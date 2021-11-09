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Моя зарплата в должности министра будет составлять 68 тыс. грн со всеми надбавками, - Верещук

Моя зарплата в должности министра будет составлять 68 тыс. грн со всеми надбавками, - Верещук

Новоизбранный вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что ее зарплата в должности министра составит 68 тыс. грн в месяц со всеми надбавками.

Об этом она сказала в блиц-интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Говоря о первых шагах на новой должности, Верещук отметила, что прежде всего хочет посетить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, чтобы пообщаться с людьми, проживающими вблизи оккупированных территорий.

"Как оказалось, именно общение дает больше всего информации. Экспертная сеть, волонтеры, внутренне перемещенные лица - все, что может меня насытить информацией, будет сделано", - отметила она.

По словам вице-премьера, в ближайшее время будут приняты ряд постановлений, в частности о выплате пенсий, льготах на электроэнергию.

Министр займется и вопросом раскодирования сигналов телеканалов, которые вещают на оккупированные территории.

"Даже если мы говорим о телеканале "Дом"... Есть еще телевидение, которое полностью закодированное и люди не могут его получить. Мы будем над этим работать, чтобы декодировать такие телеканалы. Если мы говорим о телеканале "Дом", это, конечно, финансирование. Не будет денег - не будет контента", - пояснила она.

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Верещук также рассказала, что спит около 6 часов в сутки, ходит в спортзал на кардиотренировку и ездит на автомобиле Toyota Camry.

Автор: 

оккупация (10120) канал (160) Верещук Ирина (504) заработная плата (2400) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+23
Могла би обійтись і ЗП в 5 тисяч грн. Ти більшого не варта.
Тим більше :

"Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський."
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09.11.2021 11:29
+16
Жаба мерзкая.....скоро тебя сольют в унитаз вместе со всем Кабмином....Надеюсь хрен где в приличном месте трудоустроишься.
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09.11.2021 11:29
+11
А шо, беня доплачивает в конвертах своим уродцам только в ВР? Тогда да, тогда ты лоханулась...
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09.11.2021 11:29
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Брехня ...
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09.11.2021 11:28 Ответить
Звичайно брехня. Вона у ВР, щомісяця, у конверті за колоною отримувала стільки ж, тільки у баксах.
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09.11.2021 11:51 Ответить
А шо, беня доплачивает в конвертах своим уродцам только в ВР? Тогда да, тогда ты лоханулась...
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09.11.2021 11:29 Ответить
Жаба мерзкая.....скоро тебя сольют в унитаз вместе со всем Кабмином....Надеюсь хрен где в приличном месте трудоустроишься.
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09.11.2021 11:29 Ответить
Сами Вы ....... Она очень не глупая женщина. Она довольно красивая женщина. Следит за собой. Указанная ею зарплата не так уж и велика. Зачем оскорблять. тем более женщину. Добейтесь для себя подобного положения.
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09.11.2021 12:37 Ответить
Могла би обійтись і ЗП в 5 тисяч грн. Ти більшого не варта.
Тим більше :

"Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський."
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09.11.2021 11:29 Ответить
Шоб ти жила на одну зарплату.
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09.11.2021 11:30 Ответить
Зарплата министра -- это конечно же самое главное что нас интересует ...

