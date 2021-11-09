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Новости Агрессия России против Украины
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Россия перебросила на украинскую границу батальон танков Т-80У. Это может быть не устрашение, а активная угроза, - Bloomberg

Россия перебросила на украинскую границу батальон танков Т-80У. Это может быть не устрашение, а активная угроза, - Bloomberg

Россия перебрасывает на границу с Украиной танки.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В воскресенье, 7 ноября, в сети появилось видео прибытия Т-80У на один из железнодорожных вокзалов в Воронежской области.

Международные наблюдатели проанализировали видео, и пришли к выводу о том, что батальон основных боевых танков, вероятно, отправят на полигон Погоново (250 км от границы), ставший ключевым местом концентрации российских войск у границ с Украиной во время весеннего обострения.

По мнению аналитиков агентства Janes,в отличие от весеннего стягивания войск, в этот раз Россия действует скрытно: эшелоны военной техники часто перевозятся ночью, к операции привлекают элитные наземные подразделения. И целью таких действий может быть создание активной угрозы, а не запугивание.

Читайте также: США в ОБСЕ: Мы внимательно наблюдаем за необычной военной активностью России возле границы с Украиной

Напомним, на днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Впоследствии в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительное перемещение российских войск, их приближение или нетипичное увеличение на границе Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет.

Автор: 

армия РФ (19101) граница (5260) россия (95393) танк (2248)


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Топ комментарии
+36
...теперь Зелупа должна прогундосить, что все это вранье
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09.11.2021 12:53
+20
Так і буде...ЗЕх*йло же окрім міра в очкє ***** нічого не бачить
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09.11.2021 13:03
+18
Для этого торчка сначала нужно вывести из транса.
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09.11.2021 13:06
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Правила форума Совет форумчан
...теперь Зелупа должна прогундосить, что все это вранье
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09.11.2021 12:53 Ответить
Так і буде...ЗЕх*йло же окрім міра в очкє ***** нічого не бачить
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09.11.2021 13:03 Ответить
НЕ В ТЕМУ, но актуально
"Польша закрыла КПП «Кузница». Что происходит с грузовыми и пассажирскими перевозками?

 🚚Скоропортящиеся продукты https://t.me/zamkadomby/10274 направят в ближайший пропускной пункт Берестовица-Бобровники.
🚍На автовокзале Гродно все автобусные рейсы в Польшу закрыты, пустить транспорт через другие пункты пропуска пока нет возможности.
🚗В КПП Брузги автомобилей на выезд или въезд сейчас нет."
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09.11.2021 13:09 Ответить
Для этого торчка сначала нужно вывести из транса.
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09.11.2021 13:06 Ответить
А что зеля после мендель на трансов перешел?
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09.11.2021 13:08 Ответить
еще не известно - может транси в клоуне))
та й вигляд у цього зеЛоха офшорного такий - мовби його єрмака цілодобово піндюрить))
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09.11.2021 13:15 Ответить
та он только дунул жирную дорожку и спокоен))) зелебобики покладистые поскуливают потихоньку а он зарабатывает о квартале-слугах думает)) поработал в туалете бухгалтер или нет?)) завтраш 10 зарплата)) а 25-го велюр раздаст аванс
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09.11.2021 14:42 Ответить
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09.11.2021 14:43 Ответить
"брешуть" в ЦРУ та в Блюмберге.. "нема ніякої загрози" - так сказали "у зеленського"..
зеЛох офшорний "зуб дайот" - він "верит что путин хочет мира" и готов "сойтись условиями посередине Украини"..

