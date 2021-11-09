Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью, - замглавы МВД Побожи
Заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи назвал ситуацию, сложившуюся в понедельник на границе с Беларусью, самым серьезным моментом с начала кризиса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала этого кризиса. Более того, каждый следующий час станет еще более значительным вызовом для польских служб, правительства и политиков", - сказал он в эфире польского телеканала ТВН24.
По его словам, "в настоящее время непосредственно на пограничной линии находятся от нескольких сотен до, возможно, нескольких тысяч мигрантов".
"Группа, штурмовавшая границу, - это преимущественно молодые мужчины в возрасте примерно 30 лет", - отметил собеседник телеканала.
В то же время он добавил, что "благодаря обновленному законодательству об иностранцах, пограничники получили действенный инструмент, который изменил к лучшему процедуру возвращения на белорусскую сторону нелегально пересекших границу".
Ранее в понедельник МВД Польши уже сообщило о предотвращении нескольких попыток прорыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Беларуси в Польшу. Сотрудникам польских правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. Попытки прорыва были пресечены.
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но Германия их категорически не ждет и уже предупредила, что в случает пропуска колонны через Польшу всех вернет назад... в Польшу... (а бульбофюрер их обратно, естесвенно, не возьмет)... а Польше оно надо???
Багато біженців приїжджають до Білорусі прямо з Москви
Лукашенко хотів досягти двох основних цілей.
- По-перше, він хоче помститися ЄС за санкції, введені після фальсифікації президентських виборів, а по-друге, він просто заробляє гроші, - каже експерт, нагадуючи, що біженці платять контрабандистам тисячі євро( Дванадцять ), частина з яких йде людям. пов'язаним з режимом.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-09/europejskie-rzady-apeluja-o-pomoc-dla-polski-nieludzka-podlosc/?ref=slider
Зараз їх використовують. Хтось не витримає фізично.
Зима, ковід...
Їх поділили на групи. Все це розтягнеться в часі.
Так уже годують. Палатки видали.