Знаем точно, что "слуги народа" не голодают....
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09.11.2021 11:31 Ответить
А что это мало ?? Плюс в конвертах ежемесячно по 5 тысяч долларов , а то и больше!!
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09.11.2021 11:31 Ответить
Это она пожаловалась или похвасталась??
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09.11.2021 11:32 Ответить
та не кінді - а полетние?
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09.11.2021 11:32 Ответить
От про "надбавки" хотілось б конкретніше...Чи залишаться доплати за ефіри,конверти...
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09.11.2021 11:32 Ответить
В місяць тисяч сто у неї точно буде.
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09.11.2021 12:11 Ответить
дааа, подфартило...., судя по всему, для тьоти это главное...
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09.11.2021 11:33 Ответить
брехня, возьмет подъемые + коэффициенты+ за интенсивность ( на эфирах). так что 150 легко
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09.11.2021 11:33 Ответить
а, забыл + госжилье, которое потом приватизирует...
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09.11.2021 11:39 Ответить
это примерно на 68 тыс грн больше чем она заслуживает)
а так то каждый депутат должен как отченаш знать все что происходит на востоке. И какие это волонтеры с тобой общаться то будут, у тебя ж планка падает при упоминание Порошенко (а он по сути один из главных волонтеров).
раскодировка каналов это вообще смешное) Владимир Александрович знает, что хотят отменить указ его святейшества?) Он же их и закодировал, что б зарабатывать на медиапродуктах больше, чем собсно оставил многих владельцев антен с роспропогандой 1 на 1
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09.11.2021 11:35 Ответить
Ну, на Окружной тебе столько уже не заработать, молоді курви попідростали.
Приходится соглашаться.
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09.11.2021 11:35 Ответить
Та ти взагалі повинна безкоштовно працювати, чучело
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09.11.2021 11:36 Ответить
Хоть бы кто-нибудь шины проколол на Тойоте этой Мэри Поппинс, чтобы меньше лыбу тянула
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09.11.2021 11:37 Ответить
Ось від людей вона і почує що про неї думають...
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09.11.2021 11:37 Ответить
Заверещала шо мало.
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09.11.2021 11:38 Ответить
років за 10 Украіна епоху клованів буде споминати як солодкий сон -
прийде епоха ще піzдоватіших..
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09.11.2021 11:39 Ответить
Ну хоть ей за отпление заплатить хаатит
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09.11.2021 11:39 Ответить
Верещук міністерка,це як Ківа-науківець...
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09.11.2021 11:40 Ответить
Зарплати 60 тисяч, а крадуть мільйонами.
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09.11.2021 11:41 Ответить
таких міністрів і віце київська окружна може постачати у нон стоп турбо режимі 24/7...
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09.11.2021 11:44 Ответить
68 тисяч гривень та щодена зелена парасолька у одне місце (як засіб пересування).
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09.11.2021 11:47 Ответить
А про планы скомуниздить пол бюджета министерства сказать забыла: я така затуркана, така затуркана)))
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09.11.2021 11:47 Ответить
****, рядовьіе защитники, рискующие каджий день своими жизням , получають в шесть раз меньше, чем ета ****!
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09.11.2021 11:49 Ответить
За шо министрам, ВР, и ОПе такие зарплаты? В Украине кризис на кризисе и кризисом погоняет, а ни один из правящих не чешется! Им, падлюкам, минималку - и то не за шо платить!!
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09.11.2021 12:07 Ответить
Вона б ще розповіла скільки разів на день ходить в туалет... Всім чхати скільки вона спить та чи ходить в спортзал.
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09.11.2021 12:07 Ответить
Удивительно, у всех зЕлохов такие малееенькие зарплаты, не то что у нас, от 1,7 тысяч (пенсиии), но недвижимость на загнивающем, скупается ими...
PS: Наверное в супермаркетах, ночью подрабатывают уборщиками!!!
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09.11.2021 12:09 Ответить
А "конвертована" зарплата буде, чи на "кормлєніє" поставлять?
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09.11.2021 12:11 Ответить
Она типа 50 тыс дол. в конверте потеряла и бедная, даром теперь на страну "работает".
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09.11.2021 12:35 Ответить
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09.11.2021 12:11 Ответить
мерзотне створіння
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09.11.2021 12:13 Ответить
Это она, типо, хвастается, что так мало
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09.11.2021 12:22 Ответить
Именно. Смотри, мол, мудрый нарид за какие капейки я впахиваю.
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09.11.2021 12:27 Ответить
Зеленожоые от реальности совсем оторвались.
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09.11.2021 12:49 Ответить
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09.11.2021 12:25 Ответить
Як співає Процишин у пісні "БЕЗ ТЕБЯ" - И НАДЕНЕТ СВОЕ ПЛАТЬЕ АРЕСТОВИЧ БЕЗ ТЕБЯЯЯЯ
Тепер молнійку Люсі застібатімена платтячку Верещук ...
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09.11.2021 12:28 Ответить
мечты сбываются - какое "вдохновение" на лице, сколько "творческих" планов... а министрам тоже зарплату задерживают как шахтерам или военным? или каждому свое: кто-то задохнется без кислорода, кому-то осколок в голову прилетит, а "слугам" - миллионы в конвертах...об этом вещало зе! в своей инаугурационной речи?
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09.11.2021 12:29 Ответить
Не густо... на сумку от гуччи пол года колбасить. И то если вместо столовки бутеры в судочке носить... На бенз для мерина уже средств и не останется...
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09.11.2021 12:29 Ответить
Максимальная зарплата госслужащего не должна превышать 8 минимальных. Это для премьера и президента.
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09.11.2021 12:33 Ответить
Верещук также рассказала, что спит около 6 часов в сутки, ходит в спортзал на кардиотренировку и ездит на автомобиле Toyota Camry. - В следующий раз она сообщит и консистенцию своего стула.
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09.11.2021 12:44 Ответить
всіляке лайно повспливало....грьобана встидобіща....
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09.11.2021 12:47 Ответить
А надбавки від Козака та Мертвечука?
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09.11.2021 12:48 Ответить
На этих должностях еще и зарплату платят?
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09.11.2021 12:59 Ответить
За що???
Ця хабалка на Привозі оселедцем хай іде торгувати...
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09.11.2021 13:01 Ответить
Мерзость зеленая
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09.11.2021 13:02 Ответить
Жалкие 68000гр. - всего в 30 раз больше,чем пенсия у пенса со стажем 40 лет(2200гр.).А в эти 68тыс.гр. вошла ежемесячная помощь на оздоровление и для улучшения мат.бытовых условий?
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09.11.2021 13:09 Ответить
Мэром Киева не получилось, решила в министры... Уж лучше бы Лысого из Квартала...
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09.11.2021 13:25 Ответить
Надо Яценюка на главу правительству возвращать!
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09.11.2021 13:47 Ответить
Якось Зе назвав достойну з/п ,так ось ця якраз не вписується в рамки)
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09.11.2021 14:49 Ответить
Nevelička pribavka do xabarovъ, posulъ, poborovъ, bazarinokъ, pomazalъ, xapanokъ, galdovъ, xalturovъ, trinkarovъ, ralьcovъ, skupovъ, mzdy i zyskovъ.
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09.11.2021 16:21 Ответить
 
 