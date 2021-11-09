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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-сертификат в транспорт и общежитие: с 11 ноября на Днепропетровщине предлагают усилить карантин

COVID-сертификат в транспорт и общежитие: с 11 ноября на Днепропетровщине предлагают усилить карантин

Из-за распространения COVID-19 городам и громадам Днепропетровщины рекомендовали ввести новые карантинные ограничения. В частности, пассажирские перевозки – только по сертификатам вакцинации или отрицательному тесту на коронавирус.

Об этом стало известно во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС в ДнепрОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Днепропетровской ОГА.

"Нужно принимать кардинальные решения, которые помогали бы эффективно бороться с эпидемией, - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов. - Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в 5 раз. Подавляющее большинство попадающих в реанимацию - не вакцинированы. Именно поэтому предложили городам, громадам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок".

В настоящее время действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения. С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугороднего и городского. Включая метро, ​​трамваи, троллейбусы, электрички.

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Рекомендовали городам и громадам допускать пассажиров только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Иммунизированными должны быть и водители.

Решения на местах должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

А еще во время заседания рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00.

При наличии СОVID-сертификатов предлагают пускать и студентов в общежития. В противном случае придется ехать домой и учиться дистанционно оттуда. Все предложения поддержали единогласно.

Как сообщается, в области уже сделали почти 1 млн 800 тыс. прививок от COVID-19. Двумя дозами вакцинировали более 728 тыс. человек.

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) коронавирус (17042) Днепропетровская область (3906)


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Топ комментарии
+2
в 6,01 вирус отступает
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09.11.2021 11:17
+1
Кто свакцинируется разов 5 и более,тому дадут премию заслуженный зэк ГУЛАГа...и медальку дадут...главное привыкнуть ВАКЦИНИРОВАЦЦА...
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09.11.2021 11:28
+1
Разносчиками вируса являются все, как вакцинированные так и невакцинированные, для того чтобы не заражать окружающих - нужно носить маски. Только невакцинтрованные идиоты мрут при заболевании в 98% случаях, а вакцинированные болеют в легкой форме. И да, вы правы - сокращение идиотов реально произойдет!
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09.11.2021 11:57
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Правила форума Совет форумчан
в 6 утра можно открываться?)
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09.11.2021 10:54 Ответить
в 6,01 вирус отступает
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09.11.2021 11:17 Ответить
А якже: "НЕ маєте право"?
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09.11.2021 10:54 Ответить
Кто свакцинируется разов 5 и более,тому дадут премию заслуженный зэк ГУЛАГа...и медальку дадут...главное привыкнуть ВАКЦИНИРОВАЦЦА...
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09.11.2021 11:28 Ответить
Объясните кто-нибудь, как невакцинированные могут влиять на здоровье вакцинированных и наоборот. Вакцина априори должна защищать уколотых, а получается наоборот - невакцинированные должны бояться вакцинированных, как искусственно зараженных ковидом в легкой форме. Вчера в транспорте встретил вакцинированную знакомую, болеющую ковидом в легкой форме и спокойно разъезжающую в маршрутке. Вакцина способствует мутации вируса и скоро он будет гасить всех вакцинированных, т.к. они кололись совсем от другого штамма. Как вам такое, вакцинозависимые? Мне кажется кто-то хочет сократить число идиотов.
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09.11.2021 11:30 Ответить
Разносчиками вируса являются все, как вакцинированные так и невакцинированные, для того чтобы не заражать окружающих - нужно носить маски. Только невакцинтрованные идиоты мрут при заболевании в 98% случаях, а вакцинированные болеют в легкой форме. И да, вы правы - сокращение идиотов реально произойдет!
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09.11.2021 11:57 Ответить
Наши власти никогда не заботила судьба украинцев. Неужели вы такой наивный. А вы не задумывались почему вакцинация бесплатная, а маски и лекарства платные. Вы мне напоминаете мышь и бесплатный сыр. Происходит мировая афера и финал будет для многих неожиданныи. Назовите хоть один вариант, как фейковая вакцинация может остановить вирус. Вирус легко мутирует и приспосабливается. Возможен другой вариант, кагда запустят вирус, который уничтожит вакцинированных. Мы живем в последние времена. До финала уже не так далеко. Эксперимент с виросом это подтвеждает. Вакцина и вирус придумана для других целей. Почему-то против гриппа ничего толкового не придумали.
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09.11.2021 12:49 Ответить
Вакцина бесплатна, потому что вакцину оплатило государство. Так же в ковидариях лекарства бесплатные. Скоро ты сам в этом убедишься.
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09.11.2021 14:12 Ответить
Гробы вряд ли... А вот черным пакетом твой труп 100 % обеспечат.
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09.11.2021 14:25 Ответить
Что за самолеты, военные или гражданские?
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09.11.2021 15:03 Ответить
влияют тем, что невакцинированные разносят вирус чаще и больше чем вакцинированные. Плюс в вакцинированных вирус не успевает мутировать - так эпидемия и остановится.

Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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09.11.2021 12:03 Ответить
Вакцина способствует мутации вируса и скоро он будет гасить всех вакцинированных, т.к. они кололись совсем от другого штамма.


черговий рашистський фейк... (
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09.11.2021 13:33 Ответить
Тут Фишка в другом,откуда о коронавирусе узнал советник президента Франции Миттерана....аж в 1981 году...? Сорока на хвосте принесла?Или Ольга ********* намычала?
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09.11.2021 11:33 Ответить
Штаммов Дельта 25 видов...а есть еще Гамма ,Альфа новый вирус Бета Ковид...,хотите сказать Пфайзер спасет от любой подгуппы ...,не смешите мой Байрактар...
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09.11.2021 11:40 Ответить
Очень странно. За последнее время кол-во госпитализаций уменьшилось со 115 до 100 на 100К человек. Показатель занятых коек с ИВЛ также пошел вниз.

Ситуация стабилизируется? Самое время ужесточить ограничения!
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09.11.2021 11:42 Ответить
Школи відкрили місцеві царі! Кращі потримайте дітей та студентів на дистанційному навчання, бовдури !
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09.11.2021 12:17 Ответить
 
 