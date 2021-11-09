За сутки от коронавируса в Киеве умерли 53 человека, выявили 1204 новых случая, - Кличко

За сутки в Киеве с диагнозом коронавирус были госпитализированы 158 человек.

Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки обнаружили 1204 новых случая COVID-19 (в общей сложности 271 028 случаев коронавируса с начала пандемии).

Среди заболевших 688 женщин от 18 до 93 лет, 446 мужчин от 18 до 94 лет, 36 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за сутки умерли 53 жителя Киева (в общей сложности 6604 летальных исхода с начала пандемии).

Среди умерших 27 женщин от 48 до 87 лет и 26 мужчин от 35 до 94 лет.

В то же время 158 человек с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больницы города, а 444 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

865 жителей Киева преодолели коронавирус (в общей сложности 235 176).

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (337), Дарницком (152) и Соломенском (118).

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