Больницы в прошлом году не использовали 3,8 млрд грн, выделенных на оказание помощи при COVID-19, из них 1,17 млрд грн разместили на депозитах, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Верховная Рада полностью обеспечила оказание экстренной помощи при коронавирусе и открытие мобильных госпиталей. Но города просто не использовали предоставленные средства.

Об этом заявила народный депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"Это выявила Государственная аудиторская служба Украины", – добавила она.

"Центры экстренной медицинской помощи из полученных в 2020 году средств по договорам на предоставление экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или диагнозом COVID-19 не использовали бюджетные средства на сумму 3,83 млрд грн, из которых 1,172 млрд грн разместили на депозитных счетах в частных банковских учреждениях. Идиоты", - акцентировала политик.

Также читайте: "Слуга народа" Василевская-Смаглюк об отставках в Кабмине: Если вы кого-то "уходите", то скажите хотя бы, кого видите на замену

"Несоответствие фактически проведенных расходов на осуществление доплат к заработной плате медицинским и другим работникам повлекло возврат в государственный бюджет 229 млн грн вследствие необоснованного исчисления потребности в средствах", - отметила Василевская-Смаглюк.

"Кроме этого, из ковидного фонда было выделено 90,2 млн грн на обустройство мобильных госпиталей. В частности:

- городу Киеву на 500 коек – 36,3 млн грн

- Одесской области на 500 коек – 36,3 млн грн

- Донецкой области на 200 коек – 17,6 млн,

Фактически для обустройства госпиталей в прошлом году использованы только 50,3 млн грн. Остальные средства так и не были использованы и вернулись в государственный бюджет. В частности, Киев вообще их не освоил", – резюмировала депутат.