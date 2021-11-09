Россия перебросила на украинскую границу батальон танков Т-80У. Это может быть не устрашение, а активная угроза, - Bloomberg

Россия перебрасывает на границу с Украиной танки.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В воскресенье, 7 ноября, в сети появилось видео прибытия Т-80У на один из железнодорожных вокзалов в Воронежской области.

Международные наблюдатели проанализировали видео, и пришли к выводу о том, что батальон основных боевых танков, вероятно, отправят на полигон Погоново (250 км от границы), ставший ключевым местом концентрации российских войск у границ с Украиной во время весеннего обострения.

По мнению аналитиков агентства Janes,в отличие от весеннего стягивания войск, в этот раз Россия действует скрытно: эшелоны военной техники часто перевозятся ночью, к операции привлекают элитные наземные подразделения. И целью таких действий может быть создание активной угрозы, а не запугивание.

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Напомним, на днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Впоследствии в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительное перемещение российских войск, их приближение или нетипичное увеличение на границе Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет.