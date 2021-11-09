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В течение двух лет для "Укрзализныци" построят еще 500 современных украинских купейных вагонов, "за которые не стыдно", - Зеленский

В течение двух лет для

В ближайшие два года парк "Укрзализныци" (УЗ) пополнят еще 500 современных купейных вагонов украинского производства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Большая стройка: новая железная дорога", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни (новых пассажирских вагонов, - ред.). В планах - за два последующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", - сказал он.

По словам президента, "Укрзализныця" закупает пригородные поезда для проекта City Express.

Как сообщалось, 1 октября 2021 года УЗ получила первые пять купейных вагонов из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за счет госбюджета.

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По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить Укрзализныци 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника.

Автор: 

железная дорога (1411) Зеленский Владимир (20246) поезд (1024) Укрзализныця (2744) вагоны (179)


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Топ комментарии
+18
Господи, чем он занят! ТЭЦ стоят, надвигается энергетический кризис, Россия сосредотачивает войска, Беларусь превратилась в Белоруссию, Китай собирается начать 3ю мировую, а он вагоны считает. И, как всегда, в будущем времени.
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09.11.2021 12:07
+17
не построят. Все миллиардом деревьев засажено - вагоны ставить некуда.
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09.11.2021 12:26
+15
А врет то как, даже не поперхнется. Уже обещал в 2020 году. Ладно, тоупой люмпен и это схавает.

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09.11.2021 12:07
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А це мабуть Велике купейництво...
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09.11.2021 12:01 Ответить
а платить кто будет за купе? люди ездят в плацкартах не от хорошей жизни.
Ну и конечно позорище - ездить в "скоростном поезде" со средней скоростью 70-80 км в час.
Из Запорожья до Киева ехать 7 часов.
СЕМЬ ЧАСОВ несчастных 600 км!!!
вы серьезно?
где скоростные поезда, чтобы как в Европе - 300 км в час средняя скорость с учетом торможения на станциях?
ехать било бы до Днепра - часа два максимум. Как и до Харькова.
Ну, до Львова трошки больше - часа три - потолок.
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09.11.2021 12:24 Ответить
В первом абзаце жалуетесь на нехватку денег, в последнем скоростные поезда хотите. Вы хоть представляете сколько стоит построить выделенную скоростную линию?
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09.11.2021 12:37 Ответить
1. лично Я езжу в купе, если надо на поезде.
2. для транспорта главное - скорость передвижения.
3. потому деньги надо тратить не на новые вагоны, а на новые колеи!
4. тогда можно клепать и новые вагоны с только лишь сидячими местами (кроме ночных поездов дальнего следования, от Киева до Ахтиара или от Луганска до Ужгорода)

P.S. Когда понимаешь, ЗАЧЕМ (что-то делаешь) - легче понять, ЧТО (нужно делать).

а так.. все эти новые вагоны - просто возможность дать заработать своим пацанам на откатиках.
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09.11.2021 13:13 Ответить
Неее. Хороший поезд - который в 21:30 отправляется и в 6 утра приезжает. И не важно, где он шляется на пути из Киева в Полтаву, главное - выспаться. А какой смысл за час доехать в Полтаву на ночь глядя и искать гостиницу, и платить за нее? А приехать в Одессу в 20 часов, зато быстро, тоже счастье еще то. Ни сдатчиков квартир, ни работающих регистратур в санаториях.
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09.11.2021 14:22 Ответить
Требя колії нові робити. Десь була оцінка. що це коштуватиме до 50 млрд.$
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09.11.2021 12:38 Ответить
за 50 млрд можно купить весь Дойче бан, вместе взятый.
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09.11.2021 13:14 Ответить
https://www.dw.com/uk/chy-zmozhut-potiahy-v-ukraini-rozghaniatys-do-350-km-na-hodynu/a-56373921 Чи зможуть потяги в Україні розганятись до 350 км на годину
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09.11.2021 15:16 Ответить
Флагман французских железных дорог SNCF - это поезда TGV. Это один из символов Франции. Эти сверхскоростные поезда курсируют между крупными городами Франции. Поезда имеют два класса и только сидячие места. Койки вам и не понадобятся. Средняя скорость поезда - 200 км/час. От Парижа до https://ohfrance.ru/taxonomy/term/5 Лилля ехать всего 1 час, от Парижа до https://ohfrance.ru/taxonomy/term/10 Страсбурга - 2 часа, до https://ohfrance.ru/taxonomy/term/26 ******** - 3 часа, до https://ohfrance.ru/taxonomy/term/1 Марселя - 4 часа.
Eurostar

Поезда Eurostar (Евростар) - сверхскоростной (средняя скорость 250 км/час), идет по туннелю под Ла Маншем, время в пути от Парижа до Лондона - 2 часа 20 минут.

