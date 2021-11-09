Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 29,3% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

29,3% украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского как кандидата в Президенты Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то 29,3% опрошенных не проголосовали ,бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. За пятого президента Петра Порошенко не проголосовали бы 28,8% респондентов.

Тройку антирейтинга замыкает Юрий Бойко с 25,3%.

За кума Путина и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука не проголосовали бы 22,1% опрошенных, а за Юлию Тимошенко – 16,1%.

Опрос проводился с 29 октября – 4 ноября 2021 года.

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Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.