РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5887 посетителей онлайн
Новости
7 917 59

Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, - "Белэнерго"

Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, -

Беларусь будет продолжать поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта.

Об этом белорусское ГП "Белэнерго" сообщило в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что экспорт осуществляется в соответствии с указанными в контракте обязательствами.

Белорусское предприятие пояснило, что попавшее в СМИ письмо об изменении условий сотрудничества было адресовано конкретным компаниям, поставки электроэнергии которым не были запланированы.

8 ноября появилась информация о том, что белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" сообщило партнерам, что с ноября не будет поставлять электричество в Украину.

2 ноября Укрэнерго пригласил аварийную помощь Беларуси на поставку электроэнергии для поддержки энергосистемы Украины. 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину объемом 5 МВт в час. 8 ноября импорт электроэнергии из Беларуси в Украину увеличился до 400 МВт-час. 9 ноября, по данным Укрэнерго, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину должен составить 415 МВт-ч.

Также читайте: Электричество из Беларуси: "Энергоатом" получил письмо с отказом, "Укрэнерго" - нет, - СМИ

Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, - Белэнерго 01
Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, - Белэнерго 02

Автор: 

Беларусь (7888) Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Будем спонсировать кровавый режим Лукашенки и дальше
показать весь комментарий
09.11.2021 13:25
+15
Бубочка ваще в курсе, что это его "пригавор"? Это пожизненное, в купе с вагнеровцами, малыш!
показать весь комментарий
09.11.2021 13:26
+10
для зеленського/геруса - гроші не пахнуть, навіть якщо це кроваві гроші лукашенко/путіна...

підтримувати лукашенко, коли ВЕСЬ нормальний світ тримається від нього подалі - для зеленського нормально..
як й отримувати фінансування від мінистерства оборони росії в 2017 році на зйомки фільмів для зебілів (в т.ч. на "слуг"..)
показать весь комментарий
09.11.2021 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будем спонсировать кровавый режим Лукашенки и дальше
показать весь комментарий
09.11.2021 13:25 Ответить
Це не білоруська електрика, а рашистська. Соромно !
показать весь комментарий
09.11.2021 13:41 Ответить
Бубочка ваще в курсе, что это его "пригавор"? Это пожизненное, в купе с вагнеровцами, малыш!
показать весь комментарий
09.11.2021 13:26 Ответить
Ужас! И скоро?
показать весь комментарий
09.11.2021 14:07 Ответить
Не ранее, чем через 2 каденции ))
показать весь комментарий
09.11.2021 14:13 Ответить
Уже полторы.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:17 Ответить
Скоро, Толя, скоро!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:18 Ответить
А кто сажать будет?
показать весь комментарий
09.11.2021 17:09 Ответить
для зеленського/геруса - гроші не пахнуть, навіть якщо це кроваві гроші лукашенко/путіна...

підтримувати лукашенко, коли ВЕСЬ нормальний світ тримається від нього подалі - для зеленського нормально..
як й отримувати фінансування від мінистерства оборони росії в 2017 році на зйомки фільмів для зебілів (в т.ч. на "слуг"..)
показать весь комментарий
09.11.2021 13:28 Ответить
Тупорилі ніяк на можуть дати ладу інфоаструктурі енергетики.
Манагери. Планування в їх діях від - хочу сцяти, то пішов. - не хочу, то не піду.
ЗЕбіли .ля (с).
показать весь комментарий
09.11.2021 13:29 Ответить
за день 8 раз - то буде то не буде, хто ж вам, зеленим брехунцям-падлюкам повірить?
показать весь комментарий
09.11.2021 13:29 Ответить
ты на украинском сайте тоже забугорнуй кацапский алень - бревно из задницы вытащи и заметь...
показать весь комментарий
09.11.2021 13:52 Ответить
михась, не отвлекайся, вези сирию, ирак в беларусскую кацапскую область и гони ее на под автоматами на Польшу...
показать весь комментарий
09.11.2021 13:55 Ответить
кароче... на верзах, в оп и у бацьки договорились отшить всех (ненужных) и отдать весь обьем одной (НУЖНОЙ) компании. вот и все
показать весь комментарий
09.11.2021 13:30 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 13:30 Ответить
скажем спасибо зеленой энергетике что нету ни денег ни электроэнергии