стоимость поездки, в зависимости от класса (три кресла в ряд или 2 кресла в ряд - как бизенс-класс и первый) - от 12 евро до 40 максимум.
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09.11.2021 13:19 Ответить
TGV Lyria

Поезда TGV Lyria - почти обычные ТЖВ, только связывают они Париж с крупными городами Швейцарии. Время в пути:

Париж - Женева 3 часа 30 минут
Париж - Лозанна 3 часа 40 минут
Париж - Цюрих 4 часа 35 минут

AutoTrain

AutoTrain - это автопоезд. Вы можете поставить свой автомобиль на ж/д платформу в Париже, и он поедет за вами. Такое предложение действует в 11 направлениях из Парижа на юг Франции.

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09.11.2021 13:41 Ответить
"Якщо не оберете мене на другий термін то ніяких нових вагонів вам не бачити".
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09.11.2021 12:34 Ответить
Коли, дебілоїд, вже будеш звітувати, що побудували, зконструювали, посадили, а не годувати майбутньою мацою.
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09.11.2021 12:41 Ответить
блин, это быдло терпеть ещё два года((
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09.11.2021 12:02 Ответить
А, ещё : 36 ледоколов, 1млн деревьев, свой спутник, новые украинские самолёты, закончим войну и вернём Крым и Севастополь. То-ли плакать, то-ли смеятся???
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09.11.2021 12:05 Ответить
поправка - не миллион, а миллиард (за 3 года) деревьев..
Вы еще забыли про космодромы, Голи/босиВУД и ДиснейЗЕЛЯленд ))))
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09.11.2021 12:42 Ответить
Господи, чем он занят! ТЭЦ стоят, надвигается энергетический кризис, Россия сосредотачивает войска, Беларусь превратилась в Белоруссию, Китай собирается начать 3ю мировую, а он вагоны считает. И, как всегда, в будущем времени.
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09.11.2021 12:07 Ответить
А врет то как, даже не поперхнется. Уже обещал в 2020 году. Ладно, тоупой люмпен и это схавает.

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09.11.2021 12:07 Ответить
Ну чому бреше , після посадки мільярда деревів , мені тепер із хати лячно вийти , щоби в лісі не заблукати 🙂
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09.11.2021 12:36 Ответить
зеклоун колись почне займатися своїми безпосередніми обов*язками? Чи воно глузує з нас?
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09.11.2021 12:08 Ответить
Так він і займається своїми обов'язками - #іздить і #ізде
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09.11.2021 12:38 Ответить
"
За два роки для "Укрзалізниці" збудують ще 500 ******** українських купейних вагонів, "за які не соромно", - Зеленський..."

