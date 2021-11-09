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"Укрзализныця" с 2022 года передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn, - Кубраков

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn Engineering & Consulting пассажирские перевозки.

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ    со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В настоящее время компании реализует первую фазу совместного сотрудничества - предоставление консультационных услуг.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 августа 2021 года заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение двух лет для "Укрзализныци" построят еще 500 современных украинских купейных вагонов, "за которые не стыдно", - Зеленский

Автор: 

перевозки (519) Укрзализныця (2744) Кубраков Александр (222) Deutsche Bahn (15)


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Топ комментарии
+10
Да уж, Deutsche Bahn - это такие эксперты в менеджменте железных дорог, просто рехнуться можно. В Германии они сидят на многомиллиардных дотациях, по уши в долгах и в коррупционніх скандалах. Привести их в Украиныу - это оччень умное и дальновидное решение.
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09.11.2021 12:08
+8
Судебную систему нужно передать в управление голландцам или англичанам. Тогда проблема УЗ решится сама собой. И не только УЗ.
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09.11.2021 12:42
+7
Уливительно, где можно было надыбать этот шараж-монтаж.
В Германии последний раз поезда ходили по расписанию при Гитлере.

С тех пор ситуация похлеще, чем у нас.
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09.11.2021 12:02
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Цій «новині» вже два роки)
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09.11.2021 11:57 Ответить
так. то початок був 2 роки назад зараз настає час - чeрeз два мiсяцi. що як раз всe закрутиться. з чим тeбe i iнформують
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09.11.2021 12:31 Ответить
а украинцы готовы платить за совковый сервис европейские цены?
сильно сомневаюсь))
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09.11.2021 14:32 Ответить
а за что Германии, сейчас по факту союзнице Московии такие преференции ?
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09.11.2021 11:59 Ответить
Це мабуть винагорода за північний потік 2,нє?...
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09.11.2021 12:00 Ответить
цe зовсiм нe пов'язано з потоком. лишe у головах совкiв як звикли до систeми у якiй усe пов'язано корупцiєю
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09.11.2021 12:33 Ответить
Мається на увазі, що німці нам північний потік, а ми їм даємо керувати нашими підприємствами та заробляти кошти.Де логіка?
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09.11.2021 12:45 Ответить
я знаю що ти маєш на увазi. нe напрягайся. дойчe бан нe займається потоком i нe приймає там нeяких рiшeнь.
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09.11.2021 12:54 Ответить
Но це є німецька компанія?
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09.11.2021 13:07 Ответить
ну i шо? ти iм дєвствєнность вiддaть запланував? мeншe iм в рота заглядайтe та своє качайтe якщо знаєтe що хочeтe. а то як вчилки носяться з цiми нiмцями як пупом зeмлi а воно того нe стоє. своє оказується буває кащe.
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09.11.2021 13:15 Ответить
А то, що нехай ідуть лісом, а ні державну компанію їм в управління, враховуючи недружню політику Німеччини до України. Що тут незрозумілого
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09.11.2021 13:54 Ответить
дурню поюзай iх як простiтутку. як вони украiнцiв у сeбe юзають i хочуть вiд них того що жодeн нiмeць своiм орднунг-мозгом нiколи нe зробить.
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09.11.2021 14:22 Ответить
Чому ти такий тугий? Навіщо «юзати»компанію із недружньої держави за кошти українців? Кто тут кого «юзати» буде?
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09.11.2021 15:01 Ответить
знаєш шо совочку до вас совкiв як на роботу встраюватися так начe з д"яволом пiдписувати договiр - вiддаю нe лишe тiло i профмозг в роботу а щe власнi уподобання i полiтичнi погляди.
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09.11.2021 15:16 Ответить
зобов"язуюся любити думати як начальник-совок усe i нe тiльки по роботi.
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09.11.2021 15:18 Ответить
Ти чого так підгоріло кацапча? Якийсь неконтрольований потік свідомості вже пійшов..
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09.11.2021 16:35 Ответить
а чого у тeбe як у попочлєнного пiдгорiло? нiчого умного ти нe пeрднув. а як усi вжопочлєнцi. ви б там сiли разом i прiлiчнi вiдповiдi придумали. а то начe одноiзвiлєннi - у всiх одна iзвiлiна на всiх.
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09.11.2021 20:10 Ответить
Чого ж заробляти, вони доплачувати будуть. У нас же ж, за словами Укрзалізниці, пасажирські перевезення збиткові.
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09.11.2021 15:03 Ответить
Вроде как пасс. перевозки давно и глубоко убыточны. И не только у нас.
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09.11.2021 16:12 Ответить
І німчура, виключно з альтруістичних спонукань, після довгих умовлянь, погодилась допомогти українцям з цим лихом.
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09.11.2021 16:52 Ответить
Да, ты явно попал в точку 😀. К альтруизму это явно отношения не имеет (в гробу нас немцы видели) и там где то зарыта выгода.
Вообще, если отбросить всякий лишний моральный мусор, то конкретно немцам намного выгоднее была бы аннексия или оккупация Украины рашкой. Столько помех в ведении бизнеса с кремлем сразу бы отпало...
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10.11.2021 10:17 Ответить
Это не награда, а месть за СВ2. Задача развалить Германию изнутри, заразить вирусом УЗ, и вакцины тут нет.
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09.11.2021 18:01 Ответить
Уливительно, где можно было надыбать этот шараж-монтаж.
В Германии последний раз поезда ходили по расписанию при Гитлере.

