Россия перебросила на украинскую границу батальон танков Т-80У. Это может быть не устрашение, а активная угроза, - Bloomberg
Россия перебрасывает на границу с Украиной танки.
Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
В воскресенье, 7 ноября, в сети появилось видео прибытия Т-80У на один из железнодорожных вокзалов в Воронежской области.
Международные наблюдатели проанализировали видео, и пришли к выводу о том, что батальон основных боевых танков, вероятно, отправят на полигон Погоново (250 км от границы), ставший ключевым местом концентрации российских войск у границ с Украиной во время весеннего обострения.
По мнению аналитиков агентства Janes,в отличие от весеннего стягивания войск, в этот раз Россия действует скрытно: эшелоны военной техники часто перевозятся ночью, к операции привлекают элитные наземные подразделения. И целью таких действий может быть создание активной угрозы, а не запугивание.
Напомним, на днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.
Впоследствии в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительное перемещение российских войск, их приближение или нетипичное увеличение на границе Украины.
В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет.
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та й вигляд у цього зеЛоха офшорного такий - мовби його єрмака цілодобово піндюрить))
зеЛох офшорний "зуб дайот" - він "верит что путин хочет мира" и готов "сойтись условиями посередине Украини"..
дословні цитати від ОП(Г) зеленої шмарклі..
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салоджавеліни треба перепрятать
Так что не все лохи у нас...