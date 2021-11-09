Кулеба о новой хартии с США: Россия получит четкий сигнал - в случае расширения агрессии Кремль заплатит высокую цену

Украина, подписав новую хартию о стратегическом партнерстве в сфере обороны и инвестиций с США, пошлет сигнал России – в случае расширения агрессии Кремль "заплатит высокую цену".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Сегодня".

Глава МИД напомнил, что хартию подпишут на этой неделе. По словам Кулебы, этот шаг Вашингтона – знак доверия к Украине.

"Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно. И в этих условиях очень важен четкий сигнал, который мы на этой неделе направим Москве", – сказал он о подписании хартии.

Кулеба подчеркнул, что Украина и США едины в противодействии агрессии Кремля.

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"У нас мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", – добавил министр.

10 ноября госсекретарь Энтони Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне для возобновления комиссии стратегического партнерства Украина-США. В этот день утвердят новую хартию. Предыдущий документ был принят еще в 2008 году и с тех пор не пересматривался.

Перед встречей президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена в Белом доме сообщили, что США и Украина возобновят работу комиссии по стратегическому партнерству. Комиссия не собиралась последние три года.

27 октября Кулеба подтвердил, что полетит к Блинкену в Вашингтон для подписания хартии и возобновления работы комиссии.