проти ***** за два з половиною роки правління вашого ВАЗелІнського? Зате в очі ***** гляноло, в обмін на десятки міліардів долярів для України і реанімацію для "грязьпрому".
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09.11.2021 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Так Парашенка не може не вимагати, або не закликати.
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09.11.2021 09:54 Ответить
Зато зебільна влада дозволяє всяким *********** прихвотням таким як шевШенко та ін. закуповувати у таракана електроенергію замість введення санкцій.
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09.11.2021 10:01 Ответить
Скільки санкцій введено проти ***** за два з половиною роки правління вашого ВАЗелІнського? Зате в очі ***** гляноло, в обмін на десятки міліардів долярів для України і реанімацію для "грязьпрому".
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09.11.2021 10:22 Ответить
Вспомнил! При Парашенке даже дипотношения разорвали....
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09.11.2021 10:37 Ответить
"-введение адских санкций" - это сильно
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09.11.2021 11:27 Ответить
слова в пустоту.... пора уже понять, что не весь мир с нами, а каждый сам за себя в этом мире государств!!!!
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09.11.2021 09:55 Ответить
Все конкуренты, тем более в Европе. А так дипломатично типа друзья. За столько лет уже пора это понять.
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09.11.2021 09:59 Ответить
и я о том же...но такое ощущение что властьимущие этопонимают, но делают нас дураками, высказывая типа "весь мир с нами".. ит.п.
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09.11.2021 12:27 Ответить
Чого це Порошенко проти свого друга путіна попер?
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09.11.2021 09:56 Ответить
Відколи це вбивця ху@@ло став другом у Петра Олексійовича ?

Лікуйтеся дядьку і більше не пишіть таких дурниць 😡
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09.11.2021 10:26 Ответить
Може коли йому руку тис і обнімав? Чи може коли куму х..ла медведчуку допомагав трубу в держави вкрасти?
Навіть не зна знаю відколи. Може стих пір як Партію Регіонів заснував і був лепшим другом Яника?
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10.11.2021 09:51 Ответить
Наш Сивочолий Гетьман Найвиличніший Лідер **********!!!!
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09.11.2021 09:56 Ответить
В слові Брехло у тебе багато помилок.
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09.11.2021 10:02 Ответить
Максім, в тебе просто тролінг ЗЕ невдалий.
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09.11.2021 11:16 Ответить
Заклики правильні, алє мягкотєла деменційна європпка вже давно з зглузду з'їхала та живе в химерному світі мультикультуралізму, толерантності та "непротівлєнія злу насілієм".
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09.11.2021 09:58 Ответить
8 лет типа санкций и обеспокоенности разной степени?! И Что?
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09.11.2021 09:58 Ответить
Наприме фубль обвалился с 30 до 65 за бакс.
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09.11.2021 10:02 Ответить
и грн с 8 до 27. Тоже санкции?
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09.11.2021 10:10 Ответить
мабуть тому що бойові дії велись, чи кацапи та підкацапчики не хочуть такі нюанси озвучувати ?
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09.11.2021 10:22 Ответить
Долбоюноша, война!
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09.11.2021 10:30 Ответить
Наши президенты - хуже санкций.
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09.11.2021 10:46 Ответить
Знову товариш Петро "піариться".Це питання вже на особистому контролі "найвеличнішого", підвищеним тоном запитає Байдена і НАТО чому ті нелегали до цих пір на кордоні з Польшею.
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09.11.2021 09:59 Ответить
току то...Антирейтинг тянет на дно.....Ничего реально ни ему ни БПП-ЕС не светит.
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09.11.2021 10:01 Ответить
Пока лидер антирейтинга - твой клоун
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09.11.2021 10:07 Ответить
Ну да, ну да! Центр ПорошенкаРазумкова считал...
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09.11.2021 10:10 Ответить
То разумков вже не другий номер у списку зЕбілів? Що так?
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09.11.2021 10:29 Ответить
Надоел.
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09.11.2021 10:35 Ответить
Який другий? Першим був!
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09.11.2021 11:36 Ответить
у ниходинаково...и Зе плесень это твое все как и мародерское.....
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09.11.2021 10:12 Ответить
Ключевое слово "пока".)))))
Порохоботы не палятся .....
Каждый их коммент - перл.
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09.11.2021 10:22 Ответить
А что здесь делают *********?
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09.11.2021 10:31 Ответить
Интересно, и что ты здесь делаешь?
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09.11.2021 10:35 Ответить
Краще перл ніж зелене лайно.
Гарний привід для негативного зростання рейтингу найвеличніВшивого.



