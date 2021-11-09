COVID-сертификат в транспорт и общежитие: с 11 ноября на Днепропетровщине предлагают усилить карантин
Из-за распространения COVID-19 городам и громадам Днепропетровщины рекомендовали ввести новые карантинные ограничения. В частности, пассажирские перевозки – только по сертификатам вакцинации или отрицательному тесту на коронавирус.
Об этом стало известно во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС в ДнепрОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Днепропетровской ОГА.
"Нужно принимать кардинальные решения, которые помогали бы эффективно бороться с эпидемией, - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов. - Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в 5 раз. Подавляющее большинство попадающих в реанимацию - не вакцинированы. Именно поэтому предложили городам, громадам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок".
В настоящее время действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения. С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугороднего и городского. Включая метро, трамваи, троллейбусы, электрички.
Рекомендовали городам и громадам допускать пассажиров только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Иммунизированными должны быть и водители.
Решения на местах должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
А еще во время заседания рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00.
При наличии СОVID-сертификатов предлагают пускать и студентов в общежития. В противном случае придется ехать домой и учиться дистанционно оттуда. Все предложения поддержали единогласно.
Как сообщается, в области уже сделали почти 1 млн 800 тыс. прививок от COVID-19. Двумя дозами вакцинировали более 728 тыс. человек.
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Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
черговий рашистський фейк... (
Ситуация стабилизируется? Самое время ужесточить ограничения!