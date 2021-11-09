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Новости Коронавирус и карантин
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Инфицированный COVID-19 мужчина прихватил с собой в бориспольскую больницу гранату, - медики

Инфицированный COVID-19 мужчина прихватил с собой в бориспольскую больницу гранату, - медики

Во время госпитализации в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения инфицированный COVID-19 пациент взял с собой гранату.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил врач этого медучреждения Илья Луцив, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что граната в помещении с кислородом в разы опаснее.

"Благодарим реаниматологов за наблюдательность и директора за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!!!" – написал Луцив.

По данным СМИ, эту информацию подтвердил и главный врач медучреждения Александр Щур. По его словам, у мужчины подтвердили COVID-19. Сейчас он находится в реанимации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурацию была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его заместитель выезжает в Николаевскую область, чтобы рассмотреть ситуацию в данной больнице и в целом по оказанию помощи больным с коронавирусной ситуацией.

Светлана Федорова утверждает, что из 10 больниц в области, которые определены для помощи больным COVID-19, только в ее заведении для этого есть все необходимое.

В Николаевской области за предыдущие сутки выявили 769 больных коронавирусной болезнью.

Автор: 

больница (1437) граната (997) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Идиот...
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09.11.2021 10:43
+2
Клізму цьому ідіоту. 5 літрів по 8 разів на день, на протязі тижня. Може тоді трохи охолоне.
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09.11.2021 10:47
+2
Ну да, это синоним слова "антиваксер"
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09.11.2021 10:49
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Идиот...
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09.11.2021 10:43 Ответить
Ну да, это синоним слова "антиваксер"
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09.11.2021 10:49 Ответить
Это он пошел проверять всели мед работники в его больнице вакцинированы двумя дозами..( может он считает что заразился именно у них).
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09.11.2021 10:46 Ответить
Клізму цьому ідіоту. 5 літрів по 8 разів на день, на протязі тижня. Може тоді трохи охолоне.
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09.11.2021 10:47 Ответить
зачем клизму, надо было имплантировать ему эту гранату в сраку, раз он её так любит
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09.11.2021 10:56 Ответить
шпиталізований антиваксер і так має шанси невдовзі охолонути...
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09.11.2021 11:00 Ответить
Идиот однозначно.

А на фото учебная пустая болванка.
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09.11.2021 11:08 Ответить
Хотел "отблагодарить" эскулапов в случае неудачного лечения?
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09.11.2021 11:11 Ответить
неудачное лечение при ковиде заканчивается несколько иначе.
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09.11.2021 12:01 Ответить
20 % населения -психические.Обострение во время пандемии.Гипоксия мозга.
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09.11.2021 11:25 Ответить
гранаты это модно
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09.11.2021 11:32 Ответить
Зато как мотивирует персонал - работать а не гонять чаи в кабинетах...
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09.11.2021 11:44 Ответить
Так засуньте йому в дупу ту гранату і відерніть запобіжник ..хай виздоравлює геройхренів
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09.11.2021 12:07 Ответить
Цвет гранаты черный. Учебна
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09.11.2021 13:14 Ответить
 
 