07.11.21 20:59
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09.11.2021 10:38 Ответить
І в тебе, Анатолій, - також ляп в тролінгу Зе. Буває... що невдало пожартуєш...
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09.11.2021 11:17 Ответить
Хоч і не депутат, але маю право на помилку!
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09.11.2021 12:46 Ответить
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09.11.2021 10:01 Ответить
Какие одухотворённые лица!
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09.11.2021 10:05 Ответить
Ой! А хто це тут з Лукою?
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09.11.2021 10:10 Ответить
Ну да... Ну да...
Действительно, ну с кем еще можно сравнить сивочелого, как не с величайшим лидером?
Не с Ли Куа́н Ю его-ж сравнивать))))))))
Порохоботы не палятся .....
Каждый их коммент - перл.
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09.11.2021 10:25 Ответить
Шо ти занудакав? Зебіли не знають що їхній лідор теж селфився з Лукою. Це тобі для загального розвитку, а до порохоботів я не маю відношення.
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09.11.2021 10:31 Ответить
Безграмотное тупое лаптеногое
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09.11.2021 10:32 Ответить
Запроданці сфотографувалися з бульбофюрером, раденькі, що обікрали українців.
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09.11.2021 10:32 Ответить
Вы про первое фото? Или про второе?
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09.11.2021 10:34 Ответить
Хто закупає у бульбофюрера електроенергію?
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09.11.2021 10:41 Ответить
"Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі у 2018 склав 30,678 млн кВт•год." - Вы про это? Или это другое?
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09.11.2021 11:00 Ответить
Приблизно. У вас частина тексту загубилась. Мабуть, випадково.

"Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі для живлення тупикових районів склав 30,678 млн кВтгод"
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09.11.2021 11:04 Ответить
"30,678 млн кВтгод" - это где такие тупики у нас?
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09.11.2021 11:10 Ответить
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09.11.2021 10:58 Ответить
Чета не все ********* троли отписались.
Спали на планерке, суки, не слушали куратора!
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09.11.2021 10:03 Ответить
Ого, как знатно подгорают пердаки на ботоферме фашиста подоляка от новости с порошенко
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09.11.2021 10:03 Ответить
Якщо закликає, то зелений недоумок робитиме все назло.
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09.11.2021 10:05 Ответить
Так он же " міжнародне співтовариство активно діяти Джерело: "
При чём здесь Президент Украины?
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09.11.2021 10:07 Ответить
Ти диви? Тоді чому зЕбіли кинулися Пороха обгавкувати? За ***** образились?
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09.11.2021 10:27 Ответить
Пролетай мимо...
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09.11.2021 10:34 Ответить
Не густо.
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09.11.2021 10:42 Ответить
Петя имеет авторитет в мире, что надо сообщать о всяких его призывах к мировому обществу? Или банальное популизация его персоны?
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09.11.2021 10:08 Ответить
Так , портянка , Порошенко має авторитет в усьому цивілвзованому світі , на відміну від зеленої наволочі і інших тварюк , які зраджують Украіну і співають в унісон із кремлівським фюрером ! 😠
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09.11.2021 10:33 Ответить
Да мы в курсе. Все, у кого язык не в жопе поршенки - кремлевские агенты.
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09.11.2021 10:43 Ответить


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09.11.2021 10:53 Ответить
"Україна могла купити 80 танків за гроші, які останні два роки платила Росії і Білорусі"

