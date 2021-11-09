В ближайшие дни будут обнародованы нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного COVID-сертификата, - Клименко

В Украине разрабатываются правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользовался им и хочет действительно вакцинироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом поинформировал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Смотрите, у вас есть купленный сертификат и вы хотите действительно сделать себе вакцину…. Министерство здравоохранения, Верховная Рада… Нацполиция, МВД разрабатывают правовые основания, каким образом вам избежать …в данном случае уголовной ответственности", - сказал он.

По словам Клименко, "десятки и сотни людей оступились, и месяц или два тому назад сделали такие сертификаты".

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"Если вы не воспользовались этим заведомо поддельным сертификатом… Мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам, с одной стороны, избежать ответственности, так как вы пришли с повинной, а с другой стороны - выявить то физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением и передачей вам этого сертификата", - объяснил глава Нацполиции.

"Думаю, в ближайшие дни мы наработаем такие правовые норм и опубликуем их", - подытожил Клименко.