Российский госканал RT в РФ называет противников вакцинации "имбециллами" и "убийцами", а на Западе он стал рупором антиководников, распространяет ненаучные сведения о вирусе и упоминает гестапо.

Освещение государственными СМИ РФ пандемии, вакцинации, локдаунов и других санитарных мер на русском и остальных языках сильно отличается. Журналисты провластных медиа называют их "недоумками-антиваксерами", а главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что "после всех уговоров оставшиеся антивакцинаторы стали вызывать неприязнь и сомнение в их когнитивных способностях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Meduza.

Так, к примеру, главный редактор RT Маргарита Симоньян в январе 2020 года утверждала, что новой коронавирусной инфекцией заражаются только "этнические китайцы", впоследствии и она сама, и ее сотрудники в своих соцсетях поддерживали все антиковидные меры и рекомендации российских властей: переход на удаленную работу, "нерабочие дни", ношение масок и административное принуждение сотрудников к вакцинации.

Руководство и колумнисты RT приветствуют и одобряют любые ограничения; призывают россиян к ответственности и просят соблюдать меры предосторожности; пропагандируют вакцинацию; снимают ролики с "антирекламой" больничных коек для тех, кто купил фальшивый сертификат; называют медиков, отговаривающих пациентов от прививки, "имбецилами-убийцами", а также обвиняют их в "бардаке и саботаже".

Англоязычное вещание RT — полная противоположность русской версии. Если русскоязычная версия канала полностью игнорирует протесты против внедрения QR-кодов и других ограничений в российских регионах (такие прошли, например, в начале ноября сразу в нескольких городах), то аналогичные мероприятия в других странах зарубежные версии RT освещают максимально подробно и с многочасовыми стримами с места событий. Если герои русскоязычного RT — это врачи и медсестры московской больницы в Коммунарке, которые борются с коронавирусом, то герои англоязычного — врачи и медсестры, уволенные за отказ прививаться и протестующие против "медицинских экспериментов".

"Дискуссия" о введении вакцинных паспортов в Великобритании в исполнении RT сводится к перечислению причин, почему прививаться не нужно: сертификат о вакцинации не гарантирует, что его носитель не заразен, естественный иммунитет лучше, а вирус не так уж и смертоносен. И вообще, любые ограничения для непривитых — это замаскированное под видом "всеобщего блага" принуждение к использованию непроверенной вакцины с неизвестными побочными эффектами.

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Зарубежные колумнисты RT регулярно жалуются, что их "заставляют" прививаться от ковида, хотя они уже переболели и обладают естественным иммунитетом (прививаться через полгода после выздоровления рекомендует и российский Минздрав), считают невакцинированных "новым притесняемым меньшинством", называют маски "омерзительными", а требование предъявить QR-код — "санитарным авторитаризмом" и "настоящим гестапо". Также они требуют, чтобы христианам предоставили отвод от вакцинации на основании того, что при разработке вакцин использовался абортивный биоматериал. Кстати, все перечисленное в этих двух абзацах — крайне популярные аргументы и у российских противников вакцинации, судя по их телеграм-каналам, проанализированным "Медузой".

Но единой редакционной политики у разных иноязычных версий RT нет. Например, как объясняет "Медузе" французский журналист, освещающий деятельность RT во Франции (он попросил сохранить его анонимность, чтобы защитить свои источники), редакция RT Francais действует иначе. Она избегает почти открытых призывов к саботажу и гражданскому неповиновению, как английская версия телеканала, и постоянных сравнений коронавирусных ограничений с политикой гитлеровского режима, как немецкая.

При этом франкоязычная редакция RT обильно освещает протесты против вакцинации и введения вакцинных паспортов - как во Франции, так и в других странах, а также приглашает в студию сторонников теорий заговора и "альтернативных" методов лечения коронавирусной инфекции. Например, частый гость RT France — генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (профсоюза) Гваделупы Филипп Белер, который утверждает, что власти островов устроили вокруг ивермектина "заговор молчания".

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А вот испанская версия RT ведет себя скромнее. Испания — страна с одним из наиболее высоких уровней вакцинации, причем не только в Европе, но и в мире (более 80%). Антивакцинная риторика в этой стране в целом глубоко маргинальна — видимо, поэтому RT в испаноязычной версии ее в основном игнорирует. Материалы же, адресованные аудиториям других испаноговорящих стран, в основном посвящены преимуществам российской вакцины "Спутник V".