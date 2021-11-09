За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 840 обстрелов и взрывов

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 5-го по вечера 7-го ноября 661 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 178 таких нарушений в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 256/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) вечером 8 ноября 2021 года.

В период с вечера 5 по вечера 7 ноября в Донецкой области Миссия зафиксировала 661 нарушение режима прекращения огня, в том числе 87 взрывов (37 взрывов в воздухе, 15 взрывов от исходного огня, 3 разрыва и 32 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в районах севернее н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка), к западу от н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км северо-восточнее Донецка) и северо-восточнее востока от шахты "Октябрьская" (неподконтрольный правительству, 9 км северо-западнее Донецка). Кроме того, СММ зафиксировала 60 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия к югу и юго-западу от н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км южнее Донецка), оцененных как обучение с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, предусматривающего запрет на проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности. За предыдущий отчетный период зафиксировано 482 нарушения режима прекращения огня.

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В период с вечера 5 по вечера 7 ноября в Луганской области Миссия зафиксировала 178 нарушений режима прекращения огня, в том числе 74 взрыва (1 взрыв в воздухе, 1 разрыв и 72 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в районах к востоку, северо-востоку и от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже), юго-юго-западнее н. п. Сентяновка (кол. Фрунзе; неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска), а также к юго-западу и юго-востоку от н. п. Голубовское (неподконтрольно правительству, 51 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период зафиксировано 148 нарушений режима прекращения огня.

После заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 74 084 нарушения режима прекращения огня в Донецке. В том числе 19 915 взрывов, 16 417 неопределенных боеприпасов в полете, 357 вспышек дульного пламени, 314 осветительных ракет, а также по меньшей мере 37081 очередь и выстрел).