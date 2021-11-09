В течение двух лет для "Укрзализныци" построят еще 500 современных украинских купейных вагонов, "за которые не стыдно", - Зеленский
В ближайшие два года парк "Укрзализныци" (УЗ) пополнят еще 500 современных купейных вагонов украинского производства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Большая стройка: новая железная дорога", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни (новых пассажирских вагонов, - ред.). В планах - за два последующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", - сказал он.
По словам президента, "Укрзализныця" закупает пригородные поезда для проекта City Express.
Как сообщалось, 1 октября 2021 года УЗ получила первые пять купейных вагонов из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за счет госбюджета.
По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.
Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить Укрзализныци 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника.
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Ну и конечно позорище - ездить в "скоростном поезде" со средней скоростью 70-80 км в час.
Из Запорожья до Киева ехать 7 часов.
СЕМЬ ЧАСОВ несчастных 600 км!!!
вы серьезно?
где скоростные поезда, чтобы как в Европе - 300 км в час средняя скорость с учетом торможения на станциях?
ехать било бы до Днепра - часа два максимум. Как и до Харькова.
Ну, до Львова трошки больше - часа три - потолок.
2. для транспорта главное - скорость передвижения.
3. потому деньги надо тратить не на новые вагоны, а на новые колеи!
4. тогда можно клепать и новые вагоны с только лишь сидячими местами (кроме ночных поездов дальнего следования, от Киева до Ахтиара или от Луганска до Ужгорода)
P.S. Когда понимаешь, ЗАЧЕМ (что-то делаешь) - легче понять, ЧТО (нужно делать).
а так.. все эти новые вагоны - просто возможность дать заработать своим пацанам на откатиках.
Eurostar
Поезда Eurostar (Евростар) - сверхскоростной (средняя скорость 250 км/час), идет по туннелю под Ла Маншем, время в пути от Парижа до Лондона - 2 часа 20 минут.
стоимость поездки, в зависимости от класса (три кресла в ряд или 2 кресла в ряд - как бизенс-класс и первый) - от 12 евро до 40 максимум.
Поезда TGV Lyria - почти обычные ТЖВ, только связывают они Париж с крупными городами Швейцарии. Время в пути:
Париж - Женева 3 часа 30 минут
Париж - Лозанна 3 часа 40 минут
Париж - Цюрих 4 часа 35 минут
AutoTrain
AutoTrain - это автопоезд. Вы можете поставить свой автомобиль на ж/д платформу в Париже, и он поедет за вами. Такое предложение действует в 11 направлениях из Парижа на юг Франции.
Вы еще забыли про космодромы, Голи/босиВУД и ДиснейЗЕЛЯленд ))))
За два роки для "Укрзалізниці" збудують ще 500 ******** українських купейних вагонів, "за які не соромно", - Зеленський..."
Уявіть собі таке: Байден:" За решту часу моєї каденції як президента, я обіцяю побудувати 7354 км нових доріг, 654 літаки, виготовити 76 342 пари тапочок..." , ну і т.д. Уявили? Ні? Я теж.
"А как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян, гвозди, хомуты, балалайки, согласна? И еще выстроить огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечерний чай?" "Мертвые души"
он (воно крайнє праворуч))) команду зіркову зібрав - Крим визволяти підуть )))
Покращувати насамперед інфраструктуру (а дороги, залізниця, вагони і т.д. - все це інфраструктура держави) - єдино вірне рішення в умовах кризи. Так робили США в 30-х роках, так робили Німеччина, де дороги "будував" не Гітлер - будівництво почалось задовго до нього.
Теперішня світова криза спричинена гібридною російською агресію та на цьому фоні ще й коронавірусом.