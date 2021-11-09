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Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 29,3% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 29,3% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

29,3% украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского как кандидата в Президенты Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то 29,3% опрошенных не проголосовали ,бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. За пятого президента Петра Порошенко не проголосовали бы 28,8% респондентов.

Тройку антирейтинга замыкает Юрий Бойко с 25,3%.

За кума Путина и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука не проголосовали бы 22,1% опрошенных, а за Юлию Тимошенко – 16,1%.

Опрос проводился с 29 октября – 4 ноября 2021 года.

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Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 29,3% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) опрос (2823) Порошенко Петр (19590) рейтинг (1636) СОЦИС (71)


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Топ комментарии
+63
Порошенко був і залишається державником.
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09.11.2021 14:27
+25
Ты именно за него голосовал, потому что только отборный дегенерат может поверить, что закон об олигархах направлен против олигархата. Кстати, ты лучше смотри телеканалы Ахметова, Пинчука, там Зеленского с утра до ночи вылизывают, или ты думаешь они просто так из любви это делают))
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09.11.2021 14:46
+23
Позорно не проиграть клоуну, которого олигарх Коломойский раскрутил как мудрого президента. Позорно было голосовать за клоуна в стране, которая ведет войну за независимость с соседней империей.
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09.11.2021 14:51
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Страница 4 из 4
Грязь к говну не пристанет.
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09.11.2021 18:56 Ответить
а не треба полівати брудом. Все і так зрозуміло по якості життя, яке ми проживаємо.
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10.11.2021 16:52 Ответить
в каком Дурдоме проводили опрос??? сравнили Пороха и малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество...
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09.11.2021 17:30 Ответить
Медвечук,вот хто будет следующим президентом,
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09.11.2021 17:32 Ответить
походу, разгоняют мураева и его "тутнашаземля"
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09.11.2021 19:47 Ответить
Ну да.... как в том афоризме "Обманывать одного человека можно всю жизнь, группу людей бесконечно долго. Но весь народ обманывать бесконечно долго невозможно". Авраам Линкольн.
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09.11.2021 17:48 Ответить
Чемпион! Заслужил!
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09.11.2021 17:53 Ответить
Дивлюсь ось на них , на верхній ряд ( жінки - депутати від ЄС ) і нижній ( слуги ),, начебто фізіологічно вони однакові , але яка ж між ними глибочезна ментальна і інтелектуальна прірва .. Жах просто .
.
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09.11.2021 17:54 Ответить
к стати Верещучка красава. Лютая баба. крайний раз на передачке у телепопрошайки славика шустрого ( кодовое имя дай денех, бо мне нада) она порвала на лоскуты петюньку мыролюбца ( кодовое имя - трусливого вора). Если она куда нибудь будет баллотироваться ( от слова бэллот_ выборы) я за нее голосовать буду и знакомых буду агитировать.
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09.11.2021 17:59 Ответить
...Та я й не сумнівають . Ну що ще можна чекати від хворенького .. Флаг тобі в руки , і впєрьод с пєснєй .
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09.11.2021 18:16 Ответить
,,Порвала,, это свой пользованный рот не закрывала вереща как базарная хабалка и пытаясь перебить Порошенко?Зато как многозначительно завалила свое кацапское хлебало,когда пургу гнала ****************...Просто пестня.У нормальных людей эта стерва кроме злости и раздражения не вызывает.Только у дебилов и быдла типа тебя это может вызвать восторг.
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09.11.2021 18:33 Ответить
,, я за нее голосовать буду и знакомых буду агитировать.,,Даже не сомневался в твоем слабоумии. Главное,что бы потом не ныл как сулима--,,кто это говно выбрал?,,
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09.11.2021 19:00 Ответить
молодец ЗЕленое, эротично облизало "бабу с зонтом", отработало свою "зеленую кахвету", а 30 серебренников в ОПе у Подляка получишь... а небритого гуманоида с зашитым ДНК осла - Арахамию тоже сможешь так же облизать?
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09.11.2021 19:43 Ответить
Какая потешная у зекретинов агония все таки
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09.11.2021 20:55 Ответить
Какую тупорылую шлое*оту подоляковскую выгнали на форум своего всегда обосравшегося жопогородька подмывать...пестня!
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09.11.2021 22:11 Ответить
Зверху Софії Федини не вистачає, а в нижньому рядку двох , (дві в одному), лізок - богуцької та ясько!
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09.11.2021 20:35 Ответить
Из шести - только один Человек - Зинькевич.
Остально - лайно, разного цвета и концентрации.
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10.11.2021 07:00 Ответить
А кто-то сомневался что так будет?)
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09.11.2021 18:35 Ответить
После зимы у Зеленского рейтинга вобще не останется. Я вобще не знаю как страна переживет эту зиму-с такими ценами на отопление Украину ждет кризис неплатежей и общегосударственный экономический кризис
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09.11.2021 18:44 Ответить
Зебилы сделали это вместе!
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09.11.2021 18:58 Ответить
Якби ми підтримали Тимошенко, коли вона виступала проти геноцидних тарифів - може б їх і не було. А тепер маємо що маємо... і жалітись нема кому. Просто наступного разу треба обирати головою, а не дупою.
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10.11.2021 16:57 Ответить
