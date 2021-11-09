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Новости Коронавирус и карантин
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Справка о противопоказаниях к вакцинации будет выдаваться тем, кто переболел COVID-19, - Ляшко

Справка о противопоказаниях к вакцинации будет выдаваться тем, кто переболел COVID-19, - Ляшко

Справка о противопоказаниях к вакцинации также будет выдаваться, если человек переболел COVID-19. Будет действовать справка три месяца.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь не столько о правах, сколько о невозможности подделки этого документа. Мы его определили, зафиксировали в одну форму, он будет выдаватся только когда в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) появится запись, что человек переболел ковидом. И его будет подтягивать приложение "Дія", чтобы удобно было пользоваться в электронном формате. И это заключение будет действовать три месяца даже для переболевших. Мы также будем его "зашивать" в противопоказания (для вакцинации), для того чтобы люди пользовались таким же форматом документа", - сказал Ляшко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19. Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующий вывод об абсолютном, временном или постоянном противопоказании. Среди временных противопоказаний – COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ​​раньше, но не ранее чем через 28 дней.

Также читайте: Минздрав вводит COVID-амнистию для тех, кто купил поддельные сертификаты о прививках, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
довідку двбйоба треба видати ляшку.
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09.11.2021 10:07
+12
Вакцинація на 1 рік, хворба на 3 місяці.
Ідіот, кончене створіння.

Перенесена хвороба - однозначно дає більший імунітет.
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09.11.2021 10:33
+7
Що за херня ??? Знову вигадують велосипед! Всі лікарі ще недавно агітували перехворівшим на ковід ЩЕПЛЯТИСЯ! А тепер виявляється що це протипоказання ? Дебіли !
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09.11.2021 10:11
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Правила форума Совет форумчан
довідку двбйоба треба видати ляшку.
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09.11.2021 10:07 Ответить
Вакцинація на 1 рік, хворба на 3 місяці.
Ідіот, кончене створіння.

Перенесена хвороба - однозначно дає більший імунітет.
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09.11.2021 10:33 Ответить
Звістно при усіх інших ріних умовах.
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09.11.2021 10:34 Ответить
РіВних
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09.11.2021 10:35 Ответить
Ляшко конечно умалчивает, что сейчас в основном болеют как раз вакцинированные и 65% в стационарах именно вакцинированные. Умалчивает, что его вакцины до одного места, мало что не помогают( эксперимент на людях не удался) так их надо повторять бесчетное количество раз, обогащая фармкомпании, которые ни за что не отвечают в уголовном порядке как и сам Ляшко дурко. Пусть бы рассказал почему в стационары не принимают больных с ковидными пневмониями, которые Ляшко обязывался бесплатно лечить, что бабло закончилось? Сейчас принимают уже таких тяжелых, что их и излечитть уже невозможно. Почему у Ляшка семейные врачи не ходят по вызовам к высокотемпературящим и скорая, говорили, не будет выезжать? Это что у нас окончательно все развалилось? Почему семейники не имеют плана лечения больных с ковид? Не знают что назначать действенное, как и когда обследовать, больные вынуждены идти к частным врачам и платно обследоваться и лечиться. У Ляшка какая цель на его посту?Развалить до конца то, что еще осталось? Просто пипец какой-то и люди молчат.
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09.11.2021 10:53 Ответить
Пусть бы рассказал почему в стационары не принимают больных с ковидными пневмониями, которые Ляшко обязывался бесплатно лечить, что бабло закончилось?
Опа. А вот с этого места если можно поподробнее.
Ну а на счет смейников сейчас они разделись на две категории. Одни плюнули на протоколы МОЗ и стали лечить людей как лечили раньше ОРВИ. Другие придерживаются протокола МОЗ. Правда на первых ляшковцы уже потехоньку наезжать начали. Видать очкуют что ковид может быстро сам сабой закончиться.
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09.11.2021 11:06 Ответить
Ви написали чудню, з великої літери М.
Навіть на буду наводити аргументи та відстлки.