дословні цитати від ОП(Г) зеленої шмарклі..
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09.11.2021 13:13 Ответить
не может быть
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09.11.2021 12:54 Ответить
"прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, что
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09.11.2021 13:15 Ответить
Україна-це наша земля.А лапатнікі теж смертні...
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09.11.2021 12:54 Ответить
операція на кордоні з Польщею має відволікти увагу укранськихі світовихвійськових,а в цей час рашка вдарить на сході України
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09.11.2021 12:56 Ответить
Щось нашого рупора нового життя не чути. Хоть щось би прогундосив….
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09.11.2021 12:57 Ответить
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09.11.2021 13:04 Ответить
Чого не чути?! Він як раз "чухав по вухах", про оновлення складу пасажирських залізничних вагонив за 2 роки, щоб йому перед расенцями, не було соромно коли вони захоплять Україну і їм доведеться пересуватися нашими вагонами
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09.11.2021 13:16 Ответить
Та ну, такого не может быть, росия никогда не нападет на Украину (с)
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09.11.2021 13:02 Ответить
старо как мир...-
"Хочешь мира - готовься к войне. Хочешь победы - старательно обучай воинов. Желаешь получить благоприятный результат - веди войну, опираясь на искусство и знание, а не на случай." - Вегеций
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09.11.2021 13:03 Ответить
Вагонами новыми отгородимся...купейными...и танки не пройдут...
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09.11.2021 13:03 Ответить
змотаються з України новими дорогами, новими вагонами та на нових гвинтолітах (дякуючи Аваківу)
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09.11.2021 16:00 Ответить
Нам потрібен металобрухт.
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09.11.2021 13:04 Ответить
********** понти.
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09.11.2021 13:05 Ответить
Будьте паинками, ато ***** нападет
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09.11.2021 13:07 Ответить
поднимайте нетурецкие байрактары. зарядить джавелины!
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09.11.2021 13:06 Ответить
Есть повод перебросить Джавелины к границе .
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09.11.2021 13:06 Ответить
да не ссыте) это тупое бряцание ржавым оружием.
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09.11.2021 13:20 Ответить
бряцаніє чи не бряцаніє - а сало джавеліни треба перепрятать
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09.11.2021 16:08 Ответить
250 км до границы, время прибытия такой колоны очень большое учитывая расстояние, за это время евросоюз даже успеет озабоченость высказать, новость ничего не стоит
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09.11.2021 13:06 Ответить
разведка нато узнает о вторжении гораздо раньше, чем ты)
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09.11.2021 13:21 Ответить
Может быть, но у меня большие сомнения что те ведра в колоне быстро могут передвигаться
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09.11.2021 13:29 Ответить
Т-80 развивают скорость до 80 км/ч. Путь в 250 км при движении своим ходом в колонне со скоростью 50-60км/ч займет 5, ну максимум 7 часов. С рассветом вышли - к обеду на границе. При хорошем техническом состоянии техники - большая часть доберется исправной. Ничего там Евросоюз высказать не успеет.
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09.11.2021 14:40 Ответить
Еще учесть что 250 это по прямой, по трассе до ближайшего большого города, а это Харьков 350, плюс трассу должны перекрыть хотя бы одну сторону, а это значит что соц.сети об этом быстро узнают ну и еще это запас хода, перед границой должны заправится иначе у них будут пустые баки (а это тоже время). В итоге получается что эффекта неожиданости не будет, личный состав уставший после полудня в пути. Не лучший плацдарм для наступления. Ну это расуждения может конечно и ошибаюсь
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09.11.2021 16:11 Ответить
250 км?? на танке 4 часа, на урале 3 часа, клоун не зря все деньги закатал в асфальт, всё рассчитано до мелочей по горькому опыту немцев, они на мотоколясках планировали по картам доехать до масквабада, но дороги оказались грунтовкой с ямками по яйца.
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09.11.2021 14:52 Ответить
По боевым уставам 250км это суточный переход для танковых и мотострелковых частей с привалами(через каждые 3-4 часа движения) Если технику пустить самостоятельно на всю скорость то их впоследствии придеться долго собирать и сбивать в подразделения.Так,что в случае чего, у командования ВСУ будет 24 часа на роздумы и принятия решений
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09.11.2021 17:10 Ответить
пора значит и джавелин испытать в деле, после байрактара
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09.11.2021 13:07 Ответить
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09.11.2021 13:12 Ответить
Танки, якщо вони є - бо заява Блумберг - це всього-навсього преса, а не офіційна заява Держдепу чи ЄС - ще не дойшли до полігону. І сам полігон на відстані 250км від кордону з Україною. Танки своїм ходом стільки не підуть, їх треба везти тягачами, чи залізничними платформами. Це займе пару діб, а мінімум добу. Треба також відправити паливо і **********. І це всього батальон танків, які сьогоднішня Україна знищить миттєво. Тому це повідомлення не варте нічого.
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09.11.2021 13:15 Ответить
250км на танках проблема?) 500км автономный запас хода у любой бронетехники даже по рашкованскому уставу
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09.11.2021 13:22 Ответить
У Т-80 без допав 335 км, они пустыми должны приехать
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09.11.2021 16:18 Ответить
нефтебаз под каждым крупным городом достаточно. какие нибудь харьки, голосующие за проспект мясника, еще и на халяву дозаправят
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09.11.2021 16:29 Ответить
на жд платформы технику не грузят, когда нужно пройти такое расстояние. это долго и нудно
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09.11.2021 13:23 Ответить
А что, отправят в открытую маршем по автомагистралям? ))) Батальон танков? На границу с Украиной? Если такое будет, то это открытая полномасштабная война Рашки против Украины, а значит против мирового демократического сообщества, и при этом пойдёт не батальон танков.
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09.11.2021 14:01 Ответить
эмм оккупация Крыма, убийство 15 000 украинцев, сотни тысяч беженцев, обстрелы артиллерией, сбивания самолетов и т.п. это типа закрытая война? или так, чисто поржать? да и "боинг" вроде как не тапком сбили. а отправят как скажет Хйло - может как бурлаки будут тянуть, почему бы и нет. кстати сраное НАТО за которое так любят цапские пропагандоны бомбя Югославию обошлось только 2000 погибших.
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09.11.2021 15:07 Ответить
ЭксперД, для Т-80У (с ГТД, кстати), 250 км вообще не расстояние. Это так, напоминание...
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09.11.2021 13:36 Ответить
ЭксПерд, для Т-80У запас хода по просёлочным дорогам 250 км. По автомагистралям 350км. После этого расстояния их надо заправлять и техобслуживать. Это так, напоминание для трепла.
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09.11.2021 14:03 Ответить
Пистетц ты мне открыл глаза... Оказывается, что 80У надо заправлять и обслуживать???? Сиди дальше и дрочи из-под vpn....
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09.11.2021 15:03 Ответить
я не спец, но там помоему накладки резиновые ставятся на гусеницы и с вертолётной турбиной соточку идёт легко слегка посвистывая, общался я с одним танкистом он на них ездил, одно говорит маленький ресурс турбины, а так для манёвра то шо надо.
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09.11.2021 15:10 Ответить
все узгоджено з Єрмаком
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09.11.2021 13:16 Ответить
усьо на лічьном контролє
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09.11.2021 13:21 Ответить
та харош пифдеть, наш генштаб сказал что нет никаких наращиваний сил........ они так видят, ну просто так видят.. а то что фото разные выкладывают всякие там амеры, в тик токе полно видео как техника прет составами, то все чес....
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09.11.2021 13:22 Ответить
Так полно видео, как и наша прёт нехило по железке...

