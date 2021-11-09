Инфицированный COVID-19 мужчина прихватил с собой в бориспольскую больницу гранату, - медики
Во время госпитализации в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения инфицированный COVID-19 пациент взял с собой гранату.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил врач этого медучреждения Илья Луцив, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что граната в помещении с кислородом в разы опаснее.
"Благодарим реаниматологов за наблюдательность и директора за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!!!" – написал Луцив.
По данным СМИ, эту информацию подтвердил и главный врач медучреждения Александр Щур. По его словам, у мужчины подтвердили COVID-19. Сейчас он находится в реанимации.
Как сообщалось, директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурацию была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его заместитель выезжает в Николаевскую область, чтобы рассмотреть ситуацию в данной больнице и в целом по оказанию помощи больным с коронавирусной ситуацией.
Светлана Федорова утверждает, что из 10 больниц в области, которые определены для помощи больным COVID-19, только в ее заведении для этого есть все необходимое.
В Николаевской области за предыдущие сутки выявили 769 больных коронавирусной болезнью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на фото учебная пустая болванка.