Сколько танков можно было купить за деньги, которые Украина платила параше с 2014 года?
А сколько танков отправила параша в Донцк с налогов в милиард, который заплатил концерн рошенка?
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09.11.2021 11:03 Ответить
да-да. там ещё шоколадки Рошен из Липецка в сухпаях опускничков. слышали уже.
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09.11.2021 11:24 Ответить
Что ты мог слышать, убогое? Или, по твоему, в параше кондитерские фабрики не платят налоги?
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09.11.2021 12:30 Ответить
козломордым слово не давали,ПНХ
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09.11.2021 13:27 Ответить
Скільки податків з 2014- го року заплатив концерн Порошенка кацапам?
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09.11.2021 16:22 Ответить
"Вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн руб. полностью выплачена." 2019
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09.11.2021 17:53 Ответить
"в апреле 2016 года липецкий "Рошен" заплатил в бюджет Российской Федерации почти 600 млн рублей доначисленных налогов. Платеж был произведен за счет средств холдинга "Рошен". Другими словами, украинские собственники выделили средства липецкой фабрике, чтобы она смогла заплатить налоги в российский бюджет.
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09.11.2021 17:54 Ответить
У ***** в глазах порох, заважає йому жити.
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09.11.2021 10:09 Ответить
порох - всего лишь пыль.

Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. || Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса.
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09.11.2021 10:45 Ответить
На кацапском ПРАХ!
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09.11.2021 10:47 Ответить
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09.11.2021 10:58 Ответить
Точно а "пылесос" по українські ПОРОХОТЯГ!
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09.11.2021 13:40 Ответить
Хих,.....вы не забывайте, что на подходе....Талибан!!!
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09.11.2021 10:20 Ответить
Ну нарешті, подляковським дали команду "Фас !!!" Кинулись запоребрикового та білоруського ****** захищати.
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09.11.2021 10:25 Ответить
подляковським дали команду:
"Петро Порошенко привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду президента Білорусі. (пятый раз)"
""Чи довіряю я Лукашенку? На 100% довіряю. І ми про це сьогодні говорили. Чи є важливою його місія? Надзвичайно важлива. Як і місія Білорусі", - заявив Порошенко. (2018)"
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09.11.2021 10:32 Ответить
Пупкін- ******** , твоя брехня настільки очевидна , що мені соромно
за таку недостовірну методичку від зебені !

Вали на@ер , або не бреши 😡
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09.11.2021 10:37 Ответить
Ну если по факту нечего сказать, то да - остается все назвать брехней.
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09.11.2021 10:55 Ответить
Вася , гуляй , так як спілкуватися із ідіотами не маю наміру 😠
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09.11.2021 12:10 Ответить
Ватне, у 2018 з бульбофюрером співпрацював весь світ, на відміну від 2021, після невизнання виборів. Різницю січеш?
І до речі, лікбез для узькомовних. "Перл"- це українською "жемчуг".
Тому так, наші коментарі- перли.
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09.11.2021 10:46 Ответить
"Різницю січеш?" - нет. Это другой лукашенко? Не тот которого поздравлял порошенко?
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09.11.2021 10:56 Ответить
Нк січеш різницю між офійною владою і самозванцем?
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09.11.2021 10:59 Ответить
"Петро Порошенко привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду президента Білорусі. (пятый раз)"
Это он только шестой раз стал самозванцем? Вот неожиданно как-то......
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09.11.2021 11:06 Ответить
саме так! Так вирішив весь цивілізований світ!
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09.11.2021 11:12 Ответить
Лукашенка 5 раз ВСІ країни світу вітали з переобранням і лише в 6 раз не визнали вибори демократичними, а відповідно не визнали лукашенка президентом.
Вам портібно ЦЕ пояснювати?
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09.11.2021 11:12 Ответить
Ну не знаю... Это было очевидно и после третьего раза. "весь цивілізований світ" просто игрался в политику. Так-же как и с ******.
"весь цивілізований світ" признает его президентом параши? Ответ очевиден. Это все, что нужно знать про "весь цивілізований світ".
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09.11.2021 11:25 Ответить
та оно не за здравый смысл. оно против Порошенко.
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09.11.2021 11:27 Ответить
Мигранты пытаются через Польшу и Литву прорваться в богатую Германию.. Возможно это даже большая проблема Германии чем остальных. Ну что ж, у Германии есть рычаги давления на Кремль ( не думают же они что это Лука самостоятельно так разошелся). Нужно вводить запрет на пуск Северного потока 2. И совместными силами ЕС и НАТО перекрывать на глухо белорусскую границу. На Беларусь и Рашу вводить новые более действенные санкции.
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09.11.2021 10:37 Ответить
Був шанс залишити парашу позаду і зацибнути в останній європейський вагон, а їх добити санкціями, завести миротворців ООН на Донбас і звільнити спочатку його, а потім Крим, але ні, вухастий і тупий нарід клюнув на російську і бенівську пропананду і привів до влади руйнивників України, які хочуть капітуляції і вести бізнес на московії. Нам більше ніхто не повірить і не буде сюди інвестувати, бо бачать на що здібний тупий нарід. Мають приклад зміни в Україні у 2019 році і події в Афганістані. Воно їм протрібно?
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09.11.2021 10:38 Ответить
Так глава Еврокомиссии уже заявил об этом)
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09.11.2021 10:42 Ответить
Адовы санкции, это понятно. Но женщин, детей, стариков мигрантов надо спасать. Снять с колючей проволоки, приютить и обогреть.
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09.11.2021 10:43 Ответить
в говне свинячем их надо и приютить и утопить
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09.11.2021 11:41 Ответить
Гений . Ну почему эти дебилы не хотят за него голосовать ?
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09.11.2021 10:49 Ответить
ЕС принял радикальные меры и заявил что готов выразить кремлёвскому главарю , озабоченность на грани непостижимой глубины !
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09.11.2021 11:15 Ответить
....Персональний ворог Порошенка зовсім не Зеленський. Персональний ворог Порошенка - це путін. Ну, або навпаки: путін має персональну ненависть до ПП. Вони (обидва) чудово розуміють, що Порошенко - єдиний політик, при якому Україні майже вдалося (встати на ноги). І що при другій каденції він це «майже» дотисне до реального втілення. Будуть добудовані та зміцнені інституційні речі, після яких не матиме значення прізвище наступного президента. Країна стане на рейки, які повезуть її у бік цивілізації, а росія залишиться там, де їй призначено долею.
І тому вони зроблять все можливе, щоб Порошенка-2 у нас не сталося. Будуть застосовані такі методи і влиті такі гроші, які Вові не снилися у принципі.