Уявіть собі таке: Байден:" За решту часу моєї каденції як президента, я обіцяю побудувати 7354 км нових доріг, 654 літаки, виготовити 76 342 пари тапочок..." , ну і т.д. Уявили? Ні? Я теж.
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09.11.2021 12:15 Ответить
Вагоны Беня строит. Так, что будут те ванлны - неизвестно, а вот 100% предоплата - наверняка!))
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09.11.2021 12:16 Ответить
Я в шоке конечно, но комик Зеленский сделал за неполных 3 года больше для страны чем все предыдущие вместевзятые профессионалы за 28 лет.
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09.11.2021 12:18 Ответить
Надеюсь, это сарказм... Иначе, - беда...
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09.11.2021 12:20 Ответить
может у него ковид в разгаре.. он плохо на мозги действует.
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09.11.2021 12:25 Ответить
Таки так, на зовнішньополітичній арені ще не було такого найвеличнішого президента-професіонала
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09.11.2021 12:28 Ответить
Да, такого президента-писюанала во всем мире еще не было.
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09.11.2021 12:40 Ответить
не було... нема... і не треба ))))
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09.11.2021 12:44 Ответить
Бодай-би це стерво качка копнула, і курка вбрикнула! Бодай-би він сказився і здох !!!
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09.11.2021 15:32 Ответить
Зебилоид прогулял всеукраинский диктант... Зато на паровозики посмотрел и в кресле машиниста посидел...
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09.11.2021 12:20 Ответить
А что, оно может что-то написать на украинском? Оно читает с трудом. Если накануне свою речь не вызубрит, то . издит черт знает что - двух слов связать не может и логически не может закончить предложение.
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09.11.2021 12:57 Ответить
Обіцянка-цяцянка , а ЗЕдурням радість.
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09.11.2021 12:22 Ответить
Это сюда тоже подходит
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09.11.2021 12:22 Ответить
Наверное за два года уже построили 500 вагонов и теперь ещё 500 построят.
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09.11.2021 12:24 Ответить
не построят. Все миллиардом деревьев засажено - вагоны ставить некуда.
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09.11.2021 12:26 Ответить
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09.11.2021 12:32 Ответить
Бєні виплачує країна мільярди на оборудці з Укнафтою , вова піариться на вагончиках ... Кулєба підписує зі США хартію...
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09.11.2021 12:33 Ответить
Нам стыдно не за Укрзализныцу, Нам стыдно за Тебя !!
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09.11.2021 12:30 Ответить
Дороги, літаки, кораблі, дерева, вагони, ну і мрійник, мягко кажучи.
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09.11.2021 12:31 Ответить
Не мрійник. Киздун.
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09.11.2021 15:34 Ответить
Маниловщина
"А как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян, гвозди, хомуты, балалайки, согласна? И еще выстроить огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечерний чай?" "Мертвые души"
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09.11.2021 12:33 Ответить
Ну дураку ............ не мешки таскать. Это за три дня два вагона? Пупок развяжется. Это конечно не 1 000 000 деревьев в день посадить, но тоже смешно.
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09.11.2021 12:42 Ответить
"... и будем их всех бамбить" - по привычке закончил свою речь **********.
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09.11.2021 12:43 Ответить
Зеля, зачем Украине столько вагонов если уже практически завтра запускают украинский Гиперлуп?
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09.11.2021 12:45 Ответить
Клоун все, пока! Со своим цирком вали уже
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09.11.2021 12:47 Ответить
найвеличнійший брехать не буде...
он (воно крайнє праворуч))) команду зіркову зібрав - Крим визволяти підуть )))

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09.11.2021 12:48 Ответить
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09.11.2021 12:54 Ответить
це по два мільони дерев у кожному....із запланованого мільярда....
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09.11.2021 12:48 Ответить
почему нет?
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09.11.2021 13:00 Ответить
Ніхто вже нічому не вірить,про те що він обіцяє..Мені просто цікаво тут із коментаторів є хоч один хто за нього голосував?
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09.11.2021 12:51 Ответить
Впевнений, що є і ще більш впевнений, що ніхто не зізнається!
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09.11.2021 18:45 Ответить
60 км/год в кращому разi
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09.11.2021 12:51 Ответить
Эта мразина еще вагонами не занимался... Капец полный! Обдолбанный урод!
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09.11.2021 12:53 Ответить
Укрзалізниця експлуатує ше совєцкі вагони. Якщо їх не замінювати, буде біда. Рішення робити вагони було давно потрібне, це безпека, робочі місця і зарплати, це податки.
Покращувати насамперед інфраструктуру (а дороги, залізниця, вагони і т.д. - все це інфраструктура держави) - єдино вірне рішення в умовах кризи. Так робили США в 30-х роках, так робили Німеччина, де дороги "будував" не Гітлер - будівництво почалось задовго до нього.
Теперішня світова криза спричинена гібридною російською агресію та на цьому фоні ще й коронавірусом.
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09.11.2021 12:56 Ответить
Зепил, то где те вагоны? И не будет, а вот бабло бабушка Беня за их строительство обязательно от своего внучка получит
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09.11.2021 13:45 Ответить
Пи....тьне мешки ворочать! Ты сначала их построй, а потом и говори. Прям как на Курятнике, говорильню устроил, а реальные дела показывают обратное, то уголь забыли закупить, то кислород, точно так же забудут и эти обицянки.
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09.11.2021 13:06 Ответить
падлу на гиляку
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09.11.2021 13:09 Ответить
И три миллиарда деревьев посадят в каждом купе
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09.11.2021 13:47 Ответить
Всі три мільярди запхнути у дупу ЗЕ.
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09.11.2021 15:37 Ответить
Такими темпами, с тих пір як клоунятко це прогундосило - ВЖЕ повинні бути побудовані 2 вагони.
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12.11.2021 00:46 Ответить
 
 