'65% хворих у лікарнях - вакциновані.' - вам до лікаря, спочатку до терапевта, потім до психіатра.
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09.11.2021 12:05 Ответить
А чому таке не припускаєте? Я ось можу припускати що завгодно. Статистики ж немає з розподілом на вакцинованих та невакцинованих. Чи у Вас така статистика є?
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09.11.2021 12:17 Ответить
В мене є своя статистика, минулої осін-початок зимиі в моєму колективі не було кому працювати (специфіка роботи, не допомгли ні суворий масочний режим, ні ізоляція хворих). Перехворіли усі (реально усі). За кінець весни-літо-цю осінь НІ ОДНОГО хворго.
Вакцинувалося весною-літом цього року майже 100% (знову специфіка роботи).
Тому свої вигадки залишіть при собі.
Статистика по 40+150+130 рил. Усі чоловіки, усім від 35 до 64 років. Не військові)
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09.11.2021 13:15 Ответить
Буга-га-га-га. Пха. Невеличке питання. А коли у Вас в доковідний період лютували в колективі епідемії ГРВІ? Маю на увазі пору року. Не вважаєте, що щоб висновки робити тре почекати до зими?
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09.11.2021 13:53 Ответить
Гигикай скільки хочеш, зараз знов пік, хворих серед колег немає.
А тепер ги-ги ги-ги, купила мама коника, а коник без ноги. Продовжуй гигикати.
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09.11.2021 14:32 Ответить
В доковідний період масових захворень не було
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09.11.2021 14:33 Ответить
Максимум 2 на 20, але це не заважало роботі, продовжуй гигикати
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09.11.2021 14:36 Ответить
Не брешіть. Некрасиво.
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09.11.2021 14:36 Ответить
Люди забезпечені, перевірка здоров'я щорічно, брешуть собаки
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09.11.2021 14:38 Ответить
Хворіли завжди. Епідемії були. І далеко не 2 людини з 20.
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09.11.2021 14:56 Ответить
Звісно, зо хворіло і більше ніж 10 відсотків населення, але я говорю про люде досить заможних, здорових (попередній відбір, у першу чергу за фахом, потім за здоров'ям) до вас дуже тяжко доходять деталі, доводиться повторювати
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09.11.2021 15:00 Ответить
Як щорічна перевірка здоровʼя може унеможливити зараження вірусом?
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09.11.2021 15:13 Ответить
Та ну. І грип не лютував? І у Вашому колективі не було такого числа перехворівших. І щорічних карантинів у школах не було? Це я щось не теє вигадую?
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09.11.2021 14:36 Ответить
Про школу я забув, що це таке вже років з 42 як)
Повторюю, брешуть собаки, в мене 6 лікарняних за 35 років і більшість не з ГРВІ. В інших не набагато гірше.
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09.11.2021 14:41 Ответить
Вибачте, але в цю маячню я просто не повірю. Можу припустити що лікарняних було менше. Але тільки тому що раніше багато хто на ногах грипування переносив. Бо не дуже поспішали з нашою медициною звʼязуватись шоб лікарняний брати. Бо то кола аду потім пройти треба було по поліклініках.
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09.11.2021 14:58 Ответить
Так і я переноств на ногах, майже без симптомів - чхнув, пукнув, пішов далі.
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09.11.2021 15:02 Ответить
Але ж ми не про це почали?
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09.11.2021 15:04 Ответить
Так. Не про це. Але ми тоді навіть коли на ногах переносили все ж лікувались. Тому і легше все проходило.
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09.11.2021 15:11 Ответить
Ви не бачите в себе протирічч! Лікувалися) а зараз не лікуються!
Я не лікувався ніколи (2 рази від грві студентом при 2х сторонньому запаленні, а минулої осіні бу вимушений жерти ліки, як на в себе)!
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09.11.2021 15:16 Ответить
А зараз Вам стільки ж років як і тоді коли були студентом? Здоровʼя таке ж саме. Немає ніяких хронічних захворюваннь? Тиск такий самий як в той час? Взагалі то після 45 років в Україні практично немає повністю здорових людей.
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09.11.2021 15:29 Ответить
Здоровий, тиск норм, хронічних поки немає. Пити і гуляти 3 дні, готуватися 2 ночі до екзамену, а потім святкувати сдачу з двома куліжанками НЕ ПОТЯГНУ від слова завсім!
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10.11.2021 09:18 Ответить
Ось Ви самі і відповіли щодо здоровʼя 20-ти річного та після 45-ти. А те що Ви поки що не відчуваєте відхиленнь не завжди може свідчити що їх немає. До того ж є чисто фізичний стан, а є ще захістні функції організму. Здатність опиратися захворюванням на клітинному рівні. Цього Ви взагалі відчути не можете.
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10.11.2021 09:48 Ответить
Ви 'стєлочніком' не працювали?
Не міняйте тему!
Спіть вже.
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10.11.2021 09:52 Ответить
Десята година ранку. Я в такий час зазвичай вже не сплю.
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10.11.2021 10:12 Ответить
Досить, надоїло щось і комусь...
Брешуть собаки... удачі
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09.11.2021 15:17 Ответить
Навзаєм.
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09.11.2021 15:27 Ответить
Тут дело даже не в этом! Читайте саму суть, что это справка "про протипоказання до вакцинації", т.е. Если у вас, к примеру, автоиммунное заболевание и вам нельзя вакцинироваться в принципе, то такую справку вам дадут, только если переболеете короновирусом, а через 3 месяца всьо, противопоказаний уже нет!?!?!?.
Ну не дебилы?! Ну причем тут противопоказания и факт перенесенного заболевания?!!!!
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09.11.2021 11:52 Ответить
Усе вірно, пртипоказання для вакцинації після тієї самої хвороби!
Чому тульки 3 місяці? Чому не рік, як після повної вакцинації?
Не тримайте мене за дурня, я читати та РОЗУИІТИ написане можу самостійно.
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09.11.2021 12:01 Ответить
Блин. А если ранее переболел и никак заразиться не можешь. Все? Справки не получить? Хех. Похоже здоровые люди сейчас не имеют право на существование.
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09.11.2021 12:10 Ответить
Неправда, в мене виявили повторне зараження коронавірусом, випадково при тесті перед поїздкою за кордон, із симптомів лише легкий риніт. в жінки яка не хворіла проте 2 місяці до того була вакцинована вдруге були аналогічні дещо сильніші симптоми.