Зеля.. без обид.. это судьба всех президентов в Украине, вспомни Кравчука, Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко.. Наш народ больше одного термина не выдерживает.. Хотя уже готов оторвать голову гаранту в середине каденции ( независимо от ФИО), правда они этого так и не захотели понять.. Поэтому , дотерпи болезный уж хоть тушкой, хоть чучелком до конца срока и по тихому линяй куда успеешь добежать ( Израиль, США, Аргентина.. Ростов не предлагаю) А что бы тишком, нишком досидеть, нужно в скором времени объявить что " исполняя свои предвыборные клятвенные обещания украинскому народу, идти на один срок и не более - я их выполню неукоснительно и строго в отведенный срок" и народ так и быть дотерпит. ( Был бы Ябукович поумнее и он бы досидел свой первый срок ( смешное словосочетание для уголовника), не претендуя на второй и по тихому бы слился.. , достаточно было об этом официально заявить во время Майдана.
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09.11.2021 19:00 Ответить
Вы очень неправы.
Надеюсь, досидит свой срок, а потом остаток жизни - в тюрьме.
Вместе со всеми, без исключения, предыдущими презиками.
Ибо есть за что.
ИНАЧЕ -СНОВА ПОЙДЕМ ПО ПОРОЧНОМУ КРУГУ...
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10.11.2021 07:03 Ответить
Цьому є підтвердження довиборів до ВР на Івано- Франківщині, Херсонщині та Черкащині. Народ підтримує президента.
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09.11.2021 19:02 Ответить
Зрадник янєлох ще має відповісти за свої злочини а само "державна зрада".
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09.11.2021 19:17 Ответить
Шо, 73% дебилов прозрели?
Ненедолго - лохов скоро разведут.
Однозначно - хитрожопые и иже с ними...
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09.11.2021 19:29 Ответить
Для украинофобских гнид конечно радостная новость, но всё идет как надо пускай свои зубы сотрут от злобы, но Украина движется в правильном направлении.
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09.11.2021 20:17 Ответить
Хреновый ты историк,или историк кацапский. Зачем Украине идти в жопу,куда так упорно ведет ее твой выбор? Может пойдете сами,без Украины?
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09.11.2021 22:05 Ответить
Думаю лучше мимо пускай идут 11% укранофобских гнид, чем украинский народ.
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10.11.2021 03:28 Ответить
Так уже Разумкова пихают. Те-же яйца вид сбоку
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09.11.2021 23:37 Ответить
Дякуючи таким симпатіям до усіх вище перерахованих політиків - бовдурів, хабарників, сраколизників, відвертих брехунів та незавуальованих ворогів України і всього українського, не варто чекати на покращення життя. Решта притомних українців вже частково виїхали НАЗОВСІМ з батьківщини, частина вже стоїть на пероні (умовно ). Заробітчани, котрі розумніші, гроші сюди не перераховують і не привозять. Вони їх потратять там - на житло, на бізнес і т.п. Іони давно зрозуміли, що і хто їх тут чекає -- юльки, порохи , зєлі, бойки та інша шваль ! Так що дорогенькі, ви собі самі тут яму викопали , наповнили її гівном (своїми виборами ) і плавайте у ньому . і є у вас два варіанти -- або ще більше наповнити ту яму гівном і потонути в муках, або і вихльобати його (умовно ), і викарабкатись з неї . Вибір за вами, шановні співвітчизники ! І ще одне -- запам"ятайте собі, що при голосуванні на будь -яке питання, далеко не завжди більшість буває права !...
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09.11.2021 19:38 Ответить
Нормальный процесс идет, со всеми перзидентами так, по крайней мере до 70% антирейтинга как у мальдивского дезертира не дошел и думаю не дойдет.
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09.11.2021 20:15 Ответить
Ещё раз:зекрыса перебьет до 80% меньше чем через год -и это факт,такой же,как и тот ,что оно уже сожрало Пороху антирейтинг больше чем в два раза-тут оно молодца)
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10.11.2021 08:49 Ответить
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09.11.2021 20:55 Ответить
взагалі не розумію, як люди до сих пір не розумію, як така велика більшість українців могли повестись на Зелю- Голобородька. Немає слів. А ще більше вбиває, коли вони до сих пір рвуть за нього дупу. Це ж як упоротись треба
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10.11.2021 12:14 Ответить
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09.11.2021 20:56 Ответить
а где аналтабуев ?
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10.11.2021 08:40 Ответить
В Україні соціологія - один із найпотужніших засобів маніпуляції.
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09.11.2021 21:53 Ответить
А 70% поддержат! Ничего не изменилось с 2019-го. Всё ОК!
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09.11.2021 21:59 Ответить
Дык как раз 70 процентов про ,,нетуда,, талдычат. Не вкурсе?
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09.11.2021 22:07 Ответить
Значит Пороха больше семидесяти поддержат -я правильно поняла логику зебила?
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09.11.2021 23:57 Ответить
Нет у них логики. От слова совсем. Для логики и анализа мозг нужен,а не забитый компактами от многосерий ,,скотов,, и 95 былоквартала для тупого плебса пустой черепок. И немного места между компактами забито кремлевскими методичками с одной фразой,,лишбынепорох,,.
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10.11.2021 00:33 Ответить
Конечно. Вспомни выборы! Надейся и веруй.
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10.11.2021 11:50 Ответить
Теперь выборы будут абинезелупа ,зесрань)я б на твоём месте вообще не надеялась
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10.11.2021 12:14 Ответить
Конечно, конечно! Веруй, молись и слушай хетьмана. Так и буде!
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10.11.2021 12:17 Ответить
На фінал додам " для лучшего воспріятія" ЗЕкінчених тупосприймаючих: ЗЕклоуну пора захотіти помити власноруч вікно в кабінеті,і випадково ВИПАСТИ донизу з цілком прогнозованим наслідком. Я розумію, одноосібно він то вікно не зможе мити, для підтримки потрібна кваліфікована команда "клінерів".
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09.11.2021 22:43 Ответить
Тому дуже сподіваюсь,що "юріст" зеленський повторить дорогу пастора Шлаґа.
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09.11.2021 22:48 Ответить
- А зараз - безпрецедентний прецедент у політиці! Президент Зеленський чисто па пріколу стрибає з висоти униз! Зустрінемо його ґаплодисментами, любі друзі! Отже, чи врятує президента загальнонародна підтримка?..

