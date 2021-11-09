В течение двух лет для "Укрзализныци" построят еще 500 современных украинских купейных вагонов, "за которые не стыдно", - Зеленский

В ближайшие два года парк "Укрзализныци" (УЗ) пополнят еще 500 современных купейных вагонов украинского производства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Большая стройка: новая железная дорога", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни (новых пассажирских вагонов, - ред.). В планах - за два последующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", - сказал он.

По словам президента, "Укрзализныця" закупает пригородные поезда для проекта City Express.

Как сообщалось, 1 октября 2021 года УЗ получила первые пять купейных вагонов из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за счет госбюджета.

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По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить Укрзализныци 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника.