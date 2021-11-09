Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, - "Белэнерго"

Беларусь будет продолжать поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта.

Об этом белорусское ГП "Белэнерго" сообщило в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что экспорт осуществляется в соответствии с указанными в контракте обязательствами.

Белорусское предприятие пояснило, что попавшее в СМИ письмо об изменении условий сотрудничества было адресовано конкретным компаниям, поставки электроэнергии которым не были запланированы.

8 ноября появилась информация о том, что белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" сообщило партнерам, что с ноября не будет поставлять электричество в Украину.

2 ноября Укрэнерго пригласил аварийную помощь Беларуси на поставку электроэнергии для поддержки энергосистемы Украины. 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину объемом 5 МВт в час. 8 ноября импорт электроэнергии из Беларуси в Украину увеличился до 400 МВт-час. 9 ноября, по данным Укрэнерго, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину должен составить 415 МВт-ч.

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