усі хто перехворів та вацинувався повинен розуміти що вони самі цого не підозрюючи можуть бути "Тифозною Мері"
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09.11.2021 12:49 Ответить
Ги. А якщо припустити, що тест дає хибні результати? Чи Ви такого взагалі не припускаєте?
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09.11.2021 12:52 Ответить
Давайте припустимо, що ПЛР 100%. Навіть у цьому випадку ті що перехворіли та вакциновані, мають переваги перед анти ваксерами)
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09.11.2021 13:19 Ответить
Це чомусь мені нагадало анекдот.
- А армяне лучше чем грузины.
- Чем лучше?
- Чем грузины.
Я не хочу припускати що ПЛР дає 100% результат. Бо це буде протеречити взагалі самої методології тестів. Завжди закладається певний відсоток похибки.
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09.11.2021 13:26 Ответить
Слово припустимо, вам ні про що не сказало?
Воно просто зменшило кількість сутностей)
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09.11.2021 13:31 Ответить
Добре. Так що там з перевагами? Цікаво почитати.
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09.11.2021 13:48 Ответить
Мав на увазі власне Вашу перевагу переді мною.
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09.11.2021 13:49 Ответить
От головне, легкий рініт! Повторно хворіють, вакциновані теж хворіють, але більшість зних майже непомітно!
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09.11.2021 13:17 Ответить
Не згоден!

Я 2 рази хворів на КОВІД з інтервалом у 6 місяців!

І де ваш імунітет?
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09.11.2021 13:16 Ответить
Мій при мені, але це не означає, що я ем захворію.
Просто я не буду конати 3 тижні, як конав минулого вересня (звістно від декотрих версій вірусу).
Хоча можуть з'явитися і такі, що знов мені буде непереливки. Уже більше року усе добре зі мною, хоча місце роботи сприяє зараженню майже на 100%.
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09.11.2021 13:24 Ответить
Ляшко вже доктор смерть чи ще ніт?
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09.11.2021 10:07 Ответить
Сьогодні померлих 833, це майже як 2 рази у Іловайському котлі.
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09.11.2021 10:22 Ответить
А як же вакцинація? Бо якась нездорова тенденція з ростом кількості вакцинованих спостерігаємо рост смертності.
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09.11.2021 10:51 Ответить
Треба було раніше вакцинуватись - влітку, а тепер - тільки боржомі.
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09.11.2021 10:53 Ответить
Минулого року не вакцинувалися взагалі. Картина була краща. Що змінилося? Ааааааа. Ну да, забув - зараз вірус іншої системи. Хоча вакцини залишилися тої самої.
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09.11.2021 11:00 Ответить
Как оказалось переболевшие не вырабатывают иммунитет. Или вырабатывают но всего на пару месяцев. И им давать справку что они безопасны?
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09.11.2021 10:10 Ответить
Діятиме довідка три місяці.(С)
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09.11.2021 10:17 Ответить
Щодо якості імунної відповіді у осіб, які перехворіли на ковід, ще у травні 2021 були опубліковані дослідження американських унівеситетів. Там мова йшла про десятки років. https://www.bbc.com/ukrainian/features-57279606
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09.11.2021 10:21 Ответить
Не знаю кто и какие там проводил опыты но знакомые за последние 8 месяцев уже второй раз болеют
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09.11.2021 10:26 Ответить
Там лише гіпотеза.Є купа повторних заражень у всьому світі.Тому це просто одне із досліджень,яких проволять тисячі,Це не аксіома,а скоріш за все поодинокі випадки
В статті все написано -"результати ще https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.08.416636v1 не встигли пройти перевірку науковою спільнотою ."(С)
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09.11.2021 10:32 Ответить
А не думали, что знакомые болеют как и ранее болели ОРВИ. Или сейчас все остальные вирусы под запретом - только ковид рулит?
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09.11.2021 10:54 Ответить
Какое ОРВИ? Делали анализы и консультировались у профессиональных докторов.
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09.11.2021 11:30 Ответить
Какие анализы? Случаем не тесты?
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09.11.2021 11:35 Ответить
консультировались у профессиональных докторов
А есть доктора-любители? Я Вам тайну открою ковид оказывается из семейства возбудителей ОРВИ. Вам профессиональные доктора не говорили об этом? Странно, даже такая неуч как я это знает.
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09.11.2021 11:37 Ответить
Там перепутать действительно легко. Вот сейчас сижу с гриппом. К врачам не обращалась, сама вижу. Резь в глазах температура, но дыхание свободное и чистое, запах вкус присутствует, а если бы обратилась к врачам, то тест мог бы Covid показать. Американское CDC еще в прошлом году признало, что их точность 50/50.