Так что не все лохи у нас...
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09.11.2021 13:32 Ответить
да прет.. вот только сегодня колонна из ьмашин так 60 навстречу шла, в сторону Донецка, но если честно, что в машинах не знаю, тентованые, но сами авто это в основном хлам разваливающийся.... давайте правде в глаза все же взнглянем, сравнив воен потенциалы.... зачем заниматься самообманом!? На мой взгляд, как очевидца, дела хреновенько выглядят....
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09.11.2021 14:02 Ответить
да там всё время движняк. ничего нового.
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09.11.2021 13:23 Ответить
Ніякої загрози ніт. Якщо б ху#ло хотіло відкрито на нас піти, то воно б вже віддало наказ своїм оркам. А це він просто своїми старими бубенцями дзвенить.
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09.11.2021 13:27 Ответить
А шо там Верещук, готова встретить врага?
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09.11.2021 13:27 Ответить
в неї рот завжди відкритий, готова прийняти любу кількість любого розміру(p/s то слова нашого ***********)
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09.11.2021 16:08 Ответить
ей..експерди...а ви себе на хвилинку поставте на місце переляканого кремлівського алаха..."скоро війська нато будуть на кордоні з росією"...і що йому обісраному потрібно готувати - хліб з сіллю чи бойове залізо?....отож...
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09.11.2021 13:30 Ответить
...ну, видать придеться их использовать наряду с гусеничными тракторами - кал на поля вывозить перед весенней распутицей, для плодородия
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09.11.2021 13:30 Ответить
На них вже Джавеліни зачекались...
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09.11.2021 13:36 Ответить
Железные кровати на башнях с понтом "от Джавелинов" были установлены?)
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09.11.2021 13:43 Ответить
Наши американские партнеры поинтересовались про опыт использования Джавелинов. Может быть, надо уважить и попробовать?
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09.11.2021 13:43 Ответить
А що нам ті декілька батальйонів кацапських Т-80У, нарід вибрав батальйон "95 квартал", який як заспіває із хором "Верьовкіна" "палали танки палали", то кацапи і втечуть. А Вовка почне їх бомбити разом із баранами 73%, і буцати баранячими рогами, так? Просрали все, привели до влади самих відвертих ворогів, дурнів і делітантів, які крім кривляння на сценах і керанах телевізорів, не вміють нічого. Де там ті нацсуки і швабодівці із іграшковими свинками? Чому не видно вас біля офісу? Що все нормально?
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09.11.2021 13:47 Ответить
Гнусавий і його ОП цього не бачать?
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09.11.2021 14:07 Ответить
дайте придурку с банковой с ху*лом встретится.... он все перетрёт.....
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09.11.2021 14:08 Ответить
Зелупа, об этом все знает. Но сцыт. О будущем своем беспокоится.
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09.11.2021 14:34 Ответить
Джавелінам все одно, яке корито до нас пре)
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09.11.2021 16:06 Ответить
 
 