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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба о новой хартии с США: Россия получит четкий сигнал - в случае расширения агрессии Кремль заплатит высокую цену

Кулеба о новой хартии с США: Россия получит четкий сигнал - в случае расширения агрессии Кремль заплатит высокую цену

Украина, подписав новую хартию о стратегическом партнерстве в сфере обороны и инвестиций с США, пошлет сигнал России – в случае расширения агрессии Кремль "заплатит высокую цену".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Сегодня".

Глава МИД напомнил, что хартию подпишут на этой неделе. По словам Кулебы, этот шаг Вашингтона – знак доверия к Украине.

"Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно. И в этих условиях очень важен четкий сигнал, который мы на этой неделе направим Москве", – сказал он о подписании хартии.

Кулеба подчеркнул, что Украина и США едины в противодействии агрессии Кремля.

Также читайте: Кулеба об освобождении Россией удерживаемых граждан Украины: Ситуация в замороженном состоянии

"У нас мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", – добавил министр.

10 ноября госсекретарь Энтони Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне для возобновления комиссии стратегического партнерства Украина-США. В этот день утвердят новую хартию. Предыдущий документ был принят еще в 2008 году и с тех пор не пересматривался.

Перед встречей президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена в Белом доме сообщили, что США и Украина возобновят работу комиссии по стратегическому партнерству. Комиссия не собиралась последние три года.

27 октября Кулеба подтвердил, что полетит к Блинкену в Вашингтон для подписания хартии и возобновления работы комиссии.

Автор: 

россия (95388) США (26454) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Так вот же ж - США говорят, что агрессия и войска РФ есть, а ЗЕляди говорят, что с братушками все норм.

Какая вам, ублюдкам, помощь нужна при этом?
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09.11.2021 11:12
+2
Не бреши, Кулэба.
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09.11.2021 11:10
+2
Де Новий прокурор НАБУ, брехуни ви корумповані!?!
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09.11.2021 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Не бреши, Кулэба.
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09.11.2021 11:10 Ответить
Де Новий прокурор НАБУ, брехуни ви корумповані!?!
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09.11.2021 11:11 Ответить
Так вот же ж - США говорят, что агрессия и войска РФ есть, а ЗЕляди говорят, что с братушками все норм.

Какая вам, ублюдкам, помощь нужна при этом?
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09.11.2021 11:12 Ответить
Цілий ранок шукав підходяще слово. Ублюдки - це саме воно. Дякую.
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09.11.2021 11:13 Ответить
Треба якомога швидше позбавитись дебільної зеленої влади на чолі з наркозалежним уклоністом, інакше ми втратимо країну.
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09.11.2021 11:12 Ответить
Мудрий нарід знав що робив,тепер нехай не скиглить.
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09.11.2021 11:17 Ответить
Народ не скиглить, скиглить порохосрань. Народ вирішує свої проблеми, як може, та підтримує стратегічне партнерство з США, яке буде укладено Зеленським за кілька днів.
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09.11.2021 12:21 Ответить
"
Кулеба про нову хартію зі США: Росія отримає чіткий сигнал - у разі розширення агресії Кремль заплатить високу ціну..."

Скільки? 50 рублів? А може всі 100?
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09.11.2021 11:22 Ответить
без питань! в москалів бабло з'явилось, то можуть і заплатити. Ви бачили ціни на жижу і газ? На багаторічних максимумах або і взагалі побили всі історичні вершини....
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09.11.2021 11:24 Ответить
Бла-бла-бла
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09.11.2021 11:25 Ответить
Основной девиз ваты - "Мы за ценой не постоим". Они согласны жить в дерьме, а последние деньги потратить на мнимое величие. Понимает, ли это Кулеба?
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09.11.2021 11:31 Ответить
Шо, опять?
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09.11.2021 11:32 Ответить
Треба розуміти,що "розширення агресіі" це повномасштабна війна і як результат анексія Росією цілої України...А ось з "ціною",яку має за це заплатити Росія не зрозуміло і не ясно...Нехай Кулеба перейде з езопівської мови на українську і зрозумілу...
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09.11.2021 11:38 Ответить
Расшифрую слова Кулебы с дипломатического языка... на завтра самолет с украинской делегацией вылетает в Вашингтон,будет заседание обеих Палат Конгресса...,и подписание документа о партнеррстве вне блока НАТО...а это значит Украина по факту присоединится к новому Альянску Байдена...типа Британия,Австралия,США,Япония и Тайвань....

