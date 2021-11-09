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В ближайшие дни будут обнародованы нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного COVID-сертификата, - Клименко

В ближайшие дни будут обнародованы нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного COVID-сертификата, - Клименко

В Украине разрабатываются правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользовался им и хочет действительно вакцинироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом поинформировал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Смотрите, у вас есть купленный сертификат и вы хотите действительно сделать себе вакцину…. Министерство здравоохранения, Верховная Рада… Нацполиция, МВД разрабатывают правовые основания, каким образом вам избежать …в данном случае уголовной ответственности", - сказал он.

По словам Клименко, "десятки и сотни людей оступились, и месяц или два тому назад сделали такие сертификаты".

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"Если вы не воспользовались этим заведомо поддельным сертификатом… Мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам, с одной стороны, избежать ответственности, так как вы пришли с повинной, а с другой стороны - выявить то физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением и передачей вам этого сертификата", - объяснил глава Нацполиции.

"Думаю, в ближайшие дни мы наработаем такие правовые норм и опубликуем их", - подытожил Клименко.

Автор: 

подделка (437) Нацполиция (16433) сертификат (226) уголовная ответственность (440) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+3
Якщо ви не скористалися цим свідомо підробленим сертифікатом

Это как с боевиками пополченцыми у которых нету крови на руках?
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09.11.2021 13:32
+3
1. повинeн бути хоча б штраф за придбання пiдробки самому придбачу.
2. у разi повинноi i здаття органзаторiв можна змeншувати чи анулювати штраф.

атак щоб купив i нiчого нe було - цe анархiя
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09.11.2021 15:12
+2
Вначале грозно топнули ножкой, а затем подумав, решили,что золотые яйца в корзинке лишними не будут.)
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09.11.2021 13:50
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Правила форума Совет форумчан
Якщо ви не скористалися цим свідомо підробленим сертифікатом

Это как с боевиками пополченцыми у которых нету крови на руках?
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09.11.2021 13:32 Ответить
Знову лунає пісня ця.
Курвам вже занесли і вони просякнулись ... грошима(
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09.11.2021 13:37 Ответить
Ні, а що такий бізнес знищити? Раз, і взяли під контроль і ще одна річечка з баблом...
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09.11.2021 13:36 Ответить
а как с естественным отбором
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09.11.2021 13:37 Ответить
Все що могли, вже відібрали.
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09.11.2021 13:38 Ответить
Вначале грозно топнули ножкой, а затем подумав, решили,что золотые яйца в корзинке лишними не будут.)
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09.11.2021 13:50 Ответить
штраф хоча б. а так порядку нiколи нe будe. так вiдчуття що на чийсь жирний хвiст наступили i дають задню
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09.11.2021 15:08 Ответить
Эти вампиры от власти Зеленского скоро будут отлавливать выборочно людей на улицах и брать у них кровь, чтобы посмотреть есть ли в ней вакцина.
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09.11.2021 13:58 Ответить
Здай врача-корупціонера . Долаємо корупцію разом 🤣👍
КРАСАВЧІКИ .Дуже мудро придумано.
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09.11.2021 14:01 Ответить
Можуть же , коли хочуть.
ГЕНІАЛЬНО ! 🤣👍
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09.11.2021 14:04 Ответить
1. повинeн бути хоча б штраф за придбання пiдробки самому придбачу.
2. у разi повинноi i здаття органзаторiв можна змeншувати чи анулювати штраф.

атак щоб купив i нiчого нe було - цe анархiя
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09.11.2021 15:12 Ответить
Шановний. Знову ви з наівними пропозиціями, які перебувають у абсолютно позаправовому полі.
Це нонсенс, те, що ви кажете. Чому? Бо в такому разі, згідно з юридичними нормами, потрібно буде довести злочинний намір покупця. А це (без відео-, чи аудіофіксації) зробити неможливо за визначенням.
Довести, що пацієнт купив сертифікат, а не був обдуреним лікарем при вакцинації, "нє прєдставляєтся возможним". Хіба що, буде зафіксований сам факт змови за допомогою ******** технологій. Що, знову ж, - дас іст фантастішь. Так шо, ці страшилки, - всього лиш басні моряка.
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09.11.2021 18:54 Ответить
для тeбe пiдробка докумeнтiв нонсeнс ?

для мeнe нe вiдповiдати за пiдробку - нонсeнс. я нe пропонує ув"язнeння чи бєшeннi суми штрафу. алe зовсiм нiчого - так нe виховаєш новe суспiльство якe зi школи вчиться так творити починаючи з портфолiо у початкових класах дe дитина батькiвськi малюнки за своi видає.
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09.11.2021 20:04 Ответить
Я не кажу про нонсенс, чи не нонсенс. Я кажу про юридичну потребу доведення факту злочину співучасті власника підробленого сертифіката у медичній процедурі "підробки".
Як можна довести, що суб'єкт вакцинаційного правочину отримав свій документ, свідомо знаючи, що він підроблений?
Без правового доведення цього факту в судовому провадженні будь-які юридичні дії щодо суб'єкта звинувачення будуть звичайним свавіллям. До того ж, правомірно оскарженим у будь-якому притомному суді. Наприклад, у Європейському з прав людини. З виплатою компенсації.
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09.11.2021 20:18 Ответить
за процeдуру довeдeння думай сам. фактом є тe що такi рeчi нe повиннi залишатися бeзнаказанними як ти пропонуєш. ти змiшуєш питання aбо тобi край на цю тeму потрандiть трeба тому ти на нei виводиш
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09.11.2021 21:10 Ответить
Дозвольте поцікавитися, - а коли буде запроваджена відповідальність за придбання фальсифікованих ліків, підробних продуктів, бензину, схожого на сечу віслюка?..
Пора саджати до буцегарні покупців, які насмілилися купувати продукцію "українського товаровиробника".
Ну, да, - виробники фальшивок нехай процвітають. Треба ув'язнювати покупців неякісних товарів. Слава зеленому аллаху! Гайбацюракриворога! )))
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09.11.2021 18:42 Ответить
люди нe оступилися а використали осознано багатовiкову бeзнаказаннiсть. i якщо дeржава дає iм повну амнiстiю то признає що цe ii прокол - багатовiкова бeздiяльнiсть. алe цiєю амнiстiєю дeржава знов пропонує бeззаконить - зараз пронeсло i в наступний раз пронeсe. тому можнa дати строк для покаяння пiсля якого усi хто набрeхав i нe зeзнався. при виявлeннi будe оштрафований на додачу.
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09.11.2021 21:20 Ответить
ещё одно чучело страдалец по "сильной руке".

диву даюсь быдлоэлекторату...
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09.11.2021 23:38 Ответить
Стандартная политика управления 73% баранами. Ввести законопроект, нафиг ненужный, (достаточно существующей статьи о подделке документов), потом придумать непонятные условия об освобождении от ответственности (с необходимостью проходить специальную процедуру с неизбежным заносом бабла. Куда заносить расскажут потерпевшим.
Бородатая бабушка еще много чего полезного зеленому нелоху еще подскажет...
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09.11.2021 23:38 Ответить
 
 