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В Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без намордников и неуборку владельцем экскрементов своего животного

В Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без намордников и неуборку владельцем экскрементов своего животного

В Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира" на сайте ВР.

Согласно изменениям, выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен.

Если нарушение совершается повторно в течение года, то штраф для физического лица увеличивается до 340-510 гривен, для должностного – до 510-1020 гривен.

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Если нарушение сопровождается причинением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 гривен с конфискацией животных, должностным лицам – от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животных.

Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и другой запрещенной законом деятельности.

Автор: 

закон (3176) собаки (196) штраф (1283)


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Топ комментарии
+36
Убери говно за своим блоховозом и гуляй спокойно.
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09.11.2021 13:05
+19
смішні штрафи. 100 баксів за те що покусала?? В Європі це за намордник..
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09.11.2021 12:47
+15
Нормальные люди справляют нужду в туалете, а не под кустом. Хотя тебе наверное это как высшая математика
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09.11.2021 22:01
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этот закон настолько "важен", что шмугаль начал брехать о росте инвестиций в Украину...
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10.11.2021 11:50 Ответить
за незаконно виловленого окунька -3,5 тис грн,за те,що собака покусав людину від 1700 до 3400.Прийняли закон під багатіїв та їхніх песиків-охоронців
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20.01.2022 19:25 Ответить
У нас просто немає культури. Люди, які заводять собак не хочуть зрозуміти тих, хто не любить собак, а такі на жаль є. У Європі чи Америці не прибрати за своїм песиком, - це як самому сісти посеред вулиці та покакати. Жодної купки ви не побачите у Лондоні або у Празі, а от у нашому Львові увесь історичний центр «замінований». А Львів - це наша культурна столиця.
Собака ніколи не буває винна, в усьому винен лише її хазяїн.
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20.01.2022 19:49 Ответить
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