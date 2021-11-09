Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, - "Белэнерго"
Беларусь будет продолжать поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта.
Об этом белорусское ГП "Белэнерго" сообщило в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что экспорт осуществляется в соответствии с указанными в контракте обязательствами.
Белорусское предприятие пояснило, что попавшее в СМИ письмо об изменении условий сотрудничества было адресовано конкретным компаниям, поставки электроэнергии которым не были запланированы.
8 ноября появилась информация о том, что белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" сообщило партнерам, что с ноября не будет поставлять электричество в Украину.
2 ноября Укрэнерго пригласил аварийную помощь Беларуси на поставку электроэнергии для поддержки энергосистемы Украины. 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину объемом 5 МВт в час. 8 ноября импорт электроэнергии из Беларуси в Украину увеличился до 400 МВт-час. 9 ноября, по данным Укрэнерго, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину должен составить 415 МВт-ч.
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підтримувати лукашенко, коли ВЕСЬ нормальний світ тримається від нього подалі - для зеленського нормально..
як й отримувати фінансування від мінистерства оборони росії в 2017 році на зйомки фільмів для зебілів (в т.ч. на "слуг"..)
Манагери. Планування в їх діях від - хочу сцяти, то пішов. - не хочу, то не піду.
ЗЕбіли .ля (с).
"Доля "зеленой" генерации в Украине выросла до 8%. Возобновляемая энергетика (ВИЭ) контролирует порядка 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии."
А ахмет дворец прикупил.
Та нагнул кучерявого, тот отдал ему ТЭС все, потом начал ныть, что нет угля и будет энергокризис, кудрявый сжалился и за деньги украинцев наротердамил ахмету угля, тот его сжёг и одновременно втюхал украинцам электрику по 6 грн кВт.
Сейчас, когда нет пети, у ахметовской ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЭТЭК проблемы.
Почему украинцы опять должны скидываться на решение проблем частной монополии ахмета, которую помог ему зааферить Петя?
на те !!!
а нам не надо
жрите!
ну ладно давайте...
а хер вам !!!!!
а мы и сами не хотели..
на те и не скулите ! )))))))
як би зелене кодло у опі не хотіло, що би ніхто нічого не знав - не взуваеться в них...