Власне, про Вову на момент вирішальної заруби мало хто зважатиме, посадять на шафу, щоб не метушився під ногами, і забудуть.

https://spektrnews.in.ua/news/fars-dovedet-sya-povtoriti-t-l-ki-yak-traged-yu-ce-stanet-sya-zovs-m-skoro---tamara-gor-ha/123725#gsc.tab=0 Тамара Горіха Зерня
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09.11.2021 11:22 Ответить
Це правда , тому і наші вороги , як внутрішні так і зовнішні , так лютують
і всирпються від злоби , коли чують і бачать Порошенка !

Нічого косоголові , звикайте або тікайте , поки не пізно , бо буде дуже гаряче 😡
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09.11.2021 12:05 Ответить
Педя, введи санкції, закрий білоруський рашен!
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09.11.2021 11:39 Ответить
Це має говорити не Порошенко, а Зеленський.
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09.11.2021 11:58 Ответить
Цим двом аферистам варто взагалі помовчати поки Білорусь зі своїм диктатором продає нам електроенергію. Якщо раптом Лука образиться і вимкне рубильник, тоді що? Без газу, без вугілля та ще й без електроенргії та нафти як пережити зиму? Або коли візьме та й перенаправить потоки емігрантів з-під польського кордону на наш і ще й підсилить їх кацапським криміналитетом та бойовиками?
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09.11.2021 17:03 Ответить
«мігрантів готували білоруські спецслужби».

- У нас є докази, що їх готували спецслужби. Я не уявляю, щоб вони прилетіли сюди на кордон з Польщею з дроторізами. (...) Підготовлені мігранти мають «проштамповані» номери для громадських організацій, вони знають, де зустрічатимуться журналісти і як відправляти дітей на передову, щоб викликати співчуття

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-08/szturm-migrantow-na-granice-relacja-na-zywo/?ref=series
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09.11.2021 12:35 Ответить
Да конечно,вчера обнимал,целовал ручки,строил заводы,лакал водку с питерскими сватами,а сегодня все у него наоборот,верим,верим.
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09.11.2021 13:37 Ответить
 
 