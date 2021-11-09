Порошенко призывает к жестким санкциям против режимов Путина и Лукашенко за инспирированный миграционный кризис на границах ЕС
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, противостоящим циничному инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию. Порошенко призвал ввести самые жесткие санкции в отношении режимов Лукашенко и Путина.
"Преступные режимы презирают человеческие жизни и судьбы и готовы удовлетворять свои агрессивные извращения, бросая на колючие провода тысячи мигрантов, среди которых женщины, дети и пожилые люди. И за эти злодеяния придет справедливая расплата", – пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшим международным наказанием стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира - Путина", - подчеркивает пятый президент.
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Лікуйтеся дядьку і більше не пишіть таких дурниць 😡
Навіть не зна знаю відколи. Може стих пір як Партію Регіонів заснував і був лепшим другом Яника?
ПорошенкаРазумкова считал...
Порохоботы не палятся .....
Каждый их коммент - перл.
Гарний привід для негативного зростання рейтингу найвеличніВшивого.
07.11.21 20:59
Действительно, ну с кем еще можно сравнить сивочелого, как не с величайшим лидером?
Не с Ли Куа́н Ю его-ж сравнивать))))))))
Порохоботы не палятся .....
Каждый их коммент - перл.
"Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі для живлення тупикових районів склав 30,678 млн кВт•год"
Спали на планерке, суки, не слушали куратора!
При чём здесь Президент Украины?
Сколько танков можно было купить за деньги, которые Украина платила параше с 2014 года?
А сколько танков отправила параша в Донцк с налогов в милиард, который заплатил концерн рошенка?
Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. || Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса.
"Петро Порошенко привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду президента Білорусі. (пятый раз)"
""Чи довіряю я Лукашенку? На 100% довіряю. І ми про це сьогодні говорили. Чи є важливою його місія? Надзвичайно важлива. Як і місія Білорусі", - заявив Порошенко. (2018)"
за таку недостовірну методичку від зебені !
Вали на@ер , або не бреши 😡
І до речі, лікбез для узькомовних. "Перл"- це українською "жемчуг".
Тому так, наші коментарі- перли.
Это он только шестой раз стал самозванцем? Вот неожиданно как-то......
Вам портібно ЦЕ пояснювати?
"весь цивілізований світ" признает его президентом параши? Ответ очевиден. Это все, что нужно знать про "весь цивілізований світ".
І тому вони зроблять все можливе, щоб Порошенка-2 у нас не сталося. Будуть застосовані такі методи і влиті такі гроші, які Вові не снилися у принципі.
Власне, про Вову на момент вирішальної заруби мало хто зважатиме, посадять на шафу, щоб не метушився під ногами, і забудуть.
https://spektrnews.in.ua/news/fars-dovedet-sya-povtoriti-t-l-ki-yak-traged-yu-ce-stanet-sya-zovs-m-skoro---tamara-gor-ha/123725#gsc.tab=0 Тамара Горіха Зерня
і всирпються від злоби , коли чують і бачать Порошенка !
Нічого косоголові , звикайте або тікайте , поки не пізно , бо буде дуже гаряче 😡
- У нас є докази, що їх готували спецслужби. Я не уявляю, щоб вони прилетіли сюди на кордон з Польщею з дроторізами. (...) Підготовлені мігранти мають «проштамповані» номери для громадських організацій, вони знають, де зустрічатимуться журналісти і як відправляти дітей на передову, щоб викликати співчуття
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-08/szturm-migrantow-na-granice-relacja-na-zywo/?ref=series