Мавзолейные хрюкните чего нить...
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09.11.2021 12:14 Ответить
Мне захотелось подвести итоги второй мировой.США потеряли в войне на 2 фронта 420 000. Великобритания с сателлитами- чуть более 400 000.Гитлер с фельдмаршалами- более 5 миллионов.СССР во главе со Сралиным и его маршалами победы потеряли более 30 млн советских граждан.И кто победитель?Только Ватутин при форсировании Днепра в октябре-ноябре 1943 утопил более 300 000 советских солдат,больше чем Англия за всю войну!.Ватутина за его людоедство-то и шлепнули наши Украинцы,как и гитлеровского ката Кузнецова.А Вы - Жюков,Конев ,Ватутин.Людоеды они.Гитлер у стен Москвы объявился за 4 месяца,а Сралин у стен Берлина - только через 4 года,не без помощи Британии и США.Каково сравнение?
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09.11.2021 12:14 Ответить
Думаете 20 октября глава Пентагона Ллойд Остин прилетал в Киев просто так,покататься? Дятлы вы тупые ...
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09.11.2021 12:19 Ответить
А з Беней ве ок? Бабло йому виддали?
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09.11.2021 12:20 Ответить
Дойдет черед и до Бени..
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09.11.2021 12:23 Ответить
Данные об итогах 2 Мировой не совсем точные...,есть такой блогер "Одесская Хунта" зрвут Игорь Вадимыч...вот он точно подвел итоги...только пленных ССср потерял 5 млн 200 000...,говорит Вадимыч,а о погибших Путлер засекреттил данные,но с конца Перестройки кажись в 1991 году эти данные попали все же в прессу...погибших 50 млн совков...
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09.11.2021 12:25 Ответить
На Будапештский договор на***ли.
Чем чартия лучше договора?
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09.11.2021 12:28 Ответить
Вся надежда на союзников. Сами только торговать с оккупантом могут.
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09.11.2021 12:29 Ответить
Говноедов РАБссии в Конгресс не пригласили,поедут скорее всего новый министр обороны Резников,Кулеба,нач Генштаба Украины и пара тройка генералов...всего челоаек 10-15...Голос АМЕРИКИ БУДЕТ ВЕСТИ ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ из Конгресса...
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09.11.2021 12:31 Ответить
Будут нагибать Московию. Жестко и бескомпромиссно
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09.11.2021 12:46 Ответить
Ещё один " Северный поток"? США не будут ругаться с РФ ради каких-то ворюг.
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09.11.2021 12:48 Ответить
Опять наверное кто то громко пукнет?
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09.11.2021 13:03 Ответить
Хотел пернуть...... да обосрался......
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09.11.2021 13:05 Ответить
в случае расширения агрессии Кремль заплатит высокую цену / С утра прокукрекал и целый день свободен. Украина готова создать для России серьезные проблемы, - Кулеба /Кулеба: если бить по нам, мы всегда будем бить в ответ/ Президент РФ покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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09.11.2021 13:03 Ответить
" фантазер- ты меня называла!". Конечно заплатят...в виде новых веток всяких там потоков! Ради КОГО они будут сраться по взрослому с масковией? Ради того, кто убийцу убийцей назвать ссыт? Задрали уже эти высеры керманычей.
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09.11.2021 14:21 Ответить
Дурень думкою радіє...
Будапештського меморандуму було недостатньо....
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09.11.2021 14:31 Ответить
Чем заплатит? Лаптями? "Все равно что, старшеклассника родителями пугать" Потом в тихую по ушам дадут. Реально, надо как Израиль поступать, чуть что, сразу по "рукам" лупить. А эти лясы о высокой цены, только лишний раз поперхнуться заставляют.
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09.11.2021 14:37 Ответить
 
 