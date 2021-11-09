РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6128 посетителей онлайн
Новости
12 471 112

Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью, - замглавы МВД Побожи

Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью, - замглавы МВД Побожи

Заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи назвал ситуацию, сложившуюся в понедельник на границе с Беларусью, самым серьезным моментом с начала кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала этого кризиса. Более того, каждый следующий час станет еще более значительным вызовом для польских служб, правительства и политиков", - сказал он в эфире польского телеканала ТВН24.

По его словам, "в настоящее время непосредственно на пограничной линии находятся от нескольких сотен до, возможно, нескольких тысяч мигрантов".

"Группа, штурмовавшая границу, - это преимущественно молодые мужчины в возрасте примерно 30 лет", - отметил собеседник телеканала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает к жестким санкциям против режимов Путина и Лукашенко за инспирированный миграционный кризис на границах ЕС

В то же время он добавил, что "благодаря обновленному законодательству об иностранцах, пограничники получили действенный инструмент, который изменил к лучшему процедуру возвращения на белорусскую сторону нелегально пересекших границу".

Ранее в понедельник МВД Польши уже сообщило о предотвращении нескольких попыток прорыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Беларуси в Польшу. Сотрудникам польских правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. Попытки прорыва были пресечены.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) Польша (8403) штурм (514)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Необходимо укреплять границу с бульбофюрером ,через неделю вся эта орда полезет к нам.
показать весь комментарий
09.11.2021 10:33
+15
Предупредительный в воздух, потом на поражение пару дикарей положить, остальные не полезут!!
показать весь комментарий
09.11.2021 10:25
+14
Послала для сусідів шо полякам, шо нам.
показать весь комментарий
09.11.2021 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А що за мігранти і де вони там взялись.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:56 Ответить
группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки ... хотят через Польшу в Германию... НО...
но Германия их категорически не ждет и уже предупредила, что в случает пропуска колонны через Польшу всех вернет назад... в Польшу... (а бульбофюрер их обратно, естесвенно, не возьмет)... а Польше оно надо???
показать весь комментарий
09.11.2021 12:05 Ответить
Шо за цирк? По факту незаконне проникнення на територію незалежної держави - стрільба на ураження, без всяких гей-європейських скулінь. Чи чекають поки загинуть хтось з силовиків Польщі?
показать весь комментарий
09.11.2021 12:06 Ответить
Глава МЗС повідомив голландських парламентарів, що цієї зими до Білорусі мають прибувати 55 літаків з Близького Сходу на тиждень. ( зараз 50 ).
Багато біженців приїжджають до Білорусі прямо з Москви

Лукашенко хотів досягти двох основних цілей.

- По-перше, він хоче помститися ЄС за санкції, введені після фальсифікації президентських виборів, а по-друге, він просто заробляє гроші, - каже експерт, нагадуючи, що біженці платять контрабандистам тисячі євро( Дванадцять ), частина з яких йде людям. пов'язаним з режимом.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-09/europejskie-rzady-apeluja-o-pomoc-dla-polski-nieludzka-podlosc/?ref=slider

показать весь комментарий
09.11.2021 12:12 Ответить
Та это понятно. А фюрер шо не рискует? Можно ж не заработать а наооборот потратимся. Вот смотри в Европу их не пустят (поляки костьми лягут но упрутся), в Прибалтику тоже, Украина тоже, а рашка назад принимать откажется…. И шо останется ************* - корми, пои, танцуй, лечи, строй бараки и т.д. и т.п. Или за свои бабки вези их назад. Мудаковатый путь ************ избрал!
показать весь комментарий
09.11.2021 12:48 Ответить
У них є свій диктаторський сценарій.
Зараз їх використовують. Хтось не витримає фізично.
Зима, ковід...
Їх поділили на групи. Все це розтягнеться в часі.
Так уже годують. Палатки видали.



показать весь комментарий
09.11.2021 13:00 Ответить
Я ж и говорю шо картофельному фюреру сильно потратится придётся на их содержание. Так стоило ли силы напрягать на изначально провальную стратегию такого бодания с Европой? Шо в белораше сильно бабла много? Путлер поможет? Не думаю, в кризисной ситуации он сразу кричит -это не я или а я шо, я ничего…..
показать весь комментарий
09.11.2021 13:12 Ответить
пулеметчиков по периметру, стрелять на поражение. Десяток косматых морд положат, остальные ноги сделают. Детский сад какой-то, а не Запад. Настолько бесхребетные, что просто стыдоба.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:15 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 13:24 Ответить
А на белорусско-украинской границе через пять метров столбики покосились, мухи летают и белки скачут. Или министр держит язык в спине и даже не пищит о проблеме, что в Киеве резко прибавилось чёрных бегунов. Зелёной шобле явно побоку проблемы плебса, главное - наплодить побольше событий и скандалов
показать весь комментарий
09.11.2021 14:22 Ответить
А меня Фэйсбук заблокировал за предложение стрелять на поражение согл Уставу...
показать весь комментарий
09.11.2021 15:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 