С тех пор ситуация похлеще, чем у нас.
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09.11.2021 12:02 Ответить
не кизди, все там ходит моминутно...проверено недавно
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09.11.2021 12:04 Ответить
ну чо буває жопа
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09.11.2021 12:34 Ответить
Там буває така жопа. що на 4 години запізнення.
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09.11.2021 12:41 Ответить
То тебе просто повезло. Скажи любому немцу: "дойче бан" и услышишь много интересного. Как он работает уже всех достало. Спасибо Меркель!
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09.11.2021 14:15 Ответить
заживем..
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09.11.2021 12:03 Ответить
Да уж, Deutsche Bahn - это такие эксперты в менеджменте железных дорог, просто рехнуться можно. В Германии они сидят на многомиллиардных дотациях, по уши в долгах и в коррупционніх скандалах. Привести их в Украиныу - это оччень умное и дальновидное решение.
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09.11.2021 12:08 Ответить
значить украiнцi щe вивчаться як пiлiть бабло по нiмeцькi
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09.11.2021 12:37 Ответить
дотацii - цe всього лишe лeгальний дeрибан
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09.11.2021 12:38 Ответить
розкрадали Укрзалізницю всі хто міг та хотів...Зараз педантичні німці і передадуть її в руки свої...
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09.11.2021 15:04 Ответить
"передают пассажирские перевозки" - это лозунг. Что конкретно передают?
Кто, где и как будет ремонтировать вагоны?
Кто и как будет их обслуживать?
Закупки это будет чье?
Формирование цены на пассажирские перевозки это будет чья зона ответственности?
И т.д. и т.п.
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09.11.2021 12:10 Ответить
Согласен.
-Джон, высота?
- 22!
-Что 22?
-А что "высота"?
Такой уровень теперь у журналистов, схватил новость, а "ты украл или у тебя украли, "какая рпзница"!
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09.11.2021 16:56 Ответить
Німеччина - ворог України, передача стратегічних ресурсів проросійські налаштованій країні - це злочин!
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09.11.2021 12:11 Ответить
А что серлещ?Куда его?
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09.11.2021 12:25 Ответить
на повышение. будет получать 400 000 евро вместо грн, падла!
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09.11.2021 12:42 Ответить
правильно.
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09.11.2021 12:26 Ответить
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09.11.2021 12:32 Ответить
"Якби ви вчились так як треба,

То й мудрiсть би була своя" (С)
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09.11.2021 12:41 Ответить
Судебную систему нужно передать в управление голландцам или англичанам. Тогда проблема УЗ решится сама собой. И не только УЗ.
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09.11.2021 12:42 Ответить
Німецький сервіс в 2022

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09.11.2021 12:43 Ответить
Очима москалів.
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09.11.2021 12:44 Ответить
Бедняги даже не догадываются на что подписываются. Через сколько месяцев опупеют и сделают ноги?
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09.11.2021 12:45 Ответить
га-га-га-га-га-га-.................!!!!!!!!!
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09.11.2021 12:53 Ответить
Только в Гремании перевозка грузов в 10 раз дороже чем в Украине для Ахметова и ко. и за счет грузоперевозок ЖД Германии компенсирует относительно дешевые пассажироперевозки, ремонт и обслуживание пассажирского состава...
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09.11.2021 13:00 Ответить
За кой хeр они планируют дотировать-реформировать пассажироперевозки? если грузоперевозки и их тарифы останутся в руках ахметовской мафии
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09.11.2021 13:06 Ответить
Суверенное, независимое государство?
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09.11.2021 13:04 Ответить
Почему не Игорю Валерьевичу?
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09.11.2021 13:16 Ответить
А чи надовго?
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09.11.2021 14:08 Ответить
до приватизации
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09.11.2021 15:06 Ответить
Это самое идиотское решение Зеленского!
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09.11.2021 14:17 Ответить
хотели клоунов? получайте.
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09.11.2021 14:36 Ответить
якщо передавати то всю цю г.вно компанію з потрохами може і буде щось а половинчасті рішення це навіть гірше ніж є..
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09.11.2021 14:39 Ответить
...головне, по-максимуму - не давайте нічого Зелі Найвеличнішій у керування...
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09.11.2021 16:08 Ответить
Если все пойдет и дальше как сей час , то единственная перспектива Осла , это управление драм кружком на ЗОНЕ. При чем долго и без УДО.
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09.11.2021 16:22 Ответить
Имея такие примеры ТОП коррупции , как Коль , фрау Рибентроп , Лошет и т д , немцев надо рассматривать в последнюю очередь .Хотя как только сюда зайдут лоукосты на внутренние линии , на поездах будет только идиот ездить , бо на самолете за те же бабки будет в разы быстрее.
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09.11.2021 16:16 Ответить
А зачем тогда Укрзализниця? Все эти Серлещи набсоветы, правления, машины, охвисы, секретарши, столовки для руководства....
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09.11.2021 16:47 Ответить
УЗ - найгірша компанія з перевезень на Европейському континенті, а можливо і в світі. Її треба закрити, увесь менеджмент посадити, а потім створювати щось нове.
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09.11.2021 17:50 Ответить
ну шо теперь всей страной понесем сдаваь рельсы в металолом.
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09.11.2021 17:53 Ответить
Украине не привыкать передавать что-то Германии.
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09.11.2021 19:55 Ответить
 
 