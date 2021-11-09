COVID-сертификат в транспорт и общежитие: с 11 ноября на Днепропетровщине предлагают усилить карантин

Из-за распространения COVID-19 городам и громадам Днепропетровщины рекомендовали ввести новые карантинные ограничения. В частности, пассажирские перевозки – только по сертификатам вакцинации или отрицательному тесту на коронавирус.

Об этом стало известно во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС в ДнепрОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Днепропетровской ОГА.

"Нужно принимать кардинальные решения, которые помогали бы эффективно бороться с эпидемией, - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов. - Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в 5 раз. Подавляющее большинство попадающих в реанимацию - не вакцинированы. Именно поэтому предложили городам, громадам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок".

В настоящее время действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения. С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугороднего и городского. Включая метро, ​​трамваи, троллейбусы, электрички.

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Рекомендовали городам и громадам допускать пассажиров только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Иммунизированными должны быть и водители.

Решения на местах должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

А еще во время заседания рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00.

При наличии СОVID-сертификатов предлагают пускать и студентов в общежития. В противном случае придется ехать домой и учиться дистанционно оттуда. Все предложения поддержали единогласно.

Как сообщается, в области уже сделали почти 1 млн 800 тыс. прививок от COVID-19. Двумя дозами вакцинировали более 728 тыс. человек.