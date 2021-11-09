Моя зарплата в должности министра будет составлять 68 тыс. грн со всеми надбавками, - Верещук

Новоизбранный вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что ее зарплата в должности министра составит 68 тыс. грн в месяц со всеми надбавками.

Об этом она сказала в блиц-интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Говоря о первых шагах на новой должности, Верещук отметила, что прежде всего хочет посетить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, чтобы пообщаться с людьми, проживающими вблизи оккупированных территорий.

"Как оказалось, именно общение дает больше всего информации. Экспертная сеть, волонтеры, внутренне перемещенные лица - все, что может меня насытить информацией, будет сделано", - отметила она.

По словам вице-премьера, в ближайшее время будут приняты ряд постановлений, в частности о выплате пенсий, льготах на электроэнергию.

Министр займется и вопросом раскодирования сигналов телеканалов, которые вещают на оккупированные территории.

"Даже если мы говорим о телеканале "Дом"... Есть еще телевидение, которое полностью закодированное и люди не могут его получить. Мы будем над этим работать, чтобы декодировать такие телеканалы. Если мы говорим о телеканале "Дом", это, конечно, финансирование. Не будет денег - не будет контента", - пояснила она.

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Верещук также рассказала, что спит около 6 часов в сутки, ходит в спортзал на кардиотренировку и ездит на автомобиле Toyota Camry.