"Укрзализныця" с 2022 года передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn, - Кубраков
АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn Engineering & Consulting пассажирские перевозки.
"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В настоящее время компании реализует первую фазу совместного сотрудничества - предоставление консультационных услуг.
Как сообщалось, АО "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 августа 2021 года заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сильно сомневаюсь))
Вообще, если отбросить всякий лишний моральный мусор, то конкретно немцам намного выгоднее была бы аннексия или оккупация Украины рашкой. Столько помех в ведении бизнеса с кремлем сразу бы отпало...
В Германии последний раз поезда ходили по расписанию при Гитлере.
С тех пор ситуация похлеще, чем у нас.
Кто, где и как будет ремонтировать вагоны?
Кто и как будет их обслуживать?
Закупки это будет чье?
Формирование цены на пассажирские перевозки это будет чья зона ответственности?
И т.д. и т.п.
-Джон, высота?
- 22!
-Что 22?
-А что "высота"?
Такой уровень теперь у журналистов, схватил новость, а "ты украл или у тебя украли, "какая рпзница"!
То й мудрiсть би була своя" (С)