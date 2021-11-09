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Новости Коронавирус и карантин
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Российский госканал RT в РФ называет противников вакцинации "имбециллами" и "убийцами", а на Западе он стал рупором антиководников, распространяет ненаучные сведения о вирусе и упоминает гестапо.

Российский госканал RT в РФ называет противников вакцинации

Освещение государственными СМИ РФ пандемии, вакцинации, локдаунов и других санитарных мер на русском и остальных языках сильно отличается. Журналисты провластных медиа называют их "недоумками-антиваксерами", а главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что "после всех уговоров оставшиеся антивакцинаторы стали вызывать неприязнь и сомнение в их когнитивных способностях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Meduza.

Так, к примеру, главный редактор RT Маргарита Симоньян в январе 2020 года утверждала, что новой коронавирусной инфекцией заражаются только "этнические китайцы", впоследствии и она сама, и ее сотрудники в своих соцсетях поддерживали все антиковидные меры и рекомендации российских властей: переход на удаленную работу, "нерабочие дни", ношение масок и административное принуждение сотрудников к вакцинации.

Руководство и колумнисты RT приветствуют и одобряют любые ограничения; призывают россиян к ответственности и просят соблюдать меры предосторожности; пропагандируют вакцинацию; снимают ролики с "антирекламой" больничных коек для тех, кто купил фальшивый сертификат; называют медиков, отговаривающих пациентов от прививки, "имбецилами-убийцами", а также обвиняют их в "бардаке и саботаже".

Англоязычное вещание RT — полная противоположность русской версии. Если русскоязычная версия канала полностью игнорирует протесты против внедрения QR-кодов и других ограничений в российских регионах (такие прошли, например, в начале ноября сразу в нескольких городах), то аналогичные мероприятия в других странах зарубежные версии RT освещают максимально подробно и с многочасовыми стримами с места событий. Если герои русскоязычного RT — это врачи и медсестры московской больницы в Коммунарке, которые борются с коронавирусом, то герои англоязычного — врачи и медсестры, уволенные за отказ прививаться и протестующие против "медицинских экспериментов".

"Дискуссия" о введении вакцинных паспортов в Великобритании в исполнении RT сводится к перечислению причин, почему прививаться не нужно: сертификат о вакцинации не гарантирует, что его носитель не заразен, естественный иммунитет лучше, а вирус не так уж и смертоносен. И вообще, любые ограничения для непривитых — это замаскированное под видом "всеобщего блага" принуждение к использованию непроверенной вакцины с неизвестными побочными эффектами.

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Зарубежные колумнисты RT регулярно жалуются, что их "заставляют" прививаться от ковида, хотя они уже переболели и обладают естественным иммунитетом (прививаться через полгода после выздоровления рекомендует и российский Минздрав), считают невакцинированных "новым притесняемым меньшинством", называют маски "омерзительными", а требование предъявить QR-код — "санитарным авторитаризмом" и "настоящим гестапо". Также они требуют, чтобы христианам предоставили отвод от вакцинации на основании того, что при разработке вакцин использовался абортивный биоматериал. Кстати, все перечисленное в этих двух абзацах — крайне популярные аргументы и у российских противников вакцинации, судя по их телеграм-каналам, проанализированным "Медузой".

Но единой редакционной политики у разных иноязычных версий RT нет. Например, как объясняет "Медузе" французский журналист, освещающий деятельность RT во Франции (он попросил сохранить его анонимность, чтобы защитить свои источники), редакция RT Francais действует иначе. Она избегает почти открытых призывов к саботажу и гражданскому неповиновению, как английская версия телеканала, и постоянных сравнений коронавирусных ограничений с политикой гитлеровского режима, как немецкая.

При этом франкоязычная редакция RT обильно освещает протесты против вакцинации и введения вакцинных паспортов - как во Франции, так и в других странах, а также приглашает в студию сторонников теорий заговора и "альтернативных" методов лечения коронавирусной инфекции. Например, частый гость RT France — генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (профсоюза) Гваделупы Филипп Белер, который утверждает, что власти островов устроили вокруг ивермектина "заговор молчания".

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А вот испанская версия RT ведет себя скромнее. Испания — страна с одним из наиболее высоких уровней вакцинации, причем не только в Европе, но и в мире (более 80%). Антивакцинная риторика в этой стране в целом глубоко маргинальна — видимо, поэтому RT в испаноязычной версии ее в основном игнорирует. Материалы же, адресованные аудиториям других испаноговорящих стран, в основном посвящены преимуществам российской вакцины "Спутник V".

