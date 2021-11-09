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Суд продлил арест четырем подозреваемым по делу о трудовом рабстве в Днепропетровской области

Суд продлил арест четырем подозреваемым по делу о трудовом рабстве в Днепропетровской области

4 ноября Дарницкий районный суд продлил арест в СИЗО четырем подозреваемым по делу о трудовом рабстве в Днепропетровской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Дарницкой окружной прокуратуре города Киева.

По словам прокурора Василия Павлюха, четырем подозреваемым продлили меру пресечения до 9 декабря 2021 года, а одна подозреваемая вышла под залог в 600 тысяч гривен.

Напомним, в сентябре этого года Киевская городская прокуратура сообщила, что пятерых участников преступной группы, якобы организовавшие схему вербовки людей для содержания их в трудовом рабстве, арестовали на два месяца.

Следствие также утверждает, что участники группы вербовали граждан в Киеве, Днепре и Одессе для работ на агропредприятии. Пострадавшим обещали зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, бесплатное жилье и питание. Вместо этого людей расселяли в полуразвалившихся домах и заставляли бесплатно работать по 12-16 часов в сутки на самых тяжелых работах.

Также смотрите: 60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

рабство (141) суд (25080) Днепропетровская область (3896)


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Це ті, що наркоманів трудотерапією лікували?
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09.11.2021 10:04 Ответить
Сулиму освободили из а*ального жулькиного рабства? А то что то давно на этом форуме не гадил
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09.11.2021 10:40 Ответить
 
 