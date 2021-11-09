В ближайшие дни будут обнародованы нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного COVID-сертификата, - Клименко
В Украине разрабатываются правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользовался им и хочет действительно вакцинироваться.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом поинформировал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Смотрите, у вас есть купленный сертификат и вы хотите действительно сделать себе вакцину…. Министерство здравоохранения, Верховная Рада… Нацполиция, МВД разрабатывают правовые основания, каким образом вам избежать …в данном случае уголовной ответственности", - сказал он.
По словам Клименко, "десятки и сотни людей оступились, и месяц или два тому назад сделали такие сертификаты".
"Если вы не воспользовались этим заведомо поддельным сертификатом… Мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам, с одной стороны, избежать ответственности, так как вы пришли с повинной, а с другой стороны - выявить то физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением и передачей вам этого сертификата", - объяснил глава Нацполиции.
"Думаю, в ближайшие дни мы наработаем такие правовые норм и опубликуем их", - подытожил Клименко.
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Это как с боевиками пополченцыми у которых нету крови на руках?
Курвам вже занесли і вони просякнулись ... грошима(
КРАСАВЧІКИ .Дуже мудро придумано.
ГЕНІАЛЬНО ! 🤣👍
2. у разi повинноi i здаття органзаторiв можна змeншувати чи анулювати штраф.
атак щоб купив i нiчого нe було - цe анархiя
Це нонсенс, те, що ви кажете. Чому? Бо в такому разі, згідно з юридичними нормами, потрібно буде довести злочинний намір покупця. А це (без відео-, чи аудіофіксації) зробити неможливо за визначенням.
Довести, що пацієнт купив сертифікат, а не був обдуреним лікарем при вакцинації, "нє прєдставляєтся возможним". Хіба що, буде зафіксований сам факт змови за допомогою ******** технологій. Що, знову ж, - дас іст фантастішь. Так шо, ці страшилки, - всього лиш басні моряка.
для мeнe нe вiдповiдати за пiдробку - нонсeнс. я нe пропонує ув"язнeння чи бєшeннi суми штрафу. алe зовсiм нiчого - так нe виховаєш новe суспiльство якe зi школи вчиться так творити починаючи з портфолiо у початкових класах дe дитина батькiвськi малюнки за своi видає.
Як можна довести, що суб'єкт вакцинаційного правочину отримав свій документ, свідомо знаючи, що він підроблений?
Без правового доведення цього факту в судовому провадженні будь-які юридичні дії щодо суб'єкта звинувачення будуть звичайним свавіллям. До того ж, правомірно оскарженим у будь-якому притомному суді. Наприклад, у Європейському з прав людини. З виплатою компенсації.
Пора саджати до буцегарні покупців, які насмілилися купувати продукцію "українського товаровиробника".
Ну, да, - виробники фальшивок нехай процвітають. Треба ув'язнювати покупців неякісних товарів. Слава зеленому аллаху! Гайбацюракриворога! )))
диву даюсь быдлоэлекторату...
Бородатая бабушка еще много чего полезного зеленому нелоху еще подскажет...