Автор: 

пропаганда (3670) россия (95393) СМИ (3833) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+17
Вчора депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив, що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля.
І запропонував не називати Росію «агресором».
Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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09.11.2021 13:54
+12
не сомневался что рашистская пропаганда действует по принципу - своим добро, украинцам - зло.
Вот почему что ни антивакцинатор - то ольгинец.
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09.11.2021 13:54
+11
Чого це? Кацапи дуже хитрі та підступні. Ось бачите - в Україні їм вдалось впевнити більшість у шкоді вакцинації. Правда, будемо відверті - нашу більшість можна запросто у будь-якій хєрні переконати, бо мізків немає.
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09.11.2021 13:59
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Коли роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
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09.11.2021 13:53 Ответить
Чого це? Кацапи дуже хитрі та підступні. Ось бачите - в Україні їм вдалось впевнити більшість у шкоді вакцинації. Правда, будемо відверті - нашу більшість можна запросто у будь-якій хєрні переконати, бо мізків немає.
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09.11.2021 13:59 Ответить
Впевненість в шкоді вакцинації в адекватно мислячих людей викликають гестапівські методи її проведення та дуже сумнівна , а точніше, нульова, ефективність самих "вакцин".
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09.11.2021 15:48 Ответить
Не брешiть ,пане. Бог никого не обидел. Кацапо бестолочь - ЭТО результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ, СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА...
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09.11.2021 14:24 Ответить
Вчора депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив, що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля.
І запропонував не називати Росію «агресором».
Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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09.11.2021 13:54 Ответить
Он теперь из фракции Разумкова. Его могут выгнать из слуг.

Теперь это человек Разумкова, который буде6т в его партии и на выборы пойдет с ним. А Разумков теперь под Ахметовым.
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10.11.2021 00:07 Ответить
не сомневался что рашистская пропаганда действует по принципу - своим добро, украинцам - зло.
Вот почему что ни антивакцинатор - то ольгинец.
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09.11.2021 13:54 Ответить
кремляди своему нариду несут добро?
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09.11.2021 14:58 Ответить
Тю, так в рашці ж колють скрєпний спутнік, а на бездуховному Заході - пфайзєри всілякі!

Як писав класик: **** не ясно?