"Доля "зеленой" генерации в Украине выросла до 8%. Возобновляемая энергетика (ВИЭ) контролирует порядка 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии."
показать весь комментарий
09.11.2021 13:32 Ответить
Под эту мульку с зелёной энергией гениальный дипломат набрался кредитов МВФ и убил энергетическую независимость Украины.
А ахмет дворец прикупил.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:41 Ответить
Хоть способ так себе, но распоясавшегося ахмета нужно приструнить, совсем уже охамел.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:34 Ответить
что он сделал, а тебе не понравилось? уголь из засРашки везти нельзя, из Бамбасса -спонсор терроризма, Роттердам+ это ужОс, из Африки по 300$ надо будет еще и доплатить. варианты????
показать весь комментарий
09.11.2021 13:39 Ответить
Что сделал, спрашиваешь?
Та нагнул кучерявого, тот отдал ему ТЭС все, потом начал ныть, что нет угля и будет энергокризис, кудрявый сжалился и за деньги украинцев наротердамил ахмету угля, тот его сжёг и одновременно втюхал украинцам электрику по 6 грн кВт.
Сейчас, когда нет пети, у ахметовской ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЭТЭК проблемы.
Почему украинцы опять должны скидываться на решение проблем частной монополии ахмета, которую помог ему зааферить Петя?
показать весь комментарий
09.11.2021 13:57 Ответить
у ахметовской ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЭТЭК проблемы./ Таки да. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Виновата зелёная энергетика. Убеждают слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:08 Ответить
вообще то зеленая энергетика вся Ахметова и есть. тебе не нравится что он приватизировал ТЭС? ну допустим... причем тут солнечные ЭС? кто тебе мешает построить, и грести бабло лопатой?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:11 Ответить
вообще то зеленая энергетика вся Ахметова и есть./ Почему тогда слуги Ахметова Буславец и Шмыгаль в развале энергетики обвиняют зелёную энергетику?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:28 Ответить
тебе об этом в трамвае рассказали? ЗЭ не при чем, а что бы она нормально работала, нужно или поднимать тариф потребителю, или сокращать ее долю в общей выработке, повышая процент ТЭС и АЭС.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:36 Ответить
тебе об этом в трамвае рассказали? ЗЭ не при чем.-У Ивана Петровича Сидорова с трамваями напряг-до работы 10 минут пешком, а магазины на пол-дороге. Рассказали Буславец, Шмыгаль и специалисты. К примеру, этот и другие рядом с ним. Если им не поверишь, я тебе найду сотню-другую других специалистов.
показать весь комментарий
09.11.2021 16:47 Ответить
не понял про кучерявого и что это, но то #уйня. из-за того, украинская тупая биомасса73 не удосуживается свое рыло сунуть в книгу, в тему, а кукарекает, моя страна 30 лет в жопе. 1.ты вася сначала посмотри когда Ринат Леонидович скупил ТЭС. 2.понимаешь что такое вертикально интегрированная компания? 3. в 2012 можно было спрогнозировать АРК и ДНР? 4.можно было предположить, что быдло типа Парсюка и Гришина перекроют доступ к шахтам в 17? 5.что тебе не понравилось в формуле Р+, кроме того, что ишак и другая мразь назвиздели лохам перед выборами? 6.а ты украинец? сколько скинулся, чудик))))? ФОП=1800грн. много.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:08 Ответить
покаж квитанцию,где ты платил по 6 грн квт...только не говори,что не сохранил,или мыши сгрызли сможешь вставить скрин на цензоре?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:11 Ответить
лично я считаю что эта вонь на тему электричества только повод быдлу кукарекать, что в его бедах виноват дядя. попробуй найти нормального менеджера на 10 тыс\мес. за 500 в день никто! сидят мудаки нихрена не делают, только скулят. в среднем 300кВт хоть по 1,5 грн =450, хоть по 2 грн 600, меньше чем интернет на месяц! 4 литра бензина.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:16 Ответить
А что делать, если всех президентов ( кроме Кравчука) Ахметов покупал и получал добро на дойку страны.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:44 Ответить
кто тебе в 90х мешал за копейки купить хотя бы парикмахерскую? был бы сейчас крутым. он рисковал, а ты пердел под одеялом.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:27 Ответить
То припинить, то продовжить. Кожного дня щось нове в зеленому балагані.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:35 Ответить
що за це Зенелох продав )(уйлу??
показать весь комментарий
09.11.2021 13:36 Ответить
************ шевШенко потирає руки...
показать весь комментарий
09.11.2021 13:39 Ответить
Європа обмежує кривавий режим Лукашенко-путіна, а наш Найвєлічайший буде їх фінансувати з українського бюджету. Як вам 73% - це ще не торгівля на крові? Це не мародерство і не бірига? Не озброєвання російської армії за наш рахунок? Це так борються з олігархами? Чи під прикриттям боротьби з олігархами знищують нашу економіку?
показать весь комментарий
09.11.2021 13:41 Ответить
галабаротька барыга и мародёр
показать весь комментарий
09.11.2021 13:43 Ответить
Виноватых в этом....
показать весь комментарий
09.11.2021 13:43 Ответить
а мы не хотим
на те !!!
а нам не надо
жрите!
ну ладно давайте...
а хер вам !!!!!
а мы и сами не хотели..
на те и не скулите ! )))))))
показать весь комментарий
09.11.2021 14:00 Ответить
Рано радовались порохоботы )
показать весь комментарий
09.11.2021 14:11 Ответить
А нащо писати лисчта компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:44 Ответить
Электрики, культурные люди.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:39 Ответить
Чё так скромно эл.энергию " в Беларуси ".... Давайте уже и газ "в Беларуси" покупать.... Этим мр#зям деньги солдатской кровью ведь не пахнут, особенно Бене и Зеле.....
показать весь комментарий
09.11.2021 14:54 Ответить
Нужно белорусам подать Днепровскую воду на бартер для Крыма
показать весь комментарий
09.11.2021 15:00 Ответить
купив у белоруси и продав словакам/уграм можно нормально так заработать на маеток где-нить на бееерегу Комо
показать весь комментарий
09.11.2021 15:24 Ответить
велику повагу маю до журналістів, саме так і треба..
як би зелене кодло у опі не хотіло, що би ніхто нічого не знав - не взуваеться в них...
показать весь комментарий
09.11.2021 15:43 Ответить
они откажутся когда за окном будет -30
показать весь комментарий
09.11.2021 16:02 Ответить
Понятно. Взяли на понт, посмотрели зебильную реакцию
показать весь комментарий
09.11.2021 16:09 Ответить
а наши конченые олигархи уже начали веерные отключения, ну в какой еще стране такие стратегические отрасли отданы беспредельному ворью, и не контролируются никем
показать весь комментарий
09.11.2021 17:33 Ответить
а кем они должны контролироваться, если контролёры - такое же конченое ворьё?
показать весь комментарий
09.11.2021 18:02 Ответить
 
 