Порошенко призывает к жестким санкциям против режимов Путина и Лукашенко за инспирированный миграционный кризис на границах ЕС

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, противостоящим циничному инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию. Порошенко призвал ввести самые жесткие санкции в отношении режимов Лукашенко и Путина.

"Преступные режимы презирают человеческие жизни и судьбы и готовы удовлетворять свои агрессивные извращения, бросая на колючие провода тысячи мигрантов, среди которых женщины, дети и пожилые люди. И за эти злодеяния придет справедливая расплата", – пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшим международным наказанием стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира - Путина", - подчеркивает пятый президент.

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