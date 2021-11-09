Суд продлил арест четырем подозреваемым по делу о трудовом рабстве в Днепропетровской области
4 ноября Дарницкий районный суд продлил арест в СИЗО четырем подозреваемым по делу о трудовом рабстве в Днепропетровской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Дарницкой окружной прокуратуре города Киева.
По словам прокурора Василия Павлюха, четырем подозреваемым продлили меру пресечения до 9 декабря 2021 года, а одна подозреваемая вышла под залог в 600 тысяч гривен.
Напомним, в сентябре этого года Киевская городская прокуратура сообщила, что пятерых участников преступной группы, якобы организовавшие схему вербовки людей для содержания их в трудовом рабстве, арестовали на два месяца.
Следствие также утверждает, что участники группы вербовали граждан в Киеве, Днепре и Одессе для работ на агропредприятии. Пострадавшим обещали зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, бесплатное жилье и питание. Вместо этого людей расселяли в полуразвалившихся домах и заставляли бесплатно работать по 12-16 часов в сутки на самых тяжелых работах.
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