[голос Зеленського за кадром] "А-а-ааа!!! Куда вы меня тащите, п*дорасы?!.."
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10.11.2021 09:10 Ответить
а остальные 70%???
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09.11.2021 23:45 Ответить
Його процентажу бажаю повторяти дії вождя,навіть якщо він плигоне до безодні. Закон отари, особливо ЗЕ - понад усе. То ж нехай сподіваються й надалі та свято вірять,що ЗЕ- жаб'ячі їхні лапки перетворяться на крила! Нехай щастить!
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10.11.2021 00:09 Ответить
Разумков новий ставленник олігархату, тепер слідкуйте як будуть оболванювати люмпенів Разумковим
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09.11.2021 23:55 Ответить
Зеля фсьо. Ниаправдал надежд. Деньги вложенные вернул слихвой,но на большее расчитывать сложно--скоро бить начнут. Даже ляди типа полного гордона и врача-калеча от него открестились--нос поветру держат по старой своей ,,народной,, традиции.
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10.11.2021 01:04 Ответить
Как смешно воспринимаются бесполезные потуги подоляковских ботов доказать,что кроме 70 процентов тех кто против движений бубочки есть оставшиеся 70 процентов,которые видят его несомненные успехи во всем и поддерживают его величие и содержательность
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10.11.2021 00:42 Ответить
Кожному політику мають бути відображенні один на одному два графіка:

1. Не довіряю;
2. Не проголосую за жодних обставин.

