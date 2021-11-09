Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью, - замглавы МВД Побожи

Заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи назвал ситуацию, сложившуюся в понедельник на границе с Беларусью, самым серьезным моментом с начала кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала этого кризиса. Более того, каждый следующий час станет еще более значительным вызовом для польских служб, правительства и политиков", - сказал он в эфире польского телеканала ТВН24.

По его словам, "в настоящее время непосредственно на пограничной линии находятся от нескольких сотен до, возможно, нескольких тысяч мигрантов".

"Группа, штурмовавшая границу, - это преимущественно молодые мужчины в возрасте примерно 30 лет", - отметил собеседник телеканала.

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В то же время он добавил, что "благодаря обновленному законодательству об иностранцах, пограничники получили действенный инструмент, который изменил к лучшему процедуру возвращения на белорусскую сторону нелегально пересекших границу".

Ранее в понедельник МВД Польши уже сообщило о предотвращении нескольких попыток прорыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Беларуси в Польшу. Сотрудникам польских правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. Попытки прорыва были пресечены.