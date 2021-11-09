Столтенберг о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью: НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе. Он сказал, что использование Беларусью мигрантов как гибридной тактики неприемлемо.
Об этом Столтенберг сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он побеседовал с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши.
"Использование Беларусью мигрантов как гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе", - сообщил Столтенберг.
Ранее МИД Польши сообщил, что не исключает обращения в НАТО из-за миграционного кризиса.
Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.
На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.
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Бо у випадку нездатності прорватися в Європу тих мігрантів, яких він звозить тисячами з Близького Сходу- йому ж і прийдеться кормити їх за рахунок податків білорусів...
Бо Європа проти їх незаконного прориву, розпочала відстрілюватися... і схоже - всерйоз... і всупереч лояльності до них Меркель... Яка, як і Лука, діяла за рекомендаціями Путіна...
а гейропейці лукавому ще дякую скажуть, що жене арабів в польщу, бо ж вона сильно виступала проти біженців, яких їм нав'язувала брюсельська капуста і тут ось... лукавий раптово виконує хворі забаганки гейропи у відносинах з поляками!
а чого б полякам не підігнати скількі треба бусів, і всю ту мерзоту не загрузити і не вивалили на кордоні з німетчіною?
і нехай в ґансів ґолова болить,,,
НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні... А глубочайшую озабочєнность виразілі?
Способ для этого выбрал не самый лучший.
Но тут, как говорится, и выбирать ему особо не приходилось... "за неимением гербовой, пишем на простой".
Ни в военном отношении, ни в экономическом, ни в финансовом... жёстко противостоять Западу Кремль даже в среднесрочной перспективе не может, не говоря уже про его подчинённого ЛукашесУ... Да и в "быстрой победе" их над Западом "классическим" способом тоже существуют весьма и весьма большие сомнения.
Собственно именно потому для своего "блицкрига" они и выбрали такого вот рода "гибридные" извращения...😒