За сутки от коронавируса в Киеве умерли 53 человека, выявили 1204 новых случая, - Кличко
За сутки в Киеве с диагнозом коронавирус были госпитализированы 158 человек.
Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки обнаружили 1204 новых случая COVID-19 (в общей сложности 271 028 случаев коронавируса с начала пандемии).
Среди заболевших 688 женщин от 18 до 93 лет, 446 мужчин от 18 до 94 лет, 36 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
Кроме того, за сутки умерли 53 жителя Киева (в общей сложности 6604 летальных исхода с начала пандемии).
Среди умерших 27 женщин от 48 до 87 лет и 26 мужчин от 35 до 94 лет.
В то же время 158 человек с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больницы города, а 444 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
865 жителей Киева преодолели коронавирус (в общей сложности 235 176).
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (337), Дарницком (152) и Соломенском (118).
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Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.