Не буду казати про інших, але Зеленському не довіряють не менше 75%.
Олігархи і політики підло створюють таку ситуацію, що народу приходиться "обирати" серед людей, яким не довіряють.
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10.11.2021 01:12 Ответить
Раніше приводили дані по першому пункту, зараз по другому. Бо так проценти менші. Виходить, що антирейтинг не такий вже великий. Але в дійсності зовсім не так.
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10.11.2021 01:51 Ответить
Стали проводити опитування на замовлення ОП. Щоб у читачів і у ЗЕ складалось подвійне(!) враження. Саме таке опитування треба проводити в парі з опитуванням " За КОГО ви будете голосувати найближчої неділі на Виборах Президента України?" Тоді буде 2 цифри, які можна порівнювати. А інакше - це дешеве махлювання, щоб у ЗЕ зовсім настрій не зіпсувався.
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10.11.2021 01:21 Ответить
Було б цікаво, коли б провели опитування - за кого б проголосували в другому турі. І пари такі

Перша пара:
1. Кандидат з максимальним рейтингом
2. Кандидат з мінімальним анти рейтингом.

Друга пара:
1. Кандидат з другим місцем по рейтингу
2. Кандидат з другим по мінімуму місцем по антирейтингу

І так далі.
Але такого опитування робити не будуть. Бо це може наводити людей на роздуми які олігархам не потрібні.
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10.11.2021 02:14 Ответить
І пари, які складаються з кадидата з найбільшим рейтингом (в кожній парі). Це Зеленський. І другі в парі - це всі кандидати з тих у кого найменші антирейтинги.
Це - Разумков, Смешко, Рудик, Гройсман, Тягнибок.
Всього п'ять пар.
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10.11.2021 02:25 Ответить
Рейтинги й антирейтинги це абсолютно різні речі .
Рейтинги це шанс потрапити в другий тур , а антирейтинг це як раз в другому турі набрати голосів .

Але , що б потрапити в другий тур шанси мають виключно ті , в кого впізнанність висша за 90% .
Бо в 2019 році , коли ЗЕ включився в боротьбу , то тільки Гриценко давали шанси в 2-му турі виграти у ЗЕ . Але у Гриценко були нулюві шанси продертися в 2-й тур . Й саме Пєті давали максимально програшну різницю в парі з лідером - ЗЕ . 3-й номер Юля програвал б ЗЕ десь так 35-38% проти 65%-62% , Бойко вже був нереальним кандидатом , бо відставав від Пєті не меньше 5% навіть без адмінресурсу презідентського . Що це таке ресурс - ось Юлі всі опитування давали максимум 1.5% відставання . А 29 березня ЦВК видав різницю в 3% ...

У Смешка впізнаність десь так 50% , у Рудик 10% , у Гройсмана 95% , й у Тягнибока десь так ... Але в обох низький рейтинг . У Гройсмана через те , що йому йще 10 років буде потрібно , що його не пов"язували з Порошенко й щоб він спромігся потоптатися на електоральному полі соціально оріентованної Юлі , чи любителів поєднання військової дисципліни з науковим складом розуму - тобто Смешка . Для подавньої більшості Яценюк , Порошенко , Гройсман йще довго -- це один курс й одна команда . Причому , кому це до сподоби , вони за Пєтю . В того ж Тягнибока більше шансів повернути свій електорат від Пєті . Але для цього требо визнати , що українец це політична нація , а не етнічна . Міхальчишин би визнав , а страрше покоління "Свободи" - ніколи!

Тому реальні кандидати на 2-й тур , це ЗЕ/Разумков , Пєтя , Юля й Бойко . Повна маячня , що нібито в Мертветчука меньший антирейтинг ніж в Бойка . У Мертветчука нульові шанси на 2-й тур , а у Бойка теоритично зберігаються . Якщо від ЗЕ збіжить значна кількість не до Разумкова . Але дуже верогідно , що ЗЕ й Разумков втоплять шанси один іншого . Але це з лівого берега . А з правого - частково але суттєва частина : повернуться до Юлі , бо й до появи ЗЕ в якості кандидата саме ці голоси давали їх цілих 2 року абсолютне лідерство аж до кінця грудня 2018 . Усі ті , хто бажають євроінтеграції , але з такими ж самими соціальними гарантіями як в ЕС , а не як в Сінгапурі чи на Мадагаскарі . Усі ті , хто бачить , що певні "західні партнери" примушують владу робити те , що в їх країнах вони ніколи не мали б нахабство запропонувати . Хто проти дерібану землі , хто проти "ринку газу" , який віртуальний . Проти тотальної прихватизації під час війни .

