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Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между столицами, - министр инфраструктуры Кубраков

Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между столицами, - министр инфраструктуры Кубраков

Украина и Польша планируют запуск скоростных поездов между Варшавой и Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Недавно я был в Польше, общался со своим визави в польском правительстве. Они поддерживают нашу идею, она им интересна. Они тоже уже просчитали, что сверскоростные поезда 300 км+ супердорогие и точно не про экономику. Но 250 км+ мы с ними полностью совпадаем по техническим требованиям, и сейчас наши команды уже начинают работать. То есть у нас есть договоренности, что наша итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, будет работать с двумя железными дорогами", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" в Киеве во вторник.

Он также подчеркнул, что уже до конца года или в январе 2022 года ожидается предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты.

По указанному проекту, по словам Кубракова, уже разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 2022 года передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn, - Кубраков

Автор: 

Киев (25484) Польша (8404) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+4
Ага...супперскоростные...только вот колесные пары менять все одно придется...
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09.11.2021 12:08
+4
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09.11.2021 12:11
+4
А я гиперлуп хотел...
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09.11.2021 12:49
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Надшвидкісний-де в кого зносит дах...
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09.11.2021 12:06 Ответить
А від Варшави до Берліну, для перевезення емігрантів?
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09.11.2021 12:06 Ответить
Ага...супперскоростные...только вот колесные пары менять все одно придется...
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09.11.2021 12:08 Ответить
Надшвидкі потяги не повинні пересуватись старими рейками, розбитими вантажними потягами.
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09.11.2021 12:34 Ответить
причем на ходу.
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09.11.2021 12:55 Ответить
А хто у нас торгує колісними парами?)
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09.11.2021 13:17 Ответить
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09.11.2021 12:11 Ответить
А что, у нас уже построили полотно под 250+???
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09.11.2021 12:27 Ответить
Это тема следующего распила после стопятьст вагонов.
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09.11.2021 12:53 Ответить
Не, ну че нет? Делов-то: несколько млн.$ на проект + пару млрд.$ сделать нормальные рельсы от границы до Киева. Есть тут, правда, одна загвоздочка: учитывая КАК у нас все строят, то работы лет на 5-10, но то уже такое ...
Кубраков видать знает что-то такое, чего мы не знаем.
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09.11.2021 12:30 Ответить
Цікаво, ти по яких дорогах зараз їздиш? Чи при рудому, пораненому, або янубидлові такі були дороги?
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09.11.2021 13:19 Ответить
Ты трезвый? При чем тут "дороги по которым я езжу"? Речь о железнодорожном полотне и его состоянии.
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09.11.2021 13:29 Ответить
Ага. на маглевах хай будують з 600 км/год
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09.11.2021 12:37 Ответить
Лучше бы Харьков-Прага,что б я к брательнику мотался без проблем...
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09.11.2021 12:44 Ответить
"...що наша італійська компанія..."
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09.11.2021 12:46 Ответить
А я гиперлуп хотел...
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09.11.2021 12:49 Ответить
Тем временем Газопрвод Норвегия-Польша достиг береговой линии Польши...Дело пойдет веселей по суше....
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09.11.2021 12:49 Ответить
А датчане разрешение дали или всё тянут?
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09.11.2021 12:54 Ответить
Нужен гиперлуп для заробитчан
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09.11.2021 12:52 Ответить
Работающие, несомненно, на использовании реактивной тяге анусов мордорских путирасов. А откуда же взять эту сверхскорость.
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09.11.2021 12:52 Ответить
Доктор Борменталь,говорят мавзолейные бараны хотят строить Северное Дерьмо-3?

Что Вы Филипп Филиппыч,они со Вторым говном никак не справлляются...денег нет,но держацца...
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09.11.2021 12:52 Ответить
гипер-супер-пупер-луп?
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09.11.2021 12:53 Ответить
Зелелуп с роялем на обочине
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09.11.2021 12:55 Ответить
интерсити больше 160 боится ехать тк состояние колеи ахтунг)
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09.11.2021 12:54 Ответить
Насчет суперскоростных итальянских поездов Пендолино в Польше. Когда-то в древности в 86 г. мы ехали на судно, обычным поездом Варшава-Гданьск, 4 часа.
Сейчас ездит скоростной, цена билета космическая, и те же ~4 часа
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09.11.2021 12:57 Ответить
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09.11.2021 12:58 Ответить
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09.11.2021 12:59 Ответить
Ти хоча б фотки правильні підбирав, не бачиш, що царьские холопи в лаптях?
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09.11.2021 13:21 Ответить
Индюкович уже запускал скоростные поезда к ЕВРО-2012
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09.11.2021 13:01 Ответить
Анджей Дуда купит 170 танков Абрамс у США...,строит газопровод из Норвегии,и отдельно 5 веток пойдут по Европе вклбчая Украину...Вопрос простой...откуда у Дуды стока баблосов? Ответ...у него нет Коломойского и Кучмы...
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09.11.2021 13:07 Ответить
И вдоль рельс миллиард деревьев.
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09.11.2021 13:14 Ответить
Коломойский по факту украл 20 млрд.кубов газа,остальная половина досталась Дмитрию Фирташу внимание вопрос... в газосховищах сейчас 17 ярдов газа,кто первым получит главный приз ....Фирташ или Бенямойской?
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09.11.2021 13:18 Ответить
5 минут назад молодая дама спрашивает меня в Ютьбе...Андрей,почему вы решили что США круче всех в Мире....?говорю Светлана,в Америке собирают 2 урожая в год причем всего,от зерна до риса с гречкой а тушонкой Рузвельта запасаются 3 раза в год....Фермеры США и кольхозы Лукашенко это як кажуть в Одесі... разніе весовіе категории...
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09.11.2021 13:27 Ответить
 
 