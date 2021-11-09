Справка о противопоказаниях к вакцинации будет выдаваться тем, кто переболел COVID-19, - Ляшко

Справка о противопоказаниях к вакцинации также будет выдаваться, если человек переболел COVID-19. Будет действовать справка три месяца.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь не столько о правах, сколько о невозможности подделки этого документа. Мы его определили, зафиксировали в одну форму, он будет выдаватся только когда в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) появится запись, что человек переболел ковидом. И его будет подтягивать приложение "Дія", чтобы удобно было пользоваться в электронном формате. И это заключение будет действовать три месяца даже для переболевших. Мы также будем его "зашивать" в противопоказания (для вакцинации), для того чтобы люди пользовались таким же форматом документа", - сказал Ляшко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19. Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующий вывод об абсолютном, временном или постоянном противопоказании. Среди временных противопоказаний – COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ​​раньше, но не ранее чем через 28 дней.

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