Разумков має шанс частково отримати цей електорат виключно якщо вибере тактику ЗЕ в 2019 - відмовится від діалогу з опонентами в ефірах ... де йому (тобто виборцям) можуть 100 разів нагадати хто організовував нічне голосування по дерібану землі . Хто протягував шахраїський гральний бізнес , хто зробив "недоторканими" по факту виключно опозицію . Хто протягнув закон про неможливість інпічменту та неможливість провести референдум будь кому крім влади . Електорат це дуже рефлекторний , на Вову образився , але голосуванням в Раді не слідкує , й якщо електорату не нагадувати , що Дмитро вступив в конфлікт з Вофою виключно по тактично-процедурним питанням , які до дупи абсолютно усім виборцям , а стратегічно по соціальним пританням й питанням економічним нема різниці не тільки між Разумковим й ЗЕ , але й між Пєтєю й "Голосом" - усі за ринок компрадорського типу , тобто тотальну прихватизацію усього , що має цінність в Україні .
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10.11.2021 07:08 Ответить
Рейтинги формують олігархічні технології. В тому числі ЗМІ, маніпуляційні "соцопитування" і т.п. Було б дуже добре, коли б справжні патріоти об'єднались не на партійних (чи якихось інших) інтересах, а на інтересах України і народу, призвали б голосувати за когось конкретного з низькии антирейтингом. Притому орієнтуватись не на "аби низький антирейтинг", а на найбільш патріотично налаштованих. Але на таких, хто мав би шанс не збільшити значно свій антирейтинг. Це могло б підняти справжній рейтинг цієї людини й вона могла б отримати величезний шанс вийти в другий тур і там перемогти.
Хто має об'єднуватись і призвати - це окреме питання. Скажу тільки свою позицію, що в парламенті зараз не бачу і близько патріотів. Це мають бути хтось із відомих, шановних людей, в першу чергу не з політиків.
Якось так.
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10.11.2021 09:55 Ответить
Кроме того, возможности патриотов очень ограничиваются нашими олигархичными выборами президента. Это когда места в бюллетенях скупают ставленники олигархии через, невиданного нигде в мире размера, несколькомиллионный залог. Не выборы, а уродство.
Об этом в комментариях я писал много и более подробно.
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10.11.2021 10:14 Ответить
разумков 70%
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10.11.2021 03:10 Ответить
"рейтинг" ни очем! спросите лучше - "во втором туре вы проголосовали за порошенко или зеленского?" и тогда станет ясно КТО "лидер" антирейтинга(уверен - порошенко даст фору любому в ненависти народа к нему)!
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10.11.2021 05:11 Ответить
Не волнуйся,спросили ) 53 -46 уже во втором туре,зесрань
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10.11.2021 08:57 Ответить
у порохососов "спросили"??
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10.11.2021 10:16 Ответить
Посмотри опрос на странице "соціс",зесрань)
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10.11.2021 10:23 Ответить
деточка. а КОМУ принадлежит "социс"? кто заказывал "опрос"? кто бабки давал??
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10.11.2021 11:28 Ответить
Так только "рейтинг" удалось зекрысе купить -и то они перестраховались и вывалили опрос трёх месячной давности ,чтоб если что ,то на сбой программы свалить -все остальные выдали примерно одинаковый результат в ноябре)
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10.11.2021 12:18 Ответить
порівнянно з Зе він був ангелом, але в і в нього була купа таких справ, за які треба було до грат давно. Обіцянки закінчити вйну, а по факту він став спонсором тієї війни( Нажаль.
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10.11.2021 12:17 Ответить
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь остро нуждается в том, чтобы доблестные пилоты Крыжопольских Авиалиний посадили его на "кукурузу".
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10.11.2021 05:21 Ответить
Зеленский - это примитивный клоун-маргинал, которого многие в ЕС просто презирают.
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10.11.2021 09:05 Ответить
...серед зловісної тиші починає грати пісня "То ли ещё будет"
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10.11.2021 09:19 Ответить
Абсурдная ситуация, когда чем больше антирейтинг кандидата, тем больше рейтинг.
Притом если брать по недоверию (а не по "непроголосую в любом случае), то там во всей первой четверки недоверие выше 50%.
Ясно, что в этой абсурдной ситуции есть причины и творцы. Здесь без олигархических грязных технологий управления массами не обходится.
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10.11.2021 11:11 Ответить
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