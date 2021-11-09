Справка о противопоказаниях к вакцинации будет выдаваться тем, кто переболел COVID-19, - Ляшко
Справка о противопоказаниях к вакцинации также будет выдаваться, если человек переболел COVID-19. Будет действовать справка три месяца.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Здесь не столько о правах, сколько о невозможности подделки этого документа. Мы его определили, зафиксировали в одну форму, он будет выдаватся только когда в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) появится запись, что человек переболел ковидом. И его будет подтягивать приложение "Дія", чтобы удобно было пользоваться в электронном формате. И это заключение будет действовать три месяца даже для переболевших. Мы также будем его "зашивать" в противопоказания (для вакцинации), для того чтобы люди пользовались таким же форматом документа", - сказал Ляшко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19. Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующий вывод об абсолютном, временном или постоянном противопоказании. Среди временных противопоказаний – COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена раньше, но не ранее чем через 28 дней.
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Ідіот, кончене створіння.
Перенесена хвороба - однозначно дає більший імунітет.
Опа. А вот с этого места если можно поподробнее.
Ну а на счет смейников сейчас они разделись на две категории. Одни плюнули на протоколы МОЗ и стали лечить людей как лечили раньше ОРВИ. Другие придерживаются протокола МОЗ. Правда на первых ляшковцы уже потехоньку наезжать начали. Видать очкуют что ковид может быстро сам сабой закончиться.
Навіть на буду наводити аргументи та відстлки.
'65% хворих у лікарнях - вакциновані.' - вам до лікаря, спочатку до терапевта, потім до психіатра.
Вакцинувалося весною-літом цього року майже 100% (знову специфіка роботи).
Тому свої вигадки залишіть при собі.
Статистика по 40+150+130 рил. Усі чоловіки, усім від 35 до 64 років. Не військові)
А тепер ги-ги ги-ги, купила мама коника, а коник без ноги. Продовжуй гигикати.
Повторюю, брешуть собаки, в мене 6 лікарняних за 35 років і більшість не з ГРВІ. В інших не набагато гірше.
Я не лікувався ніколи (2 рази від грві студентом при 2х сторонньому запаленні, а минулої осіні бу вимушений жерти ліки, як на в себе)!
Не міняйте тему!
Спіть вже.
Брешуть собаки... удачі
Ну не дебилы?! Ну причем тут противопоказания и факт перенесенного заболевания?!!!!
Чому тульки 3 місяці? Чому не рік, як після повної вакцинації?
Не тримайте мене за дурня, я читати та РОЗУИІТИ написане можу самостійно.
усі хто перехворів та вацинувався повинен розуміти що вони самі цого не підозрюючи можуть бути "Тифозною Мері"
- А армяне лучше чем грузины.
- Чем лучше?
- Чем грузины.
Я не хочу припускати що ПЛР дає 100% результат. Бо це буде протеречити взагалі самої методології тестів. Завжди закладається певний відсоток похибки.
Воно просто зменшило кількість сутностей)
Я 2 рази хворів на КОВІД з інтервалом у 6 місяців!
І де ваш імунітет?
Просто я не буду конати 3 тижні, як конав минулого вересня (звістно від декотрих версій вірусу).
Хоча можуть з'явитися і такі, що знов мені буде непереливки. Уже більше року усе добре зі мною, хоча місце роботи сприяє зараженню майже на 100%.
В статті все написано -"результати ще https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.08.416636v1 не встигли пройти перевірку науковою спільнотою ."(С)
А есть доктора-любители? Я Вам тайну открою ковид оказывается из семейства возбудителей ОРВИ. Вам профессиональные доктора не говорили об этом? Странно, даже такая неуч как я это знает.
Врачи говорят, что вероятность повторного заражения Ковидом очень маленькая . Там скорее всего или первый раз диагноз неправильно поставили или второй.
Ну, а если настолько насрать на себя, что даже не обращался к врачу, то есть смысл срать на себя и дальше.
Я понимаю, что для кугутов в пик пандемии заложенный нос, кашель и невысокая температура - это не повод для беспокойства. Но тогда и вопросов не задавайте.
а тест на "переболел" - от 700...
Не на что жить - не живи или меняй свою жизнь.
Лучше антиваксерам сразу весь прайс на услуги давать и бронировать место на кладбище.
Поскольку в социальных сетях поднялась шумиха, округ теперь предает дело огласке.
Несколько дней назад ребенок получил вакцину от компании Biontech/Pfizer. Через два дня он внезапно умер.
промоскальська агітація...
И активнее лайкайте тех кто пропагандирует вакцинацию, здоровые комментарии. а то в топах висят антивакцинаторские комменты.
поставити галочку
a.тимчасовe протипоказання на 2 мiсяцi
б. загальнi протипоказання до щeплeння
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