Врачи говорят, что вероятность повторного заражения Ковидом очень маленькая . Там скорее всего или первый раз диагноз неправильно поставили или второй.
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09.11.2021 11:36 Ответить
Вы могли и запах с вкусом потерять и дыхание затрудненное получить при любом другом вирусе ОРВИ. Симптоматика у такого заболевания очень схожая. Тут главное не затягивать и начинать лечить сразу. Ну и профилактические меры в виде витамин и иммуно-поддерживающих препаратов никто покуда не отменял.
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09.11.2021 11:49 Ответить
Шведи провели масштабне дослідження, згідно якого прийшли до висновку, що вакцинний імунітет від Ковіду триває максимум до 6-7 місяців (210 днів)
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09.11.2021 11:36 Ответить
привитые тоже,правды ради
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09.11.2021 10:34 Ответить
Какая дичь. Просто капец. Оказывается есть правильные а есть неправильные антитела. Блин, и это 21 век на дворе. Вообще-то иммунитет у переболевшего в отношении вируса работает довольно продолжительное время. И не важно как он получен - естественным или искусственным путем. Почему-то забывают, что с приходом ковида все остальные вирусы не умерли и не улетучились. А симптомы ОРВИ очень похожи. Так что люди как болели так и болеют ОРВИ вызванной различными возбудителями. Вот только мы почему-то считаем что это один единственный ковид.
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09.11.2021 10:58 Ответить
Перехворівші можуть бути навіть безпечніші за вакцинованих
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09.11.2021 11:35 Ответить
Та всі ми однакові. Невакциновані, вакциновані, перехворівші, неперехворівші. Можемо заразитися повторно, можемо перехворіти повторно в тій чи іншій формі. Можемо ынших зараджувати. Можемо перехворіти на ковід, а можемо перехворіти хворобою з подібними симптомами яку викликав інший збудник схожий на ковід. Це життя. Сегрегувати людей за такими ознаками як роблять зараз, як на мене, злочин проти людей. Ми вже до того добалакались, що здорова людина в нас під забороною. Вона неправильна та її треба всіляко утискати. Тільки хворі на ковід та вакциновані правильні люди та мають право на життя. Тільки вдумайтеся в це.
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09.11.2021 11:57 Ответить
Читать не умеешь? Написал же что близкие знакомые именно ПЕРЕБОЛЕВШИЕ опять заболели и заразили тех с кем контактировали.
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09.11.2021 14:27 Ответить
за 8 місяців і вакциновані цілком захворіти можуть.
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09.11.2021 14:49 Ответить
Не отрицаю. Даже полно таких фактов. Поетому предохранятся нужно и вакцинированным. ХОтя доказано что вакцинированные переносят легче ету болезнь.
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09.11.2021 15:39 Ответить
Отримати довідку про те що ти отримаєш довідку але через три місяці. І ще потрібні штаби отримання довідок!
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09.11.2021 10:10 Ответить
Що за херня ??? Знову вигадують велосипед! Всі лікарі ще недавно агітували перехворівшим на ковід ЩЕПЛЯТИСЯ! А тепер виявляється що це протипоказання ? Дебіли !
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09.11.2021 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ВАКЦИНАЦІЮ!!!
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09.11.2021 10:12 Ответить
Замість того щоб зайнятися медициною і лікуванням хворих міністерство,як завжди,перекладає папірці з одного місця стола на другий кінець стола
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09.11.2021 10:18 Ответить
95...98% "болеет" даже не замечая, как можно получить справку?
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09.11.2021 10:21 Ответить
Наверное сделать тест после болезни.

