Моя зарплата в должности министра будет составлять 68 тыс. грн со всеми надбавками, - Верещук
Новоизбранный вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что ее зарплата в должности министра составит 68 тыс. грн в месяц со всеми надбавками.
Об этом она сказала в блиц-интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
Говоря о первых шагах на новой должности, Верещук отметила, что прежде всего хочет посетить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, чтобы пообщаться с людьми, проживающими вблизи оккупированных территорий.
"Как оказалось, именно общение дает больше всего информации. Экспертная сеть, волонтеры, внутренне перемещенные лица - все, что может меня насытить информацией, будет сделано", - отметила она.
По словам вице-премьера, в ближайшее время будут приняты ряд постановлений, в частности о выплате пенсий, льготах на электроэнергию.
Министр займется и вопросом раскодирования сигналов телеканалов, которые вещают на оккупированные территории.
"Даже если мы говорим о телеканале "Дом"... Есть еще телевидение, которое полностью закодированное и люди не могут его получить. Мы будем над этим работать, чтобы декодировать такие телеканалы. Если мы говорим о телеканале "Дом", это, конечно, финансирование. Не будет денег - не будет контента", - пояснила она.
Верещук также рассказала, что спит около 6 часов в сутки, ходит в спортзал на кардиотренировку и ездит на автомобиле Toyota Camry.
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"Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський."
Знаем точно, что "слуги народа" не голодают....
а так то каждый депутат должен как отченаш знать все что происходит на востоке. И какие это волонтеры с тобой общаться то будут, у тебя ж планка падает при упоминание Порошенко (а он по сути один из главных волонтеров).
раскодировка каналов это вообще смешное) Владимир Александрович знает, что хотят отменить указ его святейшества?) Он же их и закодировал, что б зарабатывать на медиапродуктах больше, чем собсно оставил многих владельцев антен с роспропогандой 1 на 1
Приходится соглашаться.
прийде епоха ще піzдоватіших..
PS: Наверное в супермаркетах, ночью подрабатывают уборщиками!!!
Тепер молнійку Люсі застібатімена платтячку Верещук ...
Ця хабалка на Привозі оселедцем хай іде торгувати...