рпц, до речі, теж у кацапії агітує за прививки, а у нас вони на мітингу антиваксів були!
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09.11.2021 13:55 Ответить
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09.11.2021 13:58 Ответить
В Україні рупором антивакцинації стаала РПЦ, яка тут називається УПЦ і вороги України - проросійські партії, але їх наша влада не бачить, мабуть повизазило, або їм це вигідно, щоб у майбутному було на кого списати свої прорахунки по вакцинації.
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09.11.2021 13:59 Ответить
Представники самої влади, такі як Богуцька, Камельчук, Дмитрук самі активні антивакцинатори.
Одна банда.
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09.11.2021 14:05 Ответить
Що значить "наша влада"?
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09.11.2021 15:05 Ответить
представляете какая это мразь, а не народ. они агитируют доверчивых граждан в других странах рисковать жизнью что бы в кремле все чувствовали себя получше. реально орчья падаль
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09.11.2021 13:59 Ответить
Ущбпгойся.
Сказано ж тебе - тупых кацапов провоцирует жидоармянская мафия - Мигранян, Симонян со своим мужем, разные жириновские, соловьевы.
Они - нация тупая, сами никаких идей генерировать не в состоянии вообще.
Чтоо видят по зомбоящику, то и правда.
А у нас лучше?
Аналогично - 73% дебилов, а там все 95%>
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09.11.2021 14:11 Ответить
верят телеку большой % во многих странах, не везде одобрямс вызывает открытая пропоганда войны и агрессии. Включи у нас по телеку например про "фашистких молдован" и про "исконно наши земли бесарабии" и как надо бы научить их жить...в составе Украины и т.д. и т.п. по аналогии. Так эти телеканалы у нас быстро получат ответку в стране. Ибо у нас как и у большинства адекватных народов в 21 веке нет мыслей о территориальной експансии. а в скрепостане заходит, у них не все поняли еще что уже не 18 столетие видно же, им массово заходит этот "руский мир", что само по себе очень сильно пахнет фашизмом. вот мы там какие то великие руские православные люди, самые самые там. шо там отличается так сильно от режима Мусолини. И ладно, ну не любите вы украинцев, верите в эти басни там про распятых мальчиков и поезда бандеровцев. Нахрена вы способствуете смертям в Британии, Германии, Франции, США? И их это устраивает. устраивает что пукин в тихую убивает украинцев за руский язык, что пиндосам и жабоедам кукиши тычет и грозит ядерной бомбой, что травит перебежчика в Англии на зло англосаксам... от этого подгорает, что они в большинстве своей просто циничные ублюдки и мрази и над ними такое же вшивое гавно как квинтесенция существования мордора "на зло врагам и сам не буду жить и вам не дам"
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09.11.2021 15:03 Ответить
Всё как у нас, 1 в 1
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09.11.2021 14:09 Ответить
кацапня завжди бреше - ************...
не звертайте уваги, шановні, на ідіотів...
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09.11.2021 14:10 Ответить
Ну да, просоветско-геббельсовская пропаганда - в своем амплуа.
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09.11.2021 14:18 Ответить
Ага ага, только не все знают, что именно после госпитализации в больницу, многие не возвращаются.
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09.11.2021 14:21 Ответить
От москалей одни проблемы
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09.11.2021 14:22 Ответить
Кто вообще смотрит этот канал? Почему именно к нему такое внимание? Европейцам он нахрен не нужен, а русскоязычные давно на ИПтв перешли и тоже его не смотрят.
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09.11.2021 14:22 Ответить
Тебе привели пример кацапской пропаганды.
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09.11.2021 14:27 Ответить
та дайте уже идиотам, хворым до ковида, чипов - им точно не помешает.
им уже ничего не помешает..
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09.11.2021 14:36 Ответить
прямо как наши чиновники и депутаты - от всех требують колоться, но сами что-то не спешат ни разу
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09.11.2021 14:37 Ответить
ну так еще когда ас пушкин говорил - в чужой п..де соломинку ты видишь, ну а в своей не видишь и бревна
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09.11.2021 14:42 Ответить
те саме робить їх агент впливу РПЦвУ, а нинішня влада тільки сприяє цьому..
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09.11.2021 14:43 Ответить
Так же и церковь. На России сам Кирилл призывает всех вакцинироваться, а у нас РПЦ крестные ходы против прививок организовывает. Т.е. они сознательно хотят уничтожить Украину, сеют хаос, смерти и эпидемию.
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09.11.2021 14:46 Ответить
а я-то удивлялся откуда такая риторика у наших ваксеров-цензорят оказывается, они по RT методичкам работают))
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09.11.2021 14:46 Ответить
Ну так это скорее ты работаешь по RT методичке. Ты же за пределами рашки рассказываешь о том, что вакцинироваться не надо.
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09.11.2021 14:57 Ответить
я не говорю что не надо. Я говорю Думай.те! кому надо прививаться, а кому нет, и самое главное - какой вакциной.
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09.11.2021 15:00 Ответить
Не, "думай.те" так не говорят. Если ты критикуешь только одну из сторон, а вторую, не смотря на её слабость - нет, это не взвешенная позиция.
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09.11.2021 16:32 Ответить
Ну так всё логично. Дезинформировать и подрывать надо противника, а своим - наоборот, вещать то, что надо для улучшения ситуации.
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09.11.2021 14:55 Ответить
Двойные стандарты-для россиян очень превычное дело.
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09.11.2021 15:01 Ответить
Пока Европейские лидеры, наконец, не проникнутся чувством опасности и не начнут системно мочить рашистов, выбирая наиболее иезуитские методы, вроде открытия уголовных дел против сынков российских олигархов и заморозку их счетов, остановку СП-2 и т.д. - мордор не остановится.
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09.11.2021 15:06 Ответить
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09.11.2021 15:06 Ответить
рпц ворог N1. Які там в дупу ру.канали(((
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09.11.2021 15:08 Ответить
Это ты , тролина,с Раша Тудей скопировал?
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09.11.2021 15:39 Ответить
Хозяин и вдохновитель вот этих побрехушек - Алекс Джонс, известный фейкомет и адепт секты теорий заговоров. И чем это отличается от руспобрехушек?
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09.11.2021 16:51 Ответить
Сайт гавно,как и ты . Такие фейки как там ещё и на русвесне печатают.
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09.11.2021 18:11 Ответить
Пусть этот канал почитает Цензор, узнает как его называют в Украине.
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09.11.2021 16:00 Ответить
Єтот RT вообще ктото смотрит?)
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09.11.2021 16:14 Ответить


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09.11.2021 16:49 Ответить
 
 