Ну, а если настолько насрать на себя, что даже не обращался к врачу, то есть смысл срать на себя и дальше.
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09.11.2021 10:24 Ответить
Ти щодня ходиш по лікарнях та робиш тести коли почуваєшся здоровим?
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09.11.2021 10:30 Ответить
Это ж насколько надо быть здоровым, чтобы ковид вобще не почувствовать.

Я понимаю, что для кугутов в пик пандемии заложенный нос, кашель и невысокая температура - это не повод для беспокойства. Но тогда и вопросов не задавайте.
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09.11.2021 11:09 Ответить
Ти напевно ніколи не чув про безсимптомний перебіг хвороби цієї... Співчуваю.
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09.11.2021 11:13 Ответить
умник дай мне 350 гривен на тест...
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09.11.2021 10:35 Ответить
этот тест на "заболел" (делают в первые дни) и срок действия для проверяющих - 3 дня
а тест на "переболел" - от 700...
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09.11.2021 10:53 Ответить
В сімейного лікаря берете направлення.і тест безкоштовний
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09.11.2021 11:00 Ответить
тільки здати його можно через тиждень, а результати через три дні після того як здав
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09.11.2021 11:26 Ответить
Бог подаст. Или на пивасе сэкономь.

Не на что жить - не живи или меняй свою жизнь.
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09.11.2021 11:07 Ответить
Сколько стоит такая справка?
Лучше антиваксерам сразу весь прайс на услуги давать и бронировать место на кладбище.
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09.11.2021 10:23 Ответить
Ну это получается только в том случае если человек переболел " официально", а если вылечился самостоятельно не обращаясь к врачу.. То справки не будет. Тем более она выдается на очень короткий срок.. что то около 2,5-3 месяцев. А как нам рассказывали 1,5 года что стоит переболеть или вакцинироваться ( ну тогда еще один раз) и ВСЕ !!! наступит коллективный иммунитет...И конец пандемии. Фиг там...
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09.11.2021 10:32 Ответить
Если к врачу не обращались, то Вы неправильно переболели и у Вас неправильные антитела. Еще хуже если Вы вообще здоровый человек. Такие у нас сейчас под запретом. У них даже средства к существованию отбирают.
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09.11.2021 12:05 Ответить
Двенадцатилетний ребенок из района Куксхавен в Германии умер вскоре после вакцинации от коронавируса. Первые результаты показывают, что смерть, вероятно, связана с вакцинацией.

Поскольку в социальных сетях поднялась шумиха, округ теперь предает дело огласке.

Несколько дней назад ребенок получил вакцину от компании Biontech/Pfizer. Через два дня он внезапно умер.
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09.11.2021 10:40 Ответить
Идиот
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09.11.2021 10:46 Ответить
півсторінки таких
промоскальська агітація...
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09.11.2021 11:09 Ответить
и какого хера вы с ними беседуете? для таких случаев есть кнопка "Спам".
И активнее лайкайте тех кто пропагандирует вакцинацию, здоровые комментарии. а то в топах висят антивакцинаторские комменты.
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09.11.2021 11:41 Ответить
прокололся получил справку,дию и тд - заболел после этого,получил справку,дию и тд. - потом колоться по новой и тд. Замкнутый круг подопытного хомячка пытающегося доказать всему миру что он якобы не болен. Это реальность американской фантастики 80-90х годов
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09.11.2021 10:50 Ответить
У нас поставили знак равенства между укололся и здоровый. А ведь это не так. Идет банальная подмена понятий.
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09.11.2021 12:03 Ответить
якщо би Ляшко призначили всього навсього на три місяці міністром ,то він би, "маячню дебільну" котра ускладнює життя українського народу ніколи не гнав.Мета ,для отримання що три місяці такої довідки заразити ще більше українського народу, котрі для підтвердження того.що людина перехворіла змушені будуть звертатися до сімейних лікарів .і не виключено повторно здавати аналізи і т.д
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09.11.2021 10:57 Ответить
дибiлe. як можна поставити людeй з анафiлактичним шоком на составнi вакцини до пeрeхворiвших??? будe там у довiдцi вибiр статусу:

поставити галочку

a.тимчасовe протипоказання на 2 мiсяцi
б. загальнi протипоказання до щeплeння

??????
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09.11.2021 12:27 Ответить
В Луцьку госпіталізовані ковідом всі вакциновані, кожен сам робить висновки.
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10.11.2021 02:44 Ответить
 
 