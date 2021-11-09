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Столтенберг о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью: НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе

Столтенберг о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью: НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе. Он сказал, что использование Беларусью мигрантов как гибридной тактики неприемлемо.

Об этом Столтенберг сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он побеседовал с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши.

"Использование Беларусью мигрантов как гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе", - сообщил Столтенберг.

Ранее МИД Польши сообщил, что не исключает обращения в НАТО из-за миграционного кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью, - замглавы МВД Побожи

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши: "Использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" недопустимо

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5259) мигранты (980) Столтенберг Йенс (1619) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+8
Типовий набір фраз. Непринятно, занепокоєні, солідарні, підтримуєми. Всьо.
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09.11.2021 11:47
+6
Когда в Чехии любители шпилей склады с оружием взрывали тоже была солидарность, правда только в телевизоре.
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09.11.2021 11:51
+5
Вуха та довгий лапотний ніс стирчать з бункеру...
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09.11.2021 11:47
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Агент Стеклов даже не обеспокоился.
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09.11.2021 11:47 Ответить
Полякам и литовцам нужно за колючим забором установить таблички с надписью на русском и на китайском языках " Мордовская Республика" и включить прямую трансляцию на международные ТВ каналы, это будет эффект бомбы
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09.11.2021 13:13 Ответить
Бацька Лукашенко щоденно нагромаджує кілограми динаміту у власній ширінці...

Бо у випадку нездатності прорватися в Європу тих мігрантів, яких він звозить тисячами з Близького Сходу- йому ж і прийдеться кормити їх за рахунок податків білорусів...

Бо Європа проти їх незаконного прориву, розпочала відстрілюватися... і схоже - всерйоз... і всупереч лояльності до них Меркель... Яка, як і Лука, діяла за рекомендаціями Путіна...
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09.11.2021 14:30 Ответить
Польща та Литва направили військових на кордон з Білоруссю через ситуацію з мігрантами...
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09.11.2021 14:32 Ответить
о! це щось нове. завжди була 'стурбованість і занепокоєність', а тут якась 'солідарність' з'явилась?

а гейропейці лукавому ще дякую скажуть, що жене арабів в польщу, бо ж вона сильно виступала проти біженців, яких їм нав'язувала брюсельська капуста і тут ось... лукавий раптово виконує хворі забаганки гейропи у відносинах з поляками!
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09.11.2021 11:47 Ответить
Вуха та довгий лапотний ніс стирчать з бункеру...
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09.11.2021 11:47 Ответить
Типовий набір фраз. Непринятно, занепокоєні, солідарні, підтримуєми. Всьо.
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09.11.2021 11:47 Ответить
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09.11.2021 13:22 Ответить
И все, просто солидарность?
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09.11.2021 11:49 Ответить
Когда в Чехии любители шпилей склады с оружием взрывали тоже была солидарность, правда только в телевизоре.
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09.11.2021 11:51 Ответить
Надо указать степень озабоченности!
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09.11.2021 11:51 Ответить
Степень озабоченностьи-фиолетовая.
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09.11.2021 11:54 Ответить
так так - це добре....
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09.11.2021 11:56 Ответить
На самом деле выхода всего два - стрельба на уничтожение либо пожизненный концлагерь с добровольной высылкой на родину.НАТО не должна прятать рыло в песок.
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09.11.2021 11:57 Ответить
Хоть сейчас Пшыки и гейротолерасня поняли, что Бульбанфюрер такую ситуацию сам сотворить не смог и что здесь серло в пуху у кремлядьского КУЙла и его свиты???
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09.11.2021 11:57 Ответить
Тут НАТО не сберечь невинность.Чтобы не развалится.
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09.11.2021 12:03 Ответить
Навала оскаженілих емігрантів (Північний потік-3) є продовженням газового Північного потоку-2. Я висловлюю свою щиру занепокоєність катастрофічними наслідками для Німеччини.
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09.11.2021 12:04 Ответить
от можуть же ж засолідаріть!
а чого б полякам не підігнати скількі треба бусів, і всю ту мерзоту не загрузити і не вивалили на кордоні з німетчіною?
і нехай в ґансів ґолова болить,,,
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09.11.2021 12:05 Ответить
Сплошной стыд за НАТО, за беспомощность и неспособность защитить европейские страны от ***** и Лукашенко. Сколько можно выражать только обеспокоенность, помогите Польше, введите новые санкции против Белоруссии и РФ, национализируйте всякие российские вклады, недвижимость, бизнес, все, что летает, плавает на территории Европы.
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09.11.2021 12:05 Ответить
...
НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні... А глубочайшую озабочєнность виразілі?
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09.11.2021 12:10 Ответить
глубочайшая обеспокоенность-это к украине
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09.11.2021 13:23 Ответить
А полякам озабочЄнность
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09.11.2021 13:33 Ответить
Якісь дивні війни пішли.. Раніше достатньо було малейшої провокації і почалось, а зараз можно хоч ракету пульнуть в іншу країну і будуть максимум висилка помічника консула.
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09.11.2021 12:10 Ответить
Подталкиваемый Кремлём "минский автоматчик", судя по-всему, решил сыграть в то, что называется "ва-банк".

Способ для этого выбрал не самый лучший.

Но тут, как говорится, и выбирать ему особо не приходилось... "за неимением гербовой, пишем на простой".
Ни в военном отношении, ни в экономическом, ни в финансовом... жёстко противостоять Западу Кремль даже в среднесрочной перспективе не может, не говоря уже про его подчинённого ЛукашесУ... Да и в "быстрой победе" их над Западом "классическим" способом тоже существуют весьма и весьма большие сомнения.

Собственно именно потому для своего "блицкрига" они и выбрали такого вот рода "гибридные" извращения...😒
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09.11.2021 12:20 Ответить
Держитесь там и хорошего вам настроения... Как всегда (
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09.11.2021 12:34 Ответить
почему беженцы не лезут в рыфы ,где ракеты 20 махов ?
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09.11.2021 12:54 Ответить
Кулибин должен теперь заявить что мы "сильно занепокоєні"
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09.11.2021 12:55 Ответить
вот вам и ущемление прав сирийского народа, языка и обычаев, над гибридными воинами в ********** работают целые институты, первый удачный проект состоялся в 2014 году, простой распятый мальчик у трусиках которого ник то не видел сыграл решающую роль, в этот раз чтоб самолёты с кораблями груженые оружием и боеприпасами не гонять поражняком были загружены сирийскими беженцами, сколько тысяч было перевезено мы узнаем в ближайшие дни.
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09.11.2021 12:57 Ответить
Перевод-е ………. сами
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09.11.